Discord представил новый фирменный стиль: избавился от пастельных тонов, обновил шрифт и логотип Статьи редакции
Мессенджер презентовал новый слоган «Представьте себе место».
В шестой день рождения мессенджер Discord представил новый фирменный стиль. При разработке учитывали результаты опроса более чем 26 тысяч участников сообщества, сообщили в блоге компании.
Обновили логотип
Героя логотипа, которого зовут Клайд, сделали симметричным, а его форму более квадратной. Создатели считают, что так логотип выглядит дружелюбнее, понятнее, уникальнее, но остаётся узнаваемым для постоянных пользователей.
Изменили шрифт
Для названия Discord теперь используют собственный шрифт, разработанный на основе шрифта Ginto. Обновленным текстовым логотипом авторы хотят передать игривость Discord.
Обновили фирменные цвета
Авторы говорят, что старые цвета были «немного пастельными» и «сложно названными», например, «темный, но не черный» и «не совсем черный». В новом стиле фирменный фиолетовый стал более ярким и насыщенным. Также в палитре цветов Discord появился красный.
Новый слоган. Новый слоган Discord — «Представьте себе место» (Imagine a Place). Слоган раскрывает идею, что мессенджер — место разнообразных занятий для людей по всему миру. По оценке сервиса, ежемесячно Discord пользуются 150 млн человек.
Пользователи увидят изменения в оформлении на сайте Discord. В приложении обновится типографика и изображения на страницах входа и регистрации. Внутри мессенджера в верхнем левом углу обновится логотип и цвета. До конца года в приложении обновят иллюстрации подсказок.
Хорошая вещь вообще Discord
Жаль только реквестам о тредах уже лет 5, но тредов пока так и нет. И это единственное, ч4м он уступает аналогам
Один из немногих продуктов, которым приятно пользоваться и который не попадает во всякие фантастические истории с утечками / проблемами / продажей данных. Респектую
Цвета прям всё как учили.
Discord, Саня?
Саня, ты в порядке?
Стало хуже
Очень больно глазам
Ну для таких суждений, стоит скачать приложение и попользоваться. Как я вижу палитра изменилась, однако цвета остались ненасыщенными. Согласен с тем, что на сайте есть изображения, на которых пестрый синий цвет, но как я понимаю в приложении такого нет.
Есть, старый "фиолетовый" теперь ярче, как и зелёный. Вчера ещё были нормальные
тоже вчера заметил, сперва полез в настройки яркости монитора, думал с цветами что-то не то))
Новый слоган. Новый слоган Discord — «Представьте себе место»
где там "себе"? просто место представь, перевили бы еще "представь свое место, скотина" :D
IMAGINE A PLACE...
...where you can belong to a school club, a gaming group, or a worldwide art community. Where just you and handful of friends can spend time together. A place that makes it easy to talk every day and hang out more often.
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