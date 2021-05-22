Всё о новой Android 12 для дизайнера: ссылки, документы и презентации

На ежегодной конференции Google I/O анонсировали Android 12. Это сильное визуальное обновление. Собрал главные материалы об этом.
Новая версия Material Design называется Material You. Она даёт сложные и сочные по цветам темы оформления, которые будут работать по всем продуктам Google. Android сможет выцепить палитру из обоев телефона, чтобы всё выглядело органично.
Меняется многое:
- Элементы интерфейса стали крупнее, а скругления — больше. Это видно по обновлённой панели быстрых настроек.
- Изначальная идея Material Design — слоёные панели, которые отделяются тенями — всё. Теперь зонирование делается с помощью новой цветовой палитры (основной цвет и его высветленные градации).
- Интерфейс использует новый вариативный шрифт Google Sans Text в дополнение к семейству.
- Анимация стала ещё плавнее и стройнее. Она также отражается на размерах элементов — они растягиваются и сжимаются при перестройке экрана.
- Элементы могут иметь необычные геометрические формы (например, виджет или область нажатия). Но тут пока деталей мало.
- Подкрутили стиль всплывающих окон.
Функционально изменений немного — они будут появляться позже, к осеннему запуску. Но уже сейчас появился индикатор работы камеры. А телефон можно будет использовать как пульт для Android TV и машины.
- Обзор нового.
- Адаптация интерфейса под большие экраны (в дополнение: текстовый обзор и памятка).
- Интерфейсные тексты.
- Поддержка accessibility.
- Сборка дизайна через Jetpack Compose (также запустили каталог компонентов).
Кстати, Google и Samsung объединили усилия в разработке WearOS. Собственная ОС Tizen от Samsung уйдёт в закат.
Со всеми изменениями это полный разрыв с изначальной идеологией Material Design, так что это название уже не имеет смысла. Но получилось свежо и бодро, даже если чистую оболочку использует не самое большое количество устройств — остальные увидят оформление своего производителя. А в мире уже 3 млрд активных устройств на Android.
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