Новинки ​с CES, смерть Adobe Flash и лучшие дизайн-команды в России: главное в продуктовом дизайне на начало 2021 года

Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

{"id":209978,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/209978-novinki-s-ces-smert-adobe-flash-i-luchshie-dizayn-komandy-v-rossii-glavnoe-v-produktovom-dizayne-na-nachalo-2021-goda","title":"\u041d\u043e\u0432\u0438\u043d\u043a\u0438 \u200b\u0441 CES, \u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u044c Adobe Flash \u0438 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0435 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d-\u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438: \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432\u043e\u043c \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043e 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/design\/209978-novinki-s-ces-smert-adobe-flash-i-luchshie-dizayn-komandy-v-rossii-glavnoe-v-produktovom-dizayne-na-nachalo-2021-goda","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/design\/209978-novinki-s-ces-smert-adobe-flash-i-luchshie-dizayn-komandy-v-rossii-glavnoe-v-produktovom-dizayne-na-nachalo-2021-goda&title=\u041d\u043e\u0432\u0438\u043d\u043a\u0438 \u200b\u0441 CES, \u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u044c Adobe Flash \u0438 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0435 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d-\u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438: \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432\u043e\u043c \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043e 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/design\/209978-novinki-s-ces-smert-adobe-flash-i-luchshie-dizayn-komandy-v-rossii-glavnoe-v-produktovom-dizayne-na-nachalo-2021-goda&text=\u041d\u043e\u0432\u0438\u043d\u043a\u0438 \u200b\u0441 CES, \u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u044c Adobe Flash \u0438 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0435 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d-\u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438: \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432\u043e\u043c \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043e 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/design\/209978-novinki-s-ces-smert-adobe-flash-i-luchshie-dizayn-komandy-v-rossii-glavnoe-v-produktovom-dizayne-na-nachalo-2021-goda&text=\u041d\u043e\u0432\u0438\u043d\u043a\u0438 \u200b\u0441 CES, \u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u044c Adobe Flash \u0438 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0435 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d-\u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438: \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432\u043e\u043c \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043e 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/design\/209978-novinki-s-ces-smert-adobe-flash-i-luchshie-dizayn-komandy-v-rossii-glavnoe-v-produktovom-dizayne-na-nachalo-2021-goda","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041d\u043e\u0432\u0438\u043d\u043a\u0438 \u200b\u0441 CES, \u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u044c Adobe Flash \u0438 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0435 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d-\u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438: \u0433\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442\u043e\u0432\u043e\u043c \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435 \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u043e 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430&body=https:\/\/vc.ru\/design\/209978-novinki-s-ces-smert-adobe-flash-i-luchshie-dizayn-komandy-v-rossii-glavnoe-v-produktovom-dizayne-na-nachalo-2021-goda","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 100 просмотров

Зимой запустил исследование отношения к продуктовым дизайн-командам в России. Наконец-то собрал результаты. Участвовало 1200 человек — почти как в 2019-м и в два раза больше, чем в 2018-м. Вот, например, топ-10 по вопросу «В каких компаниях вам было бы чему научиться как дизайнеру»:

Ежегодная выставка технологических чудес и экспериментов CES 2021 в этом году прошла 11-14 января в интернете. Выпускать всякую дичь сейчас рискованно, поэтому всё было ровнее и более прилизано, чем в обычный год. Но и в таком формате нашлось интересное среди интерфейсов: растягивающиеся экраны, автомобильные интерфейсы, телевизоры, компьютеры, дополненная реальность, носимые устройства и немного дичи.

Генерация фотографий и иллюстраций реальных (например, стул в форме авокадо) и выдуманных объектов (например, очеловеченный дайкон выгуливает собаку) по текстовому описанию на базе GPT-3.

Joseph Mueller разбирает альтернативы вложенным модальным окнам. Они ломают понятность навигации об колено и запутывают пользователя.

Сервис User Interviews провёл опрос 336 UX-исследователей по множеству тем. Получился интересный срез текущего состояния отрасли: методы, оргструкутры, инструменты и прочее.

Jay Hoffmann описывает историю дизайна в вебе через первые знаковые сайты и их авторов, здорово продвинувших вперёд профессию и границы возможного.

