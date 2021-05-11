Дизайн
Yury Vetrov

Фильм о русской визуальной культуре, аналог Miro от Figma и другие события в продуктовом дизайне за апрель

Традиционный дайджест от директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка».

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UXers and Product Managers Both Say Others Intrude on Their Work

Nielsen/Norman Group попробовала конкретизировать, насколько пересекаются роли дизайнера интерфейсов и менеджера продукта. Kara Pernice и Raluca Budiu рассказывают об опросе, который подтвердил достаточно сильное наложение зон ответственности и то, как именно относятся к этому обе стороны.

Отличный набор симптомов, которые можно увидеть в своей компании. Подробный разбор ключевых точек конфликта.

33 Activity Ideas for Remote UX Workshops

Мощнейшая памятка Jordan Bowman по методам генерации и выбору идей на рабочих сессиях. 33 способа разогреть группу и получить хороший выхлоп.

The Current State of Mobile UX (18 Common Pitfalls)

Baymard Institute провела новое исследование интернет-магазинов на мобильных. Исследовательская организация сделала обзор основных выводов. Есть новые проблемы, но многие вроде маленьких областей нажатия или отсутствия информации о возврате — вечны.

How to actually test Uis

Varun Vachhar описывает основные способы тестирования дизайн-системы. Он разделил их на предмет тестирования (визуальное, композиция, взаимодействие, accessibility, сценарии), а не инструменты.

The ‘what’ and ‘why’ of design debt

Годная серия статей о дизайн-долге от Alicja Suska. В первой части она рассказывает о его сути и причинах появления. Во второй — как отслеживать и замерять. На подходе ещё несколько.

UX Design Challenges

Серия упражнений по проектированию и дизайну интерфейсов. Нужно решать простую задачу и создать один из типовых артефактов вроде wireframes или карточной сортировки.

Новости инструментов дизайна

  • Figma. На конференции Figma Config показали много нового. Бета-версия FigJam, аналога Miro, доступна для всех. К версионированию добавились ветки и возможность их склеивания вместе. Появилось полноценное мобильное приложение. Общие доработки: скоро появится возможность созвониться с командой прямо из инструмента (запись в бету), количество активных участников файла выросло до 500, в сообщество может публиковать любой.
  • Sketch 72. Общие доработки интерфейса и улучшение производительности.
  • Morflax Things — шаблоны устройств, которые можно повернуть в 3D нужным образом для подачи дизайна.
  • Kamua — инструмент в браузере для автоматической нарезки и кадрирования видео в самые разные форматы — широкие, квадратные, портретные. Выбирает ключевые объекты в сюжете и следит за ними.
  • Glob Editor — занятный инструмент дизайна в браузере, который позволяет рисовать абстрактные векторные фигуры.
  • MagicPattern — генератор самых разных фоновых изображений: текстуры, градиенты, повторяющиеся элементы.

Лепота

В июне выходит новый фильм Bang Bang Education «Лепота» об истории русской визуальной культуры. Отечественные дизайнеры и агентства попробовали декодировать нашу культуру и проследили путь от появления кириллицы и народных промыслов до конструктивизма, советского DIY и метамодерна.

Разбор визуального языка русских икон, поиск мотивы народного костюма в современной моде, взгляд на барокко, классицизм, модерн и другие стили с позиции современного дизайна.

Quant or Qual Research? 27 Words to Help You Decide

Jeff Sauro и Jim Lewis сделали шикарную памятку по выбору качественных и количественных методов исследований. Это набор из 27 характерных ключевых слов из вопроса исследования.

A Complete Guide To HTML Email

Виталий Фридман собрал памятку по вёрстке писем рассылки. Это коллекция полезных материалов, инструментов, чек-листов и инструкций.

The anatomy of a design trend

Jens Mühlstedt предлагает свою модель для отслеживания трендов. Он делит их на микро- (1 год), макро- (5 лет) и мега-тренды (10 лет). В дополнение к идее он проанализировал и визуализировал конкретные за последние годы.

Multitasking on Microsoft’s Surface Duo

Raluca Budiu из Nielsen/Norman Group сделала обзор интерфейса двухэкранного устройства Microsoft Surface Duo. Это интересный эксперимент, но проблем слишком много и концепция вряд ли реализуема в достойном виде.

Characterizing Interaction Design by Its Ideals — A Discipline in Transition

Неплохой анализ текущего состояния профессии дизайна интерфейсов от Kristina Hööka & Jonas Löwgrenb. История и новые вызовы.

Seven Reasons Survey Questions Are Answered Incorrectly

Jeff Sauro и Jim Lewis перечисляют причины, по которым респонденты некорректно отвечают на опросники.

Say Hello To CSS Container Queries

Container queries появились в одной из веток Chrome. Они позволяют задавать адаптивность на уровне отдельного компонента, а не всей страницы — это здорово облегчает работу над дизайн-системой. Ahmad Shadeed сделал обзор самой концепции и текущего состояния.

Understanding Easing Functions For CSS Animations And Transitions

Adrian Bece разбирает функции для easing в CSS-анимации.

What is at the top of the UX pyramid?

Dennis Hambeukers задаётся вопросом: почему у всех пирамид UX, развивающих идею пирамиды Маслоу, всегда разная верхушка? Он предлагает свой подход — когда UX сначала связан с бизнес-стратегией, а потом помогает определять её.

Preston So — Voice Content and Usability

A Book Apart выпускает летом книгу Preston So “Voice Content and Usability”. Она посвящена подготовке контента для голосовых интерфейсов и их проектированию в целом. Параллельно вышла его статья об иммерсивной контент-стратегии.

How Electric Cars Could Craft the Soundscape of the Future

Alejandro de la Garza размышляет об изменениях стандартного звука движущейся машины, которые возможны с электромобилями. Автопроизводители действуют по-разному: кто-то продолжает традиции звучания мощных бензиновых двигателей, кто-то ориентируется на фантастическое кино, а BMW i4 озвучивал и вовсе Hans Zimmer.

Coding Fantasy — Learn CSS, HTML & JavaScript by Playing Coding Games

Обучение CSS, HTML и JavaScript в виде простых браузерных игр.

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#figma #sketch #интерфейсы #пользовательскийопыт

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