Всё о продуктовом дизайне в ноябре: подборки книг, исследования и тренды на 2021 год

Ежемесячный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

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Карантин дал многим авторам книг по дизайну достаточно времени, так что недавно вышла или готовится к выходу прорва полезной литературы: CJM, тексты, патенты, психология пользователя, омниканальность, креативная культура, accessibility, портфолио, интерфейсы для детей, концептуальное проектирование, искусственный интеллект, генерация креативных решений, когнитивные искажения, презентация дизайна, ResearchOps, метрики.

Третий год я провожу исследование: «Какие дизайн-команды в отечественных продуктовых компаниях самые сильные?»

С прошлого года результаты стали открытыми (результаты за 2019 и 2018 годы). Такой рейтинг будет полезен рынку. Дизайнеры смогут лучше понимать, где есть хорошие вызовы и комфортная среда для профессионального роста, компании и дизайн-команды — видеть, что нужно докачать.

Тренды 2021 года

Основная масса прогнозов выйдет в декабре, но уже есть первые:

Шикарная памятка Константина Ефимова по наиболее частым ошибкам при проведении интервью с пользователями.

Очень краткий и ёмкий обзор без лишней воды. Кстати, в январе он запускает онлайн-курс по качественным исследованиям (и это должна быть одна из самых сильных программ на рынке).

Kate Moran из Nielsen Norman Group говорит о снижении отдачи от улучшений в интерфейсах. Они делают регулярный анализ кейсов, и цифры постепенно падают. Но это говорит скорее о зрелости рынка и профессии в целом — низковисящие фрукты давно собраны.

Годная памятка Kate Kaplan из Nielsen Norman Group о проектировании интерфейсов сложных приложений. Обучение, контент, навигация и так далее.

Kate Kaplan из Nielsen Norman Group предлагает свой подход к анализу проблем в дизайне компании и составлению дизайн-стратегии для их решения. Она опирается на фреймворк DesignOps от Nielsen Norman Group.

Новые инструменты дизайна

Figma. Новый auto layout доступен для всех. Willy Wu из Figma рассказывает историю создания функциональности от первых прототипов до только что выпущенного обновления.

Плагины. Text Resizer увеличивает шрифты до читабельных размеров. Oblique делает наклонную проекцию объекта. Filter предлагает фильтры из Photoshop.

Sketch 70. Обновлённый интерфейс для macOS Big Sur. Вот как его делали.



Nodes. Вышла бета-версия инструмента для визуализации данных и создания 3D-графики с помощью визуального программирования нодами.

RealitySketch. Ryo Suzuki и единомышленники показали интересный концепт, позволяющий создавать динамические системы в виртуальной реальности.

Lottie. Появилось приложение для компьютера, позволяющее тестировать анимацию. Пока только macOS, на подходе Windows.

Brian Lovin собрал коллекцию интерфейсных паттернов, помогающих предотвратить ошибку пользователя, потерю информации или плохое социальное поведение.

Anthony Murphy приводит историю дизайн-спринтов, которые изначально вписаны в пять дней из-за специфики работы Google Ventures (мало экспертов на много стартапов).

Даже в самой практике этой команды приходилось делать несколько спринтов подряд, чтобы решить часть задач. Поэтому нормально, если они длятся дольше (правда, тогда это уже обычный современный процесс дизайна интерфейсов).

Создатели сервиса базы знаний и инсайтов Condens рассказывают о том, как организовали её под реальные задачи UX-исследователей. Интересно, что они выступают против атомарного подхода (отдельные заметки-инсайты).

В другой статье они дают советы по организации тегов — очень подробный и практичный разбор с кучей примеров и реальных ситуаций.

Qianwen Dong из Salesforce даёт советы по правильному использованию графиков и диаграмм в приборных панелях b2b-сервисов.

Советы Ирины Рускаковой по улучшению интерфейсов для пользователей с аутизмом. Чем проще структура и меньше отвлекающих элементов — тем лучше.

Годные размышления Matthew Ström о роли копирования в дизайне. Он разбирает известные истории и сами ситуации, в которых это оправдано. Как правило, в основном для обучения.

Rebecca Destello и Anuj Tewari из Facebook пообщались с коллегами и составили подробный список ситуаций, в которых UX-исследователи помогли продукту и команде. А также набор типичных проблем в проектах и базовые способы их решения.

Jeff Sauro и Jim Lewis просуммировали свои последние эксперименты на тему шкал в опросниках: радиокнопки или ползунок, цифры или эмодзи, по убыванию или возрастанию оценки и так далее. В большинстве случаев разница статистически незначительная.

Tim Kaldec пишет о бездумном использовании схематичных экранов загрузки. В большинстве случаев они создают ощущение медлительности интерфейса, а не помогают скрасить ожидание.

BJ Scheid из IBM описывает три подхода к планированию работы по дизайну: реактивный (по запросу), изолированный (в рамках релиза) и интегрированный (единый с продуктовой командой).