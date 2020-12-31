Главные песни,
мемы и темы
Мемы
Темы
Клипы
Музыка
Авторы
Мемы
Узнать
 (function(w, d, images) { var teaser = d.querySelector('.vk-results-of-the-year'); loadImages(images).then(function() { teaser.classList.add('vk-results-of-the-year--loaded'); }); function loadImage(url) { var img = d.createElement('img'); return new Promise(function(resolve) { img.onload = resolve; img.src = url; }); }; function loadImages(urls) { return Promise.all(urls.map(function(url) { return loadImage(url); })); }; }(window, document, ['https://leonardo.osnova.io/ed739b2f-0e84-59df-9049-bd6462077dd2/', 'https://leonardo.osnova.io/3364c5fa-f51b-504a-8c2d-d3cddc80ec7c/', 'https://leonardo.osnova.io/be4a4cec-855b-5d34-b109-517c222af2a3/', 'https://leonardo.osnova.io/14c04196-6900-581c-a8c9-b459a8a08d20/', 'https://leonardo.osnova.io/f3d16731-3812-55b5-98ee-577986554f79/']));
Дизайн
Анна Оленькова

Дизайнер, который не боялся присвоить своё имя всему: чем запомнится в бизнесе Пьер Карден Статьи редакции

И принципы, которым следовал создатель Pierre Cardin.

0 Обсудить
52 просмотров

29 декабря 2020 года в возрасте 98 лет умер легендарный французский модельер и создатель бренда Pierre Cardin Пьер Карден. Он начинал как театральный художник, стал мультимиллионером — его состояние оценивается в €800 млн.

Карден построил бизнес-империю, владел собственным домом моды, бутиками, сетью ресторанов и отелей, театральным комплексом. Рассказываем, чем запомнится модельер в бизнесе.

Пьер Карден Pierre Cardin

Первым создал коллекцию одежды для мужчин

Карден первым разработал линию мужской одежды. До него считалось, что мода — только для женщин. В 1960-е годы кутюрье открыл бутик Adam в Париже, где продавались рубашки и галстуки с принтом, и представил первое мужское шоу высокой моды.

До меня ни один дизайнер не шил одежду для мужчин, только портные. Сегодня имидж дизайнеров больше ориентирован на мужчин, чем на женщин. Так что я был прав 40, 50 лет назад.

Пьер Карден
в интервью агентству «Франс Пресс» в 2009 году

Начал выпускать одежду для широкой аудитории

Карден стал первым модельером, решившим продавать свою одежду по сравнительно низким ценам. Она стала доступна широкой аудитории.

Первую женскую коллекцию прет-а-порте (модели готовой одежды, поставляемые модельерами в массовое производство) он представил на показе в парижском универмаге Printemps в 1959 году.

За такой показ Синдикат высокой моды, который контролировал работу модельеров, исключил Кардена из своих рядов. Правда, членство кутюрье позже было восстановлено.

Первая коллекция Pierre Cardin прет-а-порте в Printemps Pierre Cardin

Присвоил своё имя всему, что делал

С 1970-х годов логотип Pierre Cardin появился практически на всем — от автомобилей, духов и косметики до шариковых ручек, сигарет и сардин.

Журнал Times в статье в 1975 году назвал модельера «проницательным фантазером, который прикрепил свое имя практически ко всему, что можно прибить, приклеить, запечь, отлить в форму, скрепить болтами, разлить по бутылкам, открыть, закрыть, толкнуть или вытащить».

В 2002 году The New York Times писала: под брендом Pierre Cardin продаётся около 800 товаров, которые приносят кутюрье $1 млрд в год.

Я все это сделал! У меня даже есть своя вода! Я буду делать духи, сардины. А почему нет? Если бы кто-то попросил меня сделать туалетную бумагу, я бы и ее сделал.

Пьер Карден
в интервью NYT

Помимо дома моды владел множеством бизнесов в разных отраслях

Кардену принадлежал театральный комплекс Café des Ambassadeurs на Елисеевских полях в Париже, который он после покупки переименовал в Espace Pierre Cardin. В числе его компаний — мебельный бутик, сеть ресторанов и отелей Maxim’s, аукционный дом.

