К примеру, вертикальная компоновка заставила инженеров разрезать материнскую плату надвое, но благодаря этому консоль не шумит и почти не греется.

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Xbox Series S и Xbox Series X На Xbox Series X мало кнопок и отверстий, за исключением вентиляционной решетки и дисковода

10 ноября 2020 года поступили в продажу консоли Microsoft нового поколения:

Мощная Xbox Series X за 45 590 рублей.

Бюджетная Xbox Series S за 26 990 рублей.



Консоли используют процессор AMD Zen 2 и графику RDNA 2, NVMe SSD-накопители объёмом 1 ТБ и 512 ГБ соответственно и память GDDR6 для быстрых загрузок. Компания заявляет, что Xbox Series X в два раза быстрее предыдущей Xbox One X.

Xbox Series X

Промышленный дизайнер Денис Гармаш из бюро «Масштаб» проанализировал дизайн и конструкцию Xbox Series X вместе с редактором vс.ru.

Гармаш оценил решения Microsoft при проектировании консоли, обсудил дизайн-задачи в подобных проектах, сравнил подходы Microsoft и Sony и ответил на вопросы и критику пользователей сети.

Упаковка

Xbox Series X поставляется в картонной упаковке, которая открывается по диагонали — консоль расположена в центре на подложке из поролона.

Распаковка коробки Series X Gamers.at

Упаковка консоли создаёт важное первое впечатление от продукта. Распаковка новинки даёт ощущение премиального продукта и внимания к деталям: покупатель чувствует заботу о продукте, на который он потратил деньги. Демонстрация должна быть красивой, и упаковка Xbox с этим справляется.

Любому человеку хочется, чтобы все точки взаимодействия с продуктом были идеальными, начиная с покупки в магазине или сайта. Это же касается и упаковки, когда коробку приносят домой. У Microsoft при распаковке продукт показывают сразу, в отличие от Sony. Денис Гармаш

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Стоимость упаковок Xbox и PlayStation примерно одинаковая, поскольку используются решения, доступные для такого размера партии.

Например, разрезанная по диагонали коробка используется в бытовой технике, а приятный на ощупь внешний ПВХ-слой картона с красивой полноцветной печатью — привычный для коробок с устройствами.

Использование амортизирующей пены в упаковке придаёт «премиальной» защищенности и хорошо демпфирует консоль от сотрясений, если уронить коробку при пересылке.

Интуитивность распаковки радует, как и дополнительный бумажный вкладыш с первичной инструкцией, заметил дизайнер: «Не самая экологичная упаковка, но от неё можно получить удовольствие».

Дизайн консоли

Общие впечатления

С Xbox Series X компания пошла по пути универсальности и «продукта для всех». Консоль хорошо вписывается в интерьер, как и другие современные устройства Microsoft, разработанные студией Microsoft Design Team.

На рынке консолей несколько больших игроков, и Microsoft в числе лидеров, Xbox не нужно «заявлять о себе» за счёт яркого внешнего вида — достаточно иметь свой современный дизайн-язык.

Здесь есть сочные зелёные элементы на фоне монолитного идеального прямоугольника, которые отсылают к прошлым моделям — это достаточно яркий акцент, большего не нужно. Дизайнера впечатляет простота оптического эффекта сверху консоли.

У Microsoft получилась очень красивая история — когда под внешне простым решением скрывается сложный технический проект. Денис Гармаш

Вертикальная компоновка и сложности внутри внешнего минимализма

Xbox Series X по вертикальной компоновке компонентов похож на Mac Pro 2013 года: воздух входит снизу и большой кулер выдувает его наверх, через всё «железо». Получается «очень тихое и производительное решение». Такая конструкция использовалась и в серверном оборудовании.

Для этого инженерам Microsoft пришлось надвое разрезать материнскую плату.

При этом Xbox бесшумный (В протестированных играх Xbox Series X звук вентилятора не слышен или сливается с фоновым шумом. Наблюдение подтверждают и другие журналисты — vc.ru)

Отсутствие шума — важная деталь для современного устройства: пользователи ощущают шумовое загрязнение и негативно воспринимают его.

