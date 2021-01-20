Общий образ играет на ностальгии, простые элементы лучше смотрятся на экранах смартфонов, а яркие цвета помогают не растерять «душу».

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7 января 2021 года Burger King объявила о редизайне. Впервые за 20 лет компания полностью изменит визуальный стиль: логотип, шрифт, упаковку, меню, униформу, соцсети, маркетинговую стратегию и вид ресторанов по всему миру.

The Marker проанализировало редизайн и объяснило, как и почему Burger King удалось одновременно сыграть на ностальгии и учесть современные приёмы цифрового дизайна. Здесь компания может стать примером для других брендов, считает издание.

В чем заключается старый новый стиль

Компания искала более естественный и старомодный стиль, с минимальным визуальным шумом и цветами, которые клиенты ассоциируют с едой: красным, коричневым и зелёным.

Burger King избавились от синей ленты и блеска на булочках в логотипе 1999 года и вернулась к классическому знаку 1969 года, отказавшись от образа. «Нет синей еды, булочки не блестят», — объяснил отказ глава по маркетингу Burger King Фернандо Мачадо.

Ссылаясь на прошлое, бренд сохраняет ассоциации у существующих клиентов. Новые же шрифты и цвета привнесли «свежесть» в стиль, которые могут завлечь потенциальных новых клиентов, указывает The Marker.

Также ребрендинг подтверждает, что Burger King задумалась, как пользователи воспринимают её в цифровом мире: они всё чаще взаимодействуют с компаниями через мобильную рекламу и соцсети.

Плоский дизайн это учитывает, он хорошо выглядит в онлайне и на мобильных устройствах, объясняет издание.

Желание стать плоским

Искать свежий взгляд и сделать ребрендинг бренд побудили два фактора: изменения в маркетинговых тенденциях и вкусах клиентов.

Новый стиль полностью соответствует последнему тренду — плоскому дизайну:

Приоритет у двухмерных иллюстраций и ярких цветов.

Ограничен визуальный шум, создающий обилие визуальных деталей и текстур.

Редизайн предлагает стиль, в котором мало деталей и отвлекающих факторов. Он простой и привлекательный — это важно, чтобы быстро обратить внимание потенциальных клиентов, подчёркивает The Marker.

Плоский дизайн настолько распространён, особенно в цифровом мире, что вы его не замечаете. В этом вся суть.

Burger King — не единственная компания, которая перешла к плоскому дизайну: Foursquare, Petco, Instagram, Netflix тоже переняли минималистичный стиль iOS 7. Раньше технологические компании предпочитали скевоморфизм, имитирующий объекты реального мира.

Отличный пример — классическая иконка корзины, созданная по образу реальной корзины для бумаг. «Симуляция» реального мира имела смысл, когда росла популярность ПК: пользователям требовались подсказки, чтобы понять функции кнопок и жестов.

Сейчас скевоморфизм устарел и сменился полностью противоположным стилем — двухмерным. Именно отсутствие реализма делает его плоским — в нём нет места скосам, теням и текстурам. Новый стиль связан с минимализмом, фокусом на чёткой передаче информации и меньшей навязчивостью для глаз.

Ещё одно преимущество плоского дизайна. Он лучше подходит для мобильных устройств: гибкий, размеры легко меняются и адаптируются к разным экранам.

Оптимизированный дизайн также помогает сделать сайты и приложения быстрее и функциональнее, например использовать более читаемую типографику.

В 1969 году Burger King не нужно было беспокоиться о присутствии в сети, компания фокусировалась на привлечении клиентов на улицах и удержании их внимания на ТВ и радио. Даже во время ребрендинга в 1999 году дизайн-команде ещё не нужно было думать о том, как новый стиль будет «работать» в Instagram.

Но в 2021 году даже клиенты фастфуда всё чаще встречаются в цифровой среде. Поэтому Burger King инвестирует в приложение уже с новым брендингом, а также технологии в ресторанах, к примеру, экраны для самообслуживания.

Переход к ярким цветам, одновременный запуск смелого и пышного шрифта Flame и «плоский ребрендинг» выделили маркетинговые материалы Burger King на перенасыщенном онлайн-рынке, заключает The Marker.

Изменение вкусов клиентов

Вторая причина редизайна Burger King — вкусы клиентов постоянно меняются. Компании нужно отражать желания в предложении и бренде в целом.

За последнее десятилетие произошёл сдвиг в сторону более здоровой еды и отсутствия искусственных ингредиентов. В результате компаниям вроде Coca-Cola приходится включать в ассортимент «здоровые» продукты, заметило издание.

Burger King же хочет использовать новый дизайн, чтобы снизить негативное восприятие фастфуда — «сделать бренд менее синтетическим, искусственным и дешевым, но более реальным, вкусным и желанным».

Новый шрифт, скажем, более «аппетитный», объясняет креативный директор Jones Knowles Ritchie Лиза Смит, которая занималась ребрендингом Burger King. Выбор цветов тоже добавляет естественной эстетики бренду — он основан на процессе приготовления блюд Burger King и их внешнего вида.

Огненно-красный, пылающий апельсин и коричневый для барбекю — это часть нашей основной палитры, которая уже имеет свою ценность и давно присутствует в бренде. Яичный белок майонеза, расплавленный жёлтый и хрустящий зелёный — дополнительная часть палитры. Рафаэль Абреу руководитель отдела дизайна материнской компании Burger King

Помимо ребрендинга, компания утверждает о «перезапуске»: делает больше для отказа от искусственных ароматизаторов и красителей и даёт «возвышенные» обещания насчет устойчивым развитием.

Прошлый образ Burger King не показывал эти изменения, и компания искала «визуальное выражение, которое отразило бы вкус и качество через дизайн», отмечает Рафаэль Абреу, руководитель отдела дизайна материнской компании Burger King.

Плоский дизайн подхватывают множество компаний, он превратился в стандарт для ребрендинга: его легко реализовать, он лучше подходит для разных экранов.