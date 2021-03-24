В начале 2021 года компания заявила, что работает над «радикальным визуальным омоложением» Windows.

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Microsoft представил обновлённые иконки в версии Build 21343, которая доступна участникам программы тестирования Windows 10 Insider Preview. Изменились системные значки в Проводнике, включая корзину, папки документов и иконки дисков, сообщает The Verge.

Так Microsoft пытается привести иконки в соответствие общему дизайну. Это должно облегчить поиск приложений, заявляют в компании.

Microsoft начала внедрять новые иконки для Windows 10 в 2020 году. Как писал The Verge, Windows «всегда страдала» из-за разного стиля своих иконок, а теперь пытается привести их к одному виду.