Всё о новой Android 12 для дизайнера: ссылки, документы и презентации

На ежегодной конференции Google I/O анонсировали Android 12. Это сильное визуальное обновление. Собрал главные материалы об этом.

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Новая версия Material Design называется Material You. Она даёт сложные и сочные по цветам темы оформления, которые будут работать по всем продуктам Google. Android сможет выцепить палитру из обоев телефона, чтобы всё выглядело органично.

Меняется многое:

Элементы интерфейса стали крупнее, а скругления — больше. Это видно по обновлённой панели быстрых настроек.

Изначальная идея Material Design — слоёные панели, которые отделяются тенями — всё. Теперь зонирование делается с помощью новой цветовой палитры (основной цвет и его высветленные градации).

Интерфейс использует новый вариативный шрифт Google Sans Text в дополнение к семейству.

Анимация стала ещё плавнее и стройнее. Она также отражается на размерах элементов — они растягиваются и сжимаются при перестройке экрана.

Элементы могут иметь необычные геометрические формы (например, виджет или область нажатия). Но тут пока деталей мало.

Подкрутили стиль всплывающих окон.

Функционально изменений немного — они будут появляться позже, к осеннему запуску. Но уже сейчас появился индикатор работы камеры. А телефон можно будет использовать как пульт для Android TV и машины.

А вот несколько дизайнерских презентаций:

Обзор нового.

Адаптация интерфейса под большие экраны (в дополнение: текстовый обзор и памятка).

Интерфейсные тексты.

Поддержка accessibility.

Сборка дизайна через Jetpack Compose (также запустили каталог компонентов).

И обновления для разработчиков.

Кстати, Google и Samsung объединили усилия в разработке WearOS. Собственная ОС Tizen от Samsung уйдёт в закат.