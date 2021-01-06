Трансформация «Сбербанка» в «Сбер» и одинаковые иконки Google: десять примечательных ребрендингов за 2020 год Статьи редакции
Подборка российских и зарубежных кейсов от агентства Embacy.
Пять ребрендингов в России
1. «Сбер»
Визуально ребрендинг спорный, но это неважно. Когда ты «Сбер», тебе не нужно быть уникальным, размер и бюджет дают тебе возможность быть любым.
А вот ребятам поменьше нужно больше думать над своим символом, потому что выбирая что-то банальное и базовое, их идентичность рискует быть стертой следующим ребрендингом крупного игрока.
Из плюсов нового логотипа «Сбера» можно выделить преемственность знака к предыдущему, диджитальность и то, что он удобен для создания брендов внутри экосистемы. Из минусов — его дефолтность.
Кто делал: Landor. Они же недавно сделали ребрендинг «Северстали».
2. «Нетология»
В середине года ребрендинг провела «Нетология».
Работа над брендом — 10 из 10. Впечатляет продуманность разделения курсов на четыре уровня: «нео», «про», «топ», «биз», их присутствие в символе и цветовое выделение. Очень удобно.
Работа над дизайном — 7,5 из 10. В целом хорошо, но круг — слишком простая форма, а страницы курсов не сильно выделяются на фоне многочисленных конкурентов.
3. Rich
Соки Rich рискнули радикально изменить свою упаковку.
Все новое вызывает отторжение, и сначала резкая смена стиля упаковки Rich показалось странной — и так же всё очень хорошо было: и премиально, и узнаваемо, и с идеей.
Но обратите внимание, когда будете в супермаркете, насколько упаковка стала контрастной и выделяющейся на полке за счет двухцветности.
При этом сохранилась премиальность, а также добавились великолепные гравюрные иллюстрации фруктов.
Минус — пропал листок над «i».
Кто делал: Tuman Studio.
4. «Яндекс Go»
В августе «Яндекс» выкатил свой суперапп.
У многих он вызвал вопросы с продуктовой точки зрения, но коммуникационный дизайн 10 из 10.
В каждой статье про тренды в дизайне 2021 вы встретите слово «3D», и в этом проекте лучшие анимированные 3D. Если вы их ещё не видели, бегите смотреть эту красоту.
Кто делал: Ony.
5. Skyeng
В феврале Skyeng объявил о ребрендинге. Очевидно, что компании с заоблачными амбициями было тесно с «eng» на конце, и нужно было разработать динамическую айдентику под новые продукты и сервисы.
В новом логотипе хороший шрифт и яркость. Есть уверенная и широкая метафора ускорения развития в символе и гибкость айдентики, способность раскладываться на сотни продуктов.
Но вышло стильномодномолодежно, в чистом виде логотип сложно использовать. Например, несмотря на то, что ребрендинг был в начале года, главная страница всё ещё в старом стиле, а в соцсетях стиль используется очень сдержанно.
Кто делал: «Щука».
Пять ребрендингов за рубежом
6. Google
Провалом года можно смело назвать обновление иконок Google.
Если вбить в поиске «Google icons», выпадут статьи про то, что люди недовольны новыми иконками. Все они похожи друг на друга, люди путаются, открывая не те приложения.
Идея дизайнеров на верхнем уровне правильная — свести все приложения Google к единому дизайн-языку. Но переборщили с единством.
В этом вопросе они могут посмотреть на успешный опыт того же «Яндекса», большинство продуктов которого единообразны, но при этом символы отличаются друг от друга.
7. Intel
Спорный ребрендинг провёл Intel в этом году.
Да, стало диджитальней и в шрифте, и в символе, и паттерн отличный с двумя квадратами, но диджитальности сегодня много, а вот Intel Inside был один.
Нельзя отрицать, что видео с презентацией стиля очень драйвовое.
Интересно будет наблюдать за развитием стиля.
8. Opel
Opel обновился и теперь пропагандирует Modern German.
Казалось бы, почти ничего не изменилось, только немного облегчили символ. Но вы посмотрите на этот желтый и лого Opel в чёрном цвете — чистая энергия (скорее всего, электро).
9. TripAdvisor
Сове сделали лицо попроще, шрифт тоже упростился — он теперь геометричен.
Как и у Intel, текстовая часть логотипа теряется на фоне тысяч других цифровых и желающих выглядеть цифровыми компаниями. Ощущается, что скоро этот тренд достанет дна и сменится на что-то противоположное.
Стоит выделить палитру, в любой ситуации она вытягивает работу.
10. Loom
Loom гораздо меньше, чем компании выше, но ребрендинг этого сервиса для записи видео зацепил нас своей рекурсивностью.
В семи видео, записанных в Loom, команда рассказала о результатах и процессе работы над ребрендингом. Эта одновременная рекурсивность и открытость похожа по духу на наш лендинг про лендинг.
Как по мне, Рич стал более тяжеловесным, ушло ощущение лёгкости, что для сока немаловажно. Имхо, как раз вот здесь лучшее — враг хорошего, ибо было прямо очень классно с белым.
Отличная статья. Еще был ребрендинг Вахи (Warhammer 40k), жаль что он не попал в этот рейтинг. А событие-то эпохальное!
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