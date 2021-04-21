Графический онлайн-редактор Figma представил онлайн-доску для совместной работы FigJam Статьи редакции
Например, можно реагировать с помощью стикеров и эмодзи, писать или рисовать.
FigJam даст дизайнерам возможность вместе придумывать идеи, а другим — участвовать в мозговом штурме как зрителям, пишет TechCrunch.
В FigJam каждый член команды сможет добавлять стикеры, реагировать с помощью эмодзи, рисовать, вставлять готовые фигуры, которые привязываются к сетке, и использовать другие инструменты. Продукт интегрирован с Figma и позволяет переносить проекты на онлайн-доску.
Также, отмечает TechCrunch, Figma добавит в свои продукты голосовые чаты — чтобы созвониться, не пользуясь Zoom или Google Meets.
FigJam будет бесплатным во время бета-тестирования, которое продлится до конца 2021 года. В 2022 году FigJam будет бесплатным только для зрителей, для остальных он будет стоить $8 или $15 в месяц за редактора в зависимости от плана.
Тоже только "фиг вам" пришло в голову после прочтения данного шедевра
При наличии бесплатного Трелло, который закрывает все задачи маленьких команд... В статье про что-то мертворожденное написано.
Это чтоб дизайнеры могли в очередной раз придумывать очередной редизайн после которого не можешь ничего найти?
Работать кто будет?
Интересно, что скажет на это миро?
Чем-то Trello напоминает. Такая же бесполезная фигня.
Да пусть растет 100 цветов. Когда какой-то инструмент кажется вам лично бесполезным, посмотрите на основные виды молотков для разных задач.
Да пусть растет 100 цветов. Когда какой-то инструмент кажется вам лично бесполезным, посмотрите на основные виды молотков для разных задач.
Тяжело наверно с этими задачами справляться без стикеров, эмодзи и зрителей)
Серьезный крюк
у меня один молоток и то я им не пользуюсь. может не надо пытаться решать все задачи?)
Ага :) в котором не работает ручка с планшетом, только мышкой :) рисовать мышкой то еще удовольствие.
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