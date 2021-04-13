Разбор интерфейса Clubhouse и причины популярности сенсорных экранов в машинах — всё о продуктовом дизайне в марте

Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка».

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Casper Kessels размышляет о причинах популярности сенсорных экранов в машинах, несмотря на проблемы с их эргономикой. Он проследил рост функциональности за несколько десятилетий и отмечает, что её невозмоно поддержать физическими кнопками.

Каталог типовых компонентов дизайн-системы, для каждого из которых есть куча примеров из реальных внедрений. Здорово помогает быстро сравнить подходы.

Peter Ramsey разбирает интерфейс Clubhouse и то, насколько он помогает получать качественный контент.

Ультимативный список интерфейсных компонентов от Виталия Фридмана, которые свёрстаны с учётом требований accessibility.

Fast Co Design собрали хронологию взаимоотношений главы Amazon Jeff Bezos с дизайном. Успех и провалы с историей ключевых запусков.

Lauren McGuire говорит о том, что аудио-логотипы брендов должны адаптироваться к текущей ситуации в обществе. Например, фирменный джингл Netflix стал звучать намного чаще на карантине, а звук McDonald’s шёл вразрез с невозможностью физически попасть в заведение.

Бесплатный курс по дизайну интерфейсов от Google на Coursera. Если платить $39 в месяц, то по окончанию дают сертификат то имени компании, что неплохо для резюме начинающих дизайнеров.

Rosenfeld Media выпускают книгу Diana Deibel & Rebecca Evanhoe «Conversations with Things. UX Design for Chat and Voice». Она посвящена проектированию голосовых и чат-интерфейсов.

Новости инструментов дизайна

Figma. Бесплатный тариф будет ограничен с 21 апреля. Теперь можно вести максимум 3 файла по 3 страницы в каждом и 1 проект. Хотя при этом снимут ограничение на количество редакторов. В последнюю неделю марта они выпускали по одному улучшению в день. Наконец-то появились списки. А ещё можно публиковать отдельные компоненты дизайн-системы, не обязательно всю библиотеку сразу. И, самое приятное, — связать личную и рабочую учётную запись. Публичный профиль в сообществе также будет единым. Также появился улучшенный поиск внутри инструмента а-ля известный плагин Sketch Runner.

Sketch 71. Совместная работа с документом вышла из беты.

Dither Me This. Сервис позволяет сделать дизеринг изображения, что в духе одного из нишевых трендов.

Attention Insight Heatmaps. Ещё один сервис, который моделирует тепловые карты для интерфейсов на основе исторических данных похожих тестов.

UXOps. Новый сервис для проведения карточной сортировки.



Float. Простой инструмент для послойной анимации иллюстраций от Gal Shir.

Spline. Скоро можно будет редактировать векторные иллюстрации в 3D.

Mesh Gradients. Инструмент позволяет делать эффектные mesh-градиенты. Есть плагины для Sketch и Figma.



Mail Studio. Инструмент помогает создавать адаптивные письма рассылки. Есть версии для Windows, Mac и Linux.



Fancy Border Radius Generator. Простой онлайн-инструмент позволяет сделать сложный радиус скругления фигуры и получить его CSS.



Easing Gradients. Генератор градиентов с плавными переходами с возможностью получить CSS на выходе.



Plaiceholder. Генератор заглушек перед загрузкой изображения на основе фото. Выдаёт CSS, SVG или Base64.



Unsplash. Getty Images купила фотобанк. Он останется бесплатным.



Conic.css. Сервис позволяет генерировать конусные градиенты и выдаёт их CSS.



Haikei. Инструмент позволяет создавать подложки с фигурами или градиентами и сохранять их в SVG.



Kate Moran из Nielsen/Norman Group описывает модель поведения пользователей «собирательства ключевых слов» при поиске в интернете. Она возникает, если человек не знает, как именно искать объект (например, это редкий термин для стиля одежды).

Holly Schofield рассказывает о переработке единого стиля иллюстраций Shopify. До этого у них была шикарная и так же единая стилистика, но они посчитали её отвлекающей от основных задач владельца интернет-магазина.

Кажется, одна из самых полных и толково описанных статей о пользе внедрения дизайн-системы от Lukas Oppermann.

Alita Joyce из Nielsen/Norman Group опросила пару сотен специалистов по интерфейсам и составила памятку с советами по созданию customer journey map.

Фантастическая коллекция генераторов CSS-кода для любых дизайнерских приёмов от Iris Lješnjanin. Цвета, типографика, сетки, анимация, декоративные элементы и много чего ещё. Во второй статье собраны генераторы SVG на самый разный случай: фигуры, фоны, анимация и т.п.

Серия статей Victor Yocco о зрелости UX и том, как её повысить. В первой части он фокусируется на адвокатах дизайна среди лиц, принимающих решения, а также ROI. Во второй — об обмене знаниями и менторстве.

Marijan Šnajdar из Shopify предлагает несколько способов собирать обратную связь в зависимости от стадии проекта и проработки концепта.

Группа веб-стандартов W3C сделала первую версию набора персонажей для учёта требований accessibility.

Интересные расчёты Alex Russell: какие характеристики смартфона можно считать массовыми в 2021 году? Он предлагает в качестве ориентира одну из недорогих моделей на Android и даёт прогноз по размеру страницы в браузере, которую такое устройство может комфортно переварить.

Michal Malewicz предлагает название для одного из трендов прошлого года с размытыми градиентными пятнами на фоне — «северное сияние» (Aurora).

Агентство The Skins Factory вспоминает историю своих тем оформления для медиаплееров за последние 20 лет. Много эффектных приветов из прошлого. Продолжение.

Jeff Sauro и Jim Lewis описывают причины, по которым респонденты UX-исследований забывают причины, детали и последовательность событий, о которых рассказывают. В другой статье — почему они могут неправильно понять формулировки опросов.

Claire Cianca из Flexport рассказывает о формате ежегодной встречи дизайнеров, которая в этом году прошла виртуально. Они сделали необычный шаблон в Miro в виде дома, где в каждой комнате проходила своя активность.