Из новостей — построил гараж.

В Ереване весь центр усеян дворами — и в них, что самое важное, есть жизнь. Дворы наполнены машинами, гаражами и бельевыми верёвками. Последнее — классно, а первые два пункта — не очень. Я думаю, что все знают, как неприятна бывает стихийная парковка.

Мариам мне ещё в Москве рассказала, что у неё есть идея открыть небольшой магазинчик в гараже в каком-нибудь центровом дворе. Это ведь и про местных, и про превращение общественного пространства в полезное, и про возможности для микробизнеса, и, конечно, про то, как замшелое становится новым.

У меня в целом есть масштабный проект для муниципалитета, но лучше расскажу про другое.

С того нашего разговора я начал гулять с Гришей по дворам в поисках какого-то классного гаража, на котором можно было бы проверить гипотезу. Ещё в апреле мы с Гришей гуляли по району и вошли в очередной двор. Впереди — метров двести гаражей по правую сторону. Мы идём вдоль них, я ищу номера телефонов (цифры — это по-прежнему единственное, что я могу читать по армянски). Вот этот вроде ничего, а этот стрёмный, но смешной, ничего интересного, ничего интересного, ничего интересного.

После последнего гаража — небольшая свободная площадка. У него (последнего гаража) обычные металлические глухие двери и больше ничего особенного. Но когда я завернул за угол, увидел, что вместо стены — ржавая мелкая сетка и старые листы металла. А внутри — дерево, которое проросло сквозь крышу.

Понимаете, да?

Найти хозяина через знакомых оказалось нереально, несмотря на то, что город довольно маленький и Георгий Погосян, например, даже работал с ним на стройке школы UWC в Дилижане (но это выяснилось случайно). Поэтому мы просто без всякой надежды повесили объявление с фразой типа «снимем ваш гараж для коммерческой деятельности». Объявление написали от руки на плотной художественной бумаге, так как другой просто не нашлось.

Хозяин гаража несколько недель не замечал объявление (просто забыл про этот гараж за n-цать лет). Но когда заметил, ему стало интересно, кому нужна эта рухлядь и для какой такой коммерческой деятельности. К слову, как он рассказал позднее, он не смог нам отказать просто потому, что это была очень странная история.

Сегодня Мариам открыла магазин Oror. Я поработал над лого, пофантазировал с Павлом Вабищевичем, поработал руками с Гошей, поддержал Алексея Мерескина, пока он вешал полку, и чувствую, что сделал что-то на карте Еревана. Это кое-что маленькое, но вроде красивое. Сейчас это выглядит так.