Adobe разрешила в Photoshop, Illustrator и Fresco совместную работу над файлом — но не одновременно Статьи редакции
Пользователь не сможет открыть файл пока с ним работает соавтор.
Adobe объявила о запуске новой функции «Приглашение на редактирование» в своём блоге. Пользователь должен ввести адрес электронной почты соавтора, чтобы дать ему доступ к файлу, над которым работает.
- Соавторы не смогут работать с файлом одновременно — они смогут открыть изначальный вариант работы, внести собственные изменения и сохранить их. Поправки автоматически синхронизируются с основным файлом.
- Если кто-то уже редактирует файл, новому пользователю будет предоставлен выбор: сделать копию или дождаться завершения работы другого. Можно также открыть историю версий и отменить изменения, если соавтор что-то испортил.
- Функция работает с файлами формата .psd и .ai, сохраненными в Adobe Creative Cloud. Подписка на неё и все приложения Adobe в России стоит 4096 рублей в месяц (2 318 рублей при первой покупке).
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6 комментариев
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Они изобрели гугл диск?
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