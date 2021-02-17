Новинки с CES, смерть Adobe Flash и лучшие дизайн-команды в России: главное в продуктовом дизайне на начало 2021 года
Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.
Зимой запустил исследование отношения к продуктовым дизайн-командам в России. Наконец-то собрал результаты. Участвовало 1200 человек — почти как в 2019-м и в два раза больше, чем в 2018-м. Вот, например, топ-10 по вопросу «В каких компаниях вам было бы чему научиться как дизайнеру»:
- «Яндекс».
- «Тинькофф».
- Miro.
- «Альфа-банк».
- Mail.ru Group.
- «Сбер».
- «ВКонтакте».
- Raiffeisen Bank.
- Aviasales.
- Skyeng.
Ежегодная выставка технологических чудес и экспериментов CES 2021 в этом году прошла 11-14 января в интернете. Выпускать всякую дичь сейчас рискованно, поэтому всё было ровнее и более прилизано, чем в обычный год. Но и в таком формате нашлось интересное среди интерфейсов: растягивающиеся экраны, автомобильные интерфейсы, телевизоры, компьютеры, дополненная реальность, носимые устройства и немного дичи.
Генерация фотографий и иллюстраций реальных (например, стул в форме авокадо) и выдуманных объектов (например, очеловеченный дайкон выгуливает собаку) по текстовому описанию на базе GPT-3.
Joseph Mueller разбирает альтернативы вложенным модальным окнам. Они ломают понятность навигации об колено и запутывают пользователя.
Сервис User Interviews провёл опрос 336 UX-исследователей по множеству тем. Получился интересный срез текущего состояния отрасли: методы, оргструкутры, инструменты и прочее.
Jay Hoffmann описывает историю дизайна в вебе через первые знаковые сайты и их авторов, здорово продвинувших вперёд профессию и границы возможного.
Шикарная памятка Светланы Ратнер из «Контура» по методам качественных и количественных исследований.
Ольга Сартакова рассказывает о способах развития дизайнеров в Redmadrobot. Карта компетенций, менторство, обмен знаниями, эксперименты и другие подходы.
UX Collective выпустили серию статей о путях развития дизайнера вне менеджмента. Во многих компаниях это единственный вариант карьерного роста, но эксперты также должны цениться и взращиваться. На эту тему запустилась серия интервью от Brian Lovin и пара статей Facebook.
Новые инструменты дизайна интерфейсов
- Figma. Улучшена работа со стилями. Их можно группировать, сортировать и упорядочивать. Иллюстратор Rogie собрал примеры иллюстраций, сделанных в Figma. Joey Lamelas опубликовал свой пример.
- Плагины Figma. HCL Easy для цветовых палитр, Morph с эффектами скеоморфизма, неона, глитча, отражения и стекла, Layer Styles сохраняет целые наборы стилей, Clean Document системно чистит макет, Figma Comment для комментирования макетов с телефонов, Motion научился экспортировать анимированные SVG, эксперимент Jordan Singer превращает скриншот интерфейса в разбитый по слоям макет.
- Шаблоны и статьи по Figma. простой курс и ещё один для недизайнеров, список всех команд и клавиш, организация библиотеки иконок, стоимость владения. Шаблоны презентаций и диван для отдыха курсоров.
- InVision. Отличный обзор взлёта и падения от Sean Dexter. Компания увлеклась маркетингом в ущерб самому продукту и сильно просела в востребованности. Michael McWatters из HBO Max продолжил тему и размышляет о причинах провала InVision Studio. Компания расфокусировалась по множеству направлений и не занималась реально критическими стратегическими направлениями.
- Anima. Памятка по работе от Miroslav Bekyarov.
- Snowflake Generator — генератор снежинок в браузере.
- Axure RP 10 — вышла бета-версия. Обновлённый интерфейс, улучшенная работа с состояниями и адаптивностью компонентов, обработка ошибок, списки и таблицы на основе данных и другое. Инструмент всё ещё хорошо дополняет Figma для юзабилити-тестирования сложных прототипов.
- Rive — инструмент для анимации игр и интерфейсных иллюстраций.
- Sketch 71 — в бета-версии появилась совместная работа над макетом (пока только для подписчиков командной версии). Также улучшена работа с сеткой, можно импортировать данные из файла JSON.
Правда, большинство компонентов пока в виде скриншотов.
Kate Kaplan рассказывает об исследовании дизайн-команд от Nielsen/Norman Group. Оно подсвечивает интересные корреляции между форматом интеграции дизайнеров и размером компании, функциональному расположению и влиянию на разные части работы продукта.
Прогноз трендов 2021 года от Pinterest. Он полон реальных инсайтов — они смотрят на то, что люди собирают. Много жирнейших нишевых идей о том, как домашняя работа меняет многие аспекты жизни, причём не банальщина и капитанство.
Дмитрий Мясников из «Райффайзенбанка» рассказывает об обновлении большого набора иконок в 500 пиктограмм. Процесс создания и выкатки в компонентную дизайн-систему и шаблоны в Figma на замену предыдущему стилю.
31 декабря 2020 года не стало Adobe Flash. Tiffany Brown написала небольшой некролог, подсветив его достижения, а не только критику.
Одна из самых ярких дизайн-студий Ueno продалась Twitter. Коронавирусный кризис крепко подкосил их бизнес.
Коллекция паттернов мобильных приложений и сайтов.
Scott Sehlhorst предлагает свою модель зрелости продуктовых команд. От базового микроменеджмента в выдаче результата до качественных изменений и создания ценности.
Maria Rosala из Nielsen/Norman Group даёт советы по правильной формулировке «How Might We». Они должны идти от проблемы и не описывать решение в лоб.
Дизайн-команда Spotify оптимизирует полезное время дизайнеров, которое они тратят на продуктовые задачи, а не обустройство рабочего окружения и решение бытовых вопросов. Они анализируют рабочие процессы разных команд и предлагают точки улучшения. Шаблон в Figma.
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