Xbox — довольно крепкий для бытового устройства благодаря логике установки компонентов. Вертикальный корпус выступает в роли жёсткого каркаса, а компоненты устанавливаются практически без зазоров и удерживают друг друга, что придаёт дополнительную прочность.

Компоновка Xbox Series X iFixit

Несмотря на то что консоль выглядит просто, проектирование вертикальной компоновки здесь — непростая задача для дизайнеров и инженеров, ведь у корпуса получается очень сложное литьё. Нужно учесть все выступы, полозья, фаски, пазы, куда встают компоненты в одной монолитной пластиковой детали.

Пресс-форма дорогая, и внутренняя часть корпуса должна быть отлита за одну операцию. Всё грамотно спроектировать — это очень хорошая и большая работа. Команда разработчиков сама говорит, что «внутрянка» оказалась очень сложной. Создание минималистичного, красивого и прямолинейного дизайна — долгий процесс с большим количеством итераций. Часто при разработке подобных устройств приходится многократно всё перекомпоновывать с нуля для оптимального решения. Более того, команда дизайнеров должна работать в связке с инженерами. Так построен процесс у Apple или JBL, когда дизайнеры могут сказать: «Мы хотим, чтобы было вот так», и инженеры идут навстречу. Вот и Xbox — это общий продукт целой команды специалистов.

Денис Гармаш

У Microsoft все «железные» продукты «хорошо смотрятся вместе», хотя между устройствами Surface и Xbox разница в несколько лет. Правильно выполненный простой дизайн — долгоживущий, понятный и уместный. Эти принципы были выработаны в середине 20 века в Braun, причём далеко не сразу.

Спокойный классический дизайн создаётся по принципу «меньше значит лучше». Содержимое оптимизируется, а внешний вид определяется дизайн-языком компании, исследованиями, сценариями использования.

Xbox и Денис Гармаш

Сейчас в тренде делать перезапуски, переиздавать классику, потому что все устали от заложенного старения, от того, что нужно часто менять какие-то вещи. Дизайн должен быть направлен на долговечность, уверен Гармаш.

Консоль впишется в любой интерьер и многих устроит. Хотя есть и обратная сторона. Те, кому нравятся спортивные автомобили или у кого представление о хайтеке — роботы бионических форм, подумают, что Xbox — устаревший шкаф, и не выберут её исключительно из-за дизайна. Денис Гармаш

Пластик матовый, но маркий

Консоль матовая — это хороший инструмент, чтобы скрыть недостатки литья пластика по краям устройства или на вырезах под порты и кнопки. Матовость помогает думать, что поверхность идеально ровная, хотя на самом деле есть отклонения в сотые доли миллиметра. Они были бы видны на глянцевом пластике под яркими бликами.

Отпечатков от прикосновений к консоли практически не видно в реальной жизни. Пусть они и проявляются на фото.

По пластику — есть качество материала, а есть качество пресс-формы, в которой отливается компонент. В данном случае пресс-форма дорогая и качественная. Отпечатки пальцев — да, это характеристика пластика, насколько матовой создали поверхность. Если бы это была компьютерная мышь, она бы вся покрылась отпечатками, было бы некрасиво. Тут же устройство стоит на полке, у дизайнеров понятная и очевидная логика — в первую очередь они ориентировались на то, как консоль будет смотреться вживую, со стороны, а не на фото. Денис Гармаш

Другие особенности дизайна Xbox Series X

Для горизонтального расположения есть ножки

На правой стороне консоли — круглые резиновые вставки. Без них пластиковая коробка будет царапаться и царапать поверхность.

Резиновые ножки могут быстро стираться, как на ноутбуках. Но консоль будет стоять на месте, и, скорее всего, этого не произойдет.

