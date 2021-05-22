Волна
Предприниматели разберут бизнес-кейсы в Telegram 16+
До старта осталось:
{"id":3415,"title":"\u0414\u0430\u0447\u043d\u0430\u044f \u043a\u043e\u043d\u0444\u0435\u0440\u0435\u043d\u0446\u0438\u044f \u0434\u043b\u044f \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=3415&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/247559-korotko-dachnaya-konferenciya-po-mobilnoy-razrabotke-i-dizaynu&hash=a6b27c5c7d19a8734c994887577f54b31bb7fbe32413041f6665e4fbefdcb696","isPaidAndBannersEnabled":false}
Дизайн
Юна Драничникова

«Сказал девушке, что придумал звук камеры на iPhone — она лишь странно посмотрела»: история саунд-дизайнера Джима Рикса Статьи редакции

Рикс придумал звуки щелчка камеры iPhone и приветствия Mac, но при этом не любил компьютеры.

0 Обсудить
Форум 
65 просмотров
Джим Рикс в своей домашней студии CNBC

Разработчик или композитор

Звуковой дизайнер Джим Рикс родился в начале 1960-х в американском штате Огайо, а вырос в Калифорнии. Его детство и молодость прошли в окружении музыки и компьютеров. Рикс рассказывал, что с восьми лет играл на фортепиано и участвовал в школьном оркестре. Его отец работал менеджером в сервисном центре Apple, поэтому дома были компьютеры Mac и их части.

Техника интересовала будущего саунд-дизайнера только как инструмент для создания музыки. Рикс хотел понять, как и откуда появляется звук, поэтому в 1977 году он самостоятельно собрал аналоговый синтезатор из набора фирмы PAiA Electronics.

Фирма PAiA производила наборы с микросхемами и радиоэлементы для сборки аналоговых синтезаторов  Matrixsynth

Позже он сделал компьютер из запчастей, которые украл у отца. А чтобы подсоединить к нему музыкальный инструмент, он научился писать код и создавать программы.

В 1978 году Рикс поступил в Калифорнийский государственный университет, где выбрал специальность «Музыкальная композиция и теория».

Я собирался быть композитором, мечтал писать саундтреки для голливудских фильмов.

Джим Рикс

На третьем курсе Рикс бросил учёбу, так как разочаровался в образовательной системе. В интервью CNBC он вспоминал, что это был сложный период: арендодатель выгнал будущего дизайнера из квартиры, а начальник уволил его из магазина, где тот подрабатывал.

Чтобы заработать, в 1982 году Рикс устроился в дилерский центр, который занимался продажей и ремонтом устройств Apple — официальных магазинов компании тогда не существовало. Постепенно будущий дизайнер перешёл на корпоративных клиентов: он устанавливал и обслуживал компьютеры Mac в школах, офисах и тюрьмах. Затем его пригласили работать в Apple.

Рикс во время интервью о карьере дизайнера в Apple Flickr

Дизайнер звуков в Apple

В 1988 году Рикс начал работать в Apple. К этому моменту Стив Джобс ушёл из компании, поэтому дизайнер рассказывал, что видел его всего несколько раз: в кафе и лифте.

В Apple Джим Рикс работал не только над звуками, но и над программным обеспечением. Он начал карьеру в команде технической поддержки разработчиков MacDTS.

После этого он работал над QuickTime — плеером для видео и аудио. Его целью было помочь пользователям, которые интересовались тем же, чем и он — созданием музыки на Macintosh. Вместе с командой они придумывали, как проигрывать, сжимать и пересылать файлы на устройствах.

Я работал над этой задачей с 1988 до 1990 года. А c 1990 года я занимался всеми системными звуками в Apple. Частично потому, что я понимал в этом больше всех, но ещё я просто старался работать, чтобы меня не уволили.

Джим Рикс

Дизайнер разрабатывал бета-версию Mac OS 7 и панель управления звуками Sound Manager 3.0. В новой операционной системе появилась поддержка 16-битных мелодий, возможность воспроизводить сжатые файлы и несколько звуков одновременно, а также улучшенный контроль громкости и скорости. Помимо этого, Рикс придумал несколько системных звуков для MacOS.

Звук включения на Mac

При включении первые компьютеры Apple проигрывали тритон, или «музыкального дьявола» — так в музыке называют мелодию в трёх разных высотах. Рикс говорил, что это был самый дисгармоничный звук, который можно придумать.

