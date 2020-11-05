Продуктовый дизайн в октябре: новые продукты Adobe, шаблоны для iPhone 12 и статьи от менеджеров Spotify и Dropbox

Ежемесячный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка».
В этом году титульная презентация новых продуктов и экспериментов Adobe MAX 2020 прошла с 20 по 22 октября в интернете. Килотонна полезных выступлений от создателей инструментов и просто дизайнеров.
Обновления XD, Photoshop, Illustrator, InDesign, Fresco, After Effects, Aero и самой платформы Creative Cloud. Эксперименты алгоритмического дизайна.
Мощнейший разбор принципов именования токенов от Nathan Curtis. Все возможные варианты и подходы в одной статье.
Михаил Правдин из Avito рассказывает о новой модели работы с UX-исследователями, которую внедряет компания. Это множество фрилансеров, готовых быстро подхватить проект.
Дизайнеры Google рассказывают, как появилась фирменная плавающая кнопка в Material Design. Она стала одним из самых ярких элементов интерфейса, усилившим этот внутренний бренд.
Шаблоны iPhone 12
13 октября Apple презентовала iPhone 12. Michal Malewicz анализирует фрагментацию разрешений и плотностей экрана, которая усилилась в iOS с выходом всех возможных вариаций телефона. Даже высота статусной строки скачет между 44, 47 и 48 пикселями. Теперь это не сильно лучше зоопарка в Android.
Зато как всегда полно полезных шаблонов от сообщества:
- iPhone 12 Pro для Figma, Photoshop и Sketch от lstore (ещё).
- Все модели от Istore за $24.
- iPhone всех версий (обычный, Mini, Pro, Pro Max) для Adobe XD, Figma, Photoshop и Sketch от Vijay Verma.
- iPhone 12 и iPhone 12 Pro для Photoshop от Pixeden.
- iPhone 12 для Sketch и Photoshop от Дмитрия Коваленко. Отдельно синий и зелёный.
- iPhone 12 и iPhone 12 Pro в руке для Sketch и Photoshop от Pierre Borodin.
- iPhone 12 Pro для Cinema 4D и Photoshop от Michael Martinho.
- iPhone 12 Pro для Adobe XD от Max Rudberg.
- iPhone 12 Pro для Photoshop от Anthony Boyd. Ещё один, второй и третий.
- iPhone 12 и iPhone 12 Pro для Photoshop от Asylab.
- iPhone 12 Pro для After Effects в 3D от Majo Puterka.
- iPhone 12 Pro для Figma и Sketch от Przemyslaw Baraniak.
- iPhone 12 Pro для Photoshop от Faridul Haque.
Коллекция маркетинговых паттернов: промосайты, промописьма, публикации в блогах и целые цепочки встречи нового пользователя.
Шикарнейший рассказ Christopher Nash о демократизации пользовательских исследований в Dropbox. Как они обучают и вовлекают дизайнеров и менеджеров продуктов, освобождая время профессиональным исследователям для стратегических проектов.
Новые инструменты дизайна
- Figma: Состояния компонентов начали выходить из беты. Как проектировали и тестировали их. Учебный шаблон, в котором можно пощупать функцию.
- Плагины: Eve Tabler для таблиц; экспорт макетов в код на Vue.js (памятка по использованию).
- Sketch 69: переменные для цветов, обновлённый просмотрщик компонентов и другие обновления интерфейса.
- Cavalry — новый инструмент 2D-анимации. Интересен прежде всего за счёт процедурной графики и возможности работы с реальными данными.
- Justinmind 9: вышла новая версия старого инструмента. Со временем он стал полноценным редактором интерфейсов, хотя начинал как сервис для прототипирования.
- Anima 4.0: плагин для Adobe XD, Figma и Sketch научился генерировать код на React. Больше интерактива в прототипах, быстрое сравнение кода и дизайна, обсуждение с командой.
- CSS Background Patterns — коллекция фоновых паттернов на чистом CSS.
- SVG Favicon Maker — простой генератор favicon для браузера в SVG.
- Framer: памятка Nefe Emadamerho-Atori по работе с анимационной библиотекой Framer Motion.
Gerrit Kaiser, Marina Posniak и Shaun Bent рассказывают об истории развития дизайн-систем в Spotify и текущем подходе Encore.
Сервис для организации базы знаний и инсайтов из пользовательских исследований. Статья от сооснователя.
Linzi Berry из Lyft даёт рекомендации по дизайну индикаторов и объектов на картах.
Неплохая памятка по сеткам и их адаптивности от Nitish Khagwal.
Adrian Zumbrunnen закрыл свой эксперимент личного сайта в виде чат-бота. В 2017 году он стал одной из верхних точек хайпа вокруг темы, которая оказалась сильно перегретой.
Генератор упражнений для дизайнеров. Например, быстро нарисовать определённое приложение в такой-то стилистике.
Rosenfeld Media выпустили книгу Stephen Anderson & Karl Fast "Figure It Out" о концептуальном проектировании. A List Apart публикуют выдержку из главы 8. UXmatters — выдержку из главы 11.
Kara Pernice из Nielsen/Norman Group описывает разные подходы подстраховки на случай, если респондент в UX-исследовании не пришёл.
Jeff Gothelf собрал 12 упражнений-разминок для удалённых рабочих сессий.
Конференция DesignOps Summit прошла 21–23 октября в онлайне. В этом году она посвящена устойчивости команд и дизайнеров в условиях полной удалёнки, так что темы презентаций достаточно общие.
- Обзор выступлений от Jose Coronado.
- Вторая часть.
- Третья часть.
Raluca Budiu из Nielsen Norman Group разбирает одну из самых главных интерфейсных коллизий — единую кнопку, которая обозначает текущее состояние и одновременно меняет его.
Конференция Fintech Design Conf 2020 пройдет 12 ноября в онлайне. Дизайн-команды современных банков и финансовых сервисов покажут, что интересного происходит в отрасли, и расскажут, куда движется индустрия.
N26, «Тинькофф Инвестиции», «Альфа банк», «Райффайзенбанк», Home Credit Bank, «Сбер», «Открытие Брокер», БКС, AIC и «Контур» поговорят о дизайн-системах, бренде, пользовательских исследованиях и других аспектах современной продуктовой работы.
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