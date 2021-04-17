«Мы не занимаемся искусством…

«Самый революционный вклад в домашний интерьер» по мнению The New York Times и один из лучших продуктов современности по версии Fortune создала супружеская пара дизайнеров в послевоенное время.

{"id":232900,"url":"https:\/\/vc.ru\/design\/232900-my-ne-zanimaemsya-iskusstvom-my-reshaem-problemy-pochemu-stul-fiberglass-chair-populyaren-uzhe-60-let","title":"\u00ab\u041c\u044b \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u043c\u0441\u044f \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u2014 \u043c\u044b \u0440\u0435\u0448\u0430\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b\u00bb: \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0441\u0442\u0443\u043b Fiberglass Chair \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u0435\u043d \u0443\u0436\u0435 60 \u043b\u0435\u0442","services":{"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/vc.ru\/design\/232900-my-ne-zanimaemsya-iskusstvom-my-reshaem-problemy-pochemu-stul-fiberglass-chair-populyaren-uzhe-60-let","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/vc.ru\/design\/232900-my-ne-zanimaemsya-iskusstvom-my-reshaem-problemy-pochemu-stul-fiberglass-chair-populyaren-uzhe-60-let&title=\u00ab\u041c\u044b \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u043c\u0441\u044f \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u2014 \u043c\u044b \u0440\u0435\u0448\u0430\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b\u00bb: \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0441\u0442\u0443\u043b Fiberglass Chair \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u0435\u043d \u0443\u0436\u0435 60 \u043b\u0435\u0442","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/vc.ru\/design\/232900-my-ne-zanimaemsya-iskusstvom-my-reshaem-problemy-pochemu-stul-fiberglass-chair-populyaren-uzhe-60-let&text=\u00ab\u041c\u044b \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u043c\u0441\u044f \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u2014 \u043c\u044b \u0440\u0435\u0448\u0430\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b\u00bb: \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0441\u0442\u0443\u043b Fiberglass Chair \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u0435\u043d \u0443\u0436\u0435 60 \u043b\u0435\u0442","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/vc.ru\/design\/232900-my-ne-zanimaemsya-iskusstvom-my-reshaem-problemy-pochemu-stul-fiberglass-chair-populyaren-uzhe-60-let&text=\u00ab\u041c\u044b \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u043c\u0441\u044f \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u2014 \u043c\u044b \u0440\u0435\u0448\u0430\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b\u00bb: \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0441\u0442\u0443\u043b Fiberglass Chair \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u0435\u043d \u0443\u0436\u0435 60 \u043b\u0435\u0442","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/vc.ru\/design\/232900-my-ne-zanimaemsya-iskusstvom-my-reshaem-problemy-pochemu-stul-fiberglass-chair-populyaren-uzhe-60-let","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u00ab\u041c\u044b \u043d\u0435 \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u043c\u0441\u044f \u0438\u0441\u043a\u0443\u0441\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u2014 \u043c\u044b \u0440\u0435\u0448\u0430\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u044b\u00bb: \u043f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u0441\u0442\u0443\u043b Fiberglass Chair \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u0435\u043d \u0443\u0436\u0435 60 \u043b\u0435\u0442&body=https:\/\/vc.ru\/design\/232900-my-ne-zanimaemsya-iskusstvom-my-reshaem-problemy-pochemu-stul-fiberglass-chair-populyaren-uzhe-60-let","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 419 просмотров

В 1959 году журнал Fortune опубликовал список 100 лучших продуктов современности. Через 60 лет, в 2020 году, этот рейтинг выпустили вновь — пластиковый стул Fiberglass Chair попал в оба списка, поднявшись с 32 места на четвёртое.

Дизайнер Рэй Имз и стулья Fiberglass Chair с различными основаниями Vitra

Конкурс Музея современного искусства

В 40-х на американском рынке почти не было хорошо продуманной мебели, которой можно обставить малометражный дом или небольшую квартиру. Старая мебель была тяжёлой и громоздкой, её сложно было брать с собой при переезде, и она не вписывалась в маленькие помещения.

