Предложение посмотреть главную страницу в новом дизайне в веб-версии размещено на странице с новостью об обновлениях в поиске «Яндекса». В мобильном приложении новый дизайн можно увидеть, пять раз нажав на логотип «Яндекса» на главной странице, уточнили vc.ru в компании.