Чтобы они, ножки, выглядели элегантнее, их можно было бы сделать меньше и прямоугольными, это добавило бы «премиальности» и согласованности дизайну. Но, вероятно, круглые ножки лучше закреплены на корпусе — в паз, не просто приклеены. Куда хуже, если ножка отвалится, чем если она будет менее «дизайнерская». Денис Гармаш

В горизонтальном виде Xbox Series X выглядит «скучнее, совсем как классическое устройство, и гораздо сложнее понять, что это игровая консоль». Расчёт на то, что консоль просто спрячут в углублении полки.

Но «летящий» логотип Xbox выглядит хорошо в любом положении. Сбоку видно подставку, она красивая, минималистичная и устойчивая. Лучше, чтобы её не было видно в горизонтальном положении. Тут может быть немало вариантов решения.

PS5 и Series X в горизонтальном состоянии. «Интересно, новая Xbox горизонтально очень похожа на акустику Sony. Вертикальный вариант нравится больше, есть удачное решение с зелёным верхом», — оценил дизайнер The Verge

У Blu-ray-привода нет пометок

Может быть неочевидно, какой стороной вставлять диск. Гармаш не видит в этом проблемы: консоль просто сообщит, что диск не читается или неверно вставлен. От выгравированной «стрелочки» с направлением диска отказались, скорее всего, чтобы убрать «лишнее» обозначение на корпусе.

Компании хотелось, чтобы дизайн был максимально чистый, поэтому здесь минимальное количество обозначений. Но это же приводит к тому, что не каждый догадается нажать на логотип для включения консоли. Хотя его интуитивно хочется нажать, он привлекает своей красотой, его хочется потрогать. Денис Гармаш

Логотип Xbox — кнопка включения

Вверху вместо зелёных светодиодов используют краску — это оправданно

Некоторые пользователи отмечали, что по рендерам и промоматериалам рассчитывали увидеть зелёную подсветку. Вместо этого — окрашенная решётка.

На коробке Series X верх ярко светится зелёным — в реальности он выглядит иначе

Гармаш считает, что это верное решение, так как со светодиодами могли бы возникнуть проблемы. Качественные продукты с ними существуют, и у многих может быть сформированное представление, как выглядит премиальное устройство со светодиодами. Есть три основных предположения, почему светодиодов нет в Xbox:

Светодиоды красивые, когда они внутри матового корпуса и расположены идеально ровно. Любая неравномерность даст ощущение ёлочной гирлянды, а не «ровного света, который светит сам по себе из материи». На реализацию пришлось бы потратить больше времени, потому что у поверхности решётки сложная геометрия. В неё нужно было бы встроить провода и контакты, настроить огни. Неизвестно, какие были рамки по времени по разработке консоли. А решётка — часть сложной монолитной детали из пластика. Возможно, получилось бы устройство Razer, а не Microsoft, поскольку черный с акцентным зелёным — не эксклюзивное решение Xbox.

Как образец — клавиатура Razer

У геймпада появилась ребристая поверхность, но сам он не изменился

Дизайн геймпада Xbox практически не меняется со времен Xbox 360, которая вышла в 2005 году. Компания постепенно улучшает и дорабатывает его, чтобы он был удобнее для большей аудитории: уменьшает, перенастраивает ход кнопок, тестирует изменения с пользователями.

Геймпад Xbox Series X

Все устройства, которые мы долго держим в руках, сравнимы с рукояткой строительного или медицинского инструмента, спортивной обувью — нужно много итераций, чтобы сделать их правильно. С первого раза удастся скопировать анатомию у кого-то, и можно ошибиться. Статистически мы говорим про изменения на миллиметры, а количество пользователей геймпада увеличилось на 15 млн. Очень здорово, что Microsoft придерживается дизайна, который многим нравится и удобен. Вносить микроулучшения, а не кардинально перерабатывать геймпад — правильное решение. Денис Гармаш

На задней стороне и «курках» геймпада появилась ребристая поверхность, которая у некоторых вызвала отторжение. Гармаш, напротив, оценил её позитивно: текстурированная поверхность более цепкая, что хорошо, так как ладони потеют при активной игре.

