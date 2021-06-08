Главное в iOS 15 для дизайнеров

Apple показала iOS 15. Это итеративное улучшение на базе текущего дизайна — фокус скорее на возможностях ключевых приложений. Выбрал основное, что можно подсмотреть в интерфейсе для своих задач.
0 Обсудить
356 просмотров
- Переработанная панель навигации в Safari — это плавающая панель с адресом сайта и списком вкладок вместо стандартного tab bar. В браузере также появились расширения.
- В уведомлениях показывается фото контакта, а не просто иконка приложения. Они также собираются в мини-дайджест (например, утром).
- Новый вид стопок фото в мессенджере. А также индикатор фото, ссылок, музыки и другого контента, которым поделились в мессенджере.
- В фотографиях распознаётся текст — его можно скопировать, а по телефону в объявлениях на улице — позвонить. Всё это также можно перевести на другой язык (пока у них ограниченный набор). Камера распознаёт и суть объектов — например, даст справку о достопримечательности или картине.
- В приложении «Здоровье» появился необычный список контактов с интересным представлением аватаров (градиентный фон под ними).
- Фокусный режим, который выключает часть уведомлений и показывает статус в мессенджере.
- Новый вид карт, включая навигацию в 3D и дополненной реальности.
- Развёрнутые детальные результаты поиска.
- Редизайн приложения «Погода». Добавили декоративные карточки.
- Наглядное переключение режима мультизадачности. Среди них появился режим центрированного попапа (например, для написания письма), а все окна одного приложения можно увидеть списком. Для двухколоночного вида можно создавать готовые комбинации.
- Ноутбуком и планшетом можно будет управлять с одной клавиатуры и мыши, устройства автоматически связываются друг с другом через Universal Control. Например, можно перетащить картинку с планшета на компьютер.
- При подключении клавиатуры приложение показывает горячие клавиши.
- Виджеты добрались и до планшета. Как и автокаталог приложений.
- Песочница для создания приложений на Swift.
Интерфейс развивается органично, так что пока обошлось без революций. Бета-версия должна появиться в июле, а финальная станет доступна на осенней презентации.
{ "author_name": "Yury Vetrov", "author_type": "self", "tags": ["\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0444\u0435\u0439\u0441\u044b","\u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d","apple"], "comments": 0, "likes": 5, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "design", "id": 256050, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Tue, 08 Jun 2021 19:26:01 +0300", "is_special": false }
0
0 комментариев
Блоги компаний
Почему мы делаем акселератор для стартапов на стадии MVP в формате модулей?
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
Комментарии
Почему важно путешествовать с…
Минтранс предложил запретить…
Девять стартапов с российскими…
Мошенничество со стороны…
Госдума приняла закон о…
«Сбер» позволит сотрудникам…
В чем кардинальная разница…
Разведи меня тихо от имени. На…
Отцовство. Начало
Почему важно путешествовать с…
Food Rocket — как мы запустили…
Российский сервис Hotellab для…
Разведи меня тихо от имени. На…
Анти-кейс в маркетинге: когда…
«Сбер» позволит сотрудникам…
Его хотели назвать Curva и с…