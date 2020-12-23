Дизайн в 2021 году

В каждом дайджесте продуктового дизайна в районе сотни ссылок, за год их набирается около 1000. Учитывая, что через фильтр проходит далеко не всё, я прочитываю около 5000 материалов в год. Я верю, что тренды развиваются сильно больше года, поэтому качественные изменения в профессии видны на расстоянии 2-3 лет.

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Разница между трендами, жанрами и стандартами

Многие из тенденций развиваются и живут в восходящем виде пару лет, так что видишь их кочующими в такие отчёты из года в год (виртуальная и дополненная реальность, например). Некоторые вроде «анимации», «крупной типографики» или «фоновых видео» уже стали клише в духе гэгов Бенни Хилла и про них наверняка будут вынуждены читать наши внуки.

Новизна в этих прогнозах подаётся примерно так:

Прямоугольные фигуры.

Курсивное начертание.



Чёрный цвет шрифта.



Чёрный цвет шрифта.



Фотографии людей.



Кнопки и ссылки.



Сравнительно новая болезнь — попытка объявить метод дизайна новым. Хотя это просто в жизни автора он стал важен только сейчас, а на деле существует лет 10-20. Тексты в интерфейсах — самый яркий из примеров.

Формат ежегодных обзоров трендов работает плохо — отрасль меняется медленнее. Поэтому я выделяю три типа трендов:

Технологические

Новые способы ввода, вывода и обработки информации, удешевление продуктов, новые бизнес-модели и тому подобное. Это меняет среду, в которой развиваются цифровые продукты. Смартфоны были до «Айфона» и «Андроида», но грамотная переупаковка, бизнес-модель и позиционирование сделали их второй массовой волной технологий после компьютеров.

Интерфейсные

Новые паттерны; методы изучения пользователей, проектирования и проверки решений. Дружелюбный вид для новых технологий — ниже порог входа и выше отдача. Например, onboarding раньше считали просто серией попапов при первом входе, а сейчас — все обучающие и вовлекающие ходы в интерфейсе до тех пор, пока пользователь не станет активным.

Визуальные

Свежие приёмы визуального выражения. Это добавляет эстетики утилитарным решениям и позволяет дифференцировать бренды. Они постоянно ремикшируются, а многие — цикличны, сменяя друг друга раз в несколько лет (например, минимализм и декоративность).

Самое интересное — наблюдать, как эти тренды друг на друга влияют. Например, постоянное увеличение телефонных экранов мешает дотянуться пальцем до верхней части, не разбив телефон об асфальт. Поэтому мобильные ОС стараются перенести управление вниз (как прошлогодний Android или оболочка Samsung One) и переводят часть действий в жесты (где точность попадания в элемент интерфейса уже не так важна).

В прошлом году самая горячая тема — гибкие экраны. Текущий конский ценник в пару тысяч евро за гранью добра и зла, да и в целом устройства сырые. Но их уже можно купить, а себестоимость явно упадёт в ближайшие годы, повышая доступность. Это явно повлияет на количество приложений и развитие интерфейсных подходов, а вместе с этим приедут и новые визуальные приёмы.

Или нет — кривая хайпа Gartner показывает, что не все ожидания оправдываются. В первую очередь она про технологические тренды, но отчасти применима и к интерфейсным, и к визуальным.

Устоявшиеся практики формируют привычки и ожидания, через призму которых пользователи воспринимают новое. Так что текущие тренды во многом влияют на будущие. В том числе поэтому слежу за статистикой рынка — вместе с дайджестом она помогает трезво оценивать перспективы всех трёх типов трендов.

Так что для действующих профессионалов ежегодные обзоры трендов полезны только в этом контексте — разделение на просто популярные практики (как та же избитая анимация или крупная типографика), набирающие обороты (матовое стекло, размытые цветовые пятна на фоне, 3D-персонажи в иллюстрации) и выходящие из моды (чат-боты, метод персонажей, изометрическая иллюстрация). Это помогает понимать, в какие направления нужно вписываться, а где поезд уже ушёл.

Я вижу их скорее как диаграмму в духе Geoffrey Moore:

Стараюсь рассматривать всё новое через эту призму и вам советую

Бонус — обзоры трендов от других авторов

Попробовал оставить только то, что даёт новые инсайты или делает пристойную переупаковку старого.

Общедизайнерские тренды.

Michal Malewicz сделал обзор одного из трендов этого года — «стекломорфизм». Это матовое стекло, которое особенно популярно на Dribbble.

Общие тренды.

Цветовые тренды.

Тренды в фотографии.

Выбрали цвет 2021 года. По словам компании, это сочетание «надёжного серого» и «излучающего жёлтого».

Лучшие книжные обложки 2020 года.

Цвета популярных музыкальных альбомов 2020 года.

Тренды в изменяющейся рабочей среде.

Инструменты дизайна. Ответило более 4000 человек без классического «70% из США». Видно, как Figma доминирует, причём сильно отодвинула вниз InVision.

Технологии искусственного интеллекта.

2020 год прошёл под знаком перестройки обычной жизни под новый формат, так что на новое в дизайне времени не всегда оставалось. Зато произошёл взлёт онлайн-конференций и совместной работы в Miro и Mural. Никто не знает, когда и в каком формате вернётся обычная жизнь, так что если у неё есть шанс — будет интересно посмотреть на её обогащение наработками 2020-го.