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Дизайн
Yury Vetrov

Разбор интерфейса Clubhouse и причины популярности сенсорных экранов в машинах — всё о продуктовом дизайне в марте

Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка».

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The Rise of Touch Screens in Cars Explained

Casper Kessels размышляет о причинах популярности сенсорных экранов в машинах, несмотря на проблемы с их эргономикой. Он проследил рост функциональности за несколько десятилетий и отмечает, что её невозмоно поддержать физическими кнопками.

The Component Gallery

Каталог типовых компонентов дизайн-системы, для каждого из которых есть куча примеров из реальных внедрений. Здорово помогает быстро сравнить подходы.

Finding conversations on Clubhouse — A UX case study

Peter Ramsey разбирает интерфейс Clubhouse и то, насколько он помогает получать качественный контент.

A Complete Guide To Accessible Front-End Components

Ультимативный список интерфейсных компонентов от Виталия Фридмана, которые свёрстаны с учётом требований accessibility.

Jeff Bezos and Amazon — A complicated design legacy

Fast Co Design собрали хронологию взаимоотношений главы Amazon Jeff Bezos с дизайном. Успех и провалы с историей ключевых запусков.

Why Some Sonic Logos Actually Hurt Their Brands During Covid

Lauren McGuire говорит о том, что аудио-логотипы брендов должны адаптироваться к текущей ситуации в обществе. Например, фирменный джингл Netflix стал звучать намного чаще на карантине, а звук McDonald’s шёл вразрез с невозможностью физически попасть в заведение.

Google User Experience (UX) Certificate

Бесплатный курс по дизайну интерфейсов от Google на Coursera. Если платить $39 в месяц, то по окончанию дают сертификат то имени компании, что неплохо для резюме начинающих дизайнеров.

Diana Deibel & Rebecca Evanhoe — Conversations with Things

Rosenfeld Media выпускают книгу Diana Deibel & Rebecca Evanhoe «Conversations with Things. UX Design for Chat and Voice». Она посвящена проектированию голосовых и чат-интерфейсов.

Новости инструментов дизайна

  • Figma. Бесплатный тариф будет ограничен с 21 апреля. Теперь можно вести максимум 3 файла по 3 страницы в каждом и 1 проект. Хотя при этом снимут ограничение на количество редакторов. В последнюю неделю марта они выпускали по одному улучшению в день. Наконец-то появились списки. А ещё можно публиковать отдельные компоненты дизайн-системы, не обязательно всю библиотеку сразу. И, самое приятное, — связать личную и рабочую учётную запись. Публичный профиль в сообществе также будет единым. Также появился улучшенный поиск внутри инструмента а-ля известный плагин Sketch Runner.
  • Sketch 71. Совместная работа с документом вышла из беты.
  • Dither Me This. Сервис позволяет сделать дизеринг изображения, что в духе одного из нишевых трендов.
  • Attention Insight Heatmaps. Ещё один сервис, который моделирует тепловые карты для интерфейсов на основе исторических данных похожих тестов.
  • UXOps. Новый сервис для проведения карточной сортировки.
  • Float. Простой инструмент для послойной анимации иллюстраций от Gal Shir.
  • Spline. Скоро можно будет редактировать векторные иллюстрации в 3D.
  • Mesh Gradients. Инструмент позволяет делать эффектные mesh-градиенты. Есть плагины для Sketch и Figma.
  • Mail Studio. Инструмент помогает создавать адаптивные письма рассылки. Есть версии для Windows, Mac и Linux.
  • Fancy Border Radius Generator. Простой онлайн-инструмент позволяет сделать сложный радиус скругления фигуры и получить его CSS.
  • Easing Gradients. Генератор градиентов с плавными переходами с возможностью получить CSS на выходе.
  • Plaiceholder. Генератор заглушек перед загрузкой изображения на основе фото. Выдаёт CSS, SVG или Base64.
  • Unsplash. Getty Images купила фотобанк. Он останется бесплатным.
  • Conic.css. Сервис позволяет генерировать конусные градиенты и выдаёт их CSS.
  • Haikei. Инструмент позволяет создавать подложки с фигурами или градиентами и сохранять их в SVG.

