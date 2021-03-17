В Калифорнии запретили использовать тёмные паттерны — изменения интерфейса, чтобы сыграть на невнимательности Статьи редакции
Например, использование одних элементов дизайна, чтобы отвлечь от других, условия мелким шрифтом и другие трюки.
С 15 марта The California Consumer Privacy Act (Закон Калифорнии о защите прав потребителей) запрещает компаниям использовать тёмные паттерны, сообщает Insider.
Калифорния — первый штат, запретивший темные паттерны. У компаний будет 30 дней, чтобы изменить пользовательский интерфейс своего сайта. Нарушителям будет грозить штраф.
Тёмные паттерны — это манипуляции поведением с помощью интерфейса сайта. Термин придумал UX-специалист Гарри Бригнулль (Harry Brignull), который коллекционирует и описывает типы паттернов.
Среди трюков, которые он перечисляет:
- Отсутствие возможности сравнить цены.
- Информация мелким шрифтом.
- Использование одних элементов дизайна, чтобы отвлечь от других.
- Лёгкое оформление платной подписки и сложная её отмена.
- Списание денег без уведомления после окончания бесплатного периода.
- Заранее добавленные товары в корзине в интернет-магазине.
- Изменение стоимости покупки на последнем этапе оформления товара.
Примером тёмного паттерна Бригнулль считает надписи вроде «я ужасный человек» на кнопке отказа от предложения.
Точный список паттернов в калифорнийском законе не указан. Исследование 2019 года, проведённое учеными из Принстонского и Чикагского университетов, показало, что примерно 11% интернет-магазинов использует тёмные паттерны.
Но используют их не только магазины: например, в 2018 году TechCrunch сообщил, что мошенники с помощью тёмных паттернов заставляли пользователей iPhone купить приложения и оформить платные подписки.
Исследование Норвежского совета потребителей за 2018 год показало, что Facebook и Google используют темные паттерны для выманивания у пользователей конфиденциальных данных.
Уведомление по окончанию бесплатной подписки - слава яйцам! Я тоже так хочу
Если в рф будут перенимать подобные практики, то вместо темных паттернов, запретят темную тему интерфейса 🤷🏻♂️
Ну, если будет написано : "запрещено использование тёмных паттернов, а именно :...." тк они вводят потребителя а заблуждение и тд тогла проблем не будет.
Лёгкое оформление платной подписки и сложная её отмена.
Списание денег без уведомления после окончания бесплатного периода.
Мне кажется 80–90% американских сайтов такие, нет? Чтобы подписаться достаточно нажать кнопку, а чтобы отписаться надо писмо в поддержку писать. Лично я постоянно с этим сталкиваюсь, поэтому сую им всякие виртуальные карточки и с лимитом.
В какие банки выпускают виртуальные карточки? Я пользуюсь 3 банками, виртуальные карточки пропали везде лет 5 назад.
У меня Сбербанк виртуальная. Можно в приложении выпустить за 1 минуту. Платить ей можно, получать переводы. Но снимать кэш нельзя. Но тут в помощь СБП.
К банкам перечисленным ранее, знаю что еще ВТБ их выпускает по клику в личном кабинете/приложении.
Тинькофф, ЮМани. У ЮМани какая-то плохая стала, к Гугл не подключилась.
Юманя болела, ЦБ выписывал целебные пи3дюли. Сейчас вроде поправилась.
Нет, тут дело в другом. Как пример- к PS store карту юмани больше не привязать.
В какие банки выпускают виртуальные карточки?
все практически крупные ритейловые американские выпускают.
Интересно, против банков это тоже будет работать?)
Нет.
Первое правило банка- банк чуть хитрее тебя
Второе правило- если ты прав, см правило первое 😏
Лёгкое оформление платной подписки
Темный паттерн?
Так может стоит просто написать - "сложная отмена подписки"?
А если подписка нелегкая, а отмена сложная? Является ли это темным паттерном? Или это норм?
Понятно, что фраза из контекста, все фразы в мире вобщем-то из контекста. Непонятно, при чем тут легкость оформления подписки. Со сложностью отмены подписки - известная история и никак не связано с легкостью или сложностью подписки.
I’m a bad person - я принял плохое решение 🤔?
Вообще-то перевод должен доносить смысл. Либо уж переводите весть термин целиком, что-то вроде Темные Клише( Шаблоны?), или оставьте без перевода. А то я честное слово, с ходу не знал что и думать и даже предполагал, что запретили темные фон в оформлении.
Если вы не знакомы с термином, не значит что его нету. Для тех кто использует темные/серые паттерны прекрасно понимает о чем идет речь.
Законы здорового человека!
Ага без конкретного объяснения пунктов. Идиотизм. Как соблюдать то, непонятно что?
У них прецедентное право, в процессе разберутся. Чёткие трактовки это зло, потому что при малейшем изменении раскладов они перестают выполнять свою функцию, зато создают формальные трудности.
А как будет это измеряться? Кто и как будет определять, отвлекает ли один элемент дизайна от другого? Какая отмена подписки считается достаточно сложной а какая лёгкой? Если честно бредятина полная, если бы я был владельцем сайта и бизнеса в калифорнии, я бы заработал себе головную боль на долгие месяцы.