Чтобы решить эту проблему, президент MoMA Нельсон Рокфеллер в 1947 году объявил Международный конкурс дизайна недорогой мебели — кресел, диванов, кушеток и мест для хранения. Участники конкурса должны были создать предмет интерьера, используя новые материалы, инструменты и методы производства.

В качестве награды победителям предлагали участие в выставке в MoMA и приз в $5000 за первое место, $2500 — за второе, $1250 — за третье. Музей обещал помочь призёрам с продажей мебели на территории США.

5 января 1948 года конкурс официально стартовал. Участники анонимно представили свои проекты — план изделия и одну рабочую модель в натуральную величину. В конкурсе участвовали почти 3000 работ.

Чарльз и Рэй Имзы: супружеский дуэт дизайнеров

[{"title":"\u0421\u0443\u043f\u0440\u0443\u0433\u0438 \u0420\u044d\u0439 \u0438 \u0427\u0430\u0440\u043b\u044c\u0437 \u0418\u043c\u0437\u044b","author":"<a href=\"https:\/\/www.vitra.com\/en-us\/magazine\/details\/the-story-of-an-icon\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Vitra<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"ffcb4a19-7c57-530d-9aac-99ff276a41f3","width":1440,"height":1115,"size":152585,"type":"jpg","color":"d7d7d7","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"<a href=\"https:\/\/www.vitra.com\/en-us\/magazine\/details\/the-story-of-an-icon\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Vitra<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"54e50db0-6482-552b-a155-d31ff036dba9","width":1000,"height":674,"size":90543,"type":"jpg","color":"e1dedc","hash":"","external_service":[]}}}]

В январе 1949 года на основании решения жюри Рокфеллер наградил победителей конкурса. Одним из призеров стал американский дизайнер Чарльз Имз (Charles Eames), он участвовал в конкурсе в составе команды университета Калифорнии.

Чарльз представил на конкурс стул, дизайн которого разрабатывал вместе с женой — Рэй Имз (Ray Eames).

Имзы работали в паре: занимались скульптурой, архитектурой и проектировали мебель. Во время Второй мировой войны супруги разработали дизайн медицинской шины для раненых солдат, чтобы помочь армии США. После они открыли студию в Калифорнии и вернулись к проектированию мебели.

[{"title":"\u0428\u0438\u043d\u044b \u0434\u043b\u044f \u043d\u043e\u0433 \u0438\u0437 \u0444\u0430\u043d\u0435\u0440\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0443\u043c\u0430\u043b\u0438 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435\u0440\u044b","author":"<a href=\"https:\/\/www.smow.com\/blog\/2020\/05\/smow-blog-design-calender-may-17th-1955-charles-eames-granted-us-patent-2708476-for-furniture-frame-construction\/\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Smow<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"30e29fae-f934-5b3b-9bb1-98a03a5e6c00","width":700,"height":1050,"size":456436,"type":"jpg","color":"bba485","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0428\u0438\u043d\u0430 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0443\u043a\u0438","author":"<a href=\"https:\/\/www.eamesoffice.com\/the-work\/leg-splint\/\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Eamesoffice<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"55e6d943-8dbd-51a5-960a-65ee96f7bd89","width":768,"height":739,"size":210720,"type":"png","color":"bcbcbc","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u041f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u043e \u0448\u0438\u043d","author":"<a href=\"https:\/\/www.eamesoffice.com\/the-work\/leg-splint\/\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Eamesoffice<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"bf4cebaf-3df6-5548-973e-81e74639b3ee","width":1279,"height":616,"size":539160,"type":"png","color":"2e2e2e","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0428\u0438\u043d\u0430 \u0434\u043b\u044f \u043d\u043e\u0433\u0438","author":"<a href=\"https:\/\/www.eamesoffice.com\/the-work\/leg-splint\/\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Eamesoffice<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"886eb4a5-9129-5b4b-adae-c2a72876c844","width":734,"height":711,"size":288597,"type":"png","color":"2d2d2d","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u041d\u043e\u0441\u0438\u043b\u043a\u0438, \u043f\u0440\u0438\u0434\u0443\u043c\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0443\u043f\u0440\u0443\u0433\u0430\u043c\u0438 \u0418\u043c\u0437\u0430\u043c\u0438","author":"<a href=\"https:\/\/www.eamesoffice.com\/the-work\/leg-splint\/\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Eamesoffice<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"89a161ac-6f95-583b-a8eb-80575c50c8c9","width":795,"height":598,"size":547726,"type":"png","color":"8c8c8c","hash":"","external_service":[]}}}]

Супруги любили работать над проектами, которые решают бытовые задачи. Чарльз Имз говорил: «Мы не занимаемся искусством — мы решаем проблемы».

