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«Мы не занимаемся искусством — мы решаем проблемы»: почему стул Fiberglass Chair популярен уже 60 лет Статьи редакции
«Самый революционный вклад в домашний интерьер» по мнению The New York Times и один из лучших продуктов современности по версии Fortune создала супружеская пара дизайнеров в послевоенное время.
В 1959 году журнал Fortune опубликовал список 100 лучших продуктов современности. Через 60 лет, в 2020 году, этот рейтинг выпустили вновь — пластиковый стул Fiberglass Chair попал в оба списка, поднявшись с 32 места на четвёртое.
Конкурс Музея современного искусства
В 40-х на американском рынке почти не было хорошо продуманной мебели, которой можно обставить малометражный дом или небольшую квартиру. Старая мебель была тяжёлой и громоздкой, её сложно было брать с собой при переезде, и она не вписывалась в маленькие помещения.
Чтобы решить эту проблему, президент MoMA Нельсон Рокфеллер в 1947 году объявил Международный конкурс дизайна недорогой мебели — кресел, диванов, кушеток и мест для хранения. Участники конкурса должны были создать предмет интерьера, используя новые материалы, инструменты и методы производства.
В качестве награды победителям предлагали участие в выставке в MoMA и приз в $5000 за первое место, $2500 — за второе, $1250 — за третье. Музей обещал помочь призёрам с продажей мебели на территории США.
5 января 1948 года конкурс официально стартовал. Участники анонимно представили свои проекты — план изделия и одну рабочую модель в натуральную величину. В конкурсе участвовали почти 3000 работ.
Чарльз и Рэй Имзы: супружеский дуэт дизайнеров
В январе 1949 года на основании решения жюри Рокфеллер наградил победителей конкурса. Одним из призеров стал американский дизайнер Чарльз Имз (Charles Eames), он участвовал в конкурсе в составе команды университета Калифорнии.
Чарльз представил на конкурс стул, дизайн которого разрабатывал вместе с женой — Рэй Имз (Ray Eames).
Имзы работали в паре: занимались скульптурой, архитектурой и проектировали мебель. Во время Второй мировой войны супруги разработали дизайн медицинской шины для раненых солдат, чтобы помочь армии США. После они открыли студию в Калифорнии и вернулись к проектированию мебели.
Супруги любили работать над проектами, которые решают бытовые задачи. Чарльз Имз говорил: «Мы не занимаемся искусством — мы решаем проблемы».
На конкурс Рокфеллера дизайнеры представили стул Fiberglass Chair с сиденьем в форме ракушки и сменными «ножками». Он отвечал всем требованиям конкурса: предназначался для массового послевоенного производства, был удобным, прочным и красивым.
Дизайн Fiberglass Chair: поиск материала и цветов для массового производства
Стул, представленный на конкурс, был изготовлен из металла. Образец обошёлся в $15 за каркас и $12 за основание с ножками, что оказалось слишком дорогим для массового производства. Кроме того, стальные стулья были холодными и со временем ржавели.
Поэтому Имзы нашли альтернативный материал — армированную стекловолокном полиэфирную смолу. До этого она использовалась в основном для военных целей, например, для изготовления обтекателей самолётов и крышек кабины пилотов.
Дизайнеры задумали сделать стул практичным, простым в уходе, легким и прочным — это стало возможным благодаря стекловолокну. Первый образец стула из этого материала обошёлся в $25.
Супруги разработали серию отдельных оснований, которые можно комбинировать с корпусом: среди них было основание из четырёх металлических ножек, основание в виде Эйфелевой башни из сварной стальной проволоки, ножки, как у кресла-качалки, и основание с колёсами.
Дизайнеры решили покрасить стекловолокно, хотя раньше оно использовалось только в неокрашенном виде. Пара провела долгие дни на фабрике, смешивая разные оттенки и тестируя их на прототипах стульев.
Супруги придавали большое значение цветам. «Я никогда не отказывалась от живописи. Я просто сменила палитру», — говорила Рэй Имз, бывшая художница.
Первыми цветами, разработанными Имзами для стульев, были серо-бежевый, тёмно-серый и полупрозрачный белый. Вскоре появились другие цвета: тёмно-синий, жёлтый, охра, красный.
Цвет добавляли в стекловолокно на начальных этапах производства: цветные чернила наносились на поверхность, а затем глубоко погружались в структуру стекловолокна под воздействием давления.
Массовое производство
4 ноября 1949 года супруги договорились с производителем пластика Zenith Plastics и мебельным производством Herman Miller об изготовлении первой партии стульев.
По договору производитель обещал сделать 2000 стульев в течение 60 дней. Контракт занимал одну страницу — Чарльз Имз считал, что «если он не помещается на одной странице, это не дружеский контракт».
В 1950 году Zenith Plastics и Herman Miller начали производство. В этом же году стул выставили в Нью-Йоркском музее современного искусства — он стал иконой дизайна в последующие десятилетия. В 1955 году газета The New York Times признала стул супругов Имз «самым революционным вкладом в предметы интерьера для дома».
Стулья производила Zenith Plastics, а Herman Miller занималась рекламой, маркетингом и продавала изделия через сеть магазинов по всей стране.
Но в 1955 году Herman Miller приобрела права на производство у Zenith Plastics. Компания стала изготавливать стулья на заводах в США: Чикаго, Лос-Анджелесе, Цинциннати и Мичигане. Объёмы производства выросли, компания выпускала стулья в новых цветах и из новых материалов.
В 1957 году швейцарская компания Vitra подписала лицензионное соглашение с Herman Miller и начала производство Fiberglass Chair для Европы и Ближнего Востока.
Стулья из стекловолокна постепенно стали популярны в общественных местах: больницах, школах, на предприятиях. Благодаря жёсткости корпуса, кресла из стекловолокна также использовались на спортивных стадионах. Успех длился более четырёх десятилетий.
Снижение интереса и новая волна успеха
В начале 1990-х годов Vitra и Herman Miller временно перестали выпускать Fiberglass Chair. Стулья вышли из моды, к тому же в это время компании стали выбирать дешёвые материалы и экологичные методы производства.
В 1998 году Vitra вновь стала производить Fiberglass Chair: вместо стекловолокна компания использовала экологичный и подлежащий вторичной обработке полипропилен. В серии появились шесть новых оттенков, а высота классической модели увеличилась на 20 мм.
Herman Miller тоже возобновила производство стульев: в 2001 году выпустила модель из полипропилена, а в 2013 году — из формованного дерева и стекловолокна нового поколения.
В сотрудничестве с семьей Имз — наследниками Чарльза и Рэй — в 2019 году Vitra выпустила стулья в 14 новых цветах. Эта цветовая палитра была вдохновлена оригинальными тонами, выбранными дизайнерами при запуске стула в производство.
В 2021 году обе компании — Vitra и Herman Miller — продолжают выпускать стулья Fiberglass Chair.
Вот откуда это гавно появилось. Самый дибильный стул на планете, который установили во всех коворкингах, закупив в икее за копейки, и теперь сидеть нигде невозможно, из за тупого углубления (впалости) под задницей спина уже через 30 минут начинает сильно уставать
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