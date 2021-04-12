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Дизайн
Константин Панфилов

У Gett ребрендинг

416 просмотров
17 17 комментариев
10
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17 комментариев
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Олег Лабунец

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Vladislav Tsyplukhin

Олег
0

Притягиваете за уши. И я тоже.

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Олег Лабунец

Vladislav
0

Всё равно ощущение плагиата, даже если думать, что притянуто.

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Vladislav

Олег
0

Если новый стиль не нарушает юридические права и решает их задачи, то удачи им. Диванные разговоры о плагиате в 2021 году — удел бездельников.

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Олег Лабунец

Vladisl…
0

Посмотрим, как долго этот вариант продержится

Ответить

Роман Дегтярев

Vladisl…
0

То есть диванные разговоры - это не дело по-вашему?))))

Ответить

Роман Дегтярев

Олег
0

Так можно про многие лого сказать.

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умный человек

3
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Дима Ставер

0

Хорошо, что убрали этот тупой логотип с человеком, всегда напрягал, теперь смотрится современно, обычная надпись

Ответить

Роман Дегтярев

Дима
0

Ну, я не согласен что он прям тупой, но стало явно лучше. По крайней мере новый более стильный. 

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polia.dorofeeva

0

Один из немногих случаев, когда после стало лучше ))

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Выдающийся будильник

0

Ждём теперь 17 лонгридов от дизайнеров с объяснениями 'что хотел сказать автор' 

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Shlomo Goldenberg

Выдающийся
0

Нужно же свое существование как то оправдывать

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Мария Козырева

Shlomo
0

Это то как раз меньшая из задач, работу оправдать труднее, ведь ты сам её делал)

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Святослав Гусев

0

Явно просящий помощи чёрный человек на логотипе смотрелся странно.

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Мария Козырева

Святослав
0

Попахивает словом на букву "р"

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Мария Козырева

0

Вот, это выглядит совсем недурно, а вот в случае с Profi.ru...

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