В то время в работе компьютеров часто происходил сбой. В большинстве случаев пользователи слышали этот звук, когда перезагружали систему после ошибки. Поэтому я хотел придумать успокаивающую мелодию, которая заставит их забыть о том, что они только что потеряли множество данных из-за сбоя.

Джим Рикс

Дизайнер хотел заменить «музыкального дьявола» на более успокаивающий звук. Но ему отказывали: «Мы не можем просто поменять звук включения, ты не понимаешь, о чём просишь».

Тогда Рикс самостоятельно записал новую мелодию на синтезаторе в своей гостиной и подговорил инженеров ROM добавить её на компьютер перед релизом. Когда в Apple заметили изменения, откатывать систему назад было слишком поздно. Так в 1991 году появился Macintosh Quadra 700 с новым звуком включения.

Рикс говорил, что новое приветствие стало отличительной чертой компьютеров Apple. После этого в компании предлагали менять звук с каждым новым релизом, но дизайнер отверг эту идею. Он сравнил её с тем, как если бы Coca-Cola постоянно меняла привычный красный цвет банки.

В интервью CNBC Рикс показывает синтезатор, на котором он записал новый звук включения

Позже Apple запатентовала звук включения на Mac. В подкасте That Real Blind Tech Show Рикс рассказывал, что когда юристы заполняли заявку на патент, он отправил им письмо с напоминанием о своём авторстве, но не получил ответа.

В 2016 году компания убрала звук Рикса на новых компьютерах — вместо него была тишина.

Теперь компьютер запускается без звука — и это всё равно, что зайти в ресторан, а там нет никого, кто приветствует гостя. Это странно.

Джим Рикс

Но в новой MacOS Big Sur вернули звук и добавили новую функцию — в настройках можно поставить галочку, проигрывать ли мелодию во время включения.

Щелчок камеры на iPhone

На создание звука для камеры и скриншотов на iPhone Рикса вдохновил старый фотоаппарат Canon AE-1, которым он пользовался в конце 1970-х годов. Дизайнер включил долгую выдержку на камере, записал щелчок затвора и сделал его системным звуком в iPhone.

Каждый раз, когда кто-то делает снимок на iPhone, звучит моя камера — и меня это пугает. Я до сих пор думаю, что кто-то украл мою старую камеру, когда я слышу, как люди фотографируют на свой iPhone.

Джим Рикс

Однажды Рикс использовал этот факт, чтобы завести знакомство в баре. Он услышал звук затвора на iPhone и сказал: «Это я придумал этот звук». Но в ответ на него лишь странно посмотрели, рассказывал Рикс.

Звук Sosumi и суд с лейблом The Beatles

Звук Sosumi появился на компьютерах Apple в 1991 году — название возникло из-за судебного иска лейбла Apple Corps. Оно отсылает к фразе «so sue me», которая переводится как «ну давай, подай на меня в суд».

С 1978 года Apple судилась с лейблом Apple Corps, который представлял группу The Beatles. Сначала музыканты обратились в суд из-за названия компании. Чтобы избежать конфликта интересов, стороны договорились, что Apple Corps будет заниматься только музыкой, а Apple Computers — только компьютерами.

Когда в 1990-х годах Apple добавила в компьютеры звуковые карты, которые позволяли подключать музыкальные инструменты и записывать звук, Apple Corps снова подал жалобу и выиграл. Суд постановил, что никакие элементы системы не должны были ассоциироваться со звуками и музыкальными инструментами. В том числе названия аудиофайлов.

Риксу нужно было переименовать звуки. Он вспоминал, что в качестве шутки предложил изменить имя «Ксилофон» на «Let It Beep», с отсылкой к песне The Beatles «Let It Be». Коллеги ответили, что на компанию снова подадут в суд, а дизайнер произнес: «Ну давай, засуди меня», и так возникла идея с названием Sosumi.

Чтобы юристы одобрили новое имя, дизайнеру пришлось убедить их, что Sosumi — это японское слово, которое не имеет никакого отношения к музыке.

До 2020 года Apple использовала звук Sosumi, а затем заменила его на Sonumi — «so new me»

Чем ещё занимался Джим Рикс

В последние годы в Apple Рикс хотел разработать программу, которая позволяла бы скачивать MP3-файлы из интернета, собирать их в плейлисты и делиться с друзьями. Ему не разрешили работать над этим проектом, и в 1999 году Рикс ушёл в компанию Kerbango, которая производила устройства для прослушивания интернет-радио.

Авторские права на звуки, которые придумал дизайнер, остались у Apple. Рикс говорил, что если бы он получал прибыль от патента, то сейчас был бы долларовым миллионером.

