Всё о продуктовом дизайне в феврале: ошибки и удачные приёмы в интерфейсах, полезные инструменты и исследования

Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка».

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Золотая статья Richard Yang, которая в очень ёмком виде описывает основные цели дизайнера интерфейсов. Минимум шелухи, максимум на ключевых результатах — упрощение сложных сценариев, причём помня о балансе между физической и ментальной сложностью.

«Авито» и группа энтузиастов изучили рынок UX- и других исследователей в России (участвовало 250 специалистов). Много деталей и задачах, форматах работы, проблемах, интересах и куче других аспектов. Схожий по целям опрос маркетинговых исследователей.

Сервис User Interviews провёл опрос 525 UX-исследователей по множеству тем. Получился интересный срез текущего состояния отрасли: методы, орг. структуры, инструменты и так далее.

Josh Gabert-Doyon описывает современный жанр «Корпоративный Мемфис» — одинаковые плоские иллюстрации у большинства продуктов и компаний, которые символизируют их «человечность» (хотя зачастую это вообще не так). На сайте are.na есть отдельная подборка за несколько лет.

Свежий пример в копилку дороговизны кривых интерфейсов в областях, где речь идёт о жизнях людей или деньгах. Сотрудники Citibank по ошибке вернули долг клиента кредиторам раньше срока, сделав дыру в бюджете на $500 млн.

Graeme Fulton разбирает несколько современных примеров тёмных паттернов от Amazon, Facebook, Medium и Twitter. Они строятся вокруг намеренно запутанных текстов.

Инструменты дизайна

Figma. Скоро выпустят улучшенные возможности прототипирования, при переходах можно будет использовать варианты компонентов (например, эффект наведения).

luis. @disco_lu



Here's a quick run through of what they mean and also why it's important for design systems teams.



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Sign up for the beta here: https://t.co/dZdqJ1fhDd Interactive components are here my friends.Here's a quick run through of what they mean and also why it's important for design systems teams.Sign up for the beta here: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctELo9clvK0uP-0zDAxMqrgtCNyK0OB2hff6O7SnK9y4jo5g/viewform

Кстати, следующая конференция Config 2021 пройдёт 21 апреля в интернете.

Figma. Статьи: Uber автоматически генерируют разные вариации компонентов. REI сделали компонент, поддерживающий 3360 состояний через новую функцию Variants. Discord описал памятку по созданию плагинов.

Figma. Шаблоны: Shopify ведут всю хронологию текущего проекта. Сам шаблон.



Плагины Figma. Focus Orderer — порядок навигации по интерфейсу с помощью Tab, что важно для пользователей с ограниченными возможностями. Toolabs — памятка Namık Özgür Aydın.

Siter — конструктор сайтов от Designmodo.



Framer. Полемика между Adrian Zumbrunnen и Amy Dutton на тему актуальности Framer.



Tabbied. Генератор текстур на основе повторяющихся геометрических фигур.



YDays. Сообщество стимулирует креативность через небольшие турниры по рисованию. Создатель платформы Peter Cho размышляет о том, как ограничения помогают в этом.

Droste Creator. Генератор рекурсивных изображений на основе фотографии или иллюстрации.



Mutsuacen. Экспериментальный инструмент дизайна в браузере, который позволяет рисовать постоянно движущиеся картинки.



Blobmixer. Генератор трёхмерных анимированных пузырей в браузере.



SVG Repo. Коллекция из 300 тысяч бесплатных векторных иконок и иллюстраций.



Remotion. Генератор видеопрезентаций, которые можно писать на React.



Ray.so. Сервис позволяет эффектно представить кусок кода.



Елена Снежинская рассказывает о работе над новым единым стилем иллюстраций Booking.com. Годный пример с кучей итераций, показывающий как транслировать ценности бренда и сделать его характерным.

Дизайн-система «Газпром Нефти», которую используют более 50 проектов компании. Есть компоненты на React и шаблоны в Figma.

Анна Познякова и Richa Prajapati описывают модель работы UX-исследователей Salesforce в формате agile. Очень крутой и свежий подход системной работы с потребителями исследований, который позволяет оптимизировать календарь.

Page Laubheimer из Nielsen Norman Group приводит примеры неудачного расположения действий в интерфейсе, когда деструктивное можно сделать по ошибке.

Feifei Liu из Nielsen Norman Group разбирает интерфейсы «интернет-магазинов на диване» — когда кто-то рассказывает о товарах на видео.

Stephanie Wu из Facebook даёт советы по грамотной подаче результатов UX-исследования для команды. На чём фокусироваться, как структурировать, как оформлять.

Советы по грамотному выбору подходящей кнопки в Material Design от Ramprakash Ravichandran из Google.

Danny Bluestone из Cyber Duck проанализировал обновления GDPR с момента введения в 2018 году. Продолжение с фокусом на способы запроса согласия на cookies.

Brad Frost описывает своё понимание разделения роли frontend-разработчика на две части: front и back. К этому привела популяризация современных компонентных фреймворков и усложнение работы некогда «верстальщика».

В продолжение темы Trys Mudford описывает своё понимание роли «дизайн-инженера». Этот термин то и дело всплывает много лет подряд, но дискуссия стала чуть актуальнее.

Бомбейшая подборка вредных советов для менеджеров продуктов от Teisanu Tudor, которые помогают убить волю дизайнеров. В таком виде типичные проблемы взаимодействия подсвечиваются ещё лучше.

Gary Hustwit выпустил книгу с полными версиями интервью с дизайнерами из своих фильмов Helvetica, Objectified и Urbanized.

Cornelius Rachieru размышляет о роли системного дизайнера и том, насколько методология и профессия готова к этому.

Sarah L. Fossheim разбирает, как экранный диктор Apple в часах и телефонах читает инфографику из приложений для отслеживания здоровья.