{"id":3145,"title":"\u041e\u043f\u0440\u043e\u0441: \u0443\u0437\u043d\u0430\u0451\u043c, \u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0438 \u043d\u0430 \u0447\u0442\u043e \u043e\u0442\u043a\u043b\u0430\u0434\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0447\u0438\u0442\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 vc.ru","url":"\/redirect?component=advertising&id=3145&url=https:\/\/vc.ru\/special\/how-much&hash=864e065943cdc02badb12f0e4e2a3caf8311bb619ee31c2be862a9a8aac63311","isPaidAndBannersEnabled":false}
Дизайн
Таня Боброва

Microsoft впервые с 2007 года изменит шрифт в Office по умолчанию Статьи редакции

Компания попросила пользователей помочь с выбором.

41 41 комментарий
2793 просмотров

Изменения произойдут в 2022 году. С 2007 года шрифтом по умолчанию был Calibri, который заменил Times New Roman в Microsoft Office.

Microsoft заказала пять шрифтов для Office и добавила их в Microsoft 365, чтобы пользователи могли протестировать. Теперь компания собирает отзывы в соцсетях.

Новые шрифты Microsoft Office
  • Tenorite разработали Эрин МакЛафлин и Вей Хуанг (Erin McLaughlin и Wei Huang).
Tenorite
  • Skeena — Джон Хадсон и Пол Ханслоу (John Hudson и Paul Hanslow).
Skeena
  • Bierstadt создал Стив Маттисон (Steve Matteson), вдохновившись швейцарской типографикой середины 20-го века.
  • Seaford — Тобиас Фрер-Джонсом, Нина Стёссингер и Фред Шеллкрасс (Tobias Frere-Jones, Nina Stössinger и Fred Shallcrass). The Verge отмечает, что этот шрифт кажется наиболее удобным для чтения длинных документов.
Seaford
  • Grandview разработал Аарон Белл (Aaron Bell), который вдохновлялся классическими немецкими дорожными и железнодорожными указателями, отмечает издание.
Grandview

#новость #microsoft

41 41 комментарий
8
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","microsoft"], "comments": 41, "likes": 8, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "design", "id": 239951, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 28 Apr 2021 16:54:09 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
41 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Вячеслав Григорьев

42

Надеялся что на Comic Sans

Ответить

Василий Быков

Вячеслав
3

а как же Lobster? Без шансов?

Ответить

Вячеслав Григорьев

Василий
10

Без шансов.

Ответить

Илья Шишкунов

Вячеслав
1

Красивый шрифт, спокойный такой, круглый, не агрессивный, слегка слюнявый - почти мопс 

Ответить

Елизавета

Вячеслав
0

Красота 

Ответить

Илья Шишкунов

22

С 2007 года шрифтом по умолчанию был Calibri, который заменил Times New Roman в Microsoft Office.

Так вот откуда появились все ГОСТы по сдаче студенческих работ, а я гадал...

Ответить

Andrey Gordeev

Илья
6

Похоже, вы слишком юны, раз не помните дефолтный Times New Roman

Ответить

Сергей Подгорный

Andrey
2

Андрей, неужели вы помните дефолтный  Times New Roman от 1931 года? Мое вам почтение!

Ответить

Вячеслав Тимофеев

9

Нееет! Таймс лучший для чтения, засечки помогают глазам скользить не слетая со строчки, а рубленный, модный нынче, как топором подровняли...
Каждый шрифт хорош для своего места.
Стопки бумаг или книги, читать намного быстрее и комфортнее с Таймсом, зачем менять стандарты? :(

Ответить

artemiyspb .

Вячеслав
1

Таймс уже давно не стандартный шрифт. И Calibri , который уже давно стандартен, мне гораздо приятнее и легче читать.

Ответить

Konstantin Tiukos

6

Артемий не просочился?

Ответить

Геннадий Кузьмин

Konstantin
4

Как ни удивительно, нашлись специалисты получше.

Ответить

Д Хб

Геннадий
0

Да откуда же они берутся, получше-то?

Ответить

Иван Самойлов

3

Мне кажется с  Office уже очень много народу ушло в онлайн документы от Гугла и прочие платформы.

Ответить

Сергей Подгорный

Иван
5

Ага ща, если бы. Вы просто не работаете с документами тз на тысячи страниц.  Всё, кроме десктопного офиса, выглядит жалко.

Ответить

Sergey Nikitin

Сергей
1

Или когда нужно из ЕИС, например, выкачать последовательно кучу ТЗ, документации и проектов контрактов, затем составить и подать 6-7 заявок в день :)

Ответить

Алексей Новиков

Сергей
0

Это так)

Но потом включаешь в скачанном показ непечатаемых символов и говоришь много-много непечатных слов :))))

Что, конечно, не отменяет необходимости офиса при минимальной работе с госорганами.

