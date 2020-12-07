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Дизайн
Yury Vetrov
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Всё о продуктовом дизайне в ноябре: подборки книг, исследования и тренды на 2021 год

Ежемесячный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

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Новые книги по дизайну интерфейсов

Карантин дал многим авторам книг по дизайну достаточно времени, так что недавно вышла или готовится к выходу прорва полезной литературы: CJM, тексты, патенты, психология пользователя, омниканальность, креативная культура, accessibility, портфолио, интерфейсы для детей, концептуальное проектирование, искусственный интеллект, генерация креативных решений, когнитивные искажения, презентация дизайна, ResearchOps, метрики.

Исследование: отношение к продуктовым дизайн-командам в России

Третий год я провожу исследование: «Какие дизайн-команды в отечественных продуктовых компаниях самые сильные?»

С прошлого года результаты стали открытыми (результаты за 2019 и 2018 годы). Такой рейтинг будет полезен рынку. Дизайнеры смогут лучше понимать, где есть хорошие вызовы и комфортная среда для профессионального роста, компании и дизайн-команды — видеть, что нужно докачать.

Тренды 2021 года

Основная масса прогнозов выйдет в декабре, но уже есть первые:

  • Milo: общедизайнерские.

Восемь типов ошибок в глубинном интервью

Шикарная памятка Константина Ефимова по наиболее частым ошибкам при проведении интервью с пользователями.

Очень краткий и ёмкий обзор без лишней воды. Кстати, в январе он запускает онлайн-курс по качественным исследованиям (и это должна быть одна из самых сильных программ на рынке).

Average UX Improvements Are Shrinking

Kate Moran из Nielsen Norman Group говорит о снижении отдачи от улучшений в интерфейсах. Они делают регулярный анализ кейсов, и цифры постепенно падают. Но это говорит скорее о зрелости рынка и профессии в целом — низковисящие фрукты давно собраны.

8 Design Guidelines for Complex Applications

Годная памятка Kate Kaplan из Nielsen Norman Group о проектировании интерфейсов сложных приложений. Обучение, контент, навигация и так далее.

3 Steps for Getting Started with DesignOps

Kate Kaplan из Nielsen Norman Group предлагает свой подход к анализу проблем в дизайне компании и составлению дизайн-стратегии для их решения. Она опирается на фреймворк DesignOps от Nielsen Norman Group.

Новые инструменты дизайна

  • Figma. Новый auto layout доступен для всех. Willy Wu из Figma рассказывает историю создания функциональности от первых прототипов до только что выпущенного обновления.
  • Плагины. Text Resizer увеличивает шрифты до читабельных размеров. Oblique делает наклонную проекцию объекта. Filter предлагает фильтры из Photoshop.
  • Sketch 70. Обновлённый интерфейс для macOS Big Sur. Вот как его делали.
  • Nodes. Вышла бета-версия инструмента для визуализации данных и создания 3D-графики с помощью визуального программирования нодами.
  • RealitySketch. Ryo Suzuki и единомышленники показали интересный концепт, позволяющий создавать динамические системы в виртуальной реальности.
  • Lottie. Появилось приложение для компьютера, позволяющее тестировать анимацию. Пока только macOS, на подходе Windows.

Design to Save People from Themselves

Brian Lovin собрал коллекцию интерфейсных паттернов, помогающих предотвратить ошибку пользователя, потерю информации или плохое социальное поведение.

Why you should be doing longer Design Sprints

Anthony Murphy приводит историю дизайн-спринтов, которые изначально вписаны в пять дней из-за специфики работы Google Ventures (мало экспертов на много стартапов).

Даже в самой практике этой команды приходилось делать несколько спринтов подряд, чтобы решить часть задач. Поэтому нормально, если они длятся дольше (правда, тогда это уже обычный современный процесс дизайна интерфейсов).

Considerations when building a UX Research Repository

Создатели сервиса базы знаний и инсайтов Condens рассказывают о том, как организовали её под реальные задачи UX-исследователей. Интересно, что они выступают против атомарного подхода (отдельные заметки-инсайты).

В другой статье они дают советы по организации тегов — очень подробный и практичный разбор с кучей примеров и реальных ситуаций.

Designing for Efficient B2B Data Visualization

Qianwen Dong из Salesforce даёт советы по правильному использованию графиков и диаграмм в приборных панелях b2b-сервисов.

Designing for autistic people — overview of existing research

Советы Ирины Рускаковой по улучшению интерфейсов для пользователей с аутизмом. Чем проще структура и меньше отвлекающих элементов — тем лучше.

Copying is the way design works

Годные размышления Matthew Ström о роли копирования в дизайне. Он разбирает известные истории и сами ситуации, в которых это оправдано. Как правило, в основном для обучения.

Defining Research Impact

Rebecca Destello и Anuj Tewari из Facebook пообщались с коллегами и составили подробный список ситуаций, в которых UX-исследователи помогли продукту и команде. А также набор типичных проблем в проектах и базовые способы их решения.

Rating Scale Best Practices: 8 Topics Examined

Jeff Sauro и Jim Lewis просуммировали свои последние эксперименты на тему шкал в опросниках: радиокнопки или ползунок, цифры или эмодзи, по убыванию или возрастанию оценки и так далее. В большинстве случаев разница статистически незначительная.

Effective Skeleton Screens

Tim Kaldec пишет о бездумном использовании схематичных экранов загрузки. В большинстве случаев они создают ощущение медлительности интерфейса, а не помогают скрасить ожидание.

Planning for excellence

BJ Scheid из IBM описывает три подхода к планированию работы по дизайну: реактивный (по запросу), изолированный (в рамках релиза) и интегрированный (единый с продуктовой командой).

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками также можно следить в группе на Facebook или во «ВКонтакте», а также в Telegram-канале. Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест. Вы также можете получать свежие обзоры по почте.

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