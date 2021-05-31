Сеть гипермаркетов «Лента» объявила о смене логотипа и ребрендинге Статьи редакции
Каждый формат – гипермаркеты, супермаркеты, мини и онлайн – получит свой индивидуальный стиль.
Новый логотип заметил автор Telegram-канала «Русджоновская» Иван Касаткин — он наткнулся в Санкт-Петербурге на забытую часть костюма промоутеров.
В сообществе сети магазинов «ВКонтакте» уже появились изображения скидочных карт с новым логотипом. Когда будет официальный анонс, неизвестно. В «Ленте» рассказали vc.ru, что объявят об изменении логотипа 31 мая.
В марте гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин в интервью РБК рассказал, что компания меняет стратегию развития и в 2021 году начнёт открывать магазины «у дома». «Мы быстро изменим устоявшееся мнение, что “Лента” — это гипермаркеты», — пообещал Сорокин.
Обновлено в 13:40. «Лента» объявила о смене логотипа и проведении ребрендинга. На новом логотипе изображен стилизованный подсолнух — символ компании с момента её основания.
Каждый формат — гипермаркеты, супермаркеты, мини и онлайн — получит свой индивидуальный стиль, паттерн и цветовой код, при этом подсолнух и название «Лента» останутся основой каждого логотипа, говорят в компании. В digital, ТВ и медиа-ресурсах будет использоваться динамический логотип.
Креативная концепция бренда разработана бренд-командой «Ленты» и агентством Landor & Fitch в России. Компания начала адаптацию к новому стилю, вывески будут менять постепенно, «в соответствии с согласованием». Сколько денег потратят на ребрендинг, в компании не уточняют.
Мне одному очевидно, что такие вбросы делает сама условная Лента, чтобы оценить реакцию людей на логотип? И если не зашло - дать заднюю.
А какой вариант предполагаете иначе? Шел шел человек, увидел в углу какую-то банальную херню из ладошки и о, да это же новый логотип, ничего себе, давайте запилю пост на vc.
О, так мне денег заплатить должны, значит? 🧐
P.S: рука осталась в центре Петербурга после спортивного забега, в котором участвовала Балтика со своим ретейл-партнёром, Лентой: https://vk.com/wall-127470332_175640
Балтика как спонсор спортивного забега звучит угарно)
Бессмысленный
Давным давно (лет 15 назад) видел рекламу "девятки".
Полторашка девятки в стиле ракеты устремляется вверх и надпись "Уверенность в завтрашнем дне!"
а что еще делать? Алкоголь напрямую нельзя рекламировать, приходится делать прокладки с рекламы безалкогольного
Можно iphone в баре забыть. А там приложение ленты непубличное, такой себе АБ тест.
С законами тоже самое. Делают запрос в СМИ, смотрят реакцию, с помощью систем мониторинга определяют +- отношение не к закону, а к власти в целом.
Ну недели 3 на сайте забег.рф висел в подвале, где партнеры. Просто не афишируют, почему-то… есссесно весь мерч на самом забеге был уже с новым лого
Мини супер гипер онлайн отличное название для какого-нибудь сервиса Сбера.
Кто такой Иван Касаткин, чем знаменит?
Регулярно с ним общаюсь, вроде как дизайнер
Какой-то очень странный логотип получился
Круто, я не понял сначала что изменилось, вроде всегда таким был. Потом посмотрел старый и... круто.
сугубо пенисуально на ребрендинг
Магазины на своих местах останутся?
Набор товаров на полках тот же?
а остальное не важно
Лента постоянно ноет, что денег у них нет
Настолько нет, что Billa купили.
Цвета - уёбищные
Я написал это и в тот же миг получил пуш от приложения ленты со скидкой 300 р. Как они быстро обрабатывают возражения.
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full of cheaters
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Напоминает ребрендинг Яндекса. Вкинуть кучу бабок, чтобы сменить угловатый, некрасивый шрифт на более округлый и мягкий. Вопроса два: зачем и что изменилось?..
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Новый логотип нравится больше, он более подходящий к названию, чем подсолнух с прорисованными лепестками.
До чего весь этот минимализм убог. Уже везде одни сплошные кружки, квадратики и треугольники. Прямо наглядная демонстрация деградации общества.
А мне нравится, нормальный логотип, сменили чуть дизайн и уже что-то новенькое.
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