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Дизайн
Валерия Микаева

«Глупая программа со стоковыми картинками» с оценкой в $15 млрд: как развивался австралийский сервис Canva Статьи редакции

Весной 2021 года основатели Canva стали миллиардерами — несмотря на то, что на старте им отказали сотни инвесторов, потенциальных сотрудников и клиентов.

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Первый стартап

В 2007 году 19-летняя студентка Университета Западной Австралии Мелани Перкинс давала частные уроки по графическому дизайну. Она заметила, что большинство программ, которые используют её сокурсники, очень сложны.

Мелани Перкинс Curvy

«Люди тратили целый семестр на то, чтобы изучить, где находятся кнопки. Это выглядело нелепо», — говорила девушка.

Перкинс вместе со своим парнем Клиффом Обрехтом, который учился в том же вузе, решила исправить ситуацию. В 2007 году студенты разработали онлайн-инструмент для дизайна школьных выпускных альбомов Fusion Books.

На сайте Fusion Books клиенты могли бесплатно оформлять альбомы, а Перкинс с Обрехтом брали деньги за их печать. Пара взяла $5000 в кредит и вложила деньги в разработку сервиса, рекламу в интернете и печать образцов.

Студенты организовали офис в гостиной мамы Перкинс, там они принимали звонки от клиентов. В гараже установили печатный станок, лотки с бумагой и картриджами. За полгода до окончания университета девушка бросила учёбу, чтобы сконцентрироваться на бизнесе.

В 2008 году Fusion Books получила первого клиента: им стала французская школа в Сиднее, которая заплатила за работу $100. Пара не стала тратить деньги и вложила их в развитие проекта. За первые три года работы сервис провёл 120 сделок.

Позже для развития стартапа партнёрам понадобилось $50 тысяч — эти деньги им дала в долг мама Перкинс. «Бабушка и дедушка скончались и оставили наследство маме. Она щедро одолжила нам деньги. Это мотивировало нас, помогло окупить проект и вернуть кредит», — рассказала в интервью Перкинс.

Главная страница Fusion Books

В 2021 году Fusion Books продолжает принимать заказы из Австралии, Новой Зеландии и Франции. На сайте компании говорится о тысячах завершённых проектов и миллионах напечатанных страниц. Дизайн остаётся бесплатной опцией для всех пользователей, проект зарабатывает на печати альбомов и продаже стоковых изображений.

Ещё на старте Fusion Books Перкинс и Обрехт задумались об аналогичном дизайн-сервисе, но не для школьников и студентов, а для предпринимателей. Так появилась идея Canva, для воплощения которой партнёрам понадобились инвестиции.

Инвестиции по $10 тысяч

В 2010 году на конференции в австралийском Перте Перкинс познакомилась с венчурным капиталистом Биллом Тайем. Тот заинтересовался её идеей запустить сервис, который позволит предпринимателям создавать иллюстрации и интерфейсы без помощи дизайнеров.

Он пообещал Перкинс встретиться с ней в Кремниевой долине и обсудить инвестиции. Спустя год она собрала идеи по проекту и отправилась в Сан-Франциско. «Я напечатала их на машинке и перевязала красивой лентой. Это было забавно. Вряд ли многие люди используют бумажные презентации», — вспоминала предпринимательница.

Однако Тай не вложился в проект.

Он много разговаривал по телефону. Казалось, ему совершенно неинтересно, что я говорю. На следующий день он действительно сказал, что был бы рад вложить деньги, если бы мне удалось найти профессиональную техническую команду.

На это нам понадобился год.

Мелани Перкинс
соосновательница Canva

Она задержалась в Сан-Франциско: жила в квартире брата, пользовалась бесплатным Wi-Fi на фудкортах и проводила десятки встреч с возможными инвесторами и техническими специалистами.

«Были сотни отказов: от инвесторов, потенциальных членов команды, ранних клиентов. Чтобы создать стартап, вы должны плыть против течения много лет», — поясняет Перкинс.

Несмотря на отказ, Билл Тай помог ей найти людей, чьи деньги и знания позволили реализовать проект. Одним из первых полезных знакомых стал создатель Google Maps Ларс Расмуссен.

Встреча с Ларсом Расмуссеном стала ключевой. Прежде я не думала, что люди из таких крупных компаний могут быть милыми. Наше знакомство радикально изменило перспективы и видение Canva. Ларс также собрал техническую команду.

