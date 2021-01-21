Старые BlackBerry, Nokia и iPhone вместо картин: студия Grid разбирает телефоны на запчасти и помещает в рамку Статьи редакции
Техника из нулевых как объект искусства.
Grid отбирает старые телефоны, приставки и другую электронику, разбирает на детали и помещает их в виде коллажа под стекло. Сейчас в коллекции студии есть несколько моделей разобранных iPhone — 3GS, 4S, 5, также есть iPod Touch, Nokia E71 и BlackBerry Bold 9000.
Стоят такие рамки от $129 до $169.
Nokia E71
BlackBerry Bold 9000
iPhone 3GS
BB шикарен
Лет через 100 - 150 правнук снимет со стены рамку, соберёт, заведёт, и его покажут по межгалактическому ТV 👏🏼
Заодно напоминание, что всего 10-15 лет назад производители умели делать крутой дизайн телефонов, а не одинаковые обмылки.
А зачем на одной из фотографий замазали логотип Apple и название телефона iPhone?
Но при этой на другой фотографии все оставили как есть 😅...
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