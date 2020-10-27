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Фото: магазин в гараже посреди жилых дворов Еревана — с деревом, которое растёт сквозь крышу Материал редакции

Креативный директор Blessed.Moscow Александр Мерескин вместе с женой Мариам Хачатурян открыли магазин Oror. Он больше похож на арт-объект, чем на торговую точку.

Из новостей — построил гараж.

В Ереване весь центр усеян дворами — и в них, что самое важное, есть жизнь. Дворы наполнены машинами, гаражами и бельевыми верёвками. Последнее — классно, а первые два пункта — не очень. Я думаю, что все знают, как неприятна бывает стихийная парковка.

Мариам мне ещё в Москве рассказала, что у неё есть идея открыть небольшой магазинчик в гараже в каком-нибудь центровом дворе. Это ведь и про местных, и про превращение общественного пространства в полезное, и про возможности для микробизнеса, и, конечно, про то, как замшелое становится новым.

У меня в целом есть масштабный проект для муниципалитета, но лучше расскажу про другое.

С того нашего разговора я начал гулять с Гришей по дворам в поисках какого-то классного гаража, на котором можно было бы проверить гипотезу. Ещё в апреле мы с Гришей гуляли по району и вошли в очередной двор. Впереди — метров двести гаражей по правую сторону. Мы идём вдоль них, я ищу номера телефонов (цифры — это по-прежнему единственное, что я могу читать по армянски). Вот этот вроде ничего, а этот стрёмный, но смешной, ничего интересного, ничего интересного, ничего интересного.

После последнего гаража — небольшая свободная площадка. У него (последнего гаража) обычные металлические глухие двери и больше ничего особенного. Но когда я завернул за угол, увидел, что вместо стены — ржавая мелкая сетка и старые листы металла. А внутри — дерево, которое проросло сквозь крышу.

Понимаете, да?

Найти хозяина через знакомых оказалось нереально, несмотря на то, что город довольно маленький и Георгий Погосян, например, даже работал с ним на стройке школы UWC в Дилижане (но это выяснилось случайно). Поэтому мы просто без всякой надежды повесили объявление с фразой типа «снимем ваш гараж для коммерческой деятельности». Объявление написали от руки на плотной художественной бумаге, так как другой просто не нашлось.

Хозяин гаража несколько недель не замечал объявление (просто забыл про этот гараж за n-цать лет). Но когда заметил, ему стало интересно, кому нужна эта рухлядь и для какой такой коммерческой деятельности. К слову, как он рассказал позднее, он не смог нам отказать просто потому, что это была очень странная история.

Сегодня Мариам открыла магазин Oror. Я поработал над лого, пофантазировал с Павлом Вабищевичем, поработал руками с Гошей, поддержал Алексея Мерескина, пока он вешал полку, и чувствую, что сделал что-то на карте Еревана. Это кое-что маленькое, но вроде красивое. Сейчас это выглядит так.

Александр Мерескин
рассказывает о проекте в Facebook

#армения #фото

Вадим Скворцов
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9 комментариев
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Egor Balagurov

3

Картина замечательна!

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Sergey Furtaev

Egor
0

Хочу себе такую!

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Sanya Shevlyakov

3

Крутяк!

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Alexey Ivanov

1

Первые два снимка, снаружи - выглядит как уродливое строение вокруг дерева, которое просто загрязняет пространство.

Ответить

Юрий Белоножкин

Alexey
1

Ещё этот блевотный настил крыши...

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Юрий Белоножкин

1

Интересно, можно такое представить в развитой стране? Ну например в Германии? Думаю, нельзя. Потому что на фото построен гараж вокруг дерева - кто бы согласовал там такое строительство? Думаю, никто. Подозреваю, что и с территорией не все может быть гладко: были общественные квадратные метры чтоб под деревом сидеть, а стали частными (скорее всего, когда-то давно). Спрашивал кто-то мнения живущих по соседству людей? Да нафига нужно чьё-то мнение, когда гаражи нарезали. Ясно же, что гараж для непростого человека, раз может себе машину позволить. А эти пешеходишки перебьются как-нибудь.

От бедности всё это, от беззакония, от правового нигилизма, как говорится. Можете минусовать. Но у меня бомбит.

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Алексей Ткачук

0

Блин, просто восторг

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true iBegginer

0

красиво, но что там продают?

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Sergei Sumarokov

0

Красиво, всегда приятно смотреть на магазинчики handmade продукции!

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