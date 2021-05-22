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Дизайн
Yury Vetrov

Всё о новой Android 12 для дизайнера: ссылки, документы и презентации

На ежегодной конференции Google I/O анонсировали Android 12. Это сильное визуальное обновление. Собрал главные материалы об этом.

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Новая версия Material Design называется Material You. Она даёт сложные и сочные по цветам темы оформления, которые будут работать по всем продуктам Google. Android сможет выцепить палитру из обоев телефона, чтобы всё выглядело органично.

Меняется многое:

  • Элементы интерфейса стали крупнее, а скругления — больше. Это видно по обновлённой панели быстрых настроек.
  • Изначальная идея Material Design — слоёные панели, которые отделяются тенями — всё. Теперь зонирование делается с помощью новой цветовой палитры (основной цвет и его высветленные градации).
  • Интерфейс использует новый вариативный шрифт Google Sans Text в дополнение к семейству.
  • Анимация стала ещё плавнее и стройнее. Она также отражается на размерах элементов — они растягиваются и сжимаются при перестройке экрана.
  • Элементы могут иметь необычные геометрические формы (например, виджет или область нажатия). Но тут пока деталей мало.
  • Подкрутили стиль всплывающих окон.

Функционально изменений немного — они будут появляться позже, к осеннему запуску. Но уже сейчас появился индикатор работы камеры. А телефон можно будет использовать как пульт для Android TV и машины.

Бета-версия уже доступна. Документация для разработчиков и её обзор.

А вот несколько дизайнерских презентаций:

  • Обзор нового.
  • Интерфейсные тексты.
  • Поддержка accessibility.

И обновления для разработчиков.

Кстати, Google и Samsung объединили усилия в разработке WearOS. Собственная ОС Tizen от Samsung уйдёт в закат.

Со всеми изменениями это полный разрыв с изначальной идеологией Material Design, так что это название уже не имеет смысла. Но получилось свежо и бодро, даже если чистую оболочку использует не самое большое количество устройств — остальные увидят оформление своего производителя. А в мире уже 3 млрд активных устройств на Android.

#google #materialdesign #materialyou #интерфейсы

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