Шикарная памятка Светланы Ратнер из «Контура» по методам качественных и количественных исследований.

Ольга Сартакова рассказывает о способах развития дизайнеров в Redmadrobot. Карта компетенций, менторство, обмен знаниями, эксперименты и другие подходы.

UX Collective выпустили серию статей о путях развития дизайнера вне менеджмента. Во многих компаниях это единственный вариант карьерного роста, но эксперты также должны цениться и взращиваться. На эту тему запустилась серия интервью от Brian Lovin и пара статей Facebook.

Новые инструменты дизайна интерфейсов

Figma. Улучшена работа со стилями. Их можно группировать, сортировать и упорядочивать. Иллюстратор Rogie собрал примеры иллюстраций, сделанных в Figma. Joey Lamelas опубликовал свой пример.

Шаблоны и статьи по Figma. простой курс и ещё один для недизайнеров, список всех команд и клавиш, организация библиотеки иконок, стоимость владения. Шаблоны презентаций и диван для отдыха курсоров.

InVision. Отличный обзор взлёта и падения от Sean Dexter. Компания увлеклась маркетингом в ущерб самому продукту и сильно просела в востребованности. Michael McWatters из HBO Max продолжил тему и размышляет о причинах провала InVision Studio. Компания расфокусировалась по множеству направлений и не занималась реально критическими стратегическими направлениями.

Anima. Памятка по работе от Miroslav Bekyarov.



Памятка по работе от Miroslav Bekyarov. Snowflake Generator — генератор снежинок в браузере.

— генератор снежинок в браузере. Axure RP 10 — вышла бета-версия. Обновлённый интерфейс, улучшенная работа с состояниями и адаптивностью компонентов, обработка ошибок, списки и таблицы на основе данных и другое. Инструмент всё ещё хорошо дополняет Figma для юзабилити-тестирования сложных прототипов.

— вышла бета-версия. Обновлённый интерфейс, улучшенная работа с состояниями и адаптивностью компонентов, обработка ошибок, списки и таблицы на основе данных и другое. Инструмент всё ещё хорошо дополняет Figma для юзабилити-тестирования сложных прототипов. Rive — инструмент для анимации игр и интерфейсных иллюстраций.

Sketch 71 — в бета-версии появилась совместная работа над макетом (пока только для подписчиков командной версии). Также улучшена работа с сеткой, можно импортировать данные из файла JSON.

Правда, большинство компонентов пока в виде скриншотов.

Kate Kaplan рассказывает об исследовании дизайн-команд от Nielsen/Norman Group. Оно подсвечивает интересные корреляции между форматом интеграции дизайнеров и размером компании, функциональному расположению и влиянию на разные части работы продукта.

Прогноз трендов 2021 года от Pinterest. Он полон реальных инсайтов — они смотрят на то, что люди собирают. Много жирнейших нишевых идей о том, как домашняя работа меняет многие аспекты жизни, причём не банальщина и капитанство.

Дмитрий Мясников из «Райффайзенбанка» рассказывает об обновлении большого набора иконок в 500 пиктограмм. Процесс создания и выкатки в компонентную дизайн-систему и шаблоны в Figma на замену предыдущему стилю.

31 декабря 2020 года не стало Adobe Flash. Tiffany Brown написала небольшой некролог, подсветив его достижения, а не только критику.

Одна из самых ярких дизайн-студий Ueno продалась Twitter. Коронавирусный кризис крепко подкосил их бизнес.

Коллекция паттернов мобильных приложений и сайтов.

Scott Sehlhorst предлагает свою модель зрелости продуктовых команд. От базового микроменеджмента в выдаче результата до качественных изменений и создания ценности.

Maria Rosala из Nielsen/Norman Group даёт советы по правильной формулировке «How Might We». Они должны идти от проблемы и не описывать решение в лоб.

Дизайн-команда Spotify оптимизирует полезное время дизайнеров, которое они тратят на продуктовые задачи, а не обустройство рабочего окружения и решение бытовых вопросов. Они анализируют рабочие процессы разных команд и предлагают точки улучшения. Шаблон в Figma.