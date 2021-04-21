Например, можно реагировать с помощью стикеров и эмодзи, писать или рисовать.

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FigJam даст дизайнерам возможность вместе придумывать идеи, а другим — участвовать в мозговом штурме как зрителям, пишет TechCrunch.

В FigJam каждый член команды сможет добавлять стикеры, реагировать с помощью эмодзи, рисовать, вставлять готовые фигуры, которые привязываются к сетке, и использовать другие инструменты. Продукт интегрирован с Figma и позволяет переносить проекты на онлайн-доску.

Также, отмечает TechCrunch, Figma добавит в свои продукты голосовые чаты — чтобы созвониться, не пользуясь Zoom или Google Meets.