Ресторан Maxim's в Париже, внесен в список исторических памятников французской столицы Maxim's de Paris

Хотел продать бизнес за €1 млрд, но не нашел покупателей

В 2011 году Карден заявил, что намерен продать бизнес за €1 млрд. Единственным условием дизайнер назвал сохранение креативного контроля. Банкиры тогда оценивали империю модельера в €200 млн. Но покупателя так и не нашлось.

После смерти кутюрье управление бизнесом возьмет его внучатый племянник Родриго Базиликати, сообщает издание WWD со ссылкой на заявление семьи Кардена. Модельер сделал Базиликати главным исполнительным директором Pierre Cardin Group в 2018 году и председателем правления в октябре 2020 года.

Базиликати планирует «немного рационализировать лицензии» и сохранить дом моды в духе своего дяди.

Родриго Базиликати и Пьер Карден. Pierre Cardin

Советы от Кардена:

1. Вы должны быть профессионалом. Я научился делать петлицу вручную, чтобы отдавать разумные приказы.

2. Спокойно работайте в тишине и не обращайте внимания на других. Слушайте свою совесть. Если начнете оглядываться на других, у вас ничего не получится.

3. Я всегда старался быть другим, быть самим собой. Нравится это людям или нет, не имеет значения.

4. Если вы говорите себе: «Я никогда не смогу, не достигну», значит, вы устали в самом начале и никогда не увидите конца дороги.

#мода #дизайн #бизнес #историиуспеха

0 Обсудить
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Анна Оленькова", "author_type": "self", "tags": ["\u043c\u043e\u0434\u0430","\u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438\u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u0430","\u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d","\u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441"], "comments": 0, "likes": 3, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "design", "id": 192951, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Thu, 31 Dec 2020 13:12:47 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Selectel
Подписан
Отписаться
На Марсе классно: как управлять планетоходом за сотни миллионов километров
Эван Хильгеманн, инженер-механик из Лаборатории реактивного движения НАСА, рассказал, как марсоходы изучают планету и п…
0
vc.ru
Подписан
Отписаться
10 самых популярных материалов на vc.ru за 2020 год
И тексты, которые чаще всего получали лайки и попадали в закладки.
0
igooods
Подписан
Отписаться
Как сфотографировать конфеты и елочные игрушки, чтобы их купили
Сколько человек нужно для создания электронного каталога и как лучше организовать съемку
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Alexander Ponomarev
за день
Ни дня без vc. Даже 31. С Новым Годом!
Вот и всё
Хозяин
за неделю
Здравствуйте, я из Яндекса. С сегодняшнего дня Антон Субботин забанен в Яндексе, а водитель уволен. Подобное больше не повторится. С уважением, Ваш Яндекс
Кэшбек за поездки на такси от «Яндекс.Плюс» ненастоящий?

Комментарии

Александр Торцев

В Альфа-Банке смена тарифа…

Ivan Susanin

Крупные ритейлеры попросили…

Konstantin Smygin

20 лучших книг 2020 года по…

Игорь

Как я стал писателем, попал в…

Влад Берг

«Сбер» купит контроль в…

Иван Иванович

Пять главных фактов о…

Сергей Леопольдович

Не жаловаться в Facebook и…

Сергей Королевский

Не жаловаться в Facebook и…

Дмитрий Тамбовцев

В Альфа-Банке смена тарифа…

Dear Moscow,

Пять штук для мотивации и…

Alexander Rzhvsky

Как я стал писателем, попал в…

Sergei Tikson

Пять главных фактов о…

Денис Губачёв

Пандемия вызвала рост числа…

Агнец невинный

«Сбер» купит контроль в…

Ахундов Эмиль

Как я стал писателем, попал в…

Maxim Martsinkus

«Ашан» продал собственный банк…

Андрей Фролов

Не жаловаться в Facebook и…

Nekton

Как я стал писателем, попал в…

Ахундов Эмиль

Как я стал писателем, попал в…

Дмитрий Сысоев

В Альфа-Банке смена тарифа…
null