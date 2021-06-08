Стандарт для Microsoft уже почти 15 лет, в 2022 году его планируют заменить на новый.

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Лукас де Гроот

Шрифт Calibri появился в 2004 году — его придумал голландский дизайнер Лукас Адрианус Вильгельмус де Гроот (Lucas de Groot).

Ещё в школе он принимал участие в выпуске местной газеты, подготовке различных плакатов и указателей. Позже де Гроот вспоминал: «Кто-то вручную написал номера страниц в школьной газете. Мне показалось это очень уродливым, хотелось что-то с этим сделать». Тогда его увлекла типографика.

После школы он поступил в Королевскую академию искусств в Гааге. Затем недолго работал на фрилансе, а в 1989-м перешел в крупное нидерландское агентство BRS Premsela Vonk, которое занималось корпоративным дизайном.

Де Гроот участвовал во многих проектах, один из них — разработка фирменного стиля для Министерства транспорта Нидерландов.

Логотип для Министерства транспорта

В 1993 году де Гроот покинул BRS Premsela Vonk и переехал в Берлин — его пригласили на должность директора по типографике компании MetaDesign. Он работал над фирменными стилями различных компаний, занимался дизайном логотипов и разрабатывал шрифты — например, для Heineken, Volkswagen и Miele.

Работая с чужими шрифтами, де Гроот видел недостатки в большинстве из них. Поэтому он придумал собственный набор Thesis, куда вошли TheSans, TheMix и TheSerif.

Разработкой он занимался в свободное время. По его словам, этот проект появился на свет, потому что у дизайнера не было знакомых в Берлине. Де Гроот мало говорил по-немецки и практически никого не знал в городе вне работы, поэтому посвящал всё свободное время дизайну.

Коллеги с любопытством следили за шрифтовым проектом де Гроота и тестировали каждый созданный вариант. Сам дизайнер говорит, что без MetaDesign работа над Thesis продолжалась бы дольше.

Thesis

Бесплатные шрифты Thesis, выпушенные де Гроотом, стали очень популярны в Германии. MetaDesign использовала их при создании логотипа Берлина, TheSans стал стандартным для немецкого национального канала, а TheMix — корпоративным шрифтом бельгийской полиции.

Кадр из новостной программы Tagesschau. Текст набран шрифтом TheSerif (верхняя строка) и TheSans (нижние) Lucasfonts

В 1997 году Люк де Гроот покинул MetaDesign, чтобы основать FontFabrik — студию, которая разрабатывала и модифицировала шрифты и логотипы, а также проводила типографские консультации.

Шрифты публиковали в онлайн-библиотеке FontShop International, крупнейшего в то время международного производителя цифровых шрифтов.

В 1997 году немецкий еженедельник Der Spiegel обратился к де Грооту с неофициальной просьбой дать совет по поводу редизайна. В ответ тот предложил разработать новый шрифт для заголовков. Дизайнер утверждал, что это придаст журналу неповторимую индивидуальность — в Der Spiegel с этим согласились.

Шрифт де Гроота в немецком еженедельнике Der Spiegel Lucasfonts

В 2000 году де Гроот решил не продлевать лицензионный контракт с FontShop International и создал компанию LucasFonts для продажи и распространения шрифтов под своим именем и лицензией. Эта компания работает до сих пор.

Работа с Microsoft и создание Calibri

В 2002 году де Гроот принял приглашение поработать от посредника, не зная заказчика. Тот сказал, что клиент хочет современный шрифт, оптимизированный для чтения с экрана.

Впоследствии оказалось, что заказчик — Microsoft. В 2002 году компания собирала команду дизайнеров и консультантов для разработки коллекции шрифтов ClearType Font Collection, серии многоязычных системных шрифтов.

ClearType — это технология сглаживания текста, которая улучшает читаемость на экране компьютера. Благодаря ClearType слова на экране выглядят почти так же четко, как на листе бумаги. Чтобы показать потенциал этой технологии, Microsoft заказала разработку шести шрифтов разным дизайнерам. Помимо Люка де Гроота среди приглашённых дизайнеров были Джон Хадсон (придумал шрифт Constantia), Джереми Танкард (Corbel), Гэри Мунк (Candara) и Джелле Босма (Cambria).

В 2003 году де Гроот приехал в штаб-квартиру Microsoft в Редмонде, США, чтобы встретиться с дизайнерами, консультантами и членами типографической группы компании.

Первым шрифтом семейства ClearType, который дизайнер сделал для Microsoft, стал Consolas. Компания считает этот шрифт подходящим для личной и деловой переписки, потому что его пропорции ближе к обычному тексту, и он удобнее для чтения, чем многие другие моноширинные шрифты.

Шрифт Consolas

После Consolas компания попросила дизайнера создать шрифт без засечек. Де Гроот сделал наброски с тонкими закруглениями на основах и углах букв. Так появился Calibri.

Шрифт Calibri

Де Гроот разрабатывал шрифт, не имея доступа к технологии ClearType, поэтому точно не знал, как Calibri будет выглядеть на экране.

Цветной жидкокристаллический дисплей состоит из пикселей. Один пиксель содержит несколько отдельных основных цветов, обычно их три — синий, зелёный и красный. Эти основные цвета, иногда называемые субпикселями, объединяются вместе, и выглядят для человека как один.

Технология ClearType воспринимает субпиксели как самостоятельные структурные единицы, поэтому текст выглядит монохромным и «гладким». Но на первых этапах технология не всегда верно отображала элементы — кривые и диагональные части букв было сложно визуализировать. Поэтому де Гроот переживал, что шрифт будет выглядеть на экране не так, как он задумал.

