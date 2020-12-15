Графический дизайнер и создатель закрывшегося магазина мотивирующих постеров Motivate Me Михаил Поливанов адаптировал логотипы известных брендов «для вывесок в спальных районах СССР».

В частности, он изменил логотипы «Мебельного магазина "Икея"», «Дома свиданий "Тиндер"» и «Телевидения "Нетфликс"».