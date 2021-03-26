Дизайн
Таня Боброва

Новый шрифт в логотипе и мини-приложения на видном месте: «Одноклассники» обновили дизайн сайта и приложений Статьи редакции

Компания хочет сделает единое оформление для всех своих платформ.

4 4 комментария
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Соцсеть обновила верхнее меню десктопной версии: сменила оранжевый цвет на белый, а логотип набрала шрифтом Odnoklassniki, рассказали vc.ru в компании. Этот шрифт разработала дизайн-команда «Одноклассников» в 2020 году.

«Одноклассники»

Главная страница сайта с лентой новостей получила новую вёрстку: вся наиболее важная информация располагается в четыре колонки. В течение года соцсеть запустит сквозную навигацию с боковым меню во всех разделах.

В ближайшие месяцы «Одноклассники» также обновят интерфейс мобильных приложений на iOS и Android. Соцсеть уберёт фотографию и обложку профиля, чтобы увеличить количество отображаемых новостей в ленте на экране; добавит боковое меню с виджетами мини-приложений.

Обновленный дизайн десктопной версии уже доступен части пользователей и в ближайшее время будет доступен всей аудитории соцсети. Все изменения в мобильных приложениях запланированы на 2021 год.

#новость #одноклассники

4 4 комментария
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