На конкурс Рокфеллера дизайнеры представили стул Fiberglass Chair с сиденьем в форме ракушки и сменными «ножками». Он отвечал всем требованиям конкурса: предназначался для массового послевоенного производства, был удобным, прочным и красивым.

[{"title":"\u041e\u0434\u043d\u0438 \u0438\u0437 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0445 \u0444\u043e\u0442\u043e\u00a0Fiberglass Chair","author":"<a href=\"https:\/\/assets.moma.org\/documents\/moma_catalogue_1795_300100935.pdf\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Moma<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"dca906da-6e5a-5996-a555-73dea5ca6ed0","width":547,"height":718,"size":229869,"type":"png","color":"b5823a","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"<a href=\"https:\/\/assets.moma.org\/documents\/moma_catalogue_1795_300100935.pdf\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Moma<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"51069847-ded0-516f-859d-96da3e312fb6","width":545,"height":681,"size":228061,"type":"png","color":"e5e3dd","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"<a href=\"https:\/\/assets.moma.org\/documents\/moma_catalogue_1795_300100935.pdf\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Moma<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"053de919-a2fb-5818-9d05-74bc64944f53","width":593,"height":726,"size":275435,"type":"png","color":"e2dfd9","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"<a href=\"https:\/\/assets.moma.org\/documents\/moma_catalogue_1795_300100935.pdf\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Moma<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"529bb2a2-85ed-50b5-a4b5-8436b807e922","width":615,"height":682,"size":304699,"type":"png","color":"cfcdc9","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"<a href=\"https:\/\/assets.moma.org\/documents\/moma_catalogue_1795_300100935.pdf\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Moma<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"9f2abb1f-b70a-513d-bd14-5f05cb879036","width":605,"height":719,"size":312959,"type":"png","color":"d4d1cf","hash":"","external_service":[]}}}]

Дизайн Fiberglass Chair: поиск материала и цветов для массового производства

Стул, представленный на конкурс, был изготовлен из металла. Образец обошёлся в $15 за каркас и $12 за основание с ножками, что оказалось слишком дорогим для массового производства. Кроме того, стальные стулья были холодными и со временем ржавели.

[{"title":"\u0416\u0451\u043b\u0442\u044b\u0439 \u043a\u0430\u0440\u043a\u0430\u0441 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0433\u043e \u043c\u0435\u0442\u0430\u043b\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0442\u0443\u043b\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0440\u044b\u0442 \u0440\u0436\u0430\u0432\u0447\u0438\u043d\u043e\u0439, \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u044b \u0441\u0442\u0443\u043b\u044c\u0435\u0432 \u0438\u0437\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u044b \u0438\u0437 \u0441\u0442\u0435\u043a\u043b\u043e\u0432\u043e\u043b\u043e\u043a\u043d\u0430","author":"<a href=\"https:\/\/www.dezeen.com\/2015\/10\/20\/the-world-of-charles-and-ray-eames-exhibition-barbican-london-uk\/\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Dezeen<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"f215e809-adcd-59a6-87cd-d7861762c649","width":936,"height":624,"size":102292,"type":"jpg","color":"a2866b","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"<a href=\"https:\/\/www.smow.com\/blog\/2020\/05\/smow-blog-design-calender-may-17th-1955-charles-eames-granted-us-patent-2708476-for-furniture-frame-construction\/\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Smow<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"b09d0473-af40-55d0-be8b-54558713b907","width":700,"height":1050,"size":483232,"type":"jpg","color":"c8ae8d","hash":"","external_service":[]}}}]

Поэтому Имзы нашли альтернативный материал — армированную стекловолокном полиэфирную смолу. До этого она использовалась в основном для военных целей, например, для изготовления обтекателей самолётов и крышек кабины пилотов.

