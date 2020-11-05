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Дизайн
Yury Vetrov
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Продуктовый дизайн в октябре: новые продукты Adobe, шаблоны для iPhone 12 и статьи от менеджеров Spotify и Dropbox

Ежемесячный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка».

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Adobe MAX 2020

В этом году титульная презентация новых продуктов и экспериментов Adobe MAX 2020 прошла с 20 по 22 октября в интернете. Килотонна полезных выступлений от создателей инструментов и просто дизайнеров.

Обновления XD, Photoshop, Illustrator, InDesign, Fresco, After Effects, Aero и самой платформы Creative Cloud. Эксперименты алгоритмического дизайна.

Функция Fantastic Fonts добавляет к обычным шрифтам множество настраиваемых параметров. Так, используя акселерометр устройства, можно анимировать надпись и добавлять эффекты движения

Naming Tokens in Design Systems

Мощнейший разбор принципов именования токенов от Nathan Curtis. Все возможные варианты и подходы в одной статье.

Зачем Avito «облачные» UX-исследователи и как с ними работать

Михаил Правдин из Avito рассказывает о новой модели работы с UX-исследователями, которую внедряет компания. Это множество фрилансеров, готовых быстро подхватить проект.

Absolutely FAB

Дизайнеры Google рассказывают, как появилась фирменная плавающая кнопка в Material Design. Она стала одним из самых ярких элементов интерфейса, усилившим этот внутренний бренд.

Шаблоны iPhone 12

13 октября Apple презентовала iPhone 12. Michal Malewicz анализирует фрагментацию разрешений и плотностей экрана, которая усилилась в iOS с выходом всех возможных вариаций телефона. Даже высота статусной строки скачет между 44, 47 и 48 пикселями. Теперь это не сильно лучше зоопарка в Android.

Зато как всегда полно полезных шаблонов от сообщества:

Шаблоны для iOS 14 уже были в прошлых выпусках. Но вот один масштабный от Great Simple Studio для Adobe XD, Figma и Sketch.

SaaSFrame — Inspiration for SaaS Marketers & Product Designers

Коллекция маркетинговых паттернов: промосайты, промописьма, публикации в блогах и целые цепочки встречи нового пользователя.

Scaling research at Dropbox

Шикарнейший рассказ Christopher Nash о демократизации пользовательских исследований в Dropbox. Как они обучают и вовлекают дизайнеров и менеджеров продуктов, освобождая время профессиональным исследователям для стратегических проектов.

Новые инструменты дизайна

  • Justinmind 9: вышла новая версия старого инструмента. Со временем он стал полноценным редактором интерфейсов, хотя начинал как сервис для прототипирования.
  • Anima 4.0: плагин для Adobe XD, Figma и Sketch научился генерировать код на React. Больше интерактива в прототипах, быстрое сравнение кода и дизайна, обсуждение с командой.
  • CSS Background Patterns — коллекция фоновых паттернов на чистом CSS.
  • SVG Favicon Maker — простой генератор favicon для браузера в SVG.
  • Framer: памятка Nefe Emadamerho-Atori по работе с анимационной библиотекой Framer Motion.

Reimagining Design Systems at Spotify

Gerrit Kaiser, Marina Posniak и Shaun Bent рассказывают об истории развития дизайн-систем в Spotify и текущем подходе Encore.

Condens — Supercharge your UX research analysis

Сервис для организации базы знаний и инсайтов из пользовательских исследований. Статья от сооснователя.

Tap to Navigate. How to systematize interactive labels for maps

Linzi Berry из Lyft даёт рекомендации по дизайну индикаторов и объектов на картах.

Responsive Grid Design — Ultimate Guide

Неплохая памятка по сеткам и их адаптивности от Nitish Khagwal.

My chatbot is dead — Why yours should probably be too

Adrian Zumbrunnen закрыл свой эксперимент личного сайта в виде чат-бота. В 2017 году он стал одной из верхних точек хайпа вокруг темы, которая оказалась сильно перегретой.

UI Coach — UI Design Challenge Generator

Генератор упражнений для дизайнеров. Например, быстро нарисовать определённое приложение в такой-то стилистике.

Stephen Anderson & Karl Fast — Figure It Out

Rosenfeld Media выпустили книгу Stephen Anderson & Karl Fast "Figure It Out" о концептуальном проектировании. A List Apart публикуют выдержку из главы 8. UXmatters — выдержку из главы 11.

Recruiting Backup Participants (aka “Floaters”) in User Research

Kara Pernice из Nielsen/Norman Group описывает разные подходы подстраховки на случай, если респондент в UX-исследовании не пришёл.

12+ Icebreakers to kick off your next zoom meeting

Jeff Gothelf собрал 12 упражнений-разминок для удалённых рабочих сессий.

DesignOps Summit 2020

Конференция DesignOps Summit прошла 21–23 октября в онлайне. В этом году она посвящена устойчивости команд и дизайнеров в условиях полной удалёнки, так что темы презентаций достаточно общие.

State-Switch Controls — The Infamous Case of the “Mute” Button

Raluca Budiu из Nielsen Norman Group разбирает одну из самых главных интерфейсных коллизий — единую кнопку, которая обозначает текущее состояние и одновременно меняет его.

Fintech Design Conf 2020

Конференция Fintech Design Conf 2020 пройдет 12 ноября в онлайне. Дизайн-команды современных банков и финансовых сервисов покажут, что интересного происходит в отрасли, и расскажут, куда движется индустрия.

N26, «Тинькофф Инвестиции», «Альфа банк», «Райффайзенбанк», Home Credit Bank, «Сбер», «Открытие Брокер», БКС, AIC и «Контур» поговорят о дизайн-системах, бренде, пользовательских исследованиях и других аспектах современной продуктовой работы.

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#инструменты #исследования

Yury Vetrov
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