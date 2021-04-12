У Gett ребрендинг

Презентация
серверов от Acer
серверов от Acer
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17 комментариев
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Притягиваете за уши. И я тоже.
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Всё равно ощущение плагиата, даже если думать, что притянуто.
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Хорошо, что убрали этот тупой логотип с человеком, всегда напрягал, теперь смотрится современно, обычная надпись
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Ну, я не согласен что он прям тупой, но стало явно лучше. По крайней мере новый более стильный.
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Нужно же свое существование как то оправдывать
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Это то как раз меньшая из задач, работу оправдать труднее, ведь ты сам её делал)
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Явно просящий помощи чёрный человек на логотипе смотрелся странно.
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