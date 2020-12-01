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Дизайн
Yury Vetrov
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Исследование: лучшие отечественные дизайн-команды

Третий год я исследую, какие дизайн-команды в отечественных продуктовых компаниях самые сильные. Такой рейтинг будет полезен рынку. Дизайнерам — лучше понимать, где есть хорошие вызовы и комфортная среда для профессионального роста. Компаниям и дизайн-командам — видеть, что нужно докачать.

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Буду благодарен, если вы пройдёте опрос. Результаты исследования опубликую к концу года. Вы найдёте отчёт в крупных дизайн-каналах и изданиях.

P.S. Результаты за 2019 и 2018 годы.

К примеру, в прошлом году респонденты посчитали, что в «Яндексе» и «Тинькофф» наиболее сильные продукты в плане дизайна.

А так распределились компании с хорошей дизайн-культурой, где менеджеры понимают и ценят дизайн.

#исследование

Yury Vetrov
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