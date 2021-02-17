Дизайн
Yury Vetrov

Новинки ​с CES, смерть Adobe Flash и лучшие дизайн-команды в России: главное в продуктовом дизайне на начало 2021 года

Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка» Юрия Ветрова.

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Лучшие продуктовые дизайн-команды в России: 2020

Зимой запустил исследование отношения к продуктовым дизайн-командам в России. Наконец-то собрал результаты. Участвовало 1200 человек — почти как в 2019-м и в два раза больше, чем в 2018-м. Вот, например, топ-10 по вопросу «В каких компаниях вам было бы чему научиться как дизайнеру»:

  • «Яндекс».
  • «Тинькофф».
  • Miro.
  • «Альфа-банк».
  • Mail.ru Group.
  • «Сбер».
  • «ВКонтакте».
  • Raiffeisen Bank.
  • Aviasales.
  • Skyeng.

CES 2021

Ежегодная выставка технологических чудес и экспериментов CES 2021 в этом году прошла 11-14 января в интернете. Выпускать всякую дичь сейчас рискованно, поэтому всё было ровнее и более прилизано, чем в обычный год. Но и в таком формате нашлось интересное среди интерфейсов: растягивающиеся экраны, автомобильные интерфейсы, телевизоры, компьютеры, дополненная реальность, носимые устройства и немного дичи.

DALL·E — Creating Images from Text

Генерация фотографий и иллюстраций реальных (например, стул в форме авокадо) и выдуманных объектов (например, очеловеченный дайкон выгуливает собаку) по текстовому описанию на базе GPT-3.

Removing Nested Modals From Digital Products

Joseph Mueller разбирает альтернативы вложенным модальным окнам. Они ломают понятность навигации об колено и запутывают пользователя.

The State of User Research Report 2020

Сервис User Interviews провёл опрос 336 UX-исследователей по множеству тем. Получился интересный срез текущего состояния отрасли: методы, оргструкутры, инструменты и прочее.

Web History, Chapter 6: Web Design

Jay Hoffmann описывает историю дизайна в вебе через первые знаковые сайты и их авторов, здорово продвинувших вперёд профессию и границы возможного.

Количественные и качественные методы исследований: инструкция

Шикарная памятка Светланы Ратнер из «Контура» по методам качественных и количественных исследований.

Советы руководителям дизайн-команд — как развивать, мотивировать и вдохновлять своих дизайнеров

Ольга Сартакова рассказывает о способах развития дизайнеров в Redmadrobot. Карта компетенций, менторство, обмен знаниями, эксперименты и другие подходы.

Leading with Craft

UX Collective выпустили серию статей о путях развития дизайнера вне менеджмента. Во многих компаниях это единственный вариант карьерного роста, но эксперты также должны цениться и взращиваться. На эту тему запустилась серия интервью от Brian Lovin и пара статей Facebook.

Новые инструменты дизайна интерфейсов

  • Figma. Улучшена работа со стилями. Их можно группировать, сортировать и упорядочивать. Иллюстратор Rogie собрал примеры иллюстраций, сделанных в Figma. Joey Lamelas опубликовал свой пример.
  • Плагины Figma. HCL Easy для цветовых палитр, Morph с эффектами скеоморфизма, неона, глитча, отражения и стекла, Layer Styles сохраняет целые наборы стилей, Clean Document системно чистит макет, Figma Comment для комментирования макетов с телефонов, Motion научился экспортировать анимированные SVG, эксперимент Jordan Singer превращает скриншот интерфейса в разбитый по слоям макет.
  • InVision. Отличный обзор взлёта и падения от Sean Dexter. Компания увлеклась маркетингом в ущерб самому продукту и сильно просела в востребованности. Michael McWatters из HBO Max продолжил тему и размышляет о причинах провала InVision Studio. Компания расфокусировалась по множеству направлений и не занималась реально критическими стратегическими направлениями.
  • Anima. Памятка по работе от Miroslav Bekyarov.
  • Snowflake Generator — генератор снежинок в браузере.
  • Axure RP 10 — вышла бета-версия. Обновлённый интерфейс, улучшенная работа с состояниями и адаптивностью компонентов, обработка ошибок, списки и таблицы на основе данных и другое. Инструмент всё ещё хорошо дополняет Figma для юзабилити-тестирования сложных прототипов.
  • Rive — инструмент для анимации игр и интерфейсных иллюстраций.
  • Sketch 71 — в бета-версии появилась совместная работа над макетом (пока только для подписчиков командной версии). Также улучшена работа с сеткой, можно импортировать данные из файла JSON.

Дизайн-система «Ростелекома»

Правда, большинство компонентов пока в виде скриншотов.

Typical Design Team Structures and Alignment

Kate Kaplan рассказывает об исследовании дизайн-команд от Nielsen/Norman Group. Оно подсвечивает интересные корреляции между форматом интеграции дизайнеров и размером компании, функциональному расположению и влиянию на разные части работы продукта.

Pinterest Predicts 2021

Прогноз трендов 2021 года от Pinterest. Он полон реальных инсайтов — они смотрят на то, что люди собирают. Много жирнейших нишевых идей о том, как домашняя работа меняет многие аспекты жизни, причём не банальщина и капитанство.

Как быстро создать и безболезненно внедрить большой набор иконок для цифровых продуктов и сервисов: опыт «Райффайзенбанка»

Дмитрий Мясников из «Райффайзенбанка» рассказывает об обновлении большого набора иконок в 500 пиктограмм. Процесс создания и выкатки в компонентную дизайн-систему и шаблоны в Figma на замену предыдущему стилю.

Flash Is Dead

31 декабря 2020 года не стало Adobe Flash. Tiffany Brown написала небольшой некролог, подсветив его достижения, а не только критику.

Ueno + Twitter

Одна из самых ярких дизайн-студий Ueno продалась Twitter. Коронавирусный кризис крепко подкосил их бизнес.

Screenlane — Web & mobile UI design inspiration

Коллекция паттернов мобильных приложений и сайтов.

Orienting to Value

Scott Sehlhorst предлагает свою модель зрелости продуктовых команд. От базового микроменеджмента в выдаче результата до качественных изменений и создания ценности.

Using “How Might We” Questions to Ideate on the Right Problems

Maria Rosala из Nielsen/Norman Group даёт советы по правильной формулировке «How Might We». Они должны идти от проблемы и не описывать решение в лоб.

Measuring, Defining and Improving Productivity — The Design Productivity Blueprint

Дизайн-команда Spotify оптимизирует полезное время дизайнеров, которое они тратят на продуктовые задачи, а не обустройство рабочего окружения и решение бытовых вопросов. Они анализируют рабочие процессы разных команд и предлагают точки улучшения. Шаблон в Figma.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками также можно следить в группе на Facebook или во «ВКонтакте», а также в Telegram-канале. Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест. Вы также можете получать свежие обзоры по почте.

#figma #sketch #подборка

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