Разработчики из Санкт-Петербурга создали цифровую приборную панель для Lada Vesta и X-Ray с дизайном от ВАЗ-2101 Статьи редакции
Стоит от 43 тысяч рублей.
Компания CMGAISD из Санкт-Петербурга представила цифровую приборную панель для Lada Vesta и X-Ray с дизайном в стиле ВАЗ-2101, пишет iXBT.com.
Компания занимается разработкой дополнительного оборудования для различных марок автомобилей.
Разработчики акцентировали внимание на максимальной схожести с оригиналом, а также на количестве функций: на панели есть цифровой спидометр, индикаторы напряжения бортовой сети, включенной передачи и положения руля. Это один из режимов работы дисплея, водитель может переключать экран по своему усмотрению.
Приборная панель сделана на основе технологии RealDash и адаптирована под использование на автомобиле Lada Vesta. Время старта панели — 30 секунд с момента разблокировки замка.
Цифровая приборная панель для Lada Vesta стоит 43 000 рублей, для X-Ray — 44 000 рублей.
Вот как сделают дисплей "Советский пломбир" и "Победа над фашистами" тогда продажи пойдут вверх, а так это херня.
"Время старта панели — 30 секунд с момента разблокировки замка." - что-то как-то долго, не?)
Как обычно - цифровая панель для лады весты дороже самой лады весты. Норм.
здорово, как у деда 😪
Следующим шагом будет аналоговая панель, копирующая панель 2101 :-)
Надо чтоб стрелка спидометра стучала и дергалась в диапазоне 20 км/ч и датчик бензина врал хотя бы на треть. Еще предусмотреть случайное повышение температуры ОЖ до красной зоны и столь же случайное помаргивание лампы давления масла, чтоб помнили, на наследии чего они ездят.
Пздц логика — обычно новые вёдра покупают чтоб типа как-то посовременнее быть) а не ностальгировать по старому ведру) хотя Веста это конечно для поцреотов шушлайка, возможно там и портрет вождя анимированный стоит показывать)))
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