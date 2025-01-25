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Yury Vetrov
Дизайн

Описание состояний компонентов в Figma и демократизация UX-исследований: главное в продуктовом дизайне за декабрь 2024 года

Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.

Тренды 2024

Ежегодный обзор обзоров трендов для 2025 года. Они капают понемногу в течение ноября, декабря и января, так что статья — традиционно обновляющаяся по ходу дела.

Yury Vetrov
Дизайн
Обзор трендов в дизайне, которые охарактеризовали 2024 год и определят 2025-й

Ежегодная подборка от Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.

Обзор трендов в дизайне, которые охарактеризовали 2024 год и определят 2025-й

Android XR

Новая ветка Android XR для устройств дополненной реальности. Обещают тесную интеграцию с Google Gemini, который помогает анализировать то, что видит пользователь.

Описание состояний компонентов в Figma и демократизация UX-исследований: главное в продуктовом дизайне за декабрь 2024 года

Subatomic — Design Tokens Course

Курс по токенам в дизайн-системах от Brad Frost и его брата Ian.

6 шагов, чтобы собрать знания о пользователях под большую бизнес-задачу

Дарья Травкина из Авито детально расписывает, как исследователи помогают формировать и корректировать стратегию продукта.

Описание состояний компонентов в Figma и демократизация UX-исследований: главное в продуктовом дизайне за декабрь 2024 года

Новости инструментов дизайна:

Описание состояний компонентов в Figma и демократизация UX-исследований: главное в продуктовом дизайне за декабрь 2024 года
  • Midjourney Patchwork: Новый инструмент для генерации частей виртуального мира для писателей и сценаристов. Включает персонажей и локации, которых можно сгенерировать или загрузить.
  • Midjourney Profiles and Moodboards: Добавили мудборды. Если собрать коллекцию изображений-примеров, на их основе будут генерироваться новые.
Описание состояний компонентов в Figma и демократизация UX-исследований: главное в продуктовом дизайне за декабрь 2024 года
  • Sora: OpenAI открыли для всех свой генератор видео по текстовому описанию. К ней сделали новый интерфейс.
  • Trellis: Генератор 3D-моделей по текстовому описанию или на основе двухмерной картинки.
  • Generating Worlds: Генерируют игровой мир, по которому можно перемещаться, на основе одного изображения.
  • Rodin: Генератор 3D-моделей по текстовому запросу.
  • Whisk: Экспериментальный генератор изображений от Google по трём другим изображениям-примерам. Анонс — тут.
  • Lica: Инструмент собирает видео-презентацию продукта из кусочков — скриншотов, записей экрана и озвучки.
Описание состояний компонентов в Figma и демократизация UX-исследований: главное в продуктовом дизайне за декабрь 2024 года
  • Grok Image Generation Release: X запустила генератор изображений Aurora на базе Grok.
  • CapCut Commerce Pro: Генератор рекламных видео, плакатов и изображений по текстовому описанию. Можно сгенерировать и сам сценарий.
  • Viggle AI: Генератор видео-мемов, который может анимировать статическую картинку или заменить персонажа на видео.
  • Tencent Hunyuan Video: Tencent запустили свой генератор видео Hunyuan.
  • Luma Photon: Генератор фото по текстовому описанию от Luma Labs, создателей Dream Machine. Можно скрестить две картинки или сделать человека персонажем других изображений.
  • Animation Inc: Генератор анимированных 3D-персонажей в разных стилях. Работает прямо на телефоне.
  • Krea Editor: Добавили редактор изображений на базе Flux.
Описание состояний компонентов в Figma и демократизация UX-исследований: главное в продуктовом дизайне за декабрь 2024 года
Описание состояний компонентов в Figma и демократизация UX-исследований: главное в продуктовом дизайне за декабрь 2024 года
Описание состояний компонентов в Figma и демократизация UX-исследований: главное в продуктовом дизайне за декабрь 2024 года

AI-powered Research Repository at LinkedIn (a 4+ year journey)

Marieke McCloskey и Brandi Amm рассказывают о перестройке базы знаний и инсайтов из пользовательских исследований в LinkedIn. Как они переехали на платформу Glean.

Описание состояний компонентов в Figma и демократизация UX-исследований: главное в продуктовом дизайне за декабрь 2024 года

«Уволиться нельзя работать» — где поставить запятую, когда ты один UX-исследователь на 10 команд

Людмила Губайдулина из Авито рассказывает, как «демократизировали» пользовательские исследования в её направлении «Авто». Она осталась одним экспертом на 10 команд, но смогла вывезти за счёт перестройки формата работы.

Описание состояний компонентов в Figma и демократизация UX-исследований: главное в продуктовом дизайне за декабрь 2024 года

Government Digital and Data Profession Capability Framework

Команда Gov.uk обновила свою карту компетенций. Она описывает разные ветки дизайна, исследований и редактуры. Что нового — в блоге.

In-house In-focus In-person In 2025

Новая конференция от Brand New пройдёт 27–28 марта в Далласе (Техас). Она посвящена внутренним командам бренда на стороне клиента.

3 Key Takeaways For Furniture & Home Decor UX

Cassie Galante рассказывает о свежем исследовании Baymard среди сайтов по продаже мебели и декора для дома.

Описание состояний компонентов в Figma и демократизация UX-исследований: главное в продуктовом дизайне за декабрь 2024 года

The Sorry State of States

Nathan Curtis наглядно показывает проблемы с описанием состояний компонентов в Figma — они плохо сочетаются с тем, как это описано в коде.

Описание состояний компонентов в Figma и демократизация UX-исследований: главное в продуктовом дизайне за декабрь 2024 года

What product leaders should care about in the age of AI

Figma собрали мнения разных дизайнеров, экспертов и продуктовых команд о том, как создаются реальные продукты с использованием ИИ.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками также можно следить в Telegram-канале или в группе во «ВКонтакте». Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест.

#интерфейсы #ux #ui

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