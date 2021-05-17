Компания CMGAISD из Санкт-Петербурга представила цифровую приборную панель для Lada Vesta и X-Ray с дизайном в стиле ВАЗ-2101, пишет iXBT.com.

Разработчики акцентировали внимание на максимальной схожести с оригиналом, а также на количестве функций: на панели есть цифровой спидометр, индикаторы напряжения бортовой сети, включенной передачи и положения руля. Это один из режимов работы дисплея, водитель может переключать экран по своему усмотрению.