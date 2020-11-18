«Xbox Series X может попасть в музей современного искусства»: взгляд промышленного дизайнера на новую консоль Microsoft Материал редакции
К примеру, вертикальная компоновка заставила инженеров разрезать материнскую плату надвое, но благодаря этому консоль не шумит и почти не греется.
10 ноября 2020 года поступили в продажу консоли Microsoft нового поколения:
- Мощная Xbox Series X за 45 590 рублей.
- Бюджетная Xbox Series S за 26 990 рублей.
Консоли используют процессор AMD Zen 2 и графику RDNA 2, NVMe SSD-накопители объёмом 1 ТБ и 512 ГБ соответственно и память GDDR6 для быстрых загрузок. Компания заявляет, что Xbox Series X в два раза быстрее предыдущей Xbox One X.
Промышленный дизайнер Денис Гармаш из бюро «Масштаб» проанализировал дизайн и конструкцию Xbox Series X вместе с редактором vс.ru.
Гармаш оценил решения Microsoft при проектировании консоли, обсудил дизайн-задачи в подобных проектах, сравнил подходы Microsoft и Sony и ответил на вопросы и критику пользователей сети.
- Упаковка.
- Общие впечатления от консоли.
- Особенности вертикальной компоновки.
- Почему матовость Xbox — удачное решение.
- Горизонтальное положение и другие особенности дизайна.
- В оформлении консоли нет светодиодов — почему это оправданно.
- Почему геймпад практически не изменился, но стал лучшее.
- Xbox Series X и PlayStation 5.
- Почему дизайн Series X не для всех.
- Премиальный чёрный и где всё же выигрывает белый.
- Что можно было бы изменить и почему Microsoft так не поступила.
- Итоги.
Упаковка
Xbox Series X поставляется в картонной упаковке, которая открывается по диагонали — консоль расположена в центре на подложке из поролона.
Упаковка консоли создаёт важное первое впечатление от продукта. Распаковка новинки даёт ощущение премиального продукта и внимания к деталям: покупатель чувствует заботу о продукте, на который он потратил деньги. Демонстрация должна быть красивой, и упаковка Xbox с этим справляется.
Стоимость упаковок Xbox и PlayStation примерно одинаковая, поскольку используются решения, доступные для такого размера партии.
Например, разрезанная по диагонали коробка используется в бытовой технике, а приятный на ощупь внешний ПВХ-слой картона с красивой полноцветной печатью — привычный для коробок с устройствами.
Использование амортизирующей пены в упаковке придаёт «премиальной» защищенности и хорошо демпфирует консоль от сотрясений, если уронить коробку при пересылке.
Интуитивность распаковки радует, как и дополнительный бумажный вкладыш с первичной инструкцией, заметил дизайнер: «Не самая экологичная упаковка, но от неё можно получить удовольствие».
Дизайн консоли
Общие впечатления
С Xbox Series X компания пошла по пути универсальности и «продукта для всех». Консоль хорошо вписывается в интерьер, как и другие современные устройства Microsoft, разработанные студией Microsoft Design Team.
На рынке консолей несколько больших игроков, и Microsoft в числе лидеров, Xbox не нужно «заявлять о себе» за счёт яркого внешнего вида — достаточно иметь свой современный дизайн-язык.
Здесь есть сочные зелёные элементы на фоне монолитного идеального прямоугольника, которые отсылают к прошлым моделям — это достаточно яркий акцент, большего не нужно. Дизайнера впечатляет простота оптического эффекта сверху консоли.
Вертикальная компоновка и сложности внутри внешнего минимализма
Xbox Series X по вертикальной компоновке компонентов похож на Mac Pro 2013 года: воздух входит снизу и большой кулер выдувает его наверх, через всё «железо». Получается «очень тихое и производительное решение». Такая конструкция использовалась и в серверном оборудовании.
Для этого инженерам Microsoft пришлось надвое разрезать материнскую плату.
При этом Xbox бесшумный (В протестированных играх Xbox Series X звук вентилятора не слышен или сливается с фоновым шумом. Наблюдение подтверждают и другие журналисты — vc.ru)
Отсутствие шума — важная деталь для современного устройства: пользователи ощущают шумовое загрязнение и негативно воспринимают его.
Xbox — довольно крепкий для бытового устройства благодаря логике установки компонентов. Вертикальный корпус выступает в роли жёсткого каркаса, а компоненты устанавливаются практически без зазоров и удерживают друг друга, что придаёт дополнительную прочность.
