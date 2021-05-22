Рикс придумал звуки щелчка камеры iPhone и приветствия Mac, но при этом не любил компьютеры.

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Джим Рикс в своей домашней студии CNBC

Разработчик или композитор

Звуковой дизайнер Джим Рикс родился в начале 1960-х в американском штате Огайо, а вырос в Калифорнии. Его детство и молодость прошли в окружении музыки и компьютеров. Рикс рассказывал, что с восьми лет играл на фортепиано и участвовал в школьном оркестре. Его отец работал менеджером в сервисном центре Apple, поэтому дома были компьютеры Mac и их части.

Техника интересовала будущего саунд-дизайнера только как инструмент для создания музыки. Рикс хотел понять, как и откуда появляется звук, поэтому в 1977 году он самостоятельно собрал аналоговый синтезатор из набора фирмы PAiA Electronics.

Фирма PAiA производила наборы с микросхемами и радиоэлементы для сборки аналоговых синтезаторов Matrixsynth

Позже он сделал компьютер из запчастей, которые украл у отца. А чтобы подсоединить к нему музыкальный инструмент, он научился писать код и создавать программы.

В 1978 году Рикс поступил в Калифорнийский государственный университет, где выбрал специальность «Музыкальная композиция и теория».

Я собирался быть композитором, мечтал писать саундтреки для голливудских фильмов. Джим Рикс

На третьем курсе Рикс бросил учёбу, так как разочаровался в образовательной системе. В интервью CNBC он вспоминал, что это был сложный период: арендодатель выгнал будущего дизайнера из квартиры, а начальник уволил его из магазина, где тот подрабатывал.

Чтобы заработать, в 1982 году Рикс устроился в дилерский центр, который занимался продажей и ремонтом устройств Apple — официальных магазинов компании тогда не существовало. Постепенно будущий дизайнер перешёл на корпоративных клиентов: он устанавливал и обслуживал компьютеры Mac в школах, офисах и тюрьмах. Затем его пригласили работать в Apple.

Рикс во время интервью о карьере дизайнера в Apple Flickr

Дизайнер звуков в Apple

В 1988 году Рикс начал работать в Apple. К этому моменту Стив Джобс ушёл из компании, поэтому дизайнер рассказывал, что видел его всего несколько раз: в кафе и лифте.

В Apple Джим Рикс работал не только над звуками, но и над программным обеспечением. Он начал карьеру в команде технической поддержки разработчиков MacDTS.

После этого он работал над QuickTime — плеером для видео и аудио. Его целью было помочь пользователям, которые интересовались тем же, чем и он — созданием музыки на Macintosh. Вместе с командой они придумывали, как проигрывать, сжимать и пересылать файлы на устройствах.

Я работал над этой задачей с 1988 до 1990 года. А c 1990 года я занимался всеми системными звуками в Apple. Частично потому, что я понимал в этом больше всех, но ещё я просто старался работать, чтобы меня не уволили. Джим Рикс

Дизайнер разрабатывал бета-версию Mac OS 7 и панель управления звуками Sound Manager 3.0. В новой операционной системе появилась поддержка 16-битных мелодий, возможность воспроизводить сжатые файлы и несколько звуков одновременно, а также улучшенный контроль громкости и скорости. Помимо этого, Рикс придумал несколько системных звуков для MacOS.

Звук включения на Mac

При включении первые компьютеры Apple проигрывали тритон, или «музыкального дьявола» — так в музыке называют мелодию в трёх разных высотах. Рикс говорил, что это был самый дисгармоничный звук, который можно придумать.

В то время в работе компьютеров часто происходил сбой. В большинстве случаев пользователи слышали этот звук, когда перезагружали систему после ошибки. Поэтому я хотел придумать успокаивающую мелодию, которая заставит их забыть о том, что они только что потеряли множество данных из-за сбоя. Джим Рикс

Дизайнер хотел заменить «музыкального дьявола» на более успокаивающий звук. Но ему отказывали: «Мы не можем просто поменять звук включения, ты не понимаешь, о чём просишь».

Тогда Рикс самостоятельно записал новую мелодию на синтезаторе в своей гостиной и подговорил инженеров ROM добавить её на компьютер перед релизом. Когда в Apple заметили изменения, откатывать систему назад было слишком поздно. Так в 1991 году появился Macintosh Quadra 700 с новым звуком включения.

Рикс говорил, что новое приветствие стало отличительной чертой компьютеров Apple. После этого в компании предлагали менять звук с каждым новым релизом, но дизайнер отверг эту идею. Он сравнил её с тем, как если бы Coca-Cola постоянно меняла привычный красный цвет банки.