Дизайнеры задумали сделать стул практичным, простым в уходе, легким и прочным — это стало возможным благодаря стекловолокну. Первый образец стула из этого материала обошёлся в $25.

Супруги разработали серию отдельных оснований, которые можно комбинировать с корпусом: среди них было основание из четырёх металлических ножек, основание в виде Эйфелевой башни из сварной стальной проволоки, ножки, как у кресла-качалки, и основание с колёсами.

[{"title":"\u0412\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u044b \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0441\u0442\u0443\u043b\u0430","author":"<a href=\"https:\/\/www.vitra.com\/en-us\/magazine\/details\/the-story-of-an-icon\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Vitra<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"2b4dc5a0-5376-5a7d-ae73-6073da6a6457","width":1000,"height":721,"size":111340,"type":"jpg","color":"bdb6b5","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0412\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u044b \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0441\u0442\u0443\u043b\u0430","author":"<a href=\"https:\/\/www.eamesoffice.com\/blog\/eames-fiberglass-colors\/\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Eamesoffice<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"b9f721bf-8c1a-56bf-beb2-f66fe61701f5","width":742,"height":714,"size":235885,"type":"png","color":"e1dbd5","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0412\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u044b \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0441\u0442\u0443\u043b\u0430 \u2014 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0435 \u043a\u0440\u0435\u0441\u043b\u0430 \u043a\u0430\u0447\u0430\u043b\u043a\u0438","author":"<a href=\"https:\/\/www.eamesoffice.com\/blog\/eames-fiberglass-colors\/\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Eamesoffice<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"0f64c0f8-122d-50ad-9a60-19582e6dcd9d","width":736,"height":689,"size":212297,"type":"png","color":"d3d6c9","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0412\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u044b \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0441\u0442\u0443\u043b\u0430 \u2013 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0435 \u043a\u0440\u0435\u0441\u043b\u0430 \u043a\u0430\u0447\u0430\u043b\u043a\u0438","author":"<a href=\"https:\/\/www.eamesoffice.com\/blog\/eames-fiberglass-colors\/\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Eamesoffice<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"6a9dca46-8c49-56b7-8e6d-4e00356a738f","width":740,"height":724,"size":191917,"type":"png","color":"e1dfd8","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"\u0412\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u044b \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0441\u0442\u0443\u043b\u0430 \u2014 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043b\u0451\u0441\u0438\u043a\u0430\u0445","author":"<a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Eames_Fiberglass_Armchair\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Wikipedia<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"4c21b51e-4333-54f9-aac7-cf86ba399dcd","width":850,"height":638,"size":123203,"type":"jpg","color":"4f564c","hash":"","external_service":[]}}}]

Дизайнеры решили покрасить стекловолокно, хотя раньше оно использовалось только в неокрашенном виде. Пара провела долгие дни на фабрике, смешивая разные оттенки и тестируя их на прототипах стульев.

Супруги придавали большое значение цветам. «Я никогда не отказывалась от живописи. Я просто сменила палитру», — говорила Рэй Имз, бывшая художница.

Поиск цвета для стульев Vitra

Первыми цветами, разработанными Имзами для стульев, были серо-бежевый, тёмно-серый и полупрозрачный белый. Вскоре появились другие цвета: тёмно-синий, жёлтый, охра, красный.

Цвет добавляли в стекловолокно на начальных этапах производства: цветные чернила наносились на поверхность, а затем глубоко погружались в структуру стекловолокна под воздействием давления.

Массовое производство

4 ноября 1949 года супруги договорились с производителем пластика Zenith Plastics и мебельным производством Herman Miller об изготовлении первой партии стульев.

Этикетка, которая клеилась на стул Thespruce

По договору производитель обещал сделать 2000 стульев в течение 60 дней. Контракт занимал одну страницу — Чарльз Имз считал, что «если он не помещается на одной странице, это не дружеский контракт».