Несмотря на то что консоль выглядит просто, проектирование вертикальной компоновки здесь — непростая задача для дизайнеров и инженеров, ведь у корпуса получается очень сложное литьё. Нужно учесть все выступы, полозья, фаски, пазы, куда встают компоненты в одной монолитной пластиковой детали.
У Microsoft все «железные» продукты «хорошо смотрятся вместе», хотя между устройствами Surface и Xbox разница в несколько лет. Правильно выполненный простой дизайн — долгоживущий, понятный и уместный. Эти принципы были выработаны в середине 20 века в Braun, причём далеко не сразу.
Спокойный классический дизайн создаётся по принципу «меньше значит лучше». Содержимое оптимизируется, а внешний вид определяется дизайн-языком компании, исследованиями, сценариями использования.
Сейчас в тренде делать перезапуски, переиздавать классику, потому что все устали от заложенного старения, от того, что нужно часто менять какие-то вещи. Дизайн должен быть направлен на долговечность, уверен Гармаш.
Пластик матовый, но маркий
Консоль матовая — это хороший инструмент, чтобы скрыть недостатки литья пластика по краям устройства или на вырезах под порты и кнопки. Матовость помогает думать, что поверхность идеально ровная, хотя на самом деле есть отклонения в сотые доли миллиметра. Они были бы видны на глянцевом пластике под яркими бликами.
Отпечатков от прикосновений к консоли практически не видно в реальной жизни. Пусть они и проявляются на фото.
Другие особенности дизайна Xbox Series X
Для горизонтального расположения есть ножки
На правой стороне консоли — круглые резиновые вставки. Без них пластиковая коробка будет царапаться и царапать поверхность.
Резиновые ножки могут быстро стираться, как на ноутбуках. Но консоль будет стоять на месте, и, скорее всего, этого не произойдет.
В горизонтальном виде Xbox Series X выглядит «скучнее, совсем как классическое устройство, и гораздо сложнее понять, что это игровая консоль». Расчёт на то, что консоль просто спрячут в углублении полки.
Но «летящий» логотип Xbox выглядит хорошо в любом положении. Сбоку видно подставку, она красивая, минималистичная и устойчивая. Лучше, чтобы её не было видно в горизонтальном положении. Тут может быть немало вариантов решения.
У Blu-ray-привода нет пометок
Может быть неочевидно, какой стороной вставлять диск. Гармаш не видит в этом проблемы: консоль просто сообщит, что диск не читается или неверно вставлен. От выгравированной «стрелочки» с направлением диска отказались, скорее всего, чтобы убрать «лишнее» обозначение на корпусе.
Вверху вместо зелёных светодиодов используют краску — это оправданно
Некоторые пользователи отмечали, что по рендерам и промоматериалам рассчитывали увидеть зелёную подсветку. Вместо этого — окрашенная решётка.
Гармаш считает, что это верное решение, так как со светодиодами могли бы возникнуть проблемы. Качественные продукты с ними существуют, и у многих может быть сформированное представление, как выглядит премиальное устройство со светодиодами. Есть три основных предположения, почему светодиодов нет в Xbox:
- Светодиоды красивые, когда они внутри матового корпуса и расположены идеально ровно. Любая неравномерность даст ощущение ёлочной гирлянды, а не «ровного света, который светит сам по себе из материи».
- На реализацию пришлось бы потратить больше времени, потому что у поверхности решётки сложная геометрия. В неё нужно было бы встроить провода и контакты, настроить огни. Неизвестно, какие были рамки по времени по разработке консоли. А решётка — часть сложной монолитной детали из пластика.
- Возможно, получилось бы устройство Razer, а не Microsoft, поскольку черный с акцентным зелёным — не эксклюзивное решение Xbox.
У геймпада появилась ребристая поверхность, но сам он не изменился
Дизайн геймпада Xbox практически не меняется со времен Xbox 360, которая вышла в 2005 году. Компания постепенно улучшает и дорабатывает его, чтобы он был удобнее для большей аудитории: уменьшает, перенастраивает ход кнопок, тестирует изменения с пользователями.
На задней стороне и «курках» геймпада появилась ребристая поверхность, которая у некоторых вызвала отторжение. Гармаш, напротив, оценил её позитивно: текстурированная поверхность более цепкая, что хорошо, так как ладони потеют при активной игре.
Большие щели в геймпаде — туда может забиться грязь
У геймпада большие и неравномерные щели вокруг элементов управления, но это могло быть сделано с расчётом, что так будет проще вычистить грязь тряпочкой или зубочисткой.
