Дизайн
Евгения Евсеева

Microsoft представила обновлённые иконки папок и корзины в тестовой версии Windows 10 Статьи редакции

В начале 2021 года компания заявила, что работает над «радикальным визуальным омоложением» Windows.

24 24 комментария
1172 просмотров

Microsoft представил обновлённые иконки в версии Build 21343, которая доступна участникам программы тестирования Windows 10 Insider Preview. Изменились системные значки в Проводнике, включая корзину, папки документов и иконки дисков, сообщает The Verge.

Так Microsoft пытается привести иконки в соответствие общему дизайну. Это должно облегчить поиск приложений, заявляют в компании.

Microsoft начала внедрять новые иконки для Windows 10 в 2020 году. Как писал The Verge, Windows «всегда страдала» из-за разного стиля своих иконок, а теперь пытается привести их к одному виду.

В январе 2021 года компания заявила, что работает над обновлением под рабочим названием Sun Valley, в котором планирует «радикальное визуальное омоложение Windows».

#microsoft #windows #новость

24 24 комментария
6
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24 комментария
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Алексей Семёнов

4

Место под анекдот про бордель и передвигание кроватей.

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Павел Сайк

Алексей
1

Анекдот всегда хорош для новеньких. А с постоянными клиентами что делать? Вспоминается анекдот про Ржевского и курицу

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Илс Валитова

Павел
0

А можно подробнее все анекдоты?

Ответить

Anton Reut

3

Симпатично, но я еще в 2005 году делал так когда XP кастомизировал )) 

Ответить

Мягкий рак

Anton
0

Да, моды в то время были прикольные) 

Ответить

Anton Reut

Мягкий
0

ObjectDock - когда хочешь док как в маке, а денег есть только на пк в 10 раз дешевле ))

Ответить

Paul

3

Ну не знаю, проводник выглядит вырвиглазно. И дело не столько в иконках, сколько в расстоянии между элементами, особенно в боковом меню.

И иконки так себе, аляпистые

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Дмитрий Румянцев

Paul
0

Согласен, иконки ну прям такое

Ответить

Андрей Верижников

2

KDE в 2008 году выглядели лучше.

Ответить

irmr

Андрей
0

стекло и 3д иконки, крышеснос был в своё время

Ответить

Илья Варавин

1

ну ахуеть теперь )

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sando

1

подскажите, как снести мак ос и установить такую операционную систему? 

Ответить

Киска Эсминец

sando
–2

прострелить себе голову с остатками мозга, готово!

Ответить

irmr

Киска
0

каждый раз смешно, как особо упоротые маководы горят с идеи удалить божественную макось и поставить богомерзкую винду)

Ответить

Павел Сайк

irmr
0

Ну почему так нервно? На сайте Apple есть инструкция даже

Установка Windows 10 на компьютере Mac с помощью…
С помощью Boot Camp можно установить Microsoft Windows 10 на компьютере Mac и переключаться между…
support.apple.com
Ответить

sando

Киска
0

животное, ты порвалось ;)

Ответить

Киска Эсминец

sando
0

киска уже давно разорвана

Ответить

Павел Сайк

sando
0

Легко

Установка Windows 10 на компьютере Mac с помощью…
С помощью Boot Camp можно установить Microsoft Windows 10 на компьютере Mac и переключаться между…
support.apple.com
Ответить

Eugene Danilov

sando
0

bootcamp

Ответить

Дмитрий

0

Иконки ладно, что случилось с межстрочным интервалом и отступами? 
Это что под Touch так решили сделать? 

Ответить

Рустам Байбулатов

0

Давно пора!

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badResistor

0

Когда решил стащить тему иконок из линуховых десктоповых менеджеров)

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Илья Шишкунов

0

Стало действительно лучше, мне очень нравится

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Дмитрий Румянцев

0

Мне что-то не очень зашло

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