«Совкомбанк» представил редизайн «Халвы»: сделал крупное название и лаконичный фон Статьи редакции
Компания обещает регулярно обновлять дизайн.
У карты рассрочки теперь четыре цветовых решения: базовый белый с крупным чёрным логотипом «Халвы», чёрный с металликом и акцентным розовым и градиент, рассказали vc.ru в «Совкомбанке».
Коллекция будет регулярно пополняться разным дизайном, приуроченным к знаковым событиям, а также созданным в коллаборации со знаменитостями. Кто занимался ребрендингом карты, на момент написания заметки в компании не ответили vc.ru.
«Совкомбанк» выпускает карту беспроцентной рассрочки «Халва» в России с марта 2017 года, в 2018 году банк выкупил правообладателя карты в стране. Сумма сделки составила 1,1 млрд рублей. По собственным данным, сейчас у «Халвы» 7 млн клиентов.
Высокий кэшбек на халву
От размера кэша,который за выдачу халвы получают магазины-парнеры)
Кому-то не пофигу как выглядит карта IRL?
Незаконный диод
Ну как бы люди тратят кучу бабла ради понтов на бессмысленные вещи или на вещи, на которые они не зарабатывают. Так что, да, кому-то наверное не пофиг как карта выглядит )
Кому пришло в голову назвать банковскую карту халва? А так есть захотелось
Новая жертва "актуальных тенденций в логостроении".
По факту — очередная раскоряка.
Прошлый лого в разы круче.
Эти дизайно-метания выглядят довольно забавно, особенно на фоне новостей о том, что Совкомбанка перевыпускает карту Mastercard своим зпшным клиентам с Visa. Дело в том, что у банка могут быть обязательства перед Mastercard по количеству карт. Иначе Совкомбанка может недополучить доход или вовсе получить штраф. :-)
Халву ориентируют на пенсионеров. Я не вижу в дизайне ничего из этой области..
Блоги компаний
Показать еще