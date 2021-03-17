Дизайн
Евгения Евсеева

В Калифорнии запретили использовать тёмные паттерны — изменения интерфейса, чтобы сыграть на невнимательности Статьи редакции

Например, использование одних элементов дизайна, чтобы отвлечь от других, условия мелким шрифтом и другие трюки.

73 73 комментария
6395 просмотров

С 15 марта The California Consumer Privacy Act (Закон Калифорнии о защите прав потребителей) запрещает компаниям использовать тёмные паттерны, сообщает Insider.

Калифорния — первый штат, запретивший темные паттерны. У компаний будет 30 дней, чтобы изменить пользовательский интерфейс своего сайта. Нарушителям будет грозить штраф.

Тёмные паттерны — это манипуляции поведением с помощью интерфейса сайта. Термин придумал UX-специалист Гарри Бригнулль (Harry Brignull), который коллекционирует и описывает типы паттернов.

Среди трюков, которые он перечисляет:

  • Отсутствие возможности сравнить цены.
  • Информация мелким шрифтом.
  • Использование одних элементов дизайна, чтобы отвлечь от других.
  • Лёгкое оформление платной подписки и сложная её отмена.
  • Списание денег без уведомления после окончания бесплатного периода.
  • Заранее добавленные товары в корзине в интернет-магазине.
  • Изменение стоимости покупки на последнем этапе оформления товара.

Примером тёмного паттерна Бригнулль считает надписи вроде «я ужасный человек» на кнопке отказа от предложения.

UX Collective 

Точный список паттернов в калифорнийском законе не указан. Исследование 2019 года, проведённое учеными из Принстонского и Чикагского университетов, показало, что примерно 11% интернет-магазинов использует тёмные паттерны.

Но используют их не только магазины: например, в 2018 году TechCrunch сообщил, что мошенники с помощью тёмных паттернов заставляли пользователей iPhone купить приложения и оформить платные подписки.

Исследование Норвежского совета потребителей за 2018 год показало, что Facebook и Google используют темные паттерны для выманивания у пользователей конфиденциальных данных.

#новость

73 73 комментария
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Viva la Ira

50

Уведомление по окончанию бесплатной подписки - слава яйцам! Я тоже так хочу

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LEO

Viva
0

Странно, что до этого только сейчас кто-то додумался)

Ответить

Сергей Бердников

39

Если в рф будут перенимать подобные практики, то вместо темных паттернов, запретят темную тему интерфейса 🤷🏻‍♂️

Ответить

Макс Фактор

Сергей
6

Сначала замедлят потом запретят

Ответить

Никита Алфимов

Сергей
0

Ну, если будет написано : "запрещено использование тёмных паттернов, а именно :...." тк они вводят потребителя а заблуждение и тд тогла проблем не будет.

Ответить

Evil Pechenka

15

Лёгкое оформление платной подписки и сложная её отмена.

Списание денег без уведомления после окончания бесплатного периода.

Мне кажется 80–90% американских сайтов такие, нет? Чтобы подписаться достаточно нажать кнопку, а чтобы отписаться надо писмо в поддержку писать. Лично я постоянно с этим сталкиваюсь, поэтому сую им всякие виртуальные карточки и с лимитом.

Ответить

Ilya Shalyapin

Evil
1

В какие банки выпускают виртуальные карточки? Я пользуюсь 3 банками, виртуальные карточки пропали везде лет 5 назад.

Ответить

Денис Боенсков

Ilya
5

Даже у сбера есть

Ответить

Thom Yorke

Ilya
2

У меня Сбербанк виртуальная. Можно в приложении выпустить за 1 минуту. Платить ей можно, получать переводы. Но снимать кэш нельзя. Но тут в помощь СБП.

Ответить

Пётр Сдобин

Ilya
1

К банкам перечисленным ранее, знаю что еще ВТБ их выпускает по клику в личном кабинете/приложении.

Ответить

Evil Pechenka

Ilya
0

Тинькофф, ЮМани. У ЮМани какая-то плохая стала, к Гугл не подключилась.

