Microsoft представила обновлённые иконки папок и корзины в тестовой версии Windows 10 Статьи редакции
В начале 2021 года компания заявила, что работает над «радикальным визуальным омоложением» Windows.
Microsoft представил обновлённые иконки в версии Build 21343, которая доступна участникам программы тестирования Windows 10 Insider Preview. Изменились системные значки в Проводнике, включая корзину, папки документов и иконки дисков, сообщает The Verge.
Так Microsoft пытается привести иконки в соответствие общему дизайну. Это должно облегчить поиск приложений, заявляют в компании.
Microsoft начала внедрять новые иконки для Windows 10 в 2020 году. Как писал The Verge, Windows «всегда страдала» из-за разного стиля своих иконок, а теперь пытается привести их к одному виду.
В январе 2021 года компания заявила, что работает над обновлением под рабочим названием Sun Valley, в котором планирует «радикальное визуальное омоложение Windows».
Место под анекдот про бордель и передвигание кроватей.
Анекдот всегда хорош для новеньких. А с постоянными клиентами что делать? Вспоминается анекдот про Ржевского и курицу
Симпатично, но я еще в 2005 году делал так когда XP кастомизировал ))
Мягкий рак
Да, моды в то время были прикольные)
ObjectDock - когда хочешь док как в маке, а денег есть только на пк в 10 раз дешевле ))
Ну не знаю, проводник выглядит вырвиглазно. И дело не столько в иконках, сколько в расстоянии между элементами, особенно в боковом меню.
И иконки так себе, аляпистые
KDE в 2008 году выглядели лучше.
подскажите, как снести мак ос и установить такую операционную систему?
прострелить себе голову с остатками мозга, готово!
Ну почему так нервно? На сайте Apple есть инструкция даже
Иконки ладно, что случилось с межстрочным интервалом и отступами?
Это что под Touch так решили сделать?
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