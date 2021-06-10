Дизайн
Таня Боброва

«Яндекс» показал редизайн главной страницы «Поиска» Статьи редакции

В бета-версии.

Предложение посмотреть главную страницу в новом дизайне в веб-версии размещено на странице с новостью об обновлениях в поиске «Яндекса». В мобильном приложении новый дизайн можно увидеть, пять раз нажав на логотип «Яндекса» на главной странице, уточнили vc.ru в компании.

Бета-версия обновлённой главной страницы 
Так сейчас выглядит главная страница 

#новость #яндекс

2713 просмотров
Статья дополняется
24 24 комментария
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24 комментария
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KINCH

15

Это что за ппц и вырви глаз

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Андрей

KINCH
4

А там будет реклама)

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Dancing Astronaut

KINCH
2

просто может это блокировщик рекламы
и все это пространство занимают баннеры ахахах

Ответить

KINCH

Dancing
0

Отключил, ничего не поменялось :)

Ответить

Антон Штадлер

KINCH
0

Нормально, для дизайна от Яндекса это уже прогресс :)))

Ответить

Alex Cox

6

Сейчас опять у всех, кто кормится за счет трафика яндекса подгорит, мол Яндекс опять себе трафика больше хочет отжать.

Ответить

KINCH

Alex
6

Яндекс.Рафик — я твой трафик шатал

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Максим Наумов

6

Маловато Дзена. Переделать

Ответить

Max Chirin

Максим
1

Мне кажется поиск лишний

Ответить

Seller of Happiness

6

А что мне нравиться. Ничего лишнего.

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Valery Vlasyuk

Seller
0

тся 

Ответить

KINCH

4

Дуров, верни стену. (с)

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Рома Дмитриев

2

какой-то ужас 

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Game Topia

1

Бл*ть! Они даже в презентации не упустили возможности предложить сделать свой поиск страницей по умолчанию 

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Небольшой жёлтый робот

Game
0

Если бы это сделали не они, это сделали бы солдаты НАТ...гугла

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Никита Ежов

1

Чё за мобильная версия..

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Внешний томагавк_два

0

Там ещё и Wylsacom поучаствовал. Интересно, сколько заплатили?

Ответить

Руслан Абушаев

0

Каждый найдёт свое. Как по мне очень удобно но вот моему товарищу может быть не понравиться.

Ответить

Небольшой жёлтый робот

0

Чё-т как-то не оч

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Андрей Ивановский

0

Выдержка из закона №1854

В целях повышения КПД пользовательского поиска в рамках информационных и не коммерческих тематик гражданам РФ запрещено создавать сайты подобной направленности. 

Примечание к закону №1854 №1
  ... создавать подобного рода информационные сервисы может только yandex и...

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Ян Марков

Андрей
0

Что это

Ответить

ЯжПрограммист

0

Дно. Лучше ya.ru уже не сделают ничего.

Ответить

Georgiy Tibua

0

обновил мобильную версию
ребзя, не очкуйте
стало только лучше, и главное нижней панели уродской больше нету)

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Дмитрий Немов

0

Не нашел самой важной функции — скрытия новостей и дзена. 

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