Ответить

Дэни Трэхо

Evil
0

Юманя болела, ЦБ выписывал целебные пи3дюли. Сейчас вроде поправилась.

Ответить

Thom Yorke

Дэни
0

Нет, тут дело в другом. Как пример- к PS store карту юмани больше не привязать.

Ответить

Дэни Трэхо

Thom
0

https://vc.ru/finance/218017-yumoney-vozobnovil-rabotu-s-45-inostrannymi-kompaniyami-posle-snyatiya-ogranicheniy-cb

«ЮMoney» возобновил работу с 45 иностранными…
Среди них — Aliexpress, Booking.com, Google, а также игровые сервисы Steam, Epic Games, Wargaming…
vc.ru
Ответить

Sergey Titov

Ilya
0

В какие банки выпускают виртуальные карточки? 

все практически крупные ритейловые американские выпускают. 

Ответить

Aziz Temurkhan

10

Интересно, против банков это тоже будет работать?)

Ответить

Сергей Бердников

Aziz
13

Нет.

Первое правило банка- банк чуть хитрее тебя
Второе правило- если ты прав, см правило первое 😏

Ответить

Вася Пражкин

4

 Лёгкое оформление платной подписки

Темный паттерн?

Ответить

Сэм Дж.

Вася
12

«и её сложная отмена» имеется виду

Ответить

Вася Пражкин

Сэм
0

Так может стоит просто написать - "сложная отмена подписки"?

Ответить

Сэм Дж.

Вася
5

Так там сравнение идёт, чтобы показать смысл темного паттерна - «Легкая подписках и сложная отмена»

Ответить

Вася Пражкин

Сэм
0

А если подписка нелегкая, а отмена сложная? Является ли это темным паттерном? Или это норм?

Ответить

Сэм Дж.

Вася
4

Это вы уже у них спросите. Я прокомментировал то, что вы выдернули фразу из контекста.

Ответить

Вася Пражкин

Сэм
0

Понятно, что фраза из контекста, все фразы в мире вобщем-то из контекста. Непонятно, при чем тут легкость оформления подписки. Со сложностью отмены подписки - известная история и никак не связано с легкостью или сложностью подписки. 

Ответить

Ivan

Вася
2

Потроллить на ровном месте захотелось? )))

Ответить

Sergey Badaev

Вася
2

Скорее темн патт, если уж вырывать куски фраз.

Ответить

Юлия Мочалова

5

I’m a bad person - я принял плохое решение 🤔?

Ответить

Andreas Lapueros

Юлия
0

Я тоже поржал ) У переводчика Гугл транслэйт походу воспалился 

Ответить

Евгения Евсеева

Юлия
0

написано же «вроде», картинка просто как пример, как могут выглядеть такие надписи. но поменяю, если ассоциируется, как перевод

Ответить

Юлия Мочалова

Евгения
0

Я бегло читала, но создалась такая ассоциация :)

Ответить

Serge Sokolov

1

Вообще-то перевод должен доносить смысл. Либо уж переводите весть термин целиком, что-то вроде Темные Клише( Шаблоны?), или оставьте без перевода.  А то я честное слово, с ходу  не знал что и думать и даже предполагал, что запретили темные фон в оформлении. 

Ответить

Maxim Kosyakoff

Serge
1

Если вы не знакомы с термином, не значит что его нету. Для тех кто использует темные/серые паттерны прекрасно понимает о чем идет речь.

Ответить

Lex Petrov

1

Законы здорового человека!

Ответить

Andreas Lapueros

Lex
0

Ага без конкретного объяснения пунктов. Идиотизм. Как соблюдать то, непонятно что?

Ответить

Николай Глущенко

Andreas
0

У них прецедентное право, в процессе разберутся. Чёткие трактовки это зло, потому что при малейшем изменении раскладов они перестают выполнять свою функцию, зато создают формальные трудности.

Ответить

Матвей Синицин

1

bpm (black pattern matter)...

