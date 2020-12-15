Дизайн
Лиана Липанова

«Дом свиданий "Тиндер"» и «Телевидение "Нетфликс"»: дизайнер сделал логотипы известных брендов в стиле советских вывесок Материал редакции

Графический дизайнер и создатель закрывшегося магазина мотивирующих постеров Motivate Me Михаил Поливанов адаптировал логотипы известных брендов «для вывесок в спальных районах СССР».

В частности, он изменил логотипы «Мебельного магазина "Икея"», «Дома свиданий "Тиндер"» и «Телевидения "Нетфликс"».

#tinder #ikea #netflix

1122 просмотра
4 комментария
9
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4 комментария Накачай стартап
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Airat Kafman

–4

"икеЯ"

Ясно, понятно)

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Andrey Kulakov

Airat
0

Их лозунг в России способствовал неправильному произношению названия) "Есть идея - есть IKEA"

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Ol Ka

1

А вы в курсе, что стример nDos прошёл четырнадцатую стадию игры Sooper2 на три звезды? Вот и я нет.

Зато мы знаем, что один дизайнер нарисовал несколько новых файлов.

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Вадим Клименов

0

Какой то дизайнер не о чем

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