Мелани Перкинс

Расмуссен, в свою очередь, привлёк к проекту бывшего дизайнера Google Кэмерона Адамса, который в 2012 году стал третьим учредителем Canva и взял на себя технические вопросы.

Слева направо: Клифф Обрехт, Мелани Перкинс и Кэмерон Адамс Marketing Review

Позже Билл Тай пригласил девушку на MaiTai — встречу предпринимателей и инвесторов, увлекающихся кайтсёрфингом. Ради шанса презентовать Canva Перкинс пришлось овладеть новым видом спорта. Позже она призналась, что боялась травмироваться на сёрфе, но рисковала ради проекта.

Поначалу инвесторы опасались вкладывать крупные суммы в проект начинающих предпринимателей из Австралии. Поэтому компания получила ряд мелких инвестиций — каждая в районе $10 тысяч.

У нас не было ведущего инвестора, как это обычно происходит. Почти все чеки были номиналом около $10 тысяч. Самая большое вложение — $250 тысяч.

Это показывало, что инвесторы верят в наш успех, но раунд получился нетипичным.

Мелани Перкинс

В марте 2013 года общая сумма финансирования достигла $3 млн, что позволило приступить к работе над сервисом. Canva поддержал в том числе Билл Тай — он сдержал обещание и помог стартапу после формирования технической команды.

Средства также вложили венчурная компания Matrix Partners, фонды InterWest Partners и 500 Startups, финансовый директор Yahoo Кен Голдман и другие. Ещё часть средств проект получил от правительства Австралии в качестве гранта.

Запуск Canva

Команде понадобился год, чтобы доделать сервис. Основателям помог опыт первого проекта: при запуске Fusion Books они использовали специальный сайт для тестирования поведения пользователей. Аналитика показала, что люди зачастую боятся что-то нажимать и создавать дизайны.

Поэтому отдельное внимание при разработке Canva уделили адаптации пользователей и созданию позитивного эмоционального опыта. Компания запустила проморолик, который объяснял, что работать в Canva легко. Также в сервисе появились обучающие задания и круглосуточная служба поддержки.

Проморолик «Canva: дизайн — это всё вокруг нас»

В августе 2013 года Перкинс, Обрехт и Адамс запустили первую версию Canva для Австралии и США. Интерфейс сервиса был похож на Fusion Books. Внизу находились вкладки для выбора фона, фотографий и картинок, а также кнопка для загрузки своих материалов.

Так Canva выглядел в 2013 году

До запуска сервиса в СМИ была только информация о том, что Canva планирует решить трудности при создании дизайнов, без подробностей. Как позже объяснила Перкинс, это сделали сознательно — компания решила создать интригу.

Нам не нравится, когда между новостями и реальным выходом продукта на рынок проходит много времени.

Поэтому мы начали рассказывать о сервисе лишь тогда, когда он уже был готов.

Мелани Перкинс

За несколько дней до запуска стартап разослал журналистам релизы с просьбой не выпускать статью до конкретного времени. Одно из СМИ опубликовало текст почти сразу, где раскритиковало Canva.

«В статье сервис описали как глупую программу для работы со стоковыми картинками. После стольких месяцев разработки было неприятно получить такой негатив», — вспоминала предпринимательница.

Евангелист из Apple

В 2014 году евангелистом Canva стал эксперт по соцсетям и технологиям Гай Кавасаки.

В 1980-х годах он продвигал компьютеры Macintosh от Apple, убеждая разработчиков использовать именно эти устройства. После он консультировал предпринимателей и компании (в том числе Google) написал несколько книг и основал венчурную фирму.

Представители Canva связались с экспертом, увидев его имя в списках пользователей. С помощью сервиса Кавасаки планировал повторить свой успех евангелиста и сделать дизайн «ближе к народу». Он рассказывает о Canva в интервью и подкастах, общается с журналистами и отвечает на вопросы о сервисе, его целях и планах.

«Начал использовать Canva. Смотрите это видео, чтобы узнать почему». Первая публикация Гая Кавасаки, посвящённая началу работы с Canva

В начале своей работы с Canva Кавасаки отметил, что не планирует переманивать клиентов у других дизайнерских сервисов. Основная цель стартапа — сделать дизайн доступным для тех клиентов, кто в нём не разбирается, утверждал он.

Демократизированные компьютеры — это Macintosh, демократизированная информация — Google, демократизированная коммерция — eBay. Точно так же Canva демократизирует дизайн.

