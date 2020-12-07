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Фото: прототип прозрачного Macintosh Classic, который выпустили только для разработчиков Материал редакции
В Twitter-треде пишут, что такой корпус нужен был для проверки вентиляции: в него запускали дым и смотрели, все ли важные детали охлаждаются.
Пользователь Dongle поделился в Twitter фотографиями Macintosh Classic — первого компьютера семейства Apple Macintosh, выпущенного в 1990-м году. У компьютера прозрачный пластиковый корпус, а на обратной стороне написано: «Это устройство предназначено только для разработки. Не подлежит продаже в США». А на передней панели указано: «Сделано в Сингапуре».
Некоторые отмечают, что такой образец был сделан для тестов вентиляторов: разработчики наблюдали, как внутри корпуса распространяется дым и куда выходит.
В Twitter также показали похожий образец.
Подобные фото можно также найти, к примеру, на Pinterest.
Стартап MacEffects делает похожий дизайн: он упаковывает старую технику Apple в прозрачный корпус. Например, так выглядят Macintosh SE и Apple IIe.
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