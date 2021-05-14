Мессенджер презентовал новый слоган «Представьте себе место».

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В шестой день рождения мессенджер Discord представил новый фирменный стиль. При разработке учитывали результаты опроса более чем 26 тысяч участников сообщества, сообщили в блоге компании.

Обновили логотип

Героя логотипа, которого зовут Клайд, сделали симметричным, а его форму более квадратной. Создатели считают, что так логотип выглядит дружелюбнее, понятнее, уникальнее, но остаётся узнаваемым для постоянных пользователей.

Было Discord

Стало Discord

Discord

Discord

Изменили шрифт

Для названия Discord теперь используют собственный шрифт, разработанный на основе шрифта Ginto. Обновленным текстовым логотипом авторы хотят передать игривость Discord.

Discord

Обновили фирменные цвета

Авторы говорят, что старые цвета были «немного пастельными» и «сложно названными», например, «темный, но не черный» и «не совсем черный». В новом стиле фирменный фиолетовый стал более ярким и насыщенным. Также в палитре цветов Discord появился красный.

Discord

Новый слоган. Новый слоган Discord — «Представьте себе место» (Imagine a Place). Слоган раскрывает идею, что мессенджер — место разнообразных занятий для людей по всему миру. По оценке сервиса, ежемесячно Discord пользуются 150 млн человек.