[{"title":"\u041f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0441\u0442\u0443\u043b\u044c\u044f <a href=\"https:\/\/archive.org\/details\/charlesrayeamesd0000kirk\/page\/234\/mode\/2up\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">\u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u043b\u0438<\/a> \u0432\u0440\u0443\u0447\u043d\u0443\u044e. \u041f\u043e\u0437\u0436\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438.","author":"<a href=\"https:\/\/www.vitra.com\/en-fi\/product\/eames-fiberglass-chair\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Vitra<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"f88bb3aa-015f-593c-a611-cb64e177c713","width":1440,"height":1161,"size":244389,"type":"jpg","color":"383838","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"<a href=\"https:\/\/www.vitra.com\/en-fi\/product\/eames-fiberglass-chair\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Vitra<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"703a3ba1-6f56-54db-9ceb-fcd79643aaea","width":1440,"height":1125,"size":224041,"type":"jpg","color":"c7c9c9","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"","author":"<a href=\"https:\/\/www.vitra.com\/en-fi\/product\/eames-fiberglass-chair\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Vitra<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"e87db3ba-2803-5f70-bb08-8617a5e1b4d3","width":1440,"height":1125,"size":256196,"type":"jpg","color":"2d2d2d","hash":"","external_service":[]}}}]

В 1950 году Zenith Plastics и Herman Miller начали производство. В этом же году стул выставили в Нью-Йоркском музее современного искусства — он стал иконой дизайна в последующие десятилетия. В 1955 году газета The New York Times признала стул супругов Имз «самым революционным вкладом в предметы интерьера для дома».

Выставка в музее современного искусства MoMA

Стулья производила Zenith Plastics, а Herman Miller занималась рекламой, маркетингом и продавала изделия через сеть магазинов по всей стране.

Но в 1955 году Herman Miller приобрела права на производство у Zenith Plastics. Компания стала изготавливать стулья на заводах в США: Чикаго, Лос-Анджелесе, Цинциннати и Мичигане. Объёмы производства выросли, компания выпускала стулья в новых цветах и из новых материалов.

В 1957 году швейцарская компания Vitra подписала лицензионное соглашение с Herman Miller и начала производство Fiberglass Chair для Европы и Ближнего Востока.

Стулья из стекловолокна постепенно стали популярны в общественных местах: больницах, школах, на предприятиях. Благодаря жёсткости корпуса, кресла из стекловолокна также использовались на спортивных стадионах. Успех длился более четырёх десятилетий.

Реклама Fiberglass Chair, 1970 год Eamesoffice

Снижение интереса и новая волна успеха

В начале 1990-х годов Vitra и Herman Miller временно перестали выпускать Fiberglass Chair. Стулья вышли из моды, к тому же в это время компании стали выбирать дешёвые материалы и экологичные методы производства.

В 1998 году Vitra вновь стала производить Fiberglass Chair: вместо стекловолокна компания использовала экологичный и подлежащий вторичной обработке полипропилен. В серии появились шесть новых оттенков, а высота классической модели увеличилась на 20 мм.

Herman Miller тоже возобновила производство стульев: в 2001 году выпустила модель из полипропилена, а в 2013 году — из формованного дерева и стекловолокна нового поколения.

[{"title":"<p>Fiberglass Chair \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 Herman Miller, 1960-\u0435 \u0433\u043e\u0434\u044b\u00a0<\/p>","author":"<a href=\"https:\/\/www.hermanmiller.com\/en_eur\/\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Hermanmiller<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"8cbb4d3c-5bb3-5856-8029-ae90ebc36902","width":1080,"height":864,"size":150966,"type":"jpg","color":"454545","hash":"","external_service":[]}}},{"title":"Fiberglass Chair \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0430 Herman Miller,\u00a0 2021 \u0433\u043e\u0434","author":"<a href=\"https:\/\/www.hermanmiller.com\/en_eur\/\" rel=\"nofollow noreferrer noopener\" target=\"_blank\">Hermanmiller<\/a>","image":{"type":"image","data":{"uuid":"f4548619-3273-5d02-8c1a-f75e65aa3d0c","width":1080,"height":864,"size":189903,"type":"jpg","color":"d9d8c8","hash":"","external_service":[]}}}]

В сотрудничестве с семьей Имз — наследниками Чарльза и Рэй — в 2019 году Vitra выпустила стулья в 14 новых цветах. Эта цветовая палитра была вдохновлена оригинальными тонами, выбранными дизайнерами при запуске стула в производство.