Ответить

Konstantin Tiukos

Иван
1

К сожалению, далеко-далеко не много :(

Ответить

FN

Иван
0

Мало ли что покажется, когда не знаешь о существовании Office 365.

Ответить

namenick

2

Tenorite топ

Ответить

Дмитрий Порожняков

namenick
0

Нет бирштад 

Ответить

Sergey Klochko

Дмитрий
0

Мне сначала тоже так показалось, но потом я все же склонился к тенориту.

Ответить

Дмитрий

Sergey
0

Нет бирштад

Ответить

Sergey Klochko

Дмитрий
0

ну это-то понятно. Но надеюсь, что все-таки нет. у бирштада отвратительный спейсинг в италике и так себе M

Ответить

Дмитрий Тарнавский

0

Объясните почему это так важно?! Кому не наSрать какой там дефолтный шрифт если его итак всегда можно заменить?

Ответить

Raimond Vladimirov

Дмитрий
1

Ну если у тебя 15 минут, чтобы написать документ и отправить, то не хочешь тратить время на подбор красивого шрифта.

Ответить

Silverjohn

Raimond
2

Так замени дефолтный шрифт на другой и будет всегда красиво

Ответить

Raimond Vladimirov

1

Как так мир же перевернётся если Calibri пропадёт!

Ответить

Александр Сорокин

1

PT Astra Sans

Ответить

Artemy

1

Какая красивая статья!

Ответить

Anton Lachkov

1

забыл уже что такое ms office

Ответить

Игорь

1

Съешь ещё этих мягких французких булок, да выпей чаю

Ответить

Максим Наумов

0

Обалденно!!!

Ответить

Anatoly Ivanov

0

Да неужели? Не верится даже

Ответить

Viacheslav Osinovskikh

0

Убогие, как и калибри, впрочем

Ответить

Anton Ivanov

0

жду Lobster, перевернули бы весь мир в постиронию

Ответить

Stazelo

0

Зачем? Лучше вернули бы Таймс Нью Роман

Ответить

Виктор Князев

0

Не очень понимаю, кому мешает калибри, нормальный шрифт, смысл его менять. 

Ответить

Vasya Pupkin

0

А остаться на Calibri не вариант?

Ответить

Nikolay Kulakov

0

Verdana тогда уж

Ответить

Елизавета Дроздова

0

Что-то рано слишком.

Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

Selectel
Подписан
Отписаться
Заработал первый в мире плавучий дата-центр
Компания Nautilus Data Technologies (NDT) заявила несколько лет назад о намерении создать плавучий дата-центр. В 2015 г…
Газпромбанк
Подписан
Отписаться
Газпромбанк объявил о старте своего первого онлайн-хакатона GPB Hack
Газпромбанк совместно с компанией SAS проведет онлайн-хакатон GPB Hack. Свой хакатон Банк проводит впервые, его призово…
NTA
Подписан
Отписаться
Fiddler-инструмент для анализа трафика мобильных приложений. Выявляем уязвимости
В данной статье мы познакомимся с инструментом Fiddler, позволяющим перехватывать и анализировать весь трафик между кли…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Светлана Анциферова
за день
Открыл в 21 веке производство часов и продаёт их дороже, чем 200-летние компании: история бренда Richard Mille
Анатолий Дмитриевич
за неделю
Это новые меры поддержки бизнеса?
Путин подписал указ о майских «каникулах» — это «нерабочие дни с сохранением зарплаты»

Комментарии

semen matrasov

Выросло число проверок, а…

iFenixxZ Gaming…

«Яндекс» отчитался о росте…

Dmitriy

МТС: консультант убедил купить…

Алексей Новиков

Microsoft впервые с 2007 года…

Микола Петюх

Telegram анонсировал групповые…

Алексей Бунак

Как построить стартап на…

Вячеслав Григорьев

«ВКонтакте» запустила раздел с…

Степан Марципан

Monster Energy в России…

Александр Якунин

«Сбер» обновил «Сбербанк…

Александр Якунин

«Сбер» обновил «Сбербанк…

Алексей Андреевич

«Эльдорадо» продали aйфон с…

Елизавета Дроздова

Просмотры есть — дохода нет. 3…

Dmitry Erokhin

МТС: консультант убедил купить…

Иван Крючков

«Лучше бы оказался на…

ilia

«Сбер» обновил «Сбербанк…

Алексей Андреевич

МТС: консультант убедил купить…

artemiyspb .

Microsoft впервые с 2007 года…

ЮЛИЯ

МТС: консультант убедил купить…

Mika

«Яндекс» отчитался о росте…

Елизавета Дроздова

Microsoft впервые с 2007 года…
null