Новый шрифт в логотипе и мини-приложения на видном месте: «Одноклассники» обновили дизайн сайта и приложений Статьи редакции
Компания хочет сделает единое оформление для всех своих платформ.
Соцсеть обновила верхнее меню десктопной версии: сменила оранжевый цвет на белый, а логотип набрала шрифтом Odnoklassniki, рассказали vc.ru в компании. Этот шрифт разработала дизайн-команда «Одноклассников» в 2020 году.
Главная страница сайта с лентой новостей получила новую вёрстку: вся наиболее важная информация располагается в четыре колонки. В течение года соцсеть запустит сквозную навигацию с боковым меню во всех разделах.
В ближайшие месяцы «Одноклассники» также обновят интерфейс мобильных приложений на iOS и Android. Соцсеть уберёт фотографию и обложку профиля, чтобы увеличить количество отображаемых новостей в ленте на экране; добавит боковое меню с виджетами мини-приложений.
Обновленный дизайн десктопной версии уже доступен части пользователей и в ближайшее время будет доступен всей аудитории соцсети. Все изменения в мобильных приложениях запланированы на 2021 год.
ВСЕМ ПРИВЕТ, ЗНАЮ НЕ ПО ТЕМЕ, НО Я ХОТЕЛ БЫ ЧТОБЫ ВЫ МНЕ ПОМОГЛИ ПРИДУМАТЬ ЗАДАЧИ КОТОРЫЕ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ ЕЖЕДНЕВНО 30 ДНЕЙ, заранее спасибо;).
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