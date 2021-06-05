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Дизайн
Yury Vetrov

Вредно ли копировать в искусстве и какие логотипы актуальны в 2021 году: полезные ссылки и статьи о дизайне за май

Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка».

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Android 12

На ежегодной конференции Google I/O анонсировали Android 12. Это сильное визуальное обновление — обзор основных изменений с картинками и видео выступлений. Новая версия Material Design называется Material You, хотя от изначальной идеологии там мало что осталось и термин потерял смысл.

Язык бренда «Райффайзенбанка»

Методичка «Райффайзенбанка» про работу с текстом в интерфейсе. Она построена по наглядному принципу «правильно/неправильно» и покрывает три важные темы: смысл, тон общения и логику в интерфейсе. Пока это файл в Figma, но позже станет разделом в дизайн-системе.

Visual Testing Handbook

Памятка Storybook по визуальному тестированию компонентов дизайн-системы. Как настроить процесс и почему авторы рекомендуют оставлять его наполовину ручным. Краткая выжимка.

A Decision Tree for Picking the Right Type of Survey Question

Шикарнейшая шпаргалка по составлению опросников от Jeff Sauro и Jim Lewis. Это дерево решений, в котором можно подобрать правильный вопрос исходя из задачи.

В другой статье они описывают четыре типа вопросов, которые могут включаться в опросники: атрибуты, поведение, возможности, оценки.

CSS Container Queries

Функциональность появилась в одной из веток Chrome. Она позволяет задавать адаптивность на уровне отдельного компонента, а не всей страницы — это здорово облегчает работу над дизайн-системой. Ahmad Shadeed, Stephanie Eckles, Adrian Bece и Max Böck сделали обзоры самой концепции и текущего состояния.

Советы руководителям дизайн-команд — как развивать, мотивировать и вдохновлять своих дизайнеров

Redmadrobot собрала сводный материал по развитию дизайнеров в компании. Карта компетенций, менторство, способы прокачки навыков.

Frustrating Design Patterns That Need Fixing — Birthday Picker

Виталий Фридман описывает типичные проблемы в проектировании и разработке поля выбора даты рождения. И предлагает оптимальный вариант.

В другой статье он анализирует большие выпадающие меню в навигации и их проблемы. Показывает, как сделать их хорошо, а ещё — на что можно заменить их, потому что проблем с ними масса и они не всегда нужны.

Новости инструментов дизайна

  • Figma. Команда отдала все силы на конференцию Config в апреле, так что крупных обновлений не было. Разве что поддержали процессоры Apple M1.
  • Sketch. Объединила подписки на сам инструмент и командную работу в единую, за $99 в год и $9 в месяц.
  • Iconoir. Большая и бесплатная коллекция пиктограмм в SVG. Сейчас их почти 1000 штук, и это явно не предел.
  • aRty face. Экспериментальный сервис, который примитивизирует фото в ASCII-графику, печать на матричном принтере и другие старые и низкокачественные техники.
  • PINTR. Простой инструмент дизайна превращает фотографию в набор случайных линий.
  • Boring Avatars. Генератор аватаров-заглушек на основе градиентов.
  • EditorX. Обзор для новичков от Мирослава Бекярова.

Михаил Рубанов, «Про доступность на iOS»

Михаил Рубанов из Dodo Pizza пишет книгу об accessibility на iOS. Как поддержать её на уровне проектирования интерфейса и его разработки. Она бесплатна, главы выходят постепенно.

Four ways to build delightful experiences into your product

Daniel Kerris из Atlassian описывает четыре способа добавить вдохновляющие моменты в интерфейс (предугадать, повысить эффективность, понять намерение, эмоции).

Commitment Device Database

Каталог приёмов самостоятельных обязательств, которые помогают сформировать привычки. Это полезно при проектировании интерфейсов, где важна вовлечённость пользователя. Сопроводительная статья.

A better segmented control

Runi Goswami из Lyft рассказывает о лучшем сегментированном переключателе, который они нашли. В статье есть простая и наглядная памятка по выбору элементов интерфейса для выбора.

Central Design System

Дизайн-система сервиса B2B Center. Всё на месте — компоненты в коде, токены, редактура.

Three Levels of Pain Points in Customer Experience

Sarah Gibbons из Nielsen Norman Group описывает работу с болями пользователя на трёх уровнях Customer journey: конкретное взаимодействие, весь путь и отношения с компанией в целом.

How virtual debates make building context more fun

Pavitra Logeswaran рассказывает о необычном формате сессий дизайн-критики в Shopify. Это виртуальные дебаты, в которых две группы обсуждают интерфейс в диалоге.

В другой статье Rachel Krause разбирает типичные проблемы при проведении таких сессий: нереалистичные сценарии использования, плохая обратная связь и вопросы не в тему.

2021 Logo Trend Report

Тренды в логотипах от LogoLounge.

UX Lexicon

Группа энтузиастов запустила глоссарий терминов в дизайне интерфейсов.

Ideas I copied to help steal more ideas

Неплохие размышления Adrian H. Raudaschl о пользе и вреде копирования в дизайне и искусстве.

Beware the Cut ‘n’ Paste Persona

Emanuela Cozzi и Lennart Overkamp предлагают альтернативу персонажам — «динамические личности». Они не пытаются схлопнуть множество респондентов в один профиль, а показывают спектр поведения в разных контекстах.

Case Study: Practice management software design

Агентство Creative Navy проанализировало интерфейсы сервисов записи к врачу. Статья сравнивает разные подходы к навигации и представлению информации.

Miro.design

Сайт дизайн-команды Miro.

Читайте полную версию дайджеста в моём блоге. За свежими ссылками также можно следить в группе на Facebook или во «ВКонтакте», а также в Telegram-канале. Спасибо всем, кто помогает наполнять дайджест.

#figma #sketch #miro #uiux #логотипы

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