В интервью CNBC Рикс показывает синтезатор, на котором он записал новый звук включения

Позже Apple запатентовала звук включения на Mac. В подкасте That Real Blind Tech Show Рикс рассказывал, что когда юристы заполняли заявку на патент, он отправил им письмо с напоминанием о своём авторстве, но не получил ответа.

В 2016 году компания убрала звук Рикса на новых компьютерах — вместо него была тишина.

Теперь компьютер запускается без звука — и это всё равно, что зайти в ресторан, а там нет никого, кто приветствует гостя. Это странно. Джим Рикс

Но в новой MacOS Big Sur вернули звук и добавили новую функцию — в настройках можно поставить галочку, проигрывать ли мелодию во время включения.

Щелчок камеры на iPhone

На создание звука для камеры и скриншотов на iPhone Рикса вдохновил старый фотоаппарат Canon AE-1, которым он пользовался в конце 1970-х годов. Дизайнер включил долгую выдержку на камере, записал щелчок затвора и сделал его системным звуком в iPhone.

Каждый раз, когда кто-то делает снимок на iPhone, звучит моя камера — и меня это пугает. Я до сих пор думаю, что кто-то украл мою старую камеру, когда я слышу, как люди фотографируют на свой iPhone. Джим Рикс

Однажды Рикс использовал этот факт, чтобы завести знакомство в баре. Он услышал звук затвора на iPhone и сказал: «Это я придумал этот звук». Но в ответ на него лишь странно посмотрели, рассказывал Рикс.

Звук Sosumi и суд с лейблом The Beatles

Звук Sosumi появился на компьютерах Apple в 1991 году — название возникло из-за судебного иска лейбла Apple Corps. Оно отсылает к фразе «so sue me», которая переводится как «ну давай, подай на меня в суд».

С 1978 года Apple судилась с лейблом Apple Corps, который представлял группу The Beatles. Сначала музыканты обратились в суд из-за названия компании. Чтобы избежать конфликта интересов, стороны договорились, что Apple Corps будет заниматься только музыкой, а Apple Computers — только компьютерами.

Когда в 1990-х годах Apple добавила в компьютеры звуковые карты, которые позволяли подключать музыкальные инструменты и записывать звук, Apple Corps снова подал жалобу и выиграл. Суд постановил, что никакие элементы системы не должны были ассоциироваться со звуками и музыкальными инструментами. В том числе названия аудиофайлов.

Риксу нужно было переименовать звуки. Он вспоминал, что в качестве шутки предложил изменить имя «Ксилофон» на «Let It Beep», с отсылкой к песне The Beatles «Let It Be». Коллеги ответили, что на компанию снова подадут в суд, а дизайнер произнес: «Ну давай, засуди меня», и так возникла идея с названием Sosumi.

Чтобы юристы одобрили новое имя, дизайнеру пришлось убедить их, что Sosumi — это японское слово, которое не имеет никакого отношения к музыке.

До 2020 года Apple использовала звук Sosumi, а затем заменила его на Sonumi — «so new me»

Чем ещё занимался Джим Рикс

В последние годы в Apple Рикс хотел разработать программу, которая позволяла бы скачивать MP3-файлы из интернета, собирать их в плейлисты и делиться с друзьями. Ему не разрешили работать над этим проектом, и в 1999 году Рикс ушёл в компанию Kerbango, которая производила устройства для прослушивания интернет-радио.

Авторские права на звуки, которые придумал дизайнер, остались у Apple. Рикс говорил, что если бы он получал прибыль от патента, то сейчас был бы долларовым миллионером.

К сожалению, время сыграло не в мою пользу, и я ушёл за год до того, как пузырь доткомов лопнул. Я отвернулся от десятков тысяч возможностей в Apple, которые сейчас могли бы принести мне $8 млн, если бы я тогда остался. Джим Рикс

После Kerbango он занимал должность директора по продукту в ИТ-компании Meeting Marker, консалтинговой компании 280 Group и образовательной корпорации Barnes & Noble Education. Он отвечал за выпуск новых проектов, стратегию и отношения с клиентами.

Я пренебрежительно отношусь к технологиям. Мой любимый ноутбук — ручка и бумага. И на моих рабочих встречах нельзя использовать компьютеры. Джим Рикс

Сейчас Рикс работает в сфере кибербезопасности и хранения данных. Он запускает новые продукты и занимается маркетингом сразу в двух компаниях — Argon Systems и CypherEye. Кроме того, он увлекается фотографией — на его сайте можно найти портфолио со снимками в разных жанрах: природа, портреты, свадьбы и обнаженные модели.

Фото природы, сделанное Джимом Риксом Источник: Reekes.net

Принципы работы Джима Рикса