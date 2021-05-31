Дизайн
Евгения Евсеева

В Петербурге заметили новый логотип «Ленты» — официально ритейлер его не анонсировал Статьи редакции

Судя по фотографиям, компания сделала цветок в логотипе более схематичным и изменила шрифт.

Новый логотип заметил автор Telegram-канала «Русджоновская» Иван Касаткин — он наткнулся в Санкт-Петербурге на забытую часть костюма промоутеров.

Логотип Ленты Telegram-канал «Русджоновская»

В сообществе сети магазинов «ВКонтакте» уже появились изображения скидочных карт с новым логотипом. Когда будет официальный анонс, неизвестно. На момент написания заметки в «Ленте» не ответили на запрос vc.ru.

Логотип «Ленты» на скидочных картах «Лента»

В марте гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин в интервью РБК рассказал, что компания меняет стратегию развития и в 2021 году начнёт открывать магазины «у дома». «Мы быстро изменим устоявшееся мнение, что “Лента” — это гипермаркеты», — пообещал Сорокин.

#новость #лента

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6 комментариев
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Илья К

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Мне одному очевидно, что такие вбросы делает сама условная Лента, чтобы оценить реакцию людей на логотип? И если не зашло - дать заднюю.

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Гарик Топоров

Илья
0

Мне тоже кажется, что это вброс с их стороны. 

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Александ Есть

Илья
0

А какой вариант предполагаете иначе? Шел шел человек, увидел в углу какую-то банальную херню из ладошки и о, да это же новый логотип, ничего себе, давайте запилю пост на vc.

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Superposition

2
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Сергей Милосердов

0

Кто такой Иван Касаткин, чем знаменит?

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Антон Волков

0

Лента постоянно ноет, что денег у них нет 

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