Ответить

Andreas Lapueros

1

А как будет это измеряться? Кто и как будет определять, отвлекает ли один элемент дизайна от другого? Какая отмена подписки считается достаточно сложной а какая лёгкой? Если честно бредятина полная, если бы я был владельцем сайта и бизнеса в калифорнии, я бы заработал себе головную боль на долгие месяцы.
Мне несколько лет назад GDPR-то добавил головняков, а тут вообще ничерта толком не объяснено. 
Законодатели очень плохо делают свою работу. Потребителям подлизнули, бизнесменам - подкинули проблем 

Ответить

Денис Боенсков

Andreas
1

Если подписаться и отписаться можно одним кликом, то это норм, но когда подписываешься одним кликом, а для отписки надо позвонить по телефону или написать письмо в поддержку, объяс6ять им почему ты принял такое решение и ждать несколько недель, то это явно не норм, но раньше с этим ничего поделать нельзя было.

Ответить

Andreas Lapueros

Денис
1

Это все лирика. Я поддерживаю закон в целом, но то что там ничего не разъяснено толком - это ужасно. Настолько хреновые законы приниматься не должны. Иначе они делают виновными непонятно кого и непонятно за что

Ответить

Денис Боенсков

Andreas
0

Мы с вами обсуждаем новости о статье, на, насколько понимаю, никто из комментаторов сам закон не читал (включая меня), поэтому мне сложно утверждать что критерии нарушения в законе описаны досконально или же они не описаны никак.

Ответить

Илья Шишкунов

1

Скоро в Калифорнии запретят дышать, чтобы снизить углеродный след 

Ответить

Матвей Синицин

Илья
1

что-то знакомое прозвучало...

Ответить

Сергей Бердников

Матвей
0

Всегда актуальный кадр. К сожалению 🤷🏻‍♂️

Ответить

Igor Filippov

1

 Информация мелким шрифтом.

Интересно, это как измеряться будет?

Ответить

Danila

Igor
0

В процентах от основного, например, вполне

Ответить

Andreas Lapueros

Danila
0

Что такое «основной»? Если на сайте 5 размеров шрифтов, какой из них основной?

Ответить

Danila

Andreas
0

Тот, которым написан текст оферты, к примеру.
Или основные условия.

Ответить

Andreas Lapueros

Danila
1

Ну вот мы сидим и гадаем.
А делать этого не должны были бы. Если бы господа законодатели не ленились бы, а адекватно прописали все пункты и правила

Ответить

Danila

Andreas
2

У них там прецедентное право, все будет до первого суда, тамошний судья с лупой посмотрит в ноутбук и примет решение, которое ляжет в основу последующих. Но да, надо это было все прописать

Ответить

Andreas Lapueros

Danila
1

Угу, щас все бизнесмены там немножко ох*ели и с ужасом ждут, кто же будет первым (по каждому пункту, видимо, ибо судьи тоже ленивые и не будут прописывать все сразу)

Ответить

Danila

Andreas
0

По-любому начнут с самых жирных, у которых штат юристов.

Ответить

Selfish Ledger

1

А кто будет принимать решение какой паттерн является чёрным? Насколько мелкий шрифт должен быть мелким. Насколько разными должны быть цвета? А если мне предъявили один чёрный паттерн, а я его поменял на другой через 29 дней, то это новый кейс или старый?

Ответить

Николай Глущенко

Selfish
0

Предъявлять никто ничего не будет: ты сам всё исправишь когда прочитаешь эту новость, иначе через месяц к тебе на сайт придёт Справедливость)

Ответить

Поджог Сараев

1

надписи вроде «я принял плохое решение»

Плохой парень в 2021 это когда не согласился отключить ADBlock ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Andreas Lapueros

Поджог
0

Черт я вся горю, ты такой классный )))

Ответить

Павел Петрович

0

Блть, мне уже этот блядский BLM везде мерещится. По заголовку сразу сделал вывод о том, что нельзя темные цвета использовать нигде... Слегка припух

Ответить

Daniel W

Павел
0

поменьше читайте по утрам советских газет 

Ответить

Павел Петрович

Daniel
0

Чушь написали. Я достаточно часто посещаю зарубежные сайты, в первую очередь это IT тематика. Так вот есть достаточно известные OpenSource проекты, на сайтах которых, в заголовках висит BLM шапка. Им что за это приплачивают? Ну ладно там некая американская партия, так нет же, OpenSource мать его IT проект.

