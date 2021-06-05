Вредно ли копировать в искусстве и какие логотипы актуальны в 2021 году: полезные ссылки и статьи о дизайне за май

Традиционный дайджест директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка».

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На ежегодной конференции Google I/O анонсировали Android 12. Это сильное визуальное обновление — обзор основных изменений с картинками и видео выступлений. Новая версия Material Design называется Material You, хотя от изначальной идеологии там мало что осталось и термин потерял смысл.

Методичка «Райффайзенбанка» про работу с текстом в интерфейсе. Она построена по наглядному принципу «правильно/неправильно» и покрывает три важные темы: смысл, тон общения и логику в интерфейсе. Пока это файл в Figma, но позже станет разделом в дизайн-системе.

Памятка Storybook по визуальному тестированию компонентов дизайн-системы. Как настроить процесс и почему авторы рекомендуют оставлять его наполовину ручным. Краткая выжимка.

Шикарнейшая шпаргалка по составлению опросников от Jeff Sauro и Jim Lewis. Это дерево решений, в котором можно подобрать правильный вопрос исходя из задачи.

В другой статье они описывают четыре типа вопросов, которые могут включаться в опросники: атрибуты, поведение, возможности, оценки.

Функциональность появилась в одной из веток Chrome. Она позволяет задавать адаптивность на уровне отдельного компонента, а не всей страницы — это здорово облегчает работу над дизайн-системой. Ahmad Shadeed, Stephanie Eckles, Adrian Bece и Max Böck сделали обзоры самой концепции и текущего состояния.

Redmadrobot собрала сводный материал по развитию дизайнеров в компании. Карта компетенций, менторство, способы прокачки навыков.

Виталий Фридман описывает типичные проблемы в проектировании и разработке поля выбора даты рождения. И предлагает оптимальный вариант.

В другой статье он анализирует большие выпадающие меню в навигации и их проблемы. Показывает, как сделать их хорошо, а ещё — на что можно заменить их, потому что проблем с ними масса и они не всегда нужны.

Новости инструментов дизайна

Figma. Команда отдала все силы на конференцию Config в апреле, так что крупных обновлений не было. Разве что поддержали процессоры Apple M1.

Sketch. Объединила подписки на сам инструмент и командную работу в единую, за $99 в год и $9 в месяц.

Iconoir. Большая и бесплатная коллекция пиктограмм в SVG. Сейчас их почти 1000 штук, и это явно не предел.

aRty face. Экспериментальный сервис, который примитивизирует фото в ASCII-графику, печать на матричном принтере и другие старые и низкокачественные техники.



PINTR. Простой инструмент дизайна превращает фотографию в набор случайных линий.



Boring Avatars. Генератор аватаров-заглушек на основе градиентов.



EditorX. Обзор для новичков от Мирослава Бекярова.

Михаил Рубанов из Dodo Pizza пишет книгу об accessibility на iOS. Как поддержать её на уровне проектирования интерфейса и его разработки. Она бесплатна, главы выходят постепенно.

Daniel Kerris из Atlassian описывает четыре способа добавить вдохновляющие моменты в интерфейс (предугадать, повысить эффективность, понять намерение, эмоции).

Каталог приёмов самостоятельных обязательств, которые помогают сформировать привычки. Это полезно при проектировании интерфейсов, где важна вовлечённость пользователя. Сопроводительная статья.

Runi Goswami из Lyft рассказывает о лучшем сегментированном переключателе, который они нашли. В статье есть простая и наглядная памятка по выбору элементов интерфейса для выбора.

Дизайн-система сервиса B2B Center. Всё на месте — компоненты в коде, токены, редактура.

Sarah Gibbons из Nielsen Norman Group описывает работу с болями пользователя на трёх уровнях Customer journey: конкретное взаимодействие, весь путь и отношения с компанией в целом.

Pavitra Logeswaran рассказывает о необычном формате сессий дизайн-критики в Shopify. Это виртуальные дебаты, в которых две группы обсуждают интерфейс в диалоге.

В другой статье Rachel Krause разбирает типичные проблемы при проведении таких сессий: нереалистичные сценарии использования, плохая обратная связь и вопросы не в тему.

Тренды в логотипах от LogoLounge.

Группа энтузиастов запустила глоссарий терминов в дизайне интерфейсов.

Неплохие размышления Adrian H. Raudaschl о пользе и вреде копирования в дизайне и искусстве.

Emanuela Cozzi и Lennart Overkamp предлагают альтернативу персонажам — «динамические личности». Они не пытаются схлопнуть множество респондентов в один профиль, а показывают спектр поведения в разных контекстах.

Агентство Creative Navy проанализировало интерфейсы сервисов записи к врачу. Статья сравнивает разные подходы к навигации и представлению информации.

Сайт дизайн-команды Miro.