Он знал, что закруглённые части шрифта могут пострадать при рендеринге, поэтому разработал вторую версию, в которой убрал закруглённые углы.

В Microsoft он отправил обе версии и написал: «Мне нравится, как смотрится первый вариант, но закругления будут выглядеть некрасиво в ClearType, поэтому не выбирайте его».

К удивлению дизайнера, Microsoft остановилась на той самой оригинальной, более округлой версии.

Шрифт Calibri

Как оказалось, метод вывода изображения на экран улучшили, и скруглённые части шрифта стали отображаться плавно.

Де Гроот разработал Calibri для трёх алфавитов одновременно: латинского, греческого и кириллического. У него были советники: Джерри Леонидас для греческого языка и Максим Жуков для кириллицы.

Баннер с текстом набранным Calibri в кириллице Lucasfonts

Коллекцию шрифтов ClearType Microsoft представила публике в 2004 году, когда те стали типографским ядром ОС Windows Vista и пакета MS Office.

Многие семейства шрифтов в ClearType предназначались для настройки текста и не имели специальных символов. Но Calibri Лукаса де Гроота подходил как для текста, так и для написания дополнительных символов, в том числе стрелок и других значков.

Какую сумму дизайнер получил за разработку шрифта, неизвестно. Сам де Гроот говорит, что плата была небольшой. «Я не очень хороший бизнесмен» — сказал он.

Дизайн и название шрифта

Microsoft считает, что Calibri очень масштабируемый и гибкий — его пропорции удобнее для чтения, чем у многих других шрифтов. Он хорошо отображается в плотно расположенных строках как большого, так и мелкого текста. Это позволяет использовать его где угодно.

По мнению де Гроота, Calibri обладает «мягким тёплым характером» и выглядит приветливым. Однако не все оценили шрифт — некоторые дизайнеры сочли его скучным.

Де Гроот ответил критикам так: «Если вы едите суп, вы не должны помнить форму ложки». По мнению дизайнера, Calibri не пытается имитировать уже существующие шрифты, он лишён старомодных украшений с засечками, его дизайн игривый, с закруглёнными углами, но не легкомысленный.

Первые публичные бета-версии Calibri Microsoft опубликовала в 2006 году. Вскоре он пришёл на смену Times New Roman в Word и заменил Arial в Excel, Outlook и PowerPoint. В 2016 году Calibri стал базовым шрифтом в Office для Mac.

Прежде чем выпустить шрифт для пользователей, нужно было придумать ему название. Microsoft хотела, чтобы оно начинались с буквы «C».

Дизайнер предложил «Клас» (Clas) — скандинавское имя. Но советник по греческому языку сказал, что с греческого это слово переводится как «портить воздух». Тогда де Гроот предложил Curva или Curvae. Этот вариант в свою очередь отверг советник по кириллице, пояснив, что слово звучит как распространённое ругательство на русском языке.

В итоге компания выбрала название Calibri. Сначала оно показалось де Грооту странным, похожим на название птиц. Но сотрудники Microsoft объяснили: слово связано с калибровкой растеризатора в системе рендеринга шрифтов ClearType.

Как Calibri помогает разоблачать подделку документов

Calibri не раз фигурировал в судебных делах. Например, в 2019 году канадского бизнесмена обвинили в подделке документов. Он пытался доказать, что недвижимость, которая должна была пойти на выплату долгов его обанкротившейся компании, принадлежит его детям и жене.

Обман выявили благодаря тому, что подсудимый использовал в документах, якобы датированных серединой 1990-х годов, шрифты, которые появились гораздо позднее.

Один из документов, датированный 2004 годом, был напечатан на Calibri. При этом Calibri разрабатывался между 2002 и 2004 годами, а широкое распространение получил только в 2007 году.

Ещё один случай произошёл в 2012 году, когда турецкое правительство обвинило около трёхсот человек в заговоре с целью госпереворота. Обвинение основывалось на документах, датированных 2003 годом. Текст в них был набран шрифтом Calibri, который в то время ещё только разрабатывался. Но суд проигнорировал этот факт и признал подсудимых виновными.

В 2017 году шрифт Calibri использовался в качестве доказательства в деле Panama Papers. Скандал связан с отмыванием денег, в котором участвовала дочь премьер-министра Пакистана Шарифа Наваза — Марьям.

Она предоставила документы, якобы подтверждающие законность имущества, приобретенного Шарифом Навазом и его семьей. Документы были напечатаны на Calibri и датировались 2006 годом.

К этому делу привлекли создателя шрифта. Де Гроот заявил, что по его мнению, документ подготовили намного позже 2006 года. По его словам, тогда шрифт был доступен только в бета-версиях, которые непросто получить — Calibri могли использовать только компьютерные гики и любители шрифтов. И вряд ли неизвестный шрифт выбрали бы для составления текста официального документа, отметил он.

В 2021 году Лукас де Гроот преподаёт дизайн шрифтов в Университете прикладных наук в Потсдаме, Германия. Он считает, что шрифтовой дизайн должен сочетать интуицию и расчёт. По его мнению, если подходить к созданию шрифта только с рациональной точки зрения, то получаются недружелюбные варианты.

С 2022 года Microsoft больше не будет использовать Calibri де Гроота как шрифт по умолчанию в своих продуктах. Компания заявила, что он сослужил хорошую службу, но пора развиваться.

Microsoft заказала пять шрифтов для Office и добавила их в онлайн-версию. Теперь компания собирает обратную связь от пользователей, чтобы найти замену Calibri.