Я работал над этой задачей с 1988 до 1990 года. А c 1990 года я занимался всеми системными звуками в Apple. Частично потому, что я понимал в этом больше всех, но ещё я просто старался работать, чтобы меня не уволили.

Позже Apple запатентовала звук включения на Mac. В подкасте That Real Blind Tech Show Рикс рассказывал , что когда юристы заполняли заявку на патент, он отправил им письмо с напоминанием о своём авторстве, но не получил ответа.

Звук Sosumi и суд с лейблом The Beatles

С 1978 года Apple судилась с лейблом Apple Corps, который представлял группу The Beatles. Сначала музыканты обратились в суд из-за названия компании. Чтобы избежать конфликта интересов, стороны договорились, что Apple Corps будет заниматься только музыкой, а Apple Computers — только компьютерами.

Риксу нужно было переименовать звуки. Он вспоминал, что в качестве шутки предложил изменить имя «Ксилофон» на «Let It Beep», с отсылкой к песне The Beatles «Let It Be». Коллеги ответили, что на компанию снова подадут в суд, а дизайнер произнес: «Ну давай, засуди меня», и так возникла идея с названием Sosumi.