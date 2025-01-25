Описание состояний компонентов в Figma и демократизация UX-исследований: главное в продуктовом дизайне за декабрь 2024 года

Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.Тренды 2024Ежегодный обзор обзоров трендов для 2025 года. Они капают понемногу в течение ноября, декабря и января, так что статья — традиционно обновляющаяся по ходу дела.Yury VetrovДизайн30.12.2024Обзор трендов в дизайне, которые охарактеризовали 2024 год и определят 2025-й Ежегодная подборка от Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.Android XRНовая ветка Android XR для устройств дополненной реальности. Обещают тесную интеграцию с Google Gemini, который помогает анализировать то, что видит пользователь.Анонс.Гайдлайны по дизайну.Гайдлайны по разработке.Развитие Material Design.Subatomic — Design Tokens CourseКурс по токенам в дизайн-системах от Brad Frost и его брата Ian.6 шагов, чтобы собрать знания о пользователях под большую бизнес-задачуДарья Травкина из Авито детально расписывает, как исследователи помогают формировать и корректировать стратегию продукта.Новости инструментов дизайна:Figma: Обзор главных запусков в 2024 году — по ссылке. Тарифные планы пересмотрели (да, станет снова дороже).Figma Slides: Импорт шаблонов из самой Figma и редактирование там.Sketch: Основные запуски в 2024 году.Midjourney Patchwork: Новый инструмент для генерации частей виртуального мира для писателей и сценаристов. Включает персонажей и локации, которых можно сгенерировать или загрузить.Midjourney Profiles and Moodboards: Добавили мудборды. Если собрать коллекцию изображений-примеров, на их основе будут генерироваться новые.Sora: OpenAI открыли для всех свой генератор видео по текстовому описанию. К ней сделали новый интерфейс.Trellis: Генератор 3D-моделей по текстовому описанию или на основе двухмерной картинки.Generating Worlds: Генерируют игровой мир, по которому можно перемещаться, на основе одного изображения.Rodin: Генератор 3D-моделей по текстовому запросу.Whisk: Экспериментальный генератор изображений от Google по трём другим изображениям-примерам. Анонс — тут.Lica: Инструмент собирает видео-презентацию продукта из кусочков — скриншотов, записей экрана и озвучки.Grok Image Generation Release: X запустила генератор изображений Aurora на базе Grok.CapCut Commerce Pro: Генератор рекламных видео, плакатов и изображений по текстовому описанию. Можно сгенерировать и сам сценарий.Viggle AI: Генератор видео-мемов, который может анимировать статическую картинку или заменить персонажа на видео.Tencent Hunyuan Video: Tencent запустили свой генератор видео Hunyuan.Luma Photon: Генератор фото по текстовому описанию от Luma Labs, создателей Dream Machine. Можно скрестить две картинки или сделать человека персонажем других изображений.Animation Inc: Генератор анимированных 3D-персонажей в разных стилях. Работает прямо на телефоне.Krea Editor: Добавили редактор изображений на базе Flux.AI-powered Research Repository at LinkedIn (a 4+ year journey)Marieke McCloskey и Brandi Amm рассказывают о перестройке базы знаний и инсайтов из пользовательских исследований в LinkedIn. Как они переехали на платформу Glean.«Уволиться нельзя работать» — где поставить запятую, когда ты один UX-исследователь на 10 командЛюдмила Губайдулина из Авито рассказывает, как «демократизировали» пользовательские исследования в её направлении «Авто». Она осталась одним экспертом на 10 команд, но смогла вывезти за счёт перестройки формата работы.Government Digital and Data Profession Capability FrameworkКоманда Gov.uk обновила свою карту компетенций. Она описывает разные ветки дизайна, исследований и редактуры. Что нового — в блоге.In-house In-focus In-person In 2025Новая конференция от Brand New пройдёт 27–28 марта в Далласе (Техас). Она посвящена внутренним командам бренда на стороне клиента.3 Key Takeaways For Furniture & Home Decor UXCassie Galante рассказывает о свежем исследовании Baymard среди сайтов по продаже мебели и декора для дома.The Sorry State of StatesNathan Curtis наглядно показывает проблемы с описанием состояний компонентов в Figma — они плохо сочетаются с тем, как это описано в коде.What product leaders should care about in the age of AIFigma собрали мнения разных дизайнеров, экспертов и продуктовых команд о том, как создаются реальные продукты с использованием ИИ.Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками также можно следить в Telegram-канале или в группе во «ВКонтакте». Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест.#интерфейсы #ux #ui