У меня, например, достаточно чувствительные пальцы: не нравятся некачественные синтетические диваны на ощупь. Здесь же поверхность достаточно приятная, которая, наверняка, лучше всего работает с потной кожей. Видно, что здесь была специальная механическая обработка пресс-формы, текстура крупная, что хорошо: она не сотрется, не станет глянцевой. И для вспотевших рук, возможно, геймпад будет приятнее. Влажная кожа размягчается, а кожа сильнее раздражается, когда сухая. Денис Гармаш

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Большие щели в геймпаде — туда может забиться грязь

У геймпада большие и неравномерные щели вокруг элементов управления, но это могло быть сделано с расчётом, что так будет проще вычистить грязь тряпочкой или зубочисткой.

Как правило, первое, с чем работают дизайнеры, — понимают, что нужно создать, для кого и как он будет это использовать. И во время проектирования возникают интересные моменты. К примеру, заметили, что куда-то забивается грязь. И предложили сделать щели чуть крупнее — вполне вероятный сценарий. При условии, что иные варианты не прошли в разработку. Зазоры между подвижными частями принято делать больше — это особенно заметно на игровых мышках, где щели под кнопками могут достигать нескольких миллиметров. Кнопки ходят, им нужна подвижность, так как со временем все детали расшатываются. Очень плохо, если они начнут клинить. А щели позволяют им спокойно перемещаться. В целом этот геймпад — вещь, которая грамотно спроектирована и хорошо произведена. Денис Гармаш

Крестовина громкая, но прочная

Пользователи обращали внимание, что крестовина геймпада стала громче, чем в предыдущих версиях, — это может быть связано с увеличенной прочностью конструкции и механизма.

Причина в компонентах — в данном случае я слышу металлический звук, вероятно, внутри есть металлическая база для максимальной прочности. Производители кнопок гарантируют определённое количество нажатий без сбоев, без двойного или незарегистрированного нажатия. Как правило, чем громче «кликающие» предметы (кнопки), тем они долговечнее. Я думаю, здесь исходили из того, что люди в основном играют с громким звуком или в наушниках, и, мне кажется, они не заметят кликов или привыкнут. Если внутри появился какой-то металлический каркас, из-за которого громче кликает крестовина, то, вероятно, он нужен, чтобы со временем корпус геймпада не начинал люфтить и неприятно скрипеть. Геймпад — устройство, на которое приходится много испытаний за время эксплуатации пользователем.

Денис Гармаш

Минусом геймпада можно считать сервисный разъём без крышки: «Он страшно некрасивый, его постоянно видно, он блестит. USB-C — ладно, но качество реализации этой детали ниже остального уровня проработки в устройстве».

Xbox Series X или PlayStation 5

Xbox за счёт удачных дизайнерских решений и, в частности, оформления вентиляционной решетки может попасть в музей современного искусства.

Я думаю, эта консоль может попасть в Нью-Йоркский музей дизайна (Музей современного искусства) как объект дизайнерского искусства. В том числе благодаря тому, что Microsoft использовала оптический эффект, который круче. Потому что он скульптурный такой, из физического мира, не цифровой и не светодиодный. Мы всё больше живем в виртуальном мире, и светодиоды — тоже выдумка, гирлянда на уровне человеческих ощущений. Мы же любим смотреть на костёр, нам нравится тёплый цвет. Тут похожая история — сделано физически, материальнее. Предыдущие Xbox — прямоугольные коробки с перфорацией, но без этой изюминки. Есть мода, а есть стиль. Xbox Series X — вещь больше стильная, чем модная.

Денис Гармаш

У Sony другой подход к разным семействам продуктов. У них разные аудитория и сценарии использования, поэтому компания может позволить себе, чтобы дизайн консоли отличался от дизайна смартфона или наушников.

Дизайн PlayStation 5 Гармаш назвал «довольно скучным и устаревшим»:

Нужна подставка для горизонтальной установки.

