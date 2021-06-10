«Яндекс» показал редизайн главной страницы «Поиска» Статьи редакции
В бета-версии.
Предложение посмотреть главную страницу в новом дизайне в веб-версии размещено на странице с новостью об обновлениях в поиске «Яндекса». В мобильном приложении новый дизайн можно увидеть, пять раз нажав на логотип «Яндекса» на главной странице, уточнили vc.ru в компании.
Это что за ппц и вырви глаз
просто может это блокировщик рекламы
и все это пространство занимают баннеры ахахах
Сейчас опять у всех, кто кормится за счет трафика яндекса подгорит, мол Яндекс опять себе трафика больше хочет отжать.
Маловато Дзена. Переделать
А что мне нравиться. Ничего лишнего.
Бл*ть! Они даже в презентации не упустили возможности предложить сделать свой поиск страницей по умолчанию
Если бы это сделали не они, это сделали бы солдаты НАТ...гугла
Каждый найдёт свое. Как по мне очень удобно но вот моему товарищу может быть не понравиться.
Выдержка из закона №1854
В целях повышения КПД пользовательского поиска в рамках информационных и не коммерческих тематик гражданам РФ запрещено создавать сайты подобной направленности.
Примечание к закону №1854 №1
... создавать подобного рода информационные сервисы может только yandex и...
обновил мобильную версию
ребзя, не очкуйте
стало только лучше, и главное нижней панели уродской больше нету)
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