У вас не так много шансов демократизировать отрасль, поэтому я воспользовался возможностью работать в Canva.

Гай Кавасаки

Список: как рос сервис и сколько получал инвестиций

Так Canva выглядит в 2021 году

За первые 11 месяцев компания привлекла более 600 тысяч пользователей. Вот как проект рос в следующие годы:

  • В июле 2014 года Canva собрала $3,6 млн. Компания достигла показателя в 600 тысяч пользователей.
  • В мае 2015 года число пользователей выросло до 2 млн, стартап привлёк $6 млн. В октябре компания получила ещё $15 млн, а число пользователей выросло почти вдвое, до 5 млн.
  • В 2016-м Canva привлекла ещё $15 млн от Blackbird Ventures и Felicis.
  • В 2017 году Canva стала прибыльной за счёт 294 тысяч платных клиентов, которые покупали аккаунты с расширенным набором опций.
  • В январе 2018-го компания получила $40 млн от венчурной компании Sequoia Capital, саму Canva оценили в $1 млрд.
  • В мае 2019 года новый раунд финансирования принёс компании $70 млн. Представители проекта сообщили о 15 млн активных пользователей в месяц. Деньги направили на создание Canva Enterprise, предназначенного для крупных компаний.
  • В октябре 2019-го стартап привлёк ещё $85 млн. По собственным данным, на сайте ежемесячно регистрировались 20 млн пользователей, сервисом пользовались 85% компаний из списка Fortune 500.
  • В 2020-м сервис привлёк $60 млн при оценке в $6 млрд
  • В апреле 2021 года компания получила $71 млн инвестиций и достигла оценки в $15 млрд. По данным Crunchbase, всего в компанию вложили около $370 млн инвестиций.

Выход Canva за пределы Австралии

В августе 2014 года Canva открыла первый иностранный офис в Маниле, столице Филиппин. Изначально филиппинская команда состояла из шести человек, к 2020 году она выросла в десять раз. Здесь трудятся дизайнеры, инженеры, консультанты и другие сотрудники.

В 2014 году Canva открыла офис в Китае, здесь специалисты разрабатывают отдельную версию сервиса, ориентированную на китайский рынок — с интеграцией в популярные мессенджеры и с QR-кодами.

Интерфейс китайской версии Canva

Проблемы с безопасностью

24 мая 2019 года в открытом доступе оказались почтовые адреса, имена, города проживания и другая информация пользователей Canva. Хакер GnosticPlayers сам сообщил о взломе изданию ZDNet.

В результате пострадали данные более 139 млн человек. В Canva утверждали, что злоумышленник не получили доступ к платёжным данным.

На сайте появилось сообщение о взломе, компания также разослала клиентам письма с информацией об инциденте и просьбой изменить пароль.

Обращение Canva раскритиковали в соцсетях. Пользователям не понравилось, что перед информацией об утечке авторы разместили рекламу новой функции сервиса — печати дизайна на футболках.

Dooner 🏴‍☠️ @TimothyDooner
@AdamRobinsonCDM @canva Well now you can make a t-shirt with some stock photos that reads, “My Canva Got Hacked & All I Got Was This Stupid T-Shirt”
«Что ж, теперь вы можете сделать футболку с несколькими стоковыми фотографиями с надписью “Мой аккаунт в Canva взломан. Всё, что у меня осталось — дурацкая футболка”», — один из твитов недовольного пользователя, возмущённого рекламным началом письма

Через две недели после взлома Canva ввела систему двухфакторной аутентификации. По настоянию инвесторов владельцы сервиса обратились в ФБР с требованием провести официальное расследование.

Спустя семь месяцев хакер сообщил, что ему удалось расшифровать данные 4 млн пользователей. Canva снова разослала клиентам письма с просьбой сменить пароль и инструкцией. 12 января 2020 года сервис заблокировал все аккаунты с неизменёнными паролями.

Canva в 2021 году: основатели стали миллиардерами и открывают новые офисы

Соучредители Canva Кэмерон Адамс (слева), Клифф Обрехт (в центре) и генеральный директор Мелани Перкинс (справа) Canva

Canva получает доход от платных платных подписок (годовая стоит около €110) и корпоративных аккаунтов (€27 в месяц за одного человека), которые дают пользователям дополнительные опции. Ещё компания зарабатывает на продаже стоковых фото. У Canva есть офисы в