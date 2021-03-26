Компания хочет сделает единое оформление для всех своих платформ.

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Соцсеть обновила верхнее меню десктопной версии: сменила оранжевый цвет на белый, а логотип набрала шрифтом Odnoklassniki, рассказали vc.ru в компании. Этот шрифт разработала дизайн-команда «Одноклассников» в 2020 году.

«Одноклассники»

Главная страница сайта с лентой новостей получила новую вёрстку: вся наиболее важная информация располагается в четыре колонки. В течение года соцсеть запустит сквозную навигацию с боковым меню во всех разделах.

В ближайшие месяцы «Одноклассники» также обновят интерфейс мобильных приложений на iOS и Android. Соцсеть уберёт фотографию и обложку профиля, чтобы увеличить количество отображаемых новостей в ленте на экране; добавит боковое меню с виджетами мини-приложений.