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Дизайнер, который не боялся присвоить своё имя всему: чем запомнится в бизнесе Пьер Карден Статьи редакции
И принципы, которым следовал создатель Pierre Cardin.
29 декабря 2020 года в возрасте 98 лет умер легендарный французский модельер и создатель бренда Pierre Cardin Пьер Карден. Он начинал как театральный художник, стал мультимиллионером — его состояние оценивается в €800 млн.
Карден построил бизнес-империю, владел собственным домом моды, бутиками, сетью ресторанов и отелей, театральным комплексом. Рассказываем, чем запомнится модельер в бизнесе.
Первым создал коллекцию одежды для мужчин
Карден первым разработал линию мужской одежды. До него считалось, что мода — только для женщин. В 1960-е годы кутюрье открыл бутик Adam в Париже, где продавались рубашки и галстуки с принтом, и представил первое мужское шоу высокой моды.
Начал выпускать одежду для широкой аудитории
Карден стал первым модельером, решившим продавать свою одежду по сравнительно низким ценам. Она стала доступна широкой аудитории.
Первую женскую коллекцию прет-а-порте (модели готовой одежды, поставляемые модельерами в массовое производство) он представил на показе в парижском универмаге Printemps в 1959 году.
За такой показ Синдикат высокой моды, который контролировал работу модельеров, исключил Кардена из своих рядов. Правда, членство кутюрье позже было восстановлено.
Присвоил своё имя всему, что делал
С 1970-х годов логотип Pierre Cardin появился практически на всем — от автомобилей, духов и косметики до шариковых ручек, сигарет и сардин.
Журнал Times в статье в 1975 году назвал модельера «проницательным фантазером, который прикрепил свое имя практически ко всему, что можно прибить, приклеить, запечь, отлить в форму, скрепить болтами, разлить по бутылкам, открыть, закрыть, толкнуть или вытащить».
В 2002 году The New York Times писала: под брендом Pierre Cardin продаётся около 800 товаров, которые приносят кутюрье $1 млрд в год.
Помимо дома моды владел множеством бизнесов в разных отраслях
Кардену принадлежал театральный комплекс Café des Ambassadeurs на Елисеевских полях в Париже, который он после покупки переименовал в Espace Pierre Cardin. В числе его компаний — мебельный бутик, сеть ресторанов и отелей Maxim’s, аукционный дом.
Хотел продать бизнес за €1 млрд, но не нашел покупателей
В 2011 году Карден заявил, что намерен продать бизнес за €1 млрд. Единственным условием дизайнер назвал сохранение креативного контроля. Банкиры тогда оценивали империю модельера в €200 млн. Но покупателя так и не нашлось.
После смерти кутюрье управление бизнесом возьмет его внучатый племянник Родриго Базиликати, сообщает издание WWD со ссылкой на заявление семьи Кардена. Модельер сделал Базиликати главным исполнительным директором Pierre Cardin Group в 2018 году и председателем правления в октябре 2020 года.
Базиликати планирует «немного рационализировать лицензии» и сохранить дом моды в духе своего дяди.
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