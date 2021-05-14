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Дизайн
Маша Цепелева

Discord представил новый фирменный стиль: избавился от пастельных тонов, обновил шрифт и логотип Статьи редакции

Мессенджер презентовал новый слоган «Представьте себе место».

28 28 комментариев
3653 просмотров

В шестой день рождения мессенджер Discord представил новый фирменный стиль. При разработке учитывали результаты опроса более чем 26 тысяч участников сообщества, сообщили в блоге компании.

Обновили логотип

Героя логотипа, которого зовут Клайд, сделали симметричным, а его форму более квадратной. Создатели считают, что так логотип выглядит дружелюбнее, понятнее, уникальнее, но остаётся узнаваемым для постоянных пользователей.

Было Discord
Стало Discord
Discord
Discord

Изменили шрифт

Для названия Discord теперь используют собственный шрифт, разработанный на основе шрифта Ginto. Обновленным текстовым логотипом авторы хотят передать игривость Discord.

Discord

Обновили фирменные цвета

Авторы говорят, что старые цвета были «немного пастельными» и «сложно названными», например, «темный, но не черный» и «не совсем черный». В новом стиле фирменный фиолетовый стал более ярким и насыщенным. Также в палитре цветов Discord появился красный.

Discord

Новый слоган. Новый слоган Discord — «Представьте себе место» (Imagine a Place). Слоган раскрывает идею, что мессенджер — место разнообразных занятий для людей по всему миру. По оценке сервиса, ежемесячно Discord пользуются 150 млн человек.

Пользователи увидят изменения в оформлении на сайте Discord. В приложении обновится типографика и изображения на страницах входа и регистрации. Внутри мессенджера в верхнем левом углу обновится логотип и цвета. До конца года в приложении обновят иллюстрации подсказок.

#новость #discord

28 28 комментариев
2
38
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28 комментариев
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Raimond Vladimirov

30

Хорошая вещь вообще Discord

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Варвара Артемьева

Raimond
3

В сравнении с аналогами - да. 

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Сергей Щукин

Raimond
2

Жаль только реквестам о тредах уже лет 5, но тредов пока так и нет. И это единственное, ч4м он уступает аналогам

Ответить

Alexander Ryzhov

Raimond
1

Воистину

Ответить

Nick

10

Один из немногих продуктов, которым приятно пользоваться и который не попадает во всякие фантастические истории с утечками / проблемами / продажей данных. Респектую

Ответить

Nick

Nick
0

Френдли, как-то так, наверно

Ответить

greg chudnoff

Nick
0

все когда-то случается в первый раз

Ответить

Alexander Ryzhov

3

Цвета прям всё как учили.
Discord, Саня?

Ответить

Elias Nichupienko

Alexander
9
Ответить

Konstantin Prohorov

Alexander
0

Саня, ты в порядке?

Ответить

Станислав Назаров

Konstantin
0

Все в порядке, Саня

Ответить

Никита Хисматов

Alexander
0

Накаченный и добрый одновременно - это богатый, ок

Ответить

Сашка Тютин

Alexander
0

Все так!

Ответить

Nikolay Isaev

4

Стало хуже
Очень больно глазам

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Владислав Рогов

Nikolay
1

Ну для таких суждений, стоит скачать приложение и попользоваться. Как я вижу палитра изменилась, однако цвета остались ненасыщенными. Согласен с тем, что на сайте есть изображения, на которых пестрый синий цвет, но как я понимаю в приложении такого нет.

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niknikzoom

Владислав
1

Есть, старый "фиолетовый" теперь ярче, как и зелёный. Вчера ещё были нормальные 

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Дмитрий Иванов

niknikz…
0

тоже вчера заметил, сперва полез в настройки яркости монитора, думал с цветами что-то не то))

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Передовой утюг

2

Ха, всегда думал, что это геймпад со стиками :-D

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Варвара Артемьева

Передовой
0

А нет?)))

Ответить

Юрий Белоножкин

Передовой
0

Со стиками айкос

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Stanislav

1

Как по мне вполне себе годный редизайн

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Fyodor

1
Ответить

Сергей Щукин

0

Blurple - это гениально 😁

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Nikolay Kapustin

0

Опять логиниться...

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Random Dude

0

Последняя картинка отврат, прям шаблонный маркетинговый материал без души.

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НечеловеческаяЛогика

0

Плогеат :)

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Am besten Videos

0

Майкрософту не продался, но логотип сделал в виде геймпада от иксбокс

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Voin Mraka

0

 Новый слоган. Новый слоган Discord — «Представьте себе место»

где там "себе"? просто место представь, перевили бы еще "представь свое место, скотина" :D 

IMAGINE A PLACE...

...where you can belong to a school club, a gaming group, or a worldwide art community. Where just you and handful of friends can spend time together. A place that makes it easy to talk every day and hang out more often.

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