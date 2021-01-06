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Трансформация «Сбербанка» в «Сбер» и одинаковые иконки Google: десять примечательных ребрендингов за 2020 год Статьи редакции

Подборка российских и зарубежных кейсов от агентства Embacy.

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Пять ребрендингов в России

1. «Сбер»

Визуально ребрендинг спорный, но это неважно. Когда ты «Сбер», тебе не нужно быть уникальным, размер и бюджет дают тебе возможность быть любым.

А вот ребятам поменьше нужно больше думать над своим символом, потому что выбирая что-то банальное и базовое, их идентичность рискует быть стертой следующим ребрендингом крупного игрока.

Из плюсов нового логотипа «Сбера» можно выделить преемственность знака к предыдущему, диджитальность и то, что он удобен для создания брендов внутри экосистемы. Из минусов — его дефолтность.

Кто делал: Landor. Они же недавно сделали ребрендинг «Северстали».

2. «Нетология»

В середине года ребрендинг провела «Нетология».

Работа над брендом — 10 из 10. Впечатляет продуманность разделения курсов на четыре уровня: «нео», «про», «топ», «биз», их присутствие в символе и цветовое выделение. Очень удобно.

Работа над дизайном — 7,5 из 10. В целом хорошо, но круг — слишком простая форма, а страницы курсов не сильно выделяются на фоне многочисленных конкурентов.

Кто делал: SenseSay и Pinkman.

3. Rich

Соки Rich рискнули радикально изменить свою упаковку.

Все новое вызывает отторжение, и сначала резкая смена стиля упаковки Rich показалось странной — и так же всё очень хорошо было: и премиально, и узнаваемо, и с идеей.

Но обратите внимание, когда будете в супермаркете, насколько упаковка стала контрастной и выделяющейся на полке за счет двухцветности.

При этом сохранилась премиальность, а также добавились великолепные гравюрные иллюстрации фруктов.

Минус — пропал листок над «i».

Кто делал: Tuman Studio.

4. «Яндекс Go»

В августе «Яндекс» выкатил свой суперапп.

У многих он вызвал вопросы с продуктовой точки зрения, но коммуникационный дизайн 10 из 10.

В каждой статье про тренды в дизайне 2021 вы встретите слово «3D», и в этом проекте лучшие анимированные 3D. Если вы их ещё не видели, бегите смотреть эту красоту.

Кто делал: Ony.

5. Skyeng

В феврале Skyeng объявил о ребрендинге. Очевидно, что компании с заоблачными амбициями было тесно с «eng» на конце, и нужно было разработать динамическую айдентику под новые продукты и сервисы.

В новом логотипе хороший шрифт и яркость. Есть уверенная и широкая метафора ускорения развития в символе и гибкость айдентики, способность раскладываться на сотни продуктов.

Но вышло стильномодномолодежно, в чистом виде логотип сложно использовать. Например, несмотря на то, что ребрендинг был в начале года, главная страница всё ещё в старом стиле, а в соцсетях стиль используется очень сдержанно.

Кто делал: «Щука».

Пять ребрендингов за рубежом

6. Google

Провалом года можно смело назвать обновление иконок Google.

Если вбить в поиске «Google icons», выпадут статьи про то, что люди недовольны новыми иконками. Все они похожи друг на друга, люди путаются, открывая не те приложения.

Reddit

Идея дизайнеров на верхнем уровне правильная — свести все приложения Google к единому дизайн-языку. Но переборщили с единством.

В этом вопросе они могут посмотреть на успешный опыт того же «Яндекса», большинство продуктов которого единообразны, но при этом символы отличаются друг от друга.

7. Intel

Спорный ребрендинг провёл Intel в этом году.

Да, стало диджитальней и в шрифте, и в символе, и паттерн отличный с двумя квадратами, но диджитальности сегодня много, а вот Intel Inside был один.

Нельзя отрицать, что видео с презентацией стиля очень драйвовое.

Интересно будет наблюдать за развитием стиля.

8. Opel

Opel обновился и теперь пропагандирует Modern German.

Казалось бы, почти ничего не изменилось, только немного облегчили символ. Но вы посмотрите на этот желтый и лого Opel в чёрном цвете — чистая энергия (скорее всего, электро).

9. TripAdvisor

Сове сделали лицо попроще, шрифт тоже упростился — он теперь геометричен.

Как и у Intel, текстовая часть логотипа теряется на фоне тысяч других цифровых и желающих выглядеть цифровыми компаниями. Ощущается, что скоро этот тренд достанет дна и сменится на что-то противоположное.

Стоит выделить палитру, в любой ситуации она вытягивает работу.

10. Loom

Loom гораздо меньше, чем компании выше, но ребрендинг этого сервиса для записи видео зацепил нас своей рекурсивностью.

В семи видео, записанных в Loom, команда рассказала о результатах и процессе работы над ребрендингом. Эта одновременная рекурсивность и открытость похожа по духу на наш лендинг про лендинг.

#ребрендинг #итоги2020

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Павел Евграфович

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Как по мне, Рич стал более тяжеловесным, ушло ощущение лёгкости, что для сока немаловажно. Имхо, как раз вот здесь лучшее — враг хорошего, ибо было прямо очень классно с белым. 

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Сергей Аксютин

0

Отличная статья. Еще был ребрендинг Вахи (Warhammer 40k), жаль что он не попал в этот рейтинг. А событие-то эпохальное!

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Трансформация «Сбербанка» в «Сбер» и одинаковые иконки Google: десять примечательных ребрендингов за 2020 год
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