В Петербурге заметили новый логотип «Ленты» — официально ритейлер его не анонсировал Статьи редакции
Судя по фотографиям, компания сделала цветок в логотипе более схематичным и изменила шрифт.
Новый логотип заметил автор Telegram-канала «Русджоновская» Иван Касаткин — он наткнулся в Санкт-Петербурге на забытую часть костюма промоутеров.
В сообществе сети магазинов «ВКонтакте» уже появились изображения скидочных карт с новым логотипом. Когда будет официальный анонс, неизвестно. На момент написания заметки в «Ленте» не ответили на запрос vc.ru.
В марте гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин в интервью РБК рассказал, что компания меняет стратегию развития и в 2021 году начнёт открывать магазины «у дома». «Мы быстро изменим устоявшееся мнение, что “Лента” — это гипермаркеты», — пообещал Сорокин.
Мне одному очевидно, что такие вбросы делает сама условная Лента, чтобы оценить реакцию людей на логотип? И если не зашло - дать заднюю.
А какой вариант предполагаете иначе? Шел шел человек, увидел в углу какую-то банальную херню из ладошки и о, да это же новый логотип, ничего себе, давайте запилю пост на vc.
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