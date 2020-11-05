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Вадим Скворцов
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Возвращаем старые логотипы сервисов Google на Android, iPhone и в браузере Chrome Материал редакции

Новые иконки «Календаря», Meet, Gmail и других продуктов понравились не всем. Но их можно заменить, если немного повозиться. 9to5Google объясняет, как это сделать.

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В начале октября компания перезапустила бизнес-пакет G Suite: его переименовали в Google Workspace, для приложений разработали новый интерфейс, а иконки отдельных продуктов перерисовали в фирменных цветах бренда. Пользователи начали жаловаться, что иконки потеряли уникальность и стали похожи друг на друга.

Killed by Google 🔪 @killedbygoogle
about that new gmail logo... https://t.co/HVswssM84A
Насчёт нового логотипа Gmail...

Но всё поправимо.

Как поменять иконки на Android

Достаточно установить сторонний лаунчер в Google Play, почти каждый из них содержит собственный набор иконок, который можно применить в пару кликов.

Например, в Nova Launcher при настройке рабочего стола долго зажмите нужную иконку — и появится окно редактирования, в котором лаунчер предложит несколько вариантов иконки из базы.

Изменить иконки можно и на iOS, но через «костыль»

Предварительно нужно скачать на смартфон иконку, которую вы хотите установить. По пунктам:

  • Открыть приложение «Команды».
  • Создать новую, нажать «Добавить действие».
  • Написать в поиске «открыть приложение», выбрать необходимое приложение, нажать «Далее», дать ему название — и «Готово».
  • Команда появится в общем списке, зажмите её, нажмите «Поделиться», после «На экран “Домой”». Нажмите на иконку и выберите «Выбрать фото» или «Выбрать файл».
  • Выбираете нужную иконку — и она появляется на рабочем столе. Однако приложение открывается не напрямую, а через «Команды», что может помешать опыту использования.

Расширение поможет поменять фавиконы и в браузере

Очень простое приложение, которое называется Restore old Google icons. Устанавливаете в пару кликов в интернет-магазине Chrome — и оно самостоятельно меняет значки «Календаря», Google Meet и Gmail на вкладках браузера.

#google #логотипы

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