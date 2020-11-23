Microsoft добавила тёмную тему в версию Word для тестировщиков Материал редакции
Тёмная тема уже доступна в сервисе Outlook, браузере Edge и Skype.
Пользователь Twitter под ником Florian B. поделился скриншотами интерфейса Microsoft Word для тестировщиков — с тёмной темой оформления и переработанным интерфейсом. Компания публично не комментировала информацию.
При этом режиме тёмным становится весь экран, кроме некоторых элементов оформления, например, иконок с предпросмотром шрифтов, следует из скриншота. Панель управления (где расположены элементы «Главная», «Вставка» и другие) не отличается цветом от остального экрана — в стандартной версии она синяя. На «шапке» появились окно поиск и кнопка автосохранения.
В августе 2019 года компания добавила тёмную тему в мобильную версию Outlook. Тогда The Verge писало, что Microsoft работает над темой для Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneDrive, Planner и To-Do. Тёмную тему уже можно включить в браузере Edge и в видеосервисе Skype.
В июле Microsoft рассказала о планах провести редизайн, который должен сделать программы одинаково удобными для разных устройств и сосредоточить внимание пользователя на содержании. Тогда же компания объявила о создании централизованного поиска и панели команд.
Чем всем так нравится эта темная тема?
В данном случае на 100% согласен с Татьянычем:
"Пиздец, больше всего меня бесит новая мода с "темными темами".
Все повключали себе черные фоны, черные меню, пишут белыми буквами в темно-серых окнах - и такие давят из себя профессионалов.
А на самом-то деле все стало видно в пять раз хуже. Одно дело - в фотошопе темный фон врубить, чтоб фотку не засвечивало, а другое - в мессенджере издеваться над своими глазами."
Может потому что глазам легче смотреть на черный цвет, чем на белый по 10 часов в день?
Вы пробовали сделать яркость экрана меньше?
На улице вы всегда в тёмных очках ходите?
Почему я должен терять контраст других цветов? Убирая яркость.
Ну если вам удобно так, то окей. Но у меня наоборот глаза болят когда белый текст на черном.
Так получается не нужно было делать этого, потому что у вас глаза болят? Есть люди у которых наоборот на белом фоне болят глаза и они рады черной теме. Люди разные бывают
Андрей, если вам удобно смотреть на белый фон - никто же не против. Хайповость темной темы преувеличена теми, кто не понимает или кому не так удобно, а это осознанный выбор многих разработчиков в первую очередь. У меня 9/10 коллег во всех конторах где работал включают темную тему просто потому, что на высокой яркости слишком много света и глаза под вечер красные и сухие, а если сделать экран более приглушенным, то уже менее удобно работать с текстом (не важно код это или текст в ворде). При понижении яркости падает резкость и контрастность для восприятия глазом, а темная тема позволяет с меньшим числом света держать эти самые параметры на высоком показателе хоть на максимальной яркости, но с меньшими последствиями для глаз под конец вечера. Не говоря уже про долгосрочные ощущения. Очки для работы за компьютером тоже ведь не зря придумали. Это острый вопрос не для школьников или домохозяек, кто пару часов в ворде проводит, а в первую очередь для тех, кому работа с текстом нужна как рабочий инструмент.
А то получается, что вы доказываете людям, что дрочить левой лучше, чем правой. Ну это такое себе, учитывая что большинство правши. Так и тут - несогласных меньшинство из профессиональной отрасли. Майкрософт же тоже не дураки тратить много часов/денег специалистов по UI/UX, чтобы делать никому не нужную фигню. Значит это частый запрос от пользователей.
IDE такие как IntelliJ IDEA / Rider от JetBrains, VS Code, популярный текстовый редактор Sublime - вот вам лишь малая часть продуктов, которые вообще дефолтно идут с темной темой.
Многобукв так...
Многие ставят тёмную тему не потому, что удобнее, а потому, что модно.
Это странное заблуждение, основанное на ИМХО нескольких медийных людей. Воспринимайте информацию критически, а не потому что Тёма сказал.
Популярность этого сабжа основана вообще на бугурте лишь единиц, остальные это даже не обсуждают, потому что темная тема для людей работающих с кодом и, судя по тенденциям Microsoft в части офиса, так же с текстом это настолько нормально и естественно, как туалетная бумага белого цвета или что в носу козявки. Это и так понятно и никто это не обсуждает. Как и более чем уверен, что нету никаких там хэштегов #DarkThemeMatters или чтобы это было хайпово среди каких тиктокеров.
Проблема лишь для тех, кто этого не понимает и кому это кажется неудобным. Но тут мы возвращаемся к вопросу цвета фломастеров и какой рукой вечером передернуть.
Вы говорите про свои физиологические особенности или всех вокруг ?
Так я же без наезда ) Скорее даже наоборот, что есть понятие индивидуальных особенностей строения глаза, нервной системы, слезных желез и тд. Невозможно сделать вещь, которая удобна всем 100% пользователей. Я даже в Visual Studio поменял шрифт на JetBrains Mono потому что с ним удобнее. Мне удобнее. Но это не умаляет факта, что темная тема - обычный запрос пользователей. Не берусь быть историком развития компьютерной отрасли, но у меня ощущение, что светлые темы просто лучше продавались и меньше отпугивали покупателей, создавая в том же ворде иллюзию работы с настоящей бумагой, только в цифровом виде. Ну и плюс ЭЛТ-мониторы многие были так себе для работы с темными фонами в виду плохой контрастности и наличия мерцания жесткого, потому светлые темы за счет избыточного светового потока это нивелировали.
Вы экономите 1 руб у год так
Это работает только для OLED экранов если что
а разве там экономия не только при #000 цвете? Оттенки черного (серого, кек) тоже позволяют снизить энергопотребление?
Я бы еще сказал, что светлая тема быстрее убивает плохие матрицы. Был случай с ноутом HP, где после светлого фона на максималке на пару часов оставались флешбеки текста на темном фоне )) Особенно забавно, если какой важный текст под NDA с sensitive-данными оставался виден на заблокированном экране ) Как в старых читалках на e-Ink. А ноут был 2019 года, HP Elitebook
Чем всем так нравится эта темная тема?
Не всем. Есть какое-то количество людей которым нравится темная тема. У них свои аргументы - кому-то белый на темном приятнее, кому-то в темноте так комфортнее работать, у кого-то глаза устают. Не очень понимаю как это вас касается - вас никто не заставляет пользоваться темной темой
В данном случае на 100% согласен с Татьянычем
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