Непродуманный корпус, который бы учитывал компоновку обеих вариантов консоли и с приводом, и без.



PlayStation 5 с приводом и без

С профессиональной точки зрения в дизайне есть свойство «делать хороший продукт исходя из того, как он работает и как он устроен». В продукте на всё должен быть ответ «зачем». Денис Гармаш

Пластиковая вставка в PlayStation 5 глянцевая, поэтому на консоли лучше видны волнистости или отливы, которые не задумывались дизайнером, но возникли при производстве.

Компьютерная модель, по которой производят форму, была ровная и с красивыми бликами, но из-за особенностей производства, неравномерного остывания пластика мы видим погрешности. Дизайнеры Sony скорее всего пошли за более броским корпусом, а в результате для кого-то он может выглядеть более «китайским». Денис Гармаш

Но PlayStation 5 может привлечь как «родную» аудиторию в Японии, так и западный рынок.

У PlayStation есть японский рынок. И Sony, скорее всего, хотелось, чтобы её консоль в первую очередь нравилась лояльной аудитории. У японцев другой ассоциативный ряд, другое восприятие. Если PlayStation 5 нацелена на западный рынок, Sony создала корпус, который её очень выделяет. Не зря консоль сразу стала мемом. Американский дизайн очень классический, потребительские товары они расценивают как что-то простое, добротное, надёжное, а у Sony получается больший вау-эффект. Как и в случае Xbox, у продукта есть своя уникальная узнаваемая внешность, и это безусловный плюс, нравится она мне субъективно или нет. Мое впечатление от консоли строится вокруг того, как она будет жить в современном компактном жилье, а для броских смелых вещей нужно больше воздуха в интерьере. Но мы не знаем цифры, не знаем аналитику, которой пользовались дизайнеры и маркетологи. А многие решения в проекте, уверен, основаны именно на аналитике.



Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 5 The Verge

Хотя Xbox во многом предназначен для западного рынка, его могут оценить и в Японии, где любят продуманные и «вечные» истории. Японцам нравятся прямоугольные вещи, а дизайн Series X похож на тот, что используют в электронике, смартфонах или аудиотехнике.

Почему дизайн Xbox Series X всё же не для всех

Удачные решения в дизайне Xbox — это бизнес-расчёт дизайнеров, маркетологов и инженеров, которые объединили свои цели и задачи в одном продукте.

Внешний вид Xbox универсален, консоль можно легко спрятать в интерьере. Благодаря небольшим габаритам она подходит для маленьких квартир, что важно, так как это массовый тренд.

Для меня дизайн Xbox — современный. Не хватает отличающих консоль элементов по всем сторонам корпуса, таких же уникальных, как решетка, но гораздо более нюансных. Среди таких же черных матовых прямоугольников эта консоль должна быть или ультимативным в полном отсутствии лишнего или все же иметь свое «лицо» которое видно с любого ракурса. В прошлом поколении это было сделано за счет смены покрытий, отверстий, общих пропорций и деталей.

Поэтому вертикально эту консоль будут ставить гораздо чаще при возможности.

Чтобы быть «для всех», Xbox нужно разрезать пополам и приклеить половину PlayStation 5. Денис Гармаш

Явный недостаток — определённой аудитории консоль покажется скучной. Также покупателям может не понравиться, что есть только чёрная версия.

В верхней части корпуса нет защиты — это может стать проблемой, которую сложно решить

Вентиляционная решётка не защищена сеткой-пылеуловителем, которая не даёт крошкам и мусору попасть внутрь, он будет проваливаться. Также её нет и на нижних отверстиях. Это может быть большим минусом.

Но отсутствие решётки может быть объяснимо с точки зрения инженерии — для охлаждения консоли.

С защитной решёткой поток воздуха сильно замедляется, охлаждение справлялось бы хуже, и консоль грелась бы сильнее, возможно, даже перегревалась. Но должно пройти время, прежде чем оценить, как консоль будет работать: вряд ли она будет сильно греться, но, возможно, запылится, посчитал Гармаш.

