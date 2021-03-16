Дизайн
Yury Vetrov

Всё о продуктовом дизайне в феврале: ошибки и удачные приёмы в интерфейсах, полезные инструменты и исследования

Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка».

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Interaction design is more than just user flows and clicks

Золотая статья Richard Yang, которая в очень ёмком виде описывает основные цели дизайнера интерфейсов. Минимум шелухи, максимум на ключевых результатах — упрощение сложных сценариев, причём помня о балансе между физической и ментальной сложностью.

Исследование про исследователей: что мы узнали

«Авито» и группа энтузиастов изучили рынок UX- и других исследователей в России (участвовало 250 специалистов). Много деталей и задачах, форматах работы, проблемах, интересах и куче других аспектов. Схожий по целям опрос маркетинговых исследователей.

The State of User Research 2021 Report

Сервис User Interviews провёл опрос 525 UX-исследователей по множеству тем. Получился интересный срез текущего состояния отрасли: методы, орг. структуры, инструменты и так далее.

Why does every advert look the same? Blame Corporate Memphis

Josh Gabert-Doyon описывает современный жанр «Корпоративный Мемфис» — одинаковые плоские иллюстрации у большинства продуктов и компаний, которые символизируют их «человечность» (хотя зачастую это вообще не так). На сайте are.na есть отдельная подборка за несколько лет.

Citibank just got a $500 million lesson in the importance of UI design

Свежий пример в копилку дороговизны кривых интерфейсов в областях, где речь идёт о жизнях людей или деньгах. Сотрудники Citibank по ошибке вернули долг клиента кредиторам раньше срока, сделав дыру в бюджете на $500 млн.

We Value Your Privacy (At About $0.50) — Dark Patterns in UI Copy 2021

Graeme Fulton разбирает несколько современных примеров тёмных паттернов от Amazon, Facebook, Medium и Twitter. Они строятся вокруг намеренно запутанных текстов.

Инструменты дизайна

  • Figma. Скоро выпустят улучшенные возможности прототипирования, при переходах можно будет использовать варианты компонентов (например, эффект наведения).
luis. @disco_lu
Interactive components are here my friends.

Here's a quick run through of what they mean and also why it's important for design systems teams.

🍜

Sign up for the beta here: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctELo9clvK0uP-0zDAxMqrgtCNyK0OB2hff6O7SnK9y4jo5g/viewform https://t.co/dZdqJ1fhDd

Кстати, следующая конференция Config 2021 пройдёт 21 апреля в интернете.

  • Figma. Статьи: Uber автоматически генерируют разные вариации компонентов. REI сделали компонент, поддерживающий 3360 состояний через новую функцию Variants. Discord описал памятку по созданию плагинов.
  • Figma. Шаблоны: Shopify ведут всю хронологию текущего проекта. Сам шаблон.
  • Плагины Figma. Focus Orderer — порядок навигации по интерфейсу с помощью Tab, что важно для пользователей с ограниченными возможностями. Toolabs — памятка Namık Özgür Aydın.
  • Siter — конструктор сайтов от Designmodo.
  • Framer. Полемика между Adrian Zumbrunnen и Amy Dutton на тему актуальности Framer.
  • Tabbied. Генератор текстур на основе повторяющихся геометрических фигур.
  • YDays. Сообщество стимулирует креативность через небольшие турниры по рисованию. Создатель платформы Peter Cho размышляет о том, как ограничения помогают в этом.
  • Droste Creator. Генератор рекурсивных изображений на основе фотографии или иллюстрации.
  • Mutsuacen. Экспериментальный инструмент дизайна в браузере, который позволяет рисовать постоянно движущиеся картинки.
  • Blobmixer. Генератор трёхмерных анимированных пузырей в браузере.
  • SVG Repo. Коллекция из 300 тысяч бесплатных векторных иконок и иллюстраций.
  • Remotion. Генератор видеопрезентаций, которые можно писать на React.
  • Ray.so. Сервис позволяет эффектно представить кусок кода.

How we created the illustration style for our traveller products

Елена Снежинская рассказывает о работе над новым единым стилем иллюстраций Booking.com. Годный пример с кучей итераций, показывающий как транслировать ценности бренда и сделать его характерным.

Газпром Нефть Consta

Дизайн-система «Газпром Нефти», которую используют более 50 проектов компании. Есть компоненты на React и шаблоны в Figma.

Get the most out of stakeholder collaboration — and maximize your research impact

Анна Познякова и Richa Prajapati описывают модель работы UX-исследователей Salesforce в формате agile. Очень крутой и свежий подход системной работы с потребителями исследований, который позволяет оптимизировать календарь.

Dangerous UX — Consequential Options Close to Benign Options

Page Laubheimer из Nielsen Norman Group приводит примеры неудачного расположения действий в интерфейсе, когда деструктивное можно сделать по ошибке.

Livestream Ecommerce — What We Can Learn from China

Feifei Liu из Nielsen Norman Group разбирает интерфейсы «интернет-магазинов на диване» — когда кто-то рассказывает о товарах на видео.

10 Rules for Effective Research Narratives

Stephanie Wu из Facebook даёт советы по грамотной подаче результатов UX-исследования для команды. На чём фокусироваться, как структурировать, как оформлять.

Improving comprehension through intuitive actions

Советы по грамотному выбору подходящей кнопки в Material Design от Ramprakash Ravichandran из Google.

State Of GDPR In 2021 — Key Updates And What They Mean

Danny Bluestone из Cyber Duck проанализировал обновления GDPR с момента введения в 2018 году. Продолжение с фокусом на способы запроса согласия на cookies.

Front-of-the-front-end and back-of-the-front-end web development

Brad Frost описывает своё понимание разделения роли frontend-разработчика на две части: front и back. К этому привела популяризация современных компонентных фреймворков и усложнение работы некогда «верстальщика».

В продолжение темы Trys Mudford описывает своё понимание роли «дизайн-инженера». Этот термин то и дело всплывает много лет подряд, но дискуссия стала чуть актуальнее.

How to deal with designers in 10 easy steps

Бомбейшая подборка вредных советов для менеджеров продуктов от Teisanu Tudor, которые помогают убить волю дизайнеров. В таком виде типичные проблемы взаимодействия подсвечиваются ещё лучше.

Helvetica / Objectified / Urbanized — The Complete Interviews

Gary Hustwit выпустил книгу с полными версиями интервью с дизайнерами из своих фильмов Helvetica, Objectified и Urbanized.

We Are Not ‘System Designers’ (and Other Random Thoughts On the Scales of Design)

Cornelius Rachieru размышляет о роли системного дизайнера и том, насколько методология и профессия готова к этому.

What we can learn from Apple’s dataviz accessibility

Sarah L. Fossheim разбирает, как экранный диктор Apple в часах и телефонах читает инфографику из приложений для отслеживания здоровья.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками также можно следить в группе на Facebook или во «ВКонтакте», а также в Telegram-канале. Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест. Вы также можете получать свежие обзоры по почте.

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