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Дизайн
Евгения Евсеева

Сеть гипермаркетов «Лента» объявила о смене логотипа и ребрендинге Статьи редакции

Каждый формат – гипермаркеты, супермаркеты, мини и онлайн – получит свой индивидуальный стиль.

42 42 комментария
Форум
5333 просмотров

Новый логотип заметил автор Telegram-канала «Русджоновская» Иван Касаткин — он наткнулся в Санкт-Петербурге на забытую часть костюма промоутеров.

Логотип Ленты Telegram-канал «Русджоновская»

В сообществе сети магазинов «ВКонтакте» уже появились изображения скидочных карт с новым логотипом. Когда будет официальный анонс, неизвестно. В «Ленте» рассказали vc.ru, что объявят об изменении логотипа 31 мая.

Логотип «Ленты» на скидочных картах «Лента»

В марте гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин в интервью РБК рассказал, что компания меняет стратегию развития и в 2021 году начнёт открывать магазины «у дома». «Мы быстро изменим устоявшееся мнение, что “Лента” — это гипермаркеты», — пообещал Сорокин.

Обновлено в 13:40. «Лента» объявила о смене логотипа и проведении ребрендинга. На новом логотипе изображен стилизованный подсолнух — символ компании с момента её основания.

Каждый формат — гипермаркеты, супермаркеты, мини и онлайн — получит свой индивидуальный стиль, паттерн и цветовой код, при этом подсолнух и название «Лента» останутся основой каждого логотипа, говорят в компании. В digital, ТВ и медиа-ресурсах будет использоваться динамический логотип.

Креативная концепция бренда разработана бренд-командой «Ленты» и агентством Landor & Fitch в России. Компания начала адаптацию к новому стилю, вывески будут менять постепенно, «в соответствии с согласованием». Сколько денег потратят на ребрендинг, в компании не уточняют.

Презентация нового логотипа «Ленты» «Лента»

#новость #лента

42 42 комментария
14
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42 комментария
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Илья К

29

Мне одному очевидно, что такие вбросы делает сама условная Лента, чтобы оценить реакцию людей на логотип? И если не зашло - дать заднюю.

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Александ Есть

Илья
19

А какой вариант предполагаете иначе? Шел шел человек, увидел в углу какую-то банальную херню из ладошки и о, да это же новый логотип, ничего себе, давайте запилю пост на vc.

Ответить

Иван Касаткин

Александ
1

О, так мне денег заплатить должны, значит? 🧐

P.S: рука осталась в центре Петербурга после спортивного забега, в котором участвовала Балтика со своим ретейл-партнёром, Лентой: https://vk.com/wall-127470332_175640

Ответить

Павел Егоров

Иван
14

Балтика как спонсор спортивного забега звучит угарно)

Ответить

Denis Kolodin

Павел
3

Чемпионат любителей сбегать за пивом

Ответить

Бессмысленный

Павел
2

Давным давно (лет 15 назад) видел рекламу "девятки".
Полторашка девятки в стиле ракеты устремляется вверх и надпись "Уверенность в завтрашнем дне!"

Ответить

Yura Chelpanov

Павел
0

а что еще делать? Алкоголь напрямую нельзя рекламировать, приходится делать прокладки с рекламы безалкогольного 

Ответить

Алексей Горячев

Александ
0

Можно iphone в баре забыть. А там приложение ленты непубличное, такой себе АБ тест.

Ответить

Гарик Топоров

Илья
1

Мне тоже кажется, что это вброс с их стороны. 

Ответить

Дарья Смолякова

Илья
1

С законами тоже самое. Делают запрос в СМИ, смотрят реакцию, с помощью систем мониторинга определяют +- отношение не к закону, а к власти в целом. 

Ответить

Николай Новиков

Илья
0

Да какую заднюю. Что вы.
УПЛОЧЕНО.
УДОЛИТЬ не получится :)

Ответить

Superposition

12
Ответить

Alexey Satskiv

1

Ну недели 3 на сайте забег.рф висел в подвале, где партнеры. Просто не афишируют, почему-то… есссесно весь мерч на самом забеге был уже с новым лого

Ответить

Alexey Satskiv

Alexey
3
Ответить

Andrey Vasilev

Alexey
9

Мини супер гипер онлайн отличное название для какого-нибудь сервиса Сбера.

