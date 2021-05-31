Судя по фотографиям, компания сделала цветок в логотипе более схематичным и изменила шрифт.

Новый логотип заметил автор Telegram-канала «Русджоновская» Иван Касаткин — он наткнулся в Санкт-Петербурге на забытую часть костюма промоутеров.

Логотип Ленты Telegram-канал «Русджоновская»

В сообществе сети магазинов «ВКонтакте» уже появились изображения скидочных карт с новым логотипом. Когда будет официальный анонс, неизвестно. На момент написания заметки в «Ленте» не ответили на запрос vc.ru.

Логотип «Ленты» на скидочных картах «Лента»

В марте гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин в интервью РБК рассказал, что компания меняет стратегию развития и в 2021 году начнёт открывать магазины «у дома». «Мы быстро изменим устоявшееся мнение, что “Лента” — это гипермаркеты», — пообещал Сорокин.