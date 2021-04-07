В её создании участвовал дизайнер SpaceX.

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Рэпер Will.i.am совместно с дизайнером скафандров для SpaceX Хосе Фернандесом разработал «умную» защитную маску Xupermask.Об этом сообщает The New York Times.

xupermask.com

Дизайнеры превратили маску в устройство со встроенной подсветкой, беспроводными наушниками, микрофоном с шумоподавлением, сменными фильтрами, двумя трехскоростными вентиляторами. За технологическую часть отвечали специалисты американской корпорации Honeywell, специализирующейся на системах управления и автоматизации для аэрокосмической и автомобильной промышленности.

Маска сделана из ткани и силикона. Есть ремешок для регулировки, чтобы маска плотно прилегала к лицу. Маска создана в двух цветах: белом и черном. Поступающий воздух проходит через сменные HEPA-фильтры. В комплект входят набор фильтров на три месяца, кейс для переноски, накладки для наушников, дополнительная тканевая маска и USB-C кабель для зарядки.