И сменит галочку в логотипе на зелёный лист.

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Ритейлер, который управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик», сменит логотип с X5 Retail Group на X5 Group. Ребрендинг приурочен к 15-летию группы, рассказали vc.ru в компании.

Новый бренд отражает выход бизнеса за пределы рынка ритейла и работу на более широком рынке еды, пояснили в группе.

Ребрендинг будет проходить поэтапно до конца 2021 года, он начнется с корпоративного бренда и далее затронет все бизнес-направления и b2b-продукты. Инвестиции компания не раскрывает.

На смену строгой оранжевой стрелке пришёл зелёный листок, «символизирующий свежесть, здоровье, заботу об экологии». Логотип предложило брендинговое агентство LINII.

Новый логотип X5 Retail Group X5 Retail Group

Старый логотип X5 Retail Group X5 Retail Group

«Листок как будто бережно укрывает буквы X5, связывая буквы названия и символ в единое целое, но при этом сам знак выглядит очень динамичным и современным. Новый знак — про лидерство, экологичный подход к бизнесу и устойчивое развитие», — пояснил идею творческий директор и основатель LINII Михаил Губергриц.

X5 Retail Group