И принципы, которым следовал создатель Pierre Cardin.

{"id":192951,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/192951-dizayner-kotoryy-ne-boyalsya-prisvoit-svoe-imya-vsemu-chem-zapomnitsya-v-biznese-per-karden","title":"\u0414\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435\u0440, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043d\u0435 \u0431\u043e\u044f\u043b\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438\u0441\u0432\u043e\u0438\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0451 \u0438\u043c\u044f \u0432\u0441\u0435\u043c\u0443: \u0447\u0435\u043c \u0437\u0430\u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0435 \u041f\u044c\u0435\u0440 \u041a\u0430\u0440\u0434\u0435\u043d","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/design\/192951-dizayner-kotoryy-ne-boyalsya-prisvoit-svoe-imya-vsemu-chem-zapomnitsya-v-biznese-per-karden","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/design\/192951-dizayner-kotoryy-ne-boyalsya-prisvoit-svoe-imya-vsemu-chem-zapomnitsya-v-biznese-per-karden&title=\u0414\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435\u0440, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043d\u0435 \u0431\u043e\u044f\u043b\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438\u0441\u0432\u043e\u0438\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0451 \u0438\u043c\u044f \u0432\u0441\u0435\u043c\u0443: \u0447\u0435\u043c \u0437\u0430\u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0435 \u041f\u044c\u0435\u0440 \u041a\u0430\u0440\u0434\u0435\u043d","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/design\/192951-dizayner-kotoryy-ne-boyalsya-prisvoit-svoe-imya-vsemu-chem-zapomnitsya-v-biznese-per-karden&text=\u0414\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435\u0440, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043d\u0435 \u0431\u043e\u044f\u043b\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438\u0441\u0432\u043e\u0438\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0451 \u0438\u043c\u044f \u0432\u0441\u0435\u043c\u0443: \u0447\u0435\u043c \u0437\u0430\u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0435 \u041f\u044c\u0435\u0440 \u041a\u0430\u0440\u0434\u0435\u043d","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/design\/192951-dizayner-kotoryy-ne-boyalsya-prisvoit-svoe-imya-vsemu-chem-zapomnitsya-v-biznese-per-karden&text=\u0414\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435\u0440, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043d\u0435 \u0431\u043e\u044f\u043b\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438\u0441\u0432\u043e\u0438\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0451 \u0438\u043c\u044f \u0432\u0441\u0435\u043c\u0443: \u0447\u0435\u043c \u0437\u0430\u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0435 \u041f\u044c\u0435\u0440 \u041a\u0430\u0440\u0434\u0435\u043d","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/design\/192951-dizayner-kotoryy-ne-boyalsya-prisvoit-svoe-imya-vsemu-chem-zapomnitsya-v-biznese-per-karden","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u0414\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435\u0440, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043d\u0435 \u0431\u043e\u044f\u043b\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438\u0441\u0432\u043e\u0438\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0451 \u0438\u043c\u044f \u0432\u0441\u0435\u043c\u0443: \u0447\u0435\u043c \u0437\u0430\u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0435 \u041f\u044c\u0435\u0440 \u041a\u0430\u0440\u0434\u0435\u043d&body=https:\/\/vc.ru\/design\/192951-dizayner-kotoryy-ne-boyalsya-prisvoit-svoe-imya-vsemu-chem-zapomnitsya-v-biznese-per-karden","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 52 просмотров

29 декабря 2020 года в возрасте 98 лет умер легендарный французский модельер и создатель бренда Pierre Cardin Пьер Карден. Он начинал как театральный художник, стал мультимиллионером — его состояние оценивается в €800 млн.

Карден построил бизнес-империю, владел собственным домом моды, бутиками, сетью ресторанов и отелей, театральным комплексом. Рассказываем, чем запомнится модельер в бизнесе.

Пьер Карден Pierre Cardin

Первым создал коллекцию одежды для мужчин

Карден первым разработал линию мужской одежды. До него считалось, что мода — только для женщин. В 1960-е годы кутюрье открыл бутик Adam в Париже, где продавались рубашки и галстуки с принтом, и представил первое мужское шоу высокой моды.

До меня ни один дизайнер не шил одежду для мужчин, только портные. Сегодня имидж дизайнеров больше ориентирован на мужчин, чем на женщин. Так что я был прав 40, 50 лет назад. Пьер Карден интервью агентству «Франс Пресс» в 2009 году

Начал выпускать одежду для широкой аудитории

Карден стал первым модельером, решившим продавать свою одежду по сравнительно низким ценам. Она стала доступна широкой аудитории.

Первую женскую коллекцию прет-а-порте (модели готовой одежды, поставляемые модельерами в массовое производство) он представил на показе в парижском универмаге Printemps в 1959 году.

За такой показ Синдикат высокой моды, который контролировал работу модельеров, исключил Кардена из своих рядов. Правда, членство кутюрье позже было восстановлено.

Первая коллекция Pierre Cardin прет-а-порте в Printemps Pierre Cardin

Присвоил своё имя всему, что делал

С 1970-х годов логотип Pierre Cardin появился практически на всем — от автомобилей, духов и косметики до шариковых ручек, сигарет и сардин.

Журнал Times в статье в 1975 году назвал модельера «проницательным фантазером, который прикрепил свое имя практически ко всему, что можно прибить, приклеить, запечь, отлить в форму, скрепить болтами, разлить по бутылкам, открыть, закрыть, толкнуть или вытащить».

В 2002 году The New York Times писала: под брендом Pierre Cardin продаётся около 800 товаров, которые приносят кутюрье $1 млрд в год.

Я все это сделал! У меня даже есть своя вода! Я буду делать духи, сардины. А почему нет? Если бы кто-то попросил меня сделать туалетную бумагу, я бы и ее сделал. Пьер Карден в интервью NYT

Помимо дома моды владел множеством бизнесов в разных отраслях

Кардену принадлежал театральный комплекс Café des Ambassadeurs на Елисеевских полях в Париже, который он после покупки переименовал в Espace Pierre Cardin. В числе его компаний — мебельный бутик, сеть ресторанов и отелей Maxim’s, аукционный дом.

Ресторан Maxim's в Париже, внесен в список исторических памятников французской столицы Maxim's de Paris

Хотел продать бизнес за €1 млрд, но не нашел покупателей

В 2011 году Карден заявил, что намерен продать бизнес за €1 млрд. Единственным условием дизайнер назвал сохранение креативного контроля. Банкиры тогда оценивали империю модельера в €200 млн. Но покупателя так и не нашлось.

После смерти кутюрье управление бизнесом возьмет его внучатый племянник Родриго Базиликати, сообщает издание WWD со ссылкой на заявление семьи Кардена. Модельер сделал Базиликати главным исполнительным директором Pierre Cardin Group в 2018 году и председателем правления в октябре 2020 года.

Базиликати планирует «немного рационализировать лицензии» и сохранить дом моды в духе своего дяди.

Родриго Базиликати и Пьер Карден. Pierre Cardin