The Search Before the Search — Keyword Foraging

Kate Moran из Nielsen/Norman Group описывает модель поведения пользователей «собирательства ключевых слов» при поиске в интернете. Она возникает, если человек не знает, как именно искать объект (например, это редкий термин для стиля одежды).

Redesigning the illustration style at Shopify

Holly Schofield рассказывает о переработке единого стиля иллюстраций Shopify. До этого у них была шикарная и так же единая стилистика, но они посчитали её отвлекающей от основных задач владельца интернет-магазина.

11 Fantastic Benefits of Design Systems

Кажется, одна из самых полных и толково описанных статей о пользе внедрения дизайн-системы от Lukas Oppermann.

Getting Started with Journey Mapping: 27 Tips from Practitioners

Alita Joyce из Nielsen/Norman Group опросила пару сотен специалистов по интерфейсам и составила памятку с советами по созданию customer journey map.

SVG и CSS Generators

Фантастическая коллекция генераторов CSS-кода для любых дизайнерских приёмов от Iris Lješnjanin. Цвета, типографика, сетки, анимация, декоративные элементы и много чего ещё. Во второй статье собраны генераторы SVG на самый разный случай: фигуры, фоны, анимация и т.п.

Growing UX Maturity — Finding A UX Champion And Demonstrating ROI, part 1

Серия статей Victor Yocco о зрелости UX и том, как её повысить. В первой части он фокусируется на адвокатах дизайна среди лиц, принимающих решения, а также ROI. Во второй — об обмене знаниями и менторстве.

How to ask for design feedback at every stage of a project

Marijan Šnajdar из Shopify предлагает несколько способов собирать обратную связь в зависимости от стадии проекта и проработки концепта.

Proposed Personas

Группа веб-стандартов W3C сделала первую версию набора персонажей для учёта требований accessibility.

The Mobile Performance Inequality Gap, 2021

Интересные расчёты Alex Russell: какие характеристики смартфона можно считать массовыми в 2021 году? Он предлагает в качестве ориентира одну из недорогих моделей на Android и даёт прогноз по размеру страницы в браузере, которую такое устройство может комфортно переварить.

Aurora UI — new visual trend for 2021

Michal Malewicz предлагает название для одного из трендов прошлого года с размытыми градиентными пятнами на фоне — «северное сияние» (Aurora).

A Look Back on 20 Years of The Skins Factory

Агентство The Skins Factory вспоминает историю своих тем оформления для медиаплееров за последние 20 лет. Много эффектных приветов из прошлого. Продолжение.

Four Reasons Why Research Participants Forget

Jeff Sauro и Jim Lewis описывают причины, по которым респонденты UX-исследований забывают причины, детали и последовательность событий, о которых рассказывают. В другой статье — почему они могут неправильно понять формулировки опросов.

Designing a Virtual Venue

Claire Cianca из Flexport рассказывает о формате ежегодной встречи дизайнеров, которая в этом году прошла виртуально. Они сделали необычный шаблон в Miro в виде дома, где в каждой комнате проходила своя активность.

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#figma #sketch #ui

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Airat Kafman

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Сенсорные экраны в машине это ок, но вот Ауди напихали в последнюю А6 сенсорное ВСЕ. Управление климатом, подогревом и т.д. даже у задних пассажиров и если по началу в салоне это кажется крутым, то потом начинает напрягать, а через год и вовсе кажется отсылкой к микроволновкам с сенсорными кнопками. Тактильная интерактивность на нуле. В итоге даже в е-троне недавнем меньше экранчиков и больше физических кнопок и рычажков. Одумались немцы.

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