Крестовина громкая, но прочная
Пользователи обращали внимание, что крестовина геймпада стала громче, чем в предыдущих версиях, — это может быть связано с увеличенной прочностью конструкции и механизма.
Минусом геймпада можно считать сервисный разъём без крышки: «Он страшно некрасивый, его постоянно видно, он блестит. USB-C — ладно, но качество реализации этой детали ниже остального уровня проработки в устройстве».
Xbox Series X или PlayStation 5
Xbox за счёт удачных дизайнерских решений и, в частности, оформления вентиляционной решетки может попасть в музей современного искусства.
У Sony другой подход к разным семействам продуктов. У них разные аудитория и сценарии использования, поэтому компания может позволить себе, чтобы дизайн консоли отличался от дизайна смартфона или наушников.
Дизайн PlayStation 5 Гармаш назвал «довольно скучным и устаревшим»:
- Нужна подставка для горизонтальной установки.
- Непродуманный корпус, который бы учитывал компоновку обеих вариантов консоли и с приводом, и без.
Пластиковая вставка в PlayStation 5 глянцевая, поэтому на консоли лучше видны волнистости или отливы, которые не задумывались дизайнером, но возникли при производстве.
Но PlayStation 5 может привлечь как «родную» аудиторию в Японии, так и западный рынок.
Хотя Xbox во многом предназначен для западного рынка, его могут оценить и в Японии, где любят продуманные и «вечные» истории. Японцам нравятся прямоугольные вещи, а дизайн Series X похож на тот, что используют в электронике, смартфонах или аудиотехнике.
Почему дизайн Xbox Series X всё же не для всех
Удачные решения в дизайне Xbox — это бизнес-расчёт дизайнеров, маркетологов и инженеров, которые объединили свои цели и задачи в одном продукте.
Внешний вид Xbox универсален, консоль можно легко спрятать в интерьере. Благодаря небольшим габаритам она подходит для маленьких квартир, что важно, так как это массовый тренд.
Явный недостаток — определённой аудитории консоль покажется скучной. Также покупателям может не понравиться, что есть только чёрная версия.
В верхней части корпуса нет защиты — это может стать проблемой, которую сложно решить
Вентиляционная решётка не защищена сеткой-пылеуловителем, которая не даёт крошкам и мусору попасть внутрь, он будет проваливаться. Также её нет и на нижних отверстиях. Это может быть большим минусом.
Но отсутствие решётки может быть объяснимо с точки зрения инженерии — для охлаждения консоли.
С защитной решёткой поток воздуха сильно замедляется, охлаждение справлялось бы хуже, и консоль грелась бы сильнее, возможно, даже перегревалась. Но должно пройти время, прежде чем оценить, как консоль будет работать: вряд ли она будет сильно греться, но, возможно, запылится, посчитал Гармаш.
Чёрный цвет — премиальный, тогда как недорогая белая консоль может стать более массовой
Кроме Xbox Series X, компания выпустила менее дорогую и производительную Xbox Series S — белого цвета и с белым геймпадом. Во многом она предназначена для новых пользователей, «как entry-level для нового поколения».
В выборе цвета есть расчёт: консоли предназначены для разных аудиторий людей: «премиальная черная» Series X для тех, «кто понимает», и Series S как красивое украшение, больше похожая на привычную домашнюю технику.
Что можно было бы изменить и почему Microsoft так не поступила
Компания могла сделать съёмную подставку, а круглая она «просто ради дизайна». Тем не менее съёмные элементы чаще теряются, так как покупатели в основном не хранят коробки, прячут деталь и забывают о ней.
Второе — добавить сеточки для защиты от воды и крошек. Но от этого консоль могла бы стать шумнее.
Также Series X не помешали бы другие цвета — по аналогии с тем, как Microsoft выпускает устройства Surface в различных оттенках, которые стало модно использовать.
Что в итоге
- Дизайн Xbox Series X удачный: он универсален, устройство будет вписываться в большинство интерьеров, а оформление вентиляционной решетки визуально выделяет в целом очень минималистичную консоль. Правда, некоторым он может показаться скучным — для них у Microsoft есть белая и более броская Xbox Series S.
- Microsoft продолжает развивать идеи своей дизайн-студии, которая создает утилитарные устройства с расчётом на долговечность.
- Основным недостатком или проблемой консоли может стать вентиляционная крышка без защиты-сеточки, внутрь могут попадать мелкие предметы или пыль.
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