Воздух с точки зрения инженерии — жидкость. Когда поток воздуха встречается с чем-то, он разбивается. В месте, где он разбивается, и позади объекта, происходит турбулентность — завихрение воздуха. И отверстия внизу, скорее всего, были сделаны таким образом, чтобы в сочетании с кулером сверху корректно двигались потоки воздуха. Расчёты диктовали форму лопастей и форму самого кулера, внутри есть чаша, которая оптимизирует поток воздуха. А защитные сеточки сильно замедляют поток воздуха, к сожалению, и охлаждение бы сильно ухудшилось. В градостроительном дизайне так же. Если на продуваемом участке поставить сетчатый забор даже с огромными квадратами, скорость потока воздуха упадет на 60%: сама турбулентность блокирует потоки. Денис Гармаш

Чёрный цвет — премиальный, тогда как недорогая белая консоль может стать более массовой

Кроме Xbox Series X, компания выпустила менее дорогую и производительную Xbox Series S — белого цвета и с белым геймпадом. Во многом она предназначена для новых пользователей, «как entry-level для нового поколения».

В выборе цвета есть расчёт: консоли предназначены для разных аудиторий людей: «премиальная черная» Series X для тех, «кто понимает», и Series S как красивое украшение, больше похожая на привычную домашнюю технику.

Xbox Series S The Verge

Есть разница в мышлении нового пользователя, который купил консоль случайно или в подарок, и того, кто давно ей пользуется. Разницу можно почувствовать на примере Series X. Она на уровне эмоций выглядит серьёзнее, — это объект, которым любуются те, кто его понимают. А белая Series S может понравиться большему количеству людей «на входе». Кто-то может выбрать консоль просто по внешнему виду, и белый будет гораздо привлекательнее. Зачастую в квартирах белая мебель, тогда как профессиональная техника обычно чёрная. ПК, мониторы — чёрные, а интерьер светлый. Особенно это видно в модных пространствах. Белая техника в какой-то момент стала трендом. Она будет хорошо смотреться в любом «дизайнерском» интерьере. Консоль заимствует черты классического дизайна Braun. В доме она будет объектом, которым любуются. У нас на уме практически вся техника, как правило, черная — и от этого Series X более «обычная». Series S могут выбрать те, кто ищет нечто отличное от чёрной коробки. Она светлая, и от этого даже выглядит меньше. Это тоже на руку Microsoft. В предыдущем поколении консолей у Microsoft тоже были белые корпуса, у корпорации есть статистика и понимание, какой цвет в каком устройстве от неё ждали. Тут всё подобрано с учётом маркетинга, исследований — отсюда и получается дизайн.

Денис Гармаш

Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 5

Что можно было бы изменить и почему Microsoft так не поступила

Компания могла сделать съёмную подставку, а круглая она «просто ради дизайна». Тем не менее съёмные элементы чаще теряются, так как покупатели в основном не хранят коробки, прячут деталь и забывают о ней.

Второе — добавить сеточки для защиты от воды и крошек. Но от этого консоль могла бы стать шумнее.

Также Series X не помешали бы другие цвета — по аналогии с тем, как Microsoft выпускает устройства Surface в различных оттенках, которые стало модно использовать.

Макеты Series X и Series S Fast Company

Компания обращает внимание на тенденции мобильной техники. Для домашней же техники можно добавить бежевые цвета или под дерево — это очень ходовые варианты. Можно использовать тёмно-коричневый, синий, тёмно-синий. С точки зрения производства новых цветов встаёт вопрос компонентов: сделать корпус другого цвета несложно, но к нему нужны будут кнопки. Нужна равномерность заказов. Если выпустят, скажем, красную версию — её будут мало покупать. Ты себе подкладываешь проблему, которую самому же и решать потом: одно дело цветные недорогие наушники, другое — консоль. Денис Гармаш

Что в итоге