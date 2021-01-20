«Булочки не блестят»: почему Burger King перешёл на плоский дизайн, который так нравится брендам Статьи редакции
Общий стиль играет на ностальгии, простые элементы лучше смотрятся на экранах смартфонов, а яркие цвета помогают не растерять «душу».
7 января 2021 года Burger King объявила о редизайне. Впервые за 20 лет компания полностью изменит визуальный стиль: логотип, шрифт, упаковку, меню, униформу, соцсети, маркетинговую стратегию и вид ресторанов по всему миру.
The Marker проанализировало редизайн и объяснило, как и почему Burger King удалось одновременно сыграть на ностальгии и учесть современные приёмы цифрового дизайна. Здесь компания может стать примером для других брендов, считает издание.
В чем заключается старый новый стиль
Компания искала более естественный и старомодный стиль, с минимальным визуальным шумом и цветами, которые клиенты ассоциируют с едой: красным, коричневым и зелёным.
Burger King избавились от синей ленты и блеска на булочках в логотипе 1999 года и вернулась к классическому знаку 1969 года, отказавшись от образа. «Нет синей еды, булочки не блестят», — объяснил отказ глава по маркетингу Burger King Фернандо Мачадо.
Ссылаясь на прошлое, бренд сохраняет ассоциации у существующих клиентов. Новые же шрифты и цвета привнесли «свежесть» в стиль, которая может завлечь потенциальных новых клиентов, указывает The Marker.
Также ребрендинг подтверждает, что Burger King задумалась, как пользователи воспринимают её в цифровом мире: они всё чаще взаимодействуют с компаниями через мобильную рекламу и соцсети.
Плоский дизайн это учитывает, он хорошо выглядит в онлайне и на мобильных устройствах, объясняет издание.
Желание стать плоским
Искать свежий взгляд и сделать ребрендинг бренд побудили два фактора: изменения в маркетинговых тенденциях и вкусах клиентов.
Новый стиль полностью соответствует последнему тренду — плоскому дизайну:
- Приоритет у двухмерных иллюстраций и ярких цветов.
- Ограничен визуальный шум, создающий обилие визуальных деталей и текстур.
Редизайн предлагает стиль, в котором мало деталей и отвлекающих факторов. Он простой и привлекательный — это важно, чтобы быстро обратить внимание потенциальных клиентов, подчёркивает The Marker.
Burger King — не единственная компания, которая перешла к плоскому дизайну: Foursquare, Petco, Instagram, Netflix тоже переняли минималистичный стиль iOS 7. Раньше технологические компании предпочитали скевоморфизм, имитирующий объекты реального мира.
Отличный пример — классическая иконка корзины, созданная по образу реальной корзины для бумаг. «Симуляция» реального мира имела смысл, когда росла популярность ПК: пользователям требовались подсказки, чтобы понять функции кнопок и жестов.
Сейчас скевоморфизм устарел и сменился полностью противоположным стилем — двухмерным. Именно отсутствие реализма делает его плоским — в нём нет места скосам, теням и текстурам. Новый стиль связан с минимализмом, фокусом на чёткой передаче информации и меньшей навязчивостью для глаз.
Ещё одно преимущество плоского дизайна. Он лучше подходит для мобильных устройств: гибкий, размеры легко меняются и адаптируются к разным экранам.
Оптимизированный дизайн также помогает сделать сайты и приложения быстрее и функциональнее, например использовать более читаемую типографику.
В 1969 году Burger King не нужно было беспокоиться о присутствии в сети, компания фокусировалась на привлечении клиентов на улицах и удержании их внимания на ТВ и радио. Даже во время ребрендинга в 1999 году дизайн-команде ещё не нужно было думать о том, как новый стиль будет «работать» в Instagram.
Но в 2021 году даже клиенты фастфуда всё чаще встречаются в цифровой среде. Поэтому Burger King инвестирует в приложение уже с новым брендингом, а также технологии в ресторанах, к примеру, экраны для самообслуживания.
Переход к ярким цветам, одновременный запуск смелого и пышного шрифта Flame и «плоский ребрендинг» выделили маркетинговые материалы Burger King на перенасыщенном онлайн-рынке, заключает The Marker.
Изменение вкусов клиентов
Вторая причина редизайна Burger King — вкусы клиентов постоянно меняются. Компании нужно отражать желания в предложении и бренде в целом.
За последнее десятилетие произошёл сдвиг в сторону более здоровой еды и отсутствия искусственных ингредиентов. В результате компаниям вроде Coca-Cola приходится включать в ассортимент «здоровые» продукты, заметило издание.
Burger King же хочет использовать новый дизайн, чтобы снизить негативное восприятие фастфуда — «сделать бренд менее синтетическим, искусственным и дешевым, но более реальным, вкусным и желанным».
Новый шрифт, скажем, более «аппетитный», объясняет креативный директор Jones Knowles Ritchie Лиза Смит, которая занималась ребрендингом Burger King. Выбор цветов тоже добавляет естественной эстетики бренду — он основан на процессе приготовления блюд Burger King и их внешнего вида.
Помимо ребрендинга, компания утверждает о «перезапуске»: делает больше для отказа от искусственных ароматизаторов и красителей и даёт «возвышенные» обещания насчет устойчивым развитием.
Прошлый образ Burger King не показывал эти изменения, и компания искала «визуальное выражение, которое отразило бы вкус и качество через дизайн», отмечает Рафаэль Абреу, руководитель отдела дизайна материнской компании Burger King.
Плоский дизайн подхватывают множество компаний, он превратился в стандарт для ребрендинга: его легко реализовать, он лучше подходит для разных экранов.
Burger King представил «прекрасный пример стратегии, основанной на дизайне», который позволяет компании сгладить имидж, обновить бренд и не потерять сути оригинального образа, считает The Marker.
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