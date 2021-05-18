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Дизайн
Таня Боброва

Теперь без Retail: X5 Group проведёт первый полноценный ребрендинг за 15 лет Статьи редакции

И сменит галочку в логотипе на зелёный лист.

27 27 комментариев
2227 просмотров

Ритейлер, который управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик», сменит логотип с X5 Retail Group на X5 Group. Ребрендинг приурочен к 15-летию группы, рассказали vc.ru в компании.

Новый бренд отражает выход бизнеса за пределы рынка ритейла и работу на более широком рынке еды, пояснили в группе.

Ребрендинг будет проходить поэтапно до конца 2021 года, он начнется с корпоративного бренда и далее затронет все бизнес-направления и b2b-продукты. Инвестиции компания не раскрывает.

На смену строгой оранжевой стрелке пришёл зелёный листок, «символизирующий свежесть, здоровье, заботу об экологии». Логотип предложило брендинговое агентство LINII.

Новый логотип X5 Retail Group X5 Retail Group
Старый логотип X5 Retail Group X5 Retail Group

«Листок как будто бережно укрывает буквы X5, связывая буквы названия и символ в единое целое, но при этом сам знак выглядит очень динамичным и современным. Новый знак — про лидерство, экологичный подход к бизнесу и устойчивое развитие», — пояснил идею творческий директор и основатель LINII Михаил Губергриц.

X5 Retail Group
X5 Retail Group

#новость #x5retailgroup

27 27 комментариев
13
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27 комментариев
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Stepan Popov

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Интересно узнать, как они заботятся об экологии 🤔 А вообще могли бы переименоваться в Х5 Blockchain Group, хайпанули бы больше чем с псевдозаботой об экологии

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Radna

Stepan
5

Элементарно используя разлагающие или бумажные пакеты одна сеть может очень хорошо помочь экологий.

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Таинственный бокал

Radna
2

Но в то же время овощи из магазинов почти не разлагается -) 

Ответить

MyTxtWebPage

Radna
0

Это маркетинг

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Соня Карлова

7

«Гори Х5 зеленым пламенем», пояснил идею творческий директор и основатель LINII ворлок Губергриц.

Ответить

Russian Swiss

Соня
0

Просто лучший комментарий

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Вася Пражкин

5

Надо было подорожник приложить на логотип, говорят, помогает. 

Ответить

Александр Шустров

4

Событие века, учитывая то, что рядовой покупатель может не знать вообще что это, а знает лишь название привычного магазина.

Ответить

Пестрый крюк

–3

Очередной зонтичный бренд, ни дать ни взять, скоро будут уАшота.Шаурма, уАшота.дринкс, уАшота.деливери, и всё это отдельные бизнес юниты киоска на остановке

Ответить

Александр Щербатов

Пестрый
7

И что в этом плохого ?

Ответить

Yury Kotov

1

Какую БМВ брать Х5 или Х6?

Ответить

Stepan Popov

Yury
1

Х7

Ответить

Илья Шишкунов

Yury
0

Мини Купер

Ответить

Artem Kravchenko

Yury
0

Retail

Ответить

Andrew Kostin

1

Напомнило

Ответить

MyTxtWebPage

0

Что-то в последнее время у магазинов x5 логотипы стали напоминать растения. У Пятерочки - яблоко, Перекрестока - клевер и т.п. Так и с материнской компанией

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Valentin Dombrovsky

MyTxtWebPage
2

Кругом «эко»

Ответить

MyTxtWebPage

Valentin
0

На самом деле у Пятерочки есть эко, но, как правило, не в Красной цене или в брендовых товарах, увы

Ответить

Таинственный бокал

MyTxtWebPage
–1

И покупатели - овощи -) 

Ответить

MyTxtWebPage

Таинственный
0

Не, сейчас сотрудники Пятерочки вежливые, уважают покупателей. А в перекрестке - нет

Ответить

Таинственный

MyTxtWe…
0

Это мне друг рассказал.
Сам-то я в Магнит хожу -) 

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Aziz Azizov

0

Поэтому на Протопоповском закрыли вчера Перепресток?

Ответить

MyTxtWebPage

Aziz
0

На реконструкцию

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Наташа Колесникова

Aziz
0

Стейкхолдеры Х5 как раз обсуждали этот вопрос вместе со сменой логотипа экосистемного бренда. Сказали, что в пивнуху рядом больше людей ходит, чем в перек, а те, кто ходили, покупали только жареный арахис. Это называется рентабельность.

Ответить

MyTxtWebPage

0

Жаль, что если х5 будет под АльфоБанком, х5 станет ещё хуже, исчезнут СТМ, вежливые продавцы совсем

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Raimond Vladimirov

0

Похоже на зелёного пакмана, которые ест буквы х5

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Syzygy

0

Нормальный ребрендинг, без разных извращений.Чисто визуально стало приятней.

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