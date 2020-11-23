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Рая Хачатрян
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Microsoft добавила полностью тёмную тему в версию Word для тестировщиков Материал редакции

Тёмная тема уже доступна в сервисе Outlook, браузере Edge и Skype.

39 комментариев
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Пользователь Twitter под ником Florian B. поделился скриншотами интерфейса Microsoft Word для тестировщиков — с тёмной темой оформления и переработанным интерфейсом. Компания публично не комментировала информацию.

Florian B @flobo09
100% dark theme is finally coming to word desktop !! #officeinsiders #windowsinsiders https://t.co/GzYmC8m68Q

При этом режиме тёмным становится весь экран, кроме некоторых элементов оформления, например, иконок с предпросмотром шрифтов, следует из скриншота.

В Word уже есть тёмная тема, которая распространяется только на панель управления и фон, а сама страница для работы остаётся белой.

В августе 2019 года компания добавила тёмную тему в мобильную версию Outlook. Тогда The Verge писало, что Microsoft работает над темой для Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneDrive, Planner и To-Do. Тёмную тему уже можно включить в браузере Edge и в видеосервисе Skype.

В июле Microsoft рассказала о планах провести редизайн, который должен сделать программы одинаково удобными для разных устройств и сосредоточить внимание пользователя на содержании. Тогда же компания объявила о создании централизованного поиска и панели команд.

#новость #microsoft

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39 комментариев
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Andrei Smirnovsky

9

Чем всем так нравится эта темная тема?

В данном случае на 100% согласен с Татьянычем:
"Пиздец, больше всего меня бесит новая мода с "темными темами".
Все повключали себе черные фоны, черные меню, пишут белыми буквами в темно-серых окнах - и такие давят из себя профессионалов.
А на самом-то деле все стало видно в пять раз хуже. Одно дело - в фотошопе темный фон врубить, чтоб фотку не засвечивало, а другое - в мессенджере издеваться над своими глазами."

Ответить

Dhdjjd Dbdbdn

Andrei
28

Может потому что глазам легче смотреть на черный цвет, чем на белый по 10 часов в день?

Ответить

Andrei Smirnovsky

Dhdjjd
–3

Вы пробовали сделать яркость экрана меньше?
На улице вы всегда в тёмных очках ходите?

Ответить

Илья Бегун

Andrei
7

Андрей, если вам удобно смотреть на белый фон - никто же не против. Хайповость темной темы преувеличена теми, кто не понимает или кому не так удобно, а это осознанный выбор многих разработчиков в первую очередь. У меня 9/10 коллег во всех конторах где работал включают темную тему просто потому, что на высокой яркости слишком много света и глаза под вечер красные и сухие, а если сделать экран более приглушенным, то уже менее удобно работать с текстом (не важно код это или текст в ворде). При понижении яркости падает резкость и контрастность для восприятия глазом, а темная тема позволяет с меньшим числом света держать эти самые параметры на высоком показателе хоть на максимальной яркости, но с меньшими последствиями для глаз под конец вечера. Не говоря уже про долгосрочные ощущения. Очки для работы за компьютером тоже ведь не зря придумали. Это острый вопрос не для школьников или домохозяек, кто пару часов в ворде проводит, а в первую очередь для тех, кому работа с текстом нужна как рабочий инструмент.
А то получается, что вы доказываете людям, что дрочить левой лучше, чем правой. Ну это такое себе, учитывая что большинство правши. Так и тут - несогласных меньшинство из профессиональной отрасли. Майкрософт же тоже не дураки тратить много часов/денег специалистов по UI/UX, чтобы делать никому не нужную фигню. Значит это частый запрос от пользователей.
IDE такие как IntelliJ IDEA / Rider от JetBrains, VS Code, популярный текстовый редактор Sublime - вот вам лишь малая часть продуктов, которые вообще дефолтно идут с темной темой.

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Andrei Smirnovsky

Илья
–3

Многобукв так...

Многие ставят тёмную тему не потому, что удобнее, а потому, что модно.

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Илья Бегун

Andrei
6

Это странное заблуждение, основанное на ИМХО нескольких медийных людей. Воспринимайте информацию критически, а не потому что Тёма сказал. 

Популярность этого сабжа основана вообще на бугурте лишь единиц, остальные это даже не обсуждают, потому что темная тема для людей работающих с кодом и, судя по тенденциям Microsoft в части офиса, так же с текстом это настолько нормально и естественно, как туалетная бумага белого цвета или что в носу козявки. Это и так понятно и никто это не обсуждает. Как и более чем уверен, что нету никаких там хэштегов #DarkThemeMatters или чтобы это было хайпово среди каких тиктокеров.

Проблема лишь для тех, кто этого не понимает и кому это кажется неудобным. Но тут мы возвращаемся к вопросу цвета фломастеров и какой рукой вечером передернуть.

Ответить

Dhdjjd Dbdbdn

Andrei
6

Почему я должен терять контраст других цветов? Убирая яркость.

Ответить

Andrei Smirnovsky

Dhdjjd
–3

Ну если вам удобно так, то окей. Но у меня наоборот глаза болят когда белый текст на черном.

Ответить

Dhdjjd Dbdbdn

Andrei
8

Так получается не нужно было делать этого, потому что у вас глаза болят? Есть люди у которых наоборот на белом фоне болят глаза и они рады черной теме. Люди разные бывают

Ответить

Всвиторе

Dhdjjd
–1

Может вам и легче, но хули вы со своей темой влезаете везде? 

