серверов от Acer
Разбор интерфейса Clubhouse и причины популярности сенсорных экранов в машинах — всё о продуктовом дизайне в марте
Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка».
Casper Kessels размышляет о причинах популярности сенсорных экранов в машинах, несмотря на проблемы с их эргономикой. Он проследил рост функциональности за несколько десятилетий и отмечает, что её невозмоно поддержать физическими кнопками.
Каталог типовых компонентов дизайн-системы, для каждого из которых есть куча примеров из реальных внедрений. Здорово помогает быстро сравнить подходы.
Peter Ramsey разбирает интерфейс Clubhouse и то, насколько он помогает получать качественный контент.
Ультимативный список интерфейсных компонентов от Виталия Фридмана, которые свёрстаны с учётом требований accessibility.
Fast Co Design собрали хронологию взаимоотношений главы Amazon Jeff Bezos с дизайном. Успех и провалы с историей ключевых запусков.
Lauren McGuire говорит о том, что аудио-логотипы брендов должны адаптироваться к текущей ситуации в обществе. Например, фирменный джингл Netflix стал звучать намного чаще на карантине, а звук McDonald’s шёл вразрез с невозможностью физически попасть в заведение.
Бесплатный курс по дизайну интерфейсов от Google на Coursera. Если платить $39 в месяц, то по окончанию дают сертификат то имени компании, что неплохо для резюме начинающих дизайнеров.
Rosenfeld Media выпускают книгу Diana Deibel & Rebecca Evanhoe «Conversations with Things. UX Design for Chat and Voice». Она посвящена проектированию голосовых и чат-интерфейсов.
Новости инструментов дизайна
- Figma. Бесплатный тариф будет ограничен с 21 апреля. Теперь можно вести максимум 3 файла по 3 страницы в каждом и 1 проект. Хотя при этом снимут ограничение на количество редакторов. В последнюю неделю марта они выпускали по одному улучшению в день. Наконец-то появились списки. А ещё можно публиковать отдельные компоненты дизайн-системы, не обязательно всю библиотеку сразу. И, самое приятное, — связать личную и рабочую учётную запись. Публичный профиль в сообществе также будет единым. Также появился улучшенный поиск внутри инструмента а-ля известный плагин Sketch Runner.
- Sketch 71. Совместная работа с документом вышла из беты.
- Dither Me This. Сервис позволяет сделать дизеринг изображения, что в духе одного из нишевых трендов.
- Attention Insight Heatmaps. Ещё один сервис, который моделирует тепловые карты для интерфейсов на основе исторических данных похожих тестов.
- UXOps. Новый сервис для проведения карточной сортировки.
- Float. Простой инструмент для послойной анимации иллюстраций от Gal Shir.
- Spline. Скоро можно будет редактировать векторные иллюстрации в 3D.
- Mesh Gradients. Инструмент позволяет делать эффектные mesh-градиенты. Есть плагины для Sketch и Figma.
- Mail Studio. Инструмент помогает создавать адаптивные письма рассылки. Есть версии для Windows, Mac и Linux.
- Fancy Border Radius Generator. Простой онлайн-инструмент позволяет сделать сложный радиус скругления фигуры и получить его CSS.
- Easing Gradients. Генератор градиентов с плавными переходами с возможностью получить CSS на выходе.
- Plaiceholder. Генератор заглушек перед загрузкой изображения на основе фото. Выдаёт CSS, SVG или Base64.
- Unsplash. Getty Images купила фотобанк. Он останется бесплатным.
- Conic.css. Сервис позволяет генерировать конусные градиенты и выдаёт их CSS.
- Haikei. Инструмент позволяет создавать подложки с фигурами или градиентами и сохранять их в SVG.
Kate Moran из Nielsen/Norman Group описывает модель поведения пользователей «собирательства ключевых слов» при поиске в интернете. Она возникает, если человек не знает, как именно искать объект (например, это редкий термин для стиля одежды).
Holly Schofield рассказывает о переработке единого стиля иллюстраций Shopify. До этого у них была шикарная и так же единая стилистика, но они посчитали её отвлекающей от основных задач владельца интернет-магазина.
Кажется, одна из самых полных и толково описанных статей о пользе внедрения дизайн-системы от Lukas Oppermann.
Alita Joyce из Nielsen/Norman Group опросила пару сотен специалистов по интерфейсам и составила памятку с советами по созданию customer journey map.
Фантастическая коллекция генераторов CSS-кода для любых дизайнерских приёмов от Iris Lješnjanin. Цвета, типографика, сетки, анимация, декоративные элементы и много чего ещё. Во второй статье собраны генераторы SVG на самый разный случай: фигуры, фоны, анимация и т.п.
Серия статей Victor Yocco о зрелости UX и том, как её повысить. В первой части он фокусируется на адвокатах дизайна среди лиц, принимающих решения, а также ROI. Во второй — об обмене знаниями и менторстве.
Marijan Šnajdar из Shopify предлагает несколько способов собирать обратную связь в зависимости от стадии проекта и проработки концепта.
Группа веб-стандартов W3C сделала первую версию набора персонажей для учёта требований accessibility.
Интересные расчёты Alex Russell: какие характеристики смартфона можно считать массовыми в 2021 году? Он предлагает в качестве ориентира одну из недорогих моделей на Android и даёт прогноз по размеру страницы в браузере, которую такое устройство может комфортно переварить.
Michal Malewicz предлагает название для одного из трендов прошлого года с размытыми градиентными пятнами на фоне — «северное сияние» (Aurora).
Агентство The Skins Factory вспоминает историю своих тем оформления для медиаплееров за последние 20 лет. Много эффектных приветов из прошлого. Продолжение.
Jeff Sauro и Jim Lewis описывают причины, по которым респонденты UX-исследований забывают причины, детали и последовательность событий, о которых рассказывают. В другой статье — почему они могут неправильно понять формулировки опросов.
Claire Cianca из Flexport рассказывает о формате ежегодной встречи дизайнеров, которая в этом году прошла виртуально. Они сделали необычный шаблон в Miro в виде дома, где в каждой комнате проходила своя активность.
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Сенсорные экраны в машине это ок, но вот Ауди напихали в последнюю А6 сенсорное ВСЕ. Управление климатом, подогревом и т.д. даже у задних пассажиров и если по началу в салоне это кажется крутым, то потом начинает напрягать, а через год и вовсе кажется отсылкой к микроволновкам с сенсорными кнопками. Тактильная интерактивность на нуле. В итоге даже в е-троне недавнем меньше экранчиков и больше физических кнопок и рычажков. Одумались немцы.
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