Но я другое хочу понять. А что, в советских газетах это тренд сейчас? Просветите пожалуйста?

Ответить

Daniel W

Павел
1

"не читайте до обеда советских газет"
это фраза из "собачьего сердца"

я в полушутку говорю вам о том, что из-за парасоциального эффекта вовлечения в события прошлогодней движухи где-то в штатах слова-триггеры "черный" и "запретить" у вас до сих пор вызывают более яркую реакцию, чем у любого американского активиста

Ответить

Андрей Агеев

Павел
0

Вот да - то редкий случай когда статья, содержащая в заголовки слова "Калифорния" и "темный" не касается негров...

Ответить

Anton Reut

0

Некоторые идеи бредовые. Например если у меня в магазине последний пункт оформления заказа это выбор способа доставки и естественно сумма меняется то как с этим быть?

Ответить

Сергей Бердников

Anton
1

Видимо, там речь идет не об изменении общей цены, в следствии обращения за доп. услугами к покупке самого товара, таких как доставка, а об изменении цены самого товара.

Это как сесть в такси за 133₽ по тарифу, а по приезду в точку назначения спишется 965₽ и +35₽ еще за багаж, которого у тебя нет.

Хороший пример кстати, со списанием оплаты за такси 2-3 чеками, и повышения цены на 8-10% из-за чека на провоз багажа, хотя багажа не было, только девушка. В Uber грешат этим.

Ну либо девушку считают за багаж, что для них тоже не лучшее решение 😄

Получается Калифорния бы их паттернула по-черному, в такой ситуации 🤔

Ответить

Евгения Евсеева

Anton
0

по идее, пользователь должен быть предупрежден, что заплатит и за доставку — обычно цены на неё и указание видны до начала оформления или как только начнёшь оформлять. а вот когда уже оформил и тебе говорят: а тут ещё надо доставку оплатить и налоги, это грустно

Ответить

greg chudnoff

0

о черт, у них есть свой Роскомнадзор

Ответить

Michael Petrov

0

Тоже хочу, чтобы у нас пропало "моргните в камеру, если вы согласны взять кредит"

Ответить

Ivan Pomidoroff

0

А самое интересно так понимаю, что пользователь может обратиться в суд на предмет рассмотрения не темный ли это паттерн и с ушлым адвокатом выиграть его! И это прекрасно!

Ответить

Dmitry Suvorov

0

Отправьте в Godaddy эту новость, пожалуйста, с просьбой таки пояснить как у них отменяется подписка на покупку доменов. 

Ответить

Иван Гуляев

0

RIP Booking

Ответить

Artemida Svet

0

хорошее начало, развития человеческих ценностей.
У нас же деньги впереди, а человечность.... а "зачем" она вообще нужна.

Ответить

Функциональный Мика

0

А налогов это касается? А то в США модно налоги добавлять на последнем этапе. При этом некоторые сайты это переняли и для всех стран (и например для России на последнем этапе всплывает +20% VAT, при то что сайт отлично знал что Россия и мог сразу показать цену с этим налогом на гугл).

Ответить

Яся Зайцев

0

наконец то я этого дождался, расизм в интерфейсах, ох ребята цивилизованных стран ща поперхнутся своей многоходовочкой Орррр нимагу 

Ответить

Матвей Синицин

–1

может быть стоит работать в сторону повышения внимательности, чем запретами, ограничениями  и штрафами регулировать отношения?) 

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Николай Глущенко

Матвей
0

Ну не могла такая статья обойтись без сверхразума, с его ценными и эффективными советами)

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