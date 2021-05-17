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Дизайн
Nazigul Jusupova

Разработчики из Санкт-Петербурга создали цифровую приборную панель для Lada Vesta и X-Ray с дизайном от ВАЗ-2101 Статьи редакции

Стоит от 43 тысяч рублей.

20 20 комментариев
2303 просмотров

Компания CMGAISD из Санкт-Петербурга представила цифровую приборную панель для Lada Vesta и X-Ray с дизайном в стиле ВАЗ-2101, пишет iXBT.com.

Компания занимается разработкой дополнительного оборудования для различных марок автомобилей.

Разработчики акцентировали внимание на максимальной схожести с оригиналом, а также на количестве функций: на панели есть цифровой спидометр, индикаторы напряжения бортовой сети, включенной передачи и положения руля. Это один из режимов работы дисплея, водитель может переключать экран по своему усмотрению.

Цифровая приборная модель CMGAISD

Приборная панель сделана на основе технологии RealDash и адаптирована под использование на автомобиле Lada Vesta. Время старта панели — 30 секунд с момента разблокировки замка.

Цифровая приборная панель для Lada Vesta стоит 43 000 рублей, для X-Ray — 44 000 рублей.

Приборная панель ВАЗ-2101 Drive2.ru

#lada

20 20 комментариев
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22
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20 комментариев
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Probus 2000

15

Вот как сделают дисплей "Советский пломбир" и "Победа над фашистами" тогда продажи пойдут вверх, а так это херня.

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Probus 2000

Probus
0

Ну и с Гагариным "Поехали!" конечно тоже.

Ответить

Natalie Ekb

Probus
0

Давно так не смеялась

Ответить

Константин Шукалов

9

"Время старта панели — 30 секунд с момента разблокировки замка." - что-то как-то долго, не?)

Ответить

Shoo

Константин
12

В два раза быстрее всей остальной тачки. 

Ответить

Andrew Simon

5

Как обычно - цифровая панель для лады весты дороже самой лады весты. Норм.

Ответить

Николай Гончаров

Andrew
0

Классика Лады 

Ответить

Voin Mraka

1

здорово, как у деда 😪

Ответить

Александр Антипов

Voin
0

Сам увидел и вспомнил дедову копейку. Аж прослезился)

Ответить

Дурной инструмент

0

Симпатично :)

Ответить

Anton Bocharov

0

Умели же раньше панели делать..!

Ответить

Михаил Иванов

0

Молодцы. Могут же

Ответить

Василий Петров

0

Следующим шагом будет аналоговая панель, копирующая панель 2101 :-)

Ответить

Ka Vi

Василий
0

А после и кузов появится

Ответить

Илья Чирков

0

12.5.1, пройдемте

Ответить

Николай Гончаров

0

Лада через 50 лет

Ответить

Sergey Ernen

0

Надо чтоб стрелка спидометра стучала и дергалась в диапазоне 20 км/ч и датчик бензина врал хотя бы на треть. Еще предусмотреть случайное повышение температуры ОЖ до красной зоны и столь же случайное помаргивание лампы давления масла, чтоб помнили, на наследии чего они ездят.

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Andrey Greenberg

0

Не удивляет. Нисколько. Так скоро и к дизайну копейки опять вернутся

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Vasiliy Leytman

0

Пздц логика — обычно новые вёдра покупают чтоб типа как-то посовременнее быть) а не ностальгировать по старому ведру) хотя Веста это конечно для поцреотов шушлайка, возможно там и портрет вождя анимированный стоит показывать)))

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умный человек

0

Вода с газом

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