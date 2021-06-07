{"id":3814,"title":"\u0417\u0430\u0433\u0430\u0434\u043a\u0438 \u0414\u0440\u0435\u0432\u043d\u0435\u0433\u043e \u0415\u0433\u0438\u043f\u0442\u0430: \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u044b\u0439 \u043a\u0432\u0435\u0441\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=3814&url=https:\/\/tjournal.ru\/special\/egypt-6578706c6f7265206974206865726520225c6422&hash=41869a792cc55e0cfa72798fa1a50d80668589b8168cea7282ef97872706f1be","isPaidAndBannersEnabled":false}
Дизайн
Таня Боброва

«Совкомбанк» представил редизайн «Халвы»: сделал крупное название и лаконичный фон Статьи редакции

Компания обещает регулярно обновлять дизайн.

19 19 комментариев
1410 просмотров

У карты рассрочки теперь четыре цветовых решения: базовый белый с крупным чёрным логотипом «Халвы», чёрный с металликом и акцентным розовым и градиент, рассказали vc.ru в «Совкомбанке».

Коллекция будет регулярно пополняться разным дизайном, приуроченным к знаковым событиям, а также созданным в коллаборации со знаменитостями. Кто занимался ребрендингом карты, на момент написания заметки в компании не ответили vc.ru.

Старый дизайн карты «Халва» «Совкомбанк»
Новый дизайн карты «Халва» «Совкомбанк»

«Совкомбанк» выпускает карту беспроцентной рассрочки «Халва» в России с марта 2017 года, в 2018 году банк выкупил правообладателя карты в стране. Сумма сделки составила 1,1 млрд рублей. По собственным данным, сейчас у «Халвы» 7 млн клиентов.

#новость #халва

19 19 комментариев
6
{ "author_name": "Таня Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u0445\u0430\u043b\u0432\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 19, "likes": 6, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "design", "id": 255717, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 07 Jun 2021 17:49:48 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Виктор Томкин

7

что то в стиле высеров лебедева)

Ответить

Садовый хот-дог

6

Что мертво, умереть не может.
p.s Откуда у Халвы 7 млн клиентов? В чем там фишка то? Кэшбек высокий на некоторые магазы?

Ответить

Raimond Vladimirov

Садовый
4

Высокий кэшбек на халву

Ответить

Садовый хот-дог

Raimond
4

Оформлю только если халва с арахисом

Ответить

Sht_Anton

Садовый
1

А что, много людей карточки ради кэшбэка открывают?

Ответить

alpden

Садовый
1

вполне возможно, вместе с совестью к себе притащили, как меня, например

Ответить

Евгения Козубова

Садовый
0

От размера кэша,который за выдачу халвы получают магазины-парнеры)

Ответить

Konstantin Timokhin

3

Кому-то не пофигу как выглядит карта IRL? 

Ответить

Незаконный диод

Konstantin
2

Ну как бы люди тратят кучу бабла ради понтов  на бессмысленные вещи или на вещи, на которые они не зарабатывают. Так что, да, кому-то наверное не пофиг как карта выглядит )

Ответить

Raimond Vladimirov

2

Кому пришло в голову назвать банковскую карту халва? А так есть захотелось

Ответить

роман долгополов

Raimond
5

Видимо созвучие со словом Халява

Ответить

Садовый хот-дог

Raimond
2

Ловите кладмена

Ааа..это халва...

Ответить

Чит Чат

2

Странные у них дизайнеры работают

Ответить

Pablo the Elephant

1

Новая жертва "актуальных тенденций в логостроении".
По факту — очередная раскоряка.
Прошлый лого в разы круче.

Ответить

Oleg Nikolenko

1

От одного названия банка воротит. Неужели тут есть их ЦА?

Ответить

Bruce Robertson

0

Эти дизайно-метания выглядят довольно забавно, особенно на фоне новостей о том, что Совкомбанка перевыпускает карту Mastercard своим зпшным клиентам с Visa. Дело в том, что у банка могут быть обязательства перед Mastercard по количеству карт. Иначе Совкомбанка может недополучить доход или вовсе получить штраф. :-)

Ответить

Mark Shagal

0

Аксиома Эскобара.

Ответить

Андрей Крамарь

0

Халву ориентируют на пенсионеров. Я не вижу в дизайне ничего из этой области..

Ответить

ilia

0

"Сделайте стильно-модно-молодежно"

Нате:

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Блоги компаний

БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
7 российских акций для пенсионного портфеля
Одноклассники
Подписан
Отписаться
Оригинальный сериал ОК «Пять с плюсом» завершился: главные факты и цифры
Ситком посмотрели 9 миллионов зрителей из России и других стран
1
IPQuorum
Подписан
Отписаться
Наука — важнейший сегмент креативной экономики
На Петербургском международном экономическом форуме обсудили, как творческие индустрии могут помочь в популяризации нау…

Показать еще

Лучшие комментарии
Поджог Сараев
за день
Здравствуйте, Сергей! Цена товара формируется динамически и зависит от множества факторов, поэтому может отличаться для одного пользователя в разные моменты времени. К сожалению, мы не можем раскрыть детали…
«Яндекс.Маркет»: цена на один и тот же товар разная — с подпиской «Плюс» он дороже
ЯжПрограммист
за неделю
Если вы называете джунами тех, кто в сегодняшних реалиях по факту мидл, то проблема только в ваших завышенных ожиданиях. Сегодня парадокс рынка в том, что получить зп больше в разы проще перейдя в другую компанию чем…
Текучка стажеров такая, что опускаются руки… Что случилось с людьми?
Комментарии

Best Practice

Подборка вдохновляющих механик…

Nikolay Werner

«Яндекс.Маркет»: цена на один и…

Альфа-Банк

«Альфа-банк»: после одной кражи…

Игорь

«Сбер» позволит сотрудникам…

Sergei spiridonov

Bloomberg: российский ритейлер…

Mariya Belokopytova

СК в Петербурге снова проводит…

Антон Штадлер

Экосистемные новости: кто убьет…

Mr. Z

«Сбер» позволит сотрудникам…

Pablo eco Bar

Власти пригрозили аннулировать…

MiDDeT

СДЭК взял деньги за…

ilia

«Совкомбанк» представил…

Игорь

МТС и Apple отказываются…

Ilya Sorokin

Пить или не пить? Вот в чём…

Роботы

СК в Петербурге снова проводит…

Demaster

Пить или не пить? Вот в чём…

Ilya Sorokin

СК в Петербурге снова проводит…

Миша Магадан

Мошенники сняли с кредитки…

Евгений Кашуба

Lightspeed купит конструктор…

Сергей Подгорный

Удмуртия оказалась крупнейшей…

Demaster

Пить или не пить? Вот в чём…
null