К сожалению, время сыграло не в мою пользу, и я ушёл за год до того, как пузырь доткомов лопнул. Я отвернулся от десятков тысяч возможностей в Apple, которые сейчас могли бы принести мне $8 млн, если бы я тогда остался.

Джим Рикс

После Kerbango он занимал должность директора по продукту в ИТ-компании Meeting Marker, консалтинговой компании 280 Group и образовательной корпорации Barnes & Noble Education. Он отвечал за выпуск новых проектов, стратегию и отношения с клиентами.

Я пренебрежительно отношусь к технологиям. Мой любимый ноутбук — ручка и бумага. И на моих рабочих встречах нельзя использовать компьютеры.

Джим Рикс

Сейчас Рикс работает в сфере кибербезопасности и хранения данных. Он запускает новые продукты и занимается маркетингом сразу в двух компаниях — Argon Systems и CypherEye. Кроме того, он увлекается фотографией — на его сайте можно найти портфолио со снимками в разных жанрах: природа, портреты, свадьбы и обнаженные модели.

Фото природы, сделанное Джимом Риксом Источник: Reekes.net

Принципы работы Джима Рикса

  • Лучше просить прощения после, чем спрашивать до.
  • Если дизайн отстой, то это увидят все. Смысл хорошего дизайна — быть незаметным.
  • Моя философия: начинать и смотреть, как далеко можно зайти с этим. Всегда можно осознать, что это было слишком, и отступить назад. Ты не узнаешь, что переступил черту, пока не влипнешь в неприятности.
  • Представьте, что вы ждёте лифт и параллельно разговариваете с кем-то. И тут вы слышите тихое «динь». Звук не прерывает ваш разговор, но в этот момент вы знаете — лифт приехал. Это отличный пример того, как можно использовать звук. Визуальные сигналы отвлекают внимание, а мягкий, утончённый «динь» передаёт нужную информацию, не останавливая поток мыслей.
  • Хороший дизайн заставляет всё вокруг работать.

#apple #macbook #iphone #дизайн

0 Обсудить
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{ "author_name": "Юна Драничникова", "author_type": "self", "tags": ["\u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d","macbook","iphone","apple"], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "design", "id": 247736, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Sat, 22 May 2021 13:44:47 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

red_mad_robot
Подписан
Отписаться
Дизайн-джем special: блендер, стиральная машинка, робот-заяц и другие герои обложек дайджеста глазами их создателей
В олдскульном выпуске от Futura by red_mad_robot
2
Газпромбанк
Подписан
Отписаться
Как в Газпромбанке проводят UX-исследования
Рассказываем, почему исследования полезны всем, кто создает цифровые продукты — и продуктовым командам, и бизнесу
1
БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
Корпоративные события на рынке США. Как они влияют на акции
Периодически в компаниях происходят различные корпоративные события, которые могут влиять на цену акций. Рассмотрим наи…

Показать еще

Лучшие комментарии
Вячеслав Григорьев
за день
«Лучшие специалисты, идеальная логистика. Здесь уже производят Mercedes! Мы найдём вам отличное место»
Пять регионов России предложили Илону Маску построить завод Tesla на их территории
Nicholas Savel'ev
за неделю
Ну хоть что-то толковое! 
Госдума запретила звуковую рекламу из громкоговорителей на зданиях
Комментарии

Eugene Danilov

Пять регионов России предложили…

Eugene Pastukhov

Epic Games призналась на суде с…

Александр Лёгкий

Графический онлайн-редактор…

John Doe

«На районе»: как создать сеть…

Digital-агентство…

Как мы превратили бренд шлемов…

Иконников Вячеслав

Как меня в Тинькофф Пульс…

Андрей Судник

«На районе»: как создать сеть…

Борис Васильев

Приложение Wysa для…

Иконников Вячеслав

Как меня в Тинькофф Пульс…

Andreas Lapueros

Приложение Wysa для…

Black Jack

Как делать не надо

Александр Орлов

Как финтех-компании меняют…

Mikhail Bayburtyan

Сезон отчетов. Итоги…

Борис Васильев

Приложение Wysa для…

Eugene Danilov

Как делать не надо

Andreas Lapueros

Приложение Wysa для…

Николай Николаев

«Яндекс» впервые предоставил…

Александр Смирнов

«На районе»: как создать сеть…

Александр Лёгкий

Графический онлайн-редактор…

Николай Николаев

Пять регионов России предложили…
null