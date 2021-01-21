Grid отбирает старые телефоны, приставки и другую электронику, разбирает на детали и помещает их в виде коллажа под стекло. Сейчас в коллекции студии есть несколько моделей разобранных iPhone — 3GS, 4S, 5, также есть iPod Touch, Nokia E71 и BlackBerry Bold 9000.