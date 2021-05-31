Каждый формат – гипермаркеты, супермаркеты, мини и онлайн – получит свой индивидуальный стиль.

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Новый логотип заметил автор Telegram-канала «Русджоновская» Иван Касаткин — он наткнулся в Санкт-Петербурге на забытую часть костюма промоутеров.

Логотип Ленты Telegram-канал «Русджоновская»

В сообществе сети магазинов «ВКонтакте» уже появились изображения скидочных карт с новым логотипом. Когда будет официальный анонс, неизвестно. В «Ленте» рассказали vc.ru, что объявят об изменении логотипа 31 мая.

Логотип «Ленты» на скидочных картах «Лента»

В марте гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин в интервью РБК рассказал, что компания меняет стратегию развития и в 2021 году начнёт открывать магазины «у дома». «Мы быстро изменим устоявшееся мнение, что “Лента” — это гипермаркеты», — пообещал Сорокин.

Обновлено в 13:40. «Лента» объявила о смене логотипа и проведении ребрендинга. На новом логотипе изображен стилизованный подсолнух — символ компании с момента её основания.

Каждый формат — гипермаркеты, супермаркеты, мини и онлайн — получит свой индивидуальный стиль, паттерн и цветовой код, при этом подсолнух и название «Лента» останутся основой каждого логотипа, говорят в компании. В digital, ТВ и медиа-ресурсах будет использоваться динамический логотип.

Креативная концепция бренда разработана бренд-командой «Ленты» и агентством Landor & Fitch в России. Компания начала адаптацию к новому стилю, вывески будут менять постепенно, «в соответствии с согласованием». Сколько денег потратят на ребрендинг, в компании не уточняют.