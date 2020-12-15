«Дом свиданий "Тиндер"» и «Телевидение "Нетфликс"»: дизайнер сделал логотипы известных брендов в стиле советских вывесок Материал редакции
Графический дизайнер и создатель закрывшегося магазина мотивирующих постеров Motivate Me Михаил Поливанов адаптировал логотипы известных брендов «для вывесок в спальных районах СССР».
В частности, он изменил логотипы «Мебельного магазина "Икея"», «Дома свиданий "Тиндер"» и «Телевидения "Нетфликс"».
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0
4 комментария Накачай стартап
–4
"икеЯ"
Ясно, понятно)
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0
Их лозунг в России способствовал неправильному произношению названия) "Есть идея - есть IKEA"
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1
А вы в курсе, что стример nDos прошёл четырнадцатую стадию игры Sooper2 на три звезды? Вот и я нет.
Зато мы знаем, что один дизайнер нарисовал несколько новых файлов.
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