Ответить

Сергей Милосердов

2

Кто такой Иван Касаткин, чем знаменит?

Ответить

Иван Касаткин

Сергей
0

Регулярно с ним общаюсь, вроде как дизайнер

Ответить

Dennis Gerasimov

Иван
0

Регулярно с ним дизайнер, вроде как Иван

Ответить

Станислав Назаров

1

Без листочков сделать, яичек не хватило. 
Были бы почти как таргет. 

Ответить

Strawberry Domestos

1

Достойная новость, что уж...

Ответить

Анна Уракова

1

Какой-то очень странный логотип получился 

Ответить

Руслан Сабитов

Анна
0

Круто, я не понял сначала что изменилось, вроде всегда таким был. Потом посмотрел старый и... круто.

Ответить

Dennis Gerasimov

1

сугубо пенисуально на ребрендинг

Магазины на своих местах останутся?
Набор товаров на полках тот же?
а остальное не важно

Ответить

Артём Чупраков

0

Красиво, минималистично, современно

Ответить

Антон Волков

–1

Лента постоянно ноет, что денег у них нет 

Ответить

Andrey Vasilev

Антон
2

Настолько нет, что Billa купили.

Ответить

Дмитрий Тенетович

Andrey
0

Ну вот кончились теперь )

Ответить

Медленный Валера

0

Шрифт - мегакруто, цветочек - хрень собачья.
Впрочем, кого волнует мое субъективно-объективное мнение :-(

Ответить

Alexandr Simonov

Медленный
0

Цвета - уёбищные 

Ответить

Alexandr Simonov

Alexandr
2

Я написал это и в тот же миг получил пуш от приложения ленты со скидкой 300 р. Как они быстро обрабатывают возражения. 

Ответить

А. С.

Alexandr
0

Надо взять на заметку.

Ответить

Анон Плиз

Медленный
0

Крутой шрифт? 🤪 л, е, а - убогие донельзя 🤦🏻‍♂️

Ответить

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Best Practice

0

На  Билле такой будет?

Ответить

Ruslan Fatikhov

0

В Казани около недели на биллбордах висит.

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Gwendolyn Howell

0

DREAM

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Alexandr Simonov

0

Основные цвета, как и раньше, чудовищно нихуя не сочетаются. 

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Nora Riley

0

full of cheaters

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bomarine.dk
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Дмитрий Беленов

0

Напоминает ребрендинг Яндекса. Вкинуть кучу бабок, чтобы сменить угловатый, некрасивый шрифт на более округлый и мягкий. Вопроса два: зачем и что изменилось?..

Ответить

Nora Riley

0

http://bomarine.dk/xo/videos-usa-v-germany-live-tv-hockey-us-esn04.html
http://bomarine.dk/xo/videos-usa-v-germany-live-tv-hockey-us-esn03.html
http://bomarine.dk/xo/videos-usa-v-ger-iihp-1k.html
http://bomarine.dk/xo/videos-usa-v-ger-iihp-2k.html
http://bomarine.dk/xo/videos-usa-v-ger-iihp-3.html
http://bomarine.dk/xo/videos-usa-v-ger-iihp-3.html
http://bomarine.dk/xo/videos-usa-v-ger-iihp-4.html
http://bomarine.dk/xo/videos-usa-v-ger-iihp-5.html
http://bomarine.dk/xo/video-usa-vs-ger-iihf-on-tv1.html
http://bomarine.dk/xo/video-usa-vs-ger-iihf-on-tv2.html
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Елизавета Чукланова

0

Новый логотип нравится больше, он более подходящий к названию, чем подсолнух с прорисованными лепестками.

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Харухи

0

До чего весь этот минимализм убог. Уже везде одни сплошные кружки, квадратики и треугольники. Прямо наглядная демонстрация деградации общества. 

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Иван Куракин

0

 А мне нравится, нормальный логотип, сменили чуть дизайн и уже что-то новенькое.

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