Мне несколько лет назад GDPR-то добавил головняков, а тут вообще ничерта толком не объяснено.
Законодатели очень плохо делают свою работу. Потребителям подлизнули, бизнесменам - подкинули проблем
Если подписаться и отписаться можно одним кликом, то это норм, но когда подписываешься одним кликом, а для отписки надо позвонить по телефону или написать письмо в поддержку, объяс6ять им почему ты принял такое решение и ждать несколько недель, то это явно не норм, но раньше с этим ничего поделать нельзя было.
Это все лирика. Я поддерживаю закон в целом, но то что там ничего не разъяснено толком - это ужасно. Настолько хреновые законы приниматься не должны. Иначе они делают виновными непонятно кого и непонятно за что
Мы с вами обсуждаем новости о статье, на, насколько понимаю, никто из комментаторов сам закон не читал (включая меня), поэтому мне сложно утверждать что критерии нарушения в законе описаны досконально или же они не описаны никак.
Скоро в Калифорнии запретят дышать, чтобы снизить углеродный след
что-то знакомое прозвучало...
Информация мелким шрифтом.
Интересно, это как измеряться будет?
Что такое «основной»? Если на сайте 5 размеров шрифтов, какой из них основной?
Ну вот мы сидим и гадаем.
А делать этого не должны были бы. Если бы господа законодатели не ленились бы, а адекватно прописали все пункты и правила
Угу, щас все бизнесмены там немножко ох*ели и с ужасом ждут, кто же будет первым (по каждому пункту, видимо, ибо судьи тоже ленивые и не будут прописывать все сразу)
А кто будет принимать решение какой паттерн является чёрным? Насколько мелкий шрифт должен быть мелким. Насколько разными должны быть цвета? А если мне предъявили один чёрный паттерн, а я его поменял на другой через 29 дней, то это новый кейс или старый?
Предъявлять никто ничего не будет: ты сам всё исправишь когда прочитаешь эту новость, иначе через месяц к тебе на сайт придёт Справедливость)
надписи вроде «я принял плохое решение»
Плохой парень в 2021 это когда не согласился отключить ADBlock ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Блть, мне уже этот блядский BLM везде мерещится. По заголовку сразу сделал вывод о том, что нельзя темные цвета использовать нигде... Слегка припух
Чушь написали. Я достаточно часто посещаю зарубежные сайты, в первую очередь это IT тематика. Так вот есть достаточно известные OpenSource проекты, на сайтах которых, в заголовках висит BLM шапка. Им что за это приплачивают? Ну ладно там некая американская партия, так нет же, OpenSource мать его IT проект.
Но я другое хочу понять. А что, в советских газетах это тренд сейчас? Просветите пожалуйста?
"не читайте до обеда советских газет"
это фраза из "собачьего сердца"
я в полушутку говорю вам о том, что из-за парасоциального эффекта вовлечения в события прошлогодней движухи где-то в штатах слова-триггеры "черный" и "запретить" у вас до сих пор вызывают более яркую реакцию, чем у любого американского активиста
Вот да - то редкий случай когда статья, содержащая в заголовки слова "Калифорния" и "темный" не касается негров...
Некоторые идеи бредовые. Например если у меня в магазине последний пункт оформления заказа это выбор способа доставки и естественно сумма меняется то как с этим быть?
Видимо, там речь идет не об изменении общей цены, в следствии обращения за доп. услугами к покупке самого товара, таких как доставка, а об изменении цены самого товара.
Это как сесть в такси за 133₽ по тарифу, а по приезду в точку назначения спишется 965₽ и +35₽ еще за багаж, которого у тебя нет.
Хороший пример кстати, со списанием оплаты за такси 2-3 чеками, и повышения цены на 8-10% из-за чека на провоз багажа, хотя багажа не было, только девушка. В Uber грешат этим.
Ну либо девушку считают за багаж, что для них тоже не лучшее решение 😄
Получается Калифорния бы их паттернула по-черному, в такой ситуации 🤔
Тоже хочу, чтобы у нас пропало "моргните в камеру, если вы согласны взять кредит"
А самое интересно так понимаю, что пользователь может обратиться в суд на предмет рассмотрения не темный ли это паттерн и с ушлым адвокатом выиграть его! И это прекрасно!
Отправьте в Godaddy эту новость, пожалуйста, с просьбой таки пояснить как у них отменяется подписка на покупку доменов.
хорошее начало, развития человеческих ценностей.
У нас же деньги впереди, а человечность.... а "зачем" она вообще нужна.
А налогов это касается? А то в США модно налоги добавлять на последнем этапе. При этом некоторые сайты это переняли и для всех стран (и например для России на последнем этапе всплывает +20% VAT, при то что сайт отлично знал что Россия и мог сразу показать цену с этим налогом на гугл).
наконец то я этого дождался, расизм в интерфейсах, ох ребята цивилизованных стран ща поперхнутся своей многоходовочкой Орррр нимагу
может быть стоит работать в сторону повышения внимательности, чем запретами, ограничениями и штрафами регулировать отношения?)
Ну не могла такая статья обойтись без сверхразума, с его ценными и эффективными советами)
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