Компания обещает регулярно обновлять дизайн.

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У карты рассрочки теперь четыре цветовых решения: базовый белый с крупным чёрным логотипом «Халвы», чёрный с металликом и акцентным розовым и градиент, рассказали vc.ru в «Совкомбанке».

Коллекция будет регулярно пополняться разным дизайном, приуроченным к знаковым событиям, а также созданным в коллаборации со знаменитостями. Кто занимался ребрендингом карты, на момент написания заметки в компании не ответили vc.ru.

Старый дизайн карты «Халва» «Совкомбанк»

Новый дизайн карты «Халва» «Совкомбанк»

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