Microsoft впервые с 2007 года изменит шрифт в Office по умолчанию Статьи редакции
Компания попросила пользователей помочь с выбором.
Изменения произойдут в 2022 году. С 2007 года шрифтом по умолчанию был Calibri, который заменил Times New Roman в Microsoft Office.
Microsoft заказала пять шрифтов для Office и добавила их в Microsoft 365, чтобы пользователи могли протестировать. Теперь компания собирает отзывы в соцсетях.
- Tenorite разработали Эрин МакЛафлин и Вей Хуанг (Erin McLaughlin и Wei Huang).
- Skeena — Джон Хадсон и Пол Ханслоу (John Hudson и Paul Hanslow).
- Bierstadt создал Стив Маттисон (Steve Matteson), вдохновившись швейцарской типографикой середины 20-го века.
- Seaford — Тобиас Фрер-Джонсом, Нина Стёссингер и Фред Шеллкрасс (Tobias Frere-Jones, Nina Stössinger и Fred Shallcrass). The Verge отмечает, что этот шрифт кажется наиболее удобным для чтения длинных документов.
- Grandview разработал Аарон Белл (Aaron Bell), который вдохновлялся классическими немецкими дорожными и железнодорожными указателями, отмечает издание.
Надеялся что на Comic Sans
а как же Lobster? Без шансов?
Без шансов.
Красивый шрифт, спокойный такой, круглый, не агрессивный, слегка слюнявый - почти мопс
С 2007 года шрифтом по умолчанию был Calibri, который заменил Times New Roman в Microsoft Office.
Так вот откуда появились все ГОСТы по сдаче студенческих работ, а я гадал...
Похоже, вы слишком юны, раз не помните дефолтный Times New Roman
Андрей, неужели вы помните дефолтный Times New Roman от 1931 года? Мое вам почтение!
Нееет! Таймс лучший для чтения, засечки помогают глазам скользить не слетая со строчки, а рубленный, модный нынче, как топором подровняли...
Каждый шрифт хорош для своего места.
Стопки бумаг или книги, читать намного быстрее и комфортнее с Таймсом, зачем менять стандарты? :(
Таймс уже давно не стандартный шрифт. И Calibri , который уже давно стандартен, мне гораздо приятнее и легче читать.
Артемий не просочился?
Как ни удивительно, нашлись специалисты получше.
Мне кажется с Office уже очень много народу ушло в онлайн документы от Гугла и прочие платформы.
Ага ща, если бы. Вы просто не работаете с документами тз на тысячи страниц. Всё, кроме десктопного офиса, выглядит жалко.
Или когда нужно из ЕИС, например, выкачать последовательно кучу ТЗ, документации и проектов контрактов, затем составить и подать 6-7 заявок в день :)
Это так)
Но потом включаешь в скачанном показ непечатаемых символов и говоришь много-много непечатных слов :))))
Что, конечно, не отменяет необходимости офиса при минимальной работе с госорганами.
Tenorite топ
Нет бирштад
Мне сначала тоже так показалось, но потом я все же склонился к тенориту.
ну это-то понятно. Но надеюсь, что все-таки нет. у бирштада отвратительный спейсинг в италике и так себе M
Объясните почему это так важно?! Кому не наSрать какой там дефолтный шрифт если его итак всегда можно заменить?
Ну если у тебя 15 минут, чтобы написать документ и отправить, то не хочешь тратить время на подбор красивого шрифта.
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