Дизайн
Рая Хачатрян

Adobe разрешила в Photoshop, Illustrator и Fresco совместную работу над файлом — но не одновременно Статьи редакции

Пользователь не сможет открыть файл пока с ним работает соавтор.

  • Adobe объявила о запуске новой функции «Приглашение на редактирование» в своём блоге. Пользователь должен ввести адрес электронной почты соавтора, чтобы дать ему доступ к файлу, над которым работает.

  • Соавторы не смогут работать с файлом одновременно — они смогут открыть изначальный вариант работы, внести собственные изменения и сохранить их. Поправки автоматически синхронизируются с основным файлом.
  • Если кто-то уже редактирует файл, новому пользователю будет предоставлен выбор: сделать копию или дождаться завершения работы другого. Можно также открыть историю версий и отменить изменения, если соавтор что-то испортил.
  • Функция работает с файлами формата .psd и .ai, сохраненными в Adobe Creative Cloud. Подписка на неё и все приложения Adobe в России стоит 4096 рублей в месяц (2 318 рублей при первой покупке).

#adobe #новость

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6 комментариев
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Andrei Smirnovsky

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Дмитрий Пелипас

1

Они изобрели гугл диск?

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Airat Kafman

Дмитрий
0

До Гугл Диска еще топать и топать. Там же одновременная работа.

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Старинный Данила

1

Adobe знает, как сделать шаг вперёд, оставаясь при этом на месте 🤭

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Итальянский чувак

0

Ввести адрес электронной почты

Эххх... Печаль если вдвоем на одной подписке работаешь.

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Andre Macareno

0

Теперь преподы по рисованию смогут исправлять работы в цифре

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