Теперь без Retail: X5 Group проведёт первый полноценный ребрендинг за 15 лет Статьи редакции
И сменит галочку в логотипе на зелёный лист.
Ритейлер, который управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик», сменит логотип с X5 Retail Group на X5 Group. Ребрендинг приурочен к 15-летию группы, рассказали vc.ru в компании.
Новый бренд отражает выход бизнеса за пределы рынка ритейла и работу на более широком рынке еды, пояснили в группе.
Ребрендинг будет проходить поэтапно до конца 2021 года, он начнется с корпоративного бренда и далее затронет все бизнес-направления и b2b-продукты. Инвестиции компания не раскрывает.
На смену строгой оранжевой стрелке пришёл зелёный листок, «символизирующий свежесть, здоровье, заботу об экологии». Логотип предложило брендинговое агентство LINII.
«Листок как будто бережно укрывает буквы X5, связывая буквы названия и символ в единое целое, но при этом сам знак выглядит очень динамичным и современным. Новый знак — про лидерство, экологичный подход к бизнесу и устойчивое развитие», — пояснил идею творческий директор и основатель LINII Михаил Губергриц.
Интересно узнать, как они заботятся об экологии 🤔 А вообще могли бы переименоваться в Х5 Blockchain Group, хайпанули бы больше чем с псевдозаботой об экологии
«Гори Х5 зеленым пламенем», пояснил идею творческий директор и основатель LINII ворлок Губергриц.
Событие века, учитывая то, что рядовой покупатель может не знать вообще что это, а знает лишь название привычного магазина.
Какую БМВ брать Х5 или Х6?
Что-то в последнее время у магазинов x5 логотипы стали напоминать растения. У Пятерочки - яблоко, Перекрестока - клевер и т.п. Так и с материнской компанией
Кругом «эко»
На самом деле у Пятерочки есть эко, но, как правило, не в Красной цене или в брендовых товарах, увы
Таинственный бокал
И покупатели - овощи -)
Не, сейчас сотрудники Пятерочки вежливые, уважают покупателей. А в перекрестке - нет
Поэтому на Протопоповском закрыли вчера Перепресток?
Стейкхолдеры Х5 как раз обсуждали этот вопрос вместе со сменой логотипа экосистемного бренда. Сказали, что в пивнуху рядом больше людей ходит, чем в перек, а те, кто ходили, покупали только жареный арахис. Это называется рентабельность.
Жаль, что если х5 будет под АльфоБанком, х5 станет ещё хуже, исчезнут СТМ, вежливые продавцы совсем
Блоги компаний
Показать еще