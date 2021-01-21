Дизайн
Вадим Скворцов

Старые BlackBerry, Nokia и iPhone вместо картин: студия Grid разбирает телефоны на запчасти и помещает в рамку Статьи редакции

Техника из нулевых как объект искусства.

7 7 комментариев
711 просмотров

Grid отбирает старые телефоны, приставки и другую электронику, разбирает на детали и помещает их в виде коллажа под стекло. Сейчас в коллекции студии есть несколько моделей разобранных iPhone — 3GS, 4S, 5, также есть iPod Touch, Nokia E71 и BlackBerry Bold 9000.

Стоят такие рамки от $129 до $169.

Nokia E71

BlackBerry Bold 9000

iPhone 3GS

#nokia #blackberry #ностальгия

7 7 комментариев
11
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7 комментариев
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Кирилл Половинкин

3

BB шикарен 

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George Kazimirchik

Кирилл
0

+++
теперь знаю, что сделать со своим Bold

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Montana

3

Всегда хотел коллекцию старых телефонов.
Такое оформление просто шикарно.

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Денис Седов

2

Лет через 100 - 150 правнук снимет со стены рамку, соберёт, заведёт, и его покажут по межгалактическому ТV 👏🏼

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Бы Дло

1

Заодно напоминание, что всего 10-15 лет назад производители умели делать крутой дизайн телефонов, а не одинаковые обмылки.

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Денис Седов

0

♻️

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Артем Ковалев

0

А зачем на одной из фотографий замазали логотип Apple и название телефона iPhone?
Но при этой на другой фотографии все оставили как есть 😅...

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