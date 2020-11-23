Тёмная тема уже доступна в сервисе Outlook, браузере Edge и Skype.

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Пользователь Twitter под ником Florian B. поделился скриншотами интерфейса Microsoft Word для тестировщиков — с тёмной темой оформления и переработанным интерфейсом. Компания публично не комментировала информацию.

При этом режиме тёмным становится весь экран, кроме некоторых элементов оформления, например, иконок с предпросмотром шрифтов, следует из скриншота.

В Word уже есть тёмная тема, которая распространяется только на панель управления и фон, а сама страница для работы остаётся белой.

В августе 2019 года компания добавила тёмную тему в мобильную версию Outlook. Тогда The Verge писало, что Microsoft работает над темой для Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneDrive, Planner и To-Do. Тёмную тему уже можно включить в браузере Edge и в видеосервисе Skype.