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Дизайн
Евгения Евсеева

Графический онлайн-редактор Figma представил онлайн-доску для совместной работы FigJam Статьи редакции

Например, можно реагировать с помощью стикеров и эмодзи, писать или рисовать.

23 23 комментария
2358 просмотров

FigJam даст дизайнерам возможность вместе придумывать идеи, а другим — участвовать в мозговом штурме как зрителям, пишет TechCrunch.

В FigJam каждый член команды сможет добавлять стикеры, реагировать с помощью эмодзи, рисовать, вставлять готовые фигуры, которые привязываются к сетке, и использовать другие инструменты. Продукт интегрирован с Figma и позволяет переносить проекты на онлайн-доску.

Также, отмечает TechCrunch, Figma добавит в свои продукты голосовые чаты — чтобы созвониться, не пользуясь Zoom или Google Meets.

FigJam будет бесплатным во время бета-тестирования, которое продлится до конца 2021 года. В 2022 году FigJam будет бесплатным только для зрителей, для остальных он будет стоить $8 или $15 в месяц за редактора в зависимости от плана.

#новость #figma

23 23 комментария
17
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23 комментария
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Хозяин

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Andrey Greenberg

Хозяин
2

Тоже только "фиг вам" пришло в голову после прочтения данного шедевра

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Юрий Белоножкин

Andrey
0

Эта новость была отобрана среди сотен других неспроста)

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Alexander Bazarkin

Хозяин
2

Мы его на помойке нашли, а он нам в FigJam рисует!

Ответить

Вся соль

1

При наличии бесплатного Трелло, который закрывает все задачи маленьких команд... В статье про что-то мертворожденное написано.

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Борис Б

Вся
10

Трелло - это совершенно другой продукт. 
FigJam - это аналог Miro. Доска для командного брейншторма, майндмепов, юзерфлоу и т.д.

Ответить

Igor Filippov

Борис
1

Это чтоб дизайнеры могли в очередной раз придумывать очередной редизайн после которого не можешь ничего найти?

Ответить

Sergei Timofeyev

Борис
0

Работать кто будет?

Ответить

dffd dffd

Sergei
0

Ты

Ответить

Zypar Akhmat

1

Интересно, что скажет на это миро?

Ответить

Denis Beskov

Zypar
3

Они скажут "молодцы, наш рынок растет"

Ответить

by the way

Zypar
0

Вот да

Ответить

KINCH

Zypar
0

Скажет: "Я хоть и умер, но где мой процент?"

Ответить

Vl Al

0

Чем-то Trello напоминает. Такая же бесполезная фигня.

Ответить

Alexander Bazarkin

Vl
4

Да пусть растет 100 цветов. Когда какой-то инструмент кажется вам лично бесполезным, посмотрите на основные виды молотков для разных задач.

Ответить

Louis Cyphre

Alexander
1

Да пусть растет 100 цветов. Когда какой-то инструмент кажется вам лично бесполезным, посмотрите на основные виды молотков для разных задач.

Тяжело наверно с этими задачами справляться без стикеров, эмодзи и зрителей)

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Серьезный крюк

Alexander
0

у меня один молоток и то я им не пользуюсь. может не надо пытаться решать все задачи?)

Ответить

Андрей Рудин

1

Ага :) в котором не работает ручка с планшетом, только мышкой :) рисовать мышкой то еще удовольствие. 

Ответить

Холден Колфилд

0

Фиг вам

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Igor Star

0

Как-бе Инвижн подвинуть...?

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m1nuv8

0
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Nikolay Pomeschenko

0

В самомзоляции освоил Фигма базово, ненарадуюсь с тех пор

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Микола Петюх

0

ФИГМА — ТОП!

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