Ответить

danil nik

Dhdjjd
0

нет)

Ответить

Всвиторе

Andrei
–3

У меня от темной темы рябит в глазах. Ещё и сука шрифт чаще всего делают мелким. Повальная мода на темные темы больше похожа на пропаганду лгбт. 
Про байки "глазам легче" вообще собачий бред. 

Ответить

Илья Бегун

Всвиторе
3

Вы говорите про свои физиологические особенности или всех вокруг ?

Ответить

Всвиторе

Илья
–3

Пользовался PHPStorm с их родной темой. Потом перешел на светлую тему и шрифт увеличил. Вуаля и глаза от этой темы устают меньше. Вопросы?

Ответить

Илья Бегун

Всвиторе
1

Так я же без наезда ) Скорее даже наоборот, что есть понятие индивидуальных особенностей строения глаза, нервной системы, слезных желез и тд. Невозможно сделать вещь, которая удобна всем 100% пользователей. Я даже в Visual Studio поменял шрифт на JetBrains Mono потому что с ним удобнее. Мне удобнее. Но это не умаляет факта, что темная тема - обычный запрос пользователей. Не берусь быть историком развития компьютерной отрасли, но у меня ощущение, что светлые темы просто лучше продавались и меньше отпугивали покупателей, создавая в том же ворде иллюзию работы с настоящей бумагой, только в цифровом виде. Ну и плюс ЭЛТ-мониторы многие были так себе для работы с темными фонами в виду плохой контрастности и наличия мерцания жесткого, потому светлые темы за счет избыточного светового потока это нивелировали.

Просто не могу понять, почему часть людей говорит про хайповость, но нигде нету амбассадоров хайпа на этом. Следов наличия продвижения по причине "потому что" тоже нету, все основано на отзывах людей, кому темная тема удобна.

Ответить

Всвиторе

Илья
0

Не хватает исследования врачей. Вот бы британские ученые выяснили этот вопрос.

Ответить

Илья Бегун

Всвиторе
0

Кстати, глянул как выглядит шторм - так он тоже дефолтно черный, значит это опять же с наибольшей долей вероятности запрос большинства пользователей. Получается, вы описываете с позиции большинства вашу личную позицию, которая не соответствует факту действительности. Разработчики софта серьезного в крайне редких случаях принимают такие решения без хотя бы фокус-групп и опросов пользователей.

Ответить

Artem Petrenkov

Илья
1

Он не дефолтно чёрный. Он при первом запуске предлагает выбор: светлая или тёмная.

Ответить

Владислав

Andrei
2

Как минимум влияет на энергопотребление

Ответить

Andrei Smirnovsky

Владислав
–2

Вы экономите 1 руб у год так

Ответить

Владислав

Andrei
4

Речь не об экономии денег, а об автономности аккумуляторов

Ответить

Andrei Smirnovsky

Владислав
1

Это работает только для OLED экранов если что

Ответить

Владислав

Andrei
1

Нет, не только. К тому речь изначально была о том, зачем нужна темная тема. Ответ на вопрос был получен.

Ответить

Andrei

Владисл…
0

Нет, не получен) почитайте как работают экраны, экономия будет только на oled

Ответить

Ник Лежневич

Andrei
0

а разве там экономия не только при #000 цвете? Оттенки черного (серого, кек) тоже позволяют снизить энергопотребление?

Ответить

Andrei

Ник
0

Именно так. Оттенки не повлияют на экономию, так как подсветка будет работать. На не oled экранах экономия будет только если яркость снизить, но это не будут зависеть от цвета

Ответить

Илья Бегун

Владислав
0

Я бы еще сказал, что светлая тема быстрее убивает плохие матрицы. Был случай с ноутом HP, где после светлого фона на максималке на пару часов оставались флешбеки текста на темном фоне )) Особенно забавно, если какой важный текст под NDA с sensitive-данными оставался виден на заблокированном экране ) Как в старых читалках на e-Ink. А ноут был 2019 года, HP Elitebook

Ответить

_nevo

Andrei
1

Есть исследования, не всё так однозначно

Тёмная или светлая тема: на какой стороне ты?
Тёмная или светлая тема: на какой стороне ты?
epixx.ru
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Jhon Snow

Andrei
–2

Чем всем так нравится эта темная тема?

Не всем. Есть какое-то количество людей которым нравится темная тема. У них свои аргументы - кому-то белый на темном приятнее, кому-то в темноте так комфортнее работать, у кого-то глаза устают. Не очень понимаю как это вас касается - вас никто не заставляет пользоваться темной темой

В данном случае на 100% согласен с Татьянычем

Спасибо что держите нас в курсе!

Ответить

Георгий Беглорян

3

Tемная тема во времена BLM 

Ответить

Артем

2

Так темная тема и так была, сейчас и страницу тёмной сделали

Ответить

Artemy

1

#тушитесвет

Ответить

Руслан Коньков

1

Завезите темную тему на VC.ru :D

Ответить

Веселый диод

Руслан
0

Давно

Ответить

Степан Марципан

–1

это разве что для людей с проблемным зрением, нормальный человек воспринимает текстовую информацию хуже с темной темой. графическая же наоборот, на темном фоне воспринимается лучше. но тут речь про ворд..

Ответить

Spam Smith

Степан
1

Переносим свои ощущения на всех? Не забывая при этом поделить на "нормальных" и всех остальных?

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Владислав

0

Таак, и как не включить?

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max smirnoff

0
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danil nik

–1

зачем, а главное, нахуя) ну и ладно

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