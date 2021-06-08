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Дизайн
Yury Vetrov

Главное в iOS 15 для дизайнеров

Apple показала iOS 15. Это итеративное улучшение на базе текущего дизайна — фокус скорее на возможностях ключевых приложений. Выбрал основное, что можно подсмотреть в интерфейсе для своих задач.

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iOS 15

  • Переработанная панель навигации в Safari — это плавающая панель с адресом сайта и списком вкладок вместо стандартного tab bar. В браузере также появились расширения.
  • В уведомлениях показывается фото контакта, а не просто иконка приложения. Они также собираются в мини-дайджест (например, утром).
  • Новый вид стопок фото в мессенджере. А также индикатор фото, ссылок, музыки и другого контента, которым поделились в мессенджере.
  • В фотографиях распознаётся текст — его можно скопировать, а по телефону в объявлениях на улице — позвонить. Всё это также можно перевести на другой язык (пока у них ограниченный набор). Камера распознаёт и суть объектов — например, даст справку о достопримечательности или картине.
  • В приложении «Здоровье» появился необычный список контактов с интересным представлением аватаров (градиентный фон под ними).
  • Фокусный режим, который выключает часть уведомлений и показывает статус в мессенджере.
  • Развёрнутые детальные результаты поиска.
  • Редизайн приложения «Погода». Добавили декоративные карточки.

iPadOS

  • Наглядное переключение режима мультизадачности. Среди них появился режим центрированного попапа (например, для написания письма), а все окна одного приложения можно увидеть списком. Для двухколоночного вида можно создавать готовые комбинации.
  • Ноутбуком и планшетом можно будет управлять с одной клавиатуры и мыши, устройства автоматически связываются друг с другом через Universal Control. Например, можно перетащить картинку с планшета на компьютер.
  • При подключении клавиатуры приложение показывает горячие клавиши.
  • Виджеты добрались и до планшета. Как и автокаталог приложений.
  • Песочница для создания приложений на Swift.

MacOS Monterey

watchOS8

Интерфейс развивается органично, так что пока обошлось без революций. Бета-версия должна появиться в июле, а финальная станет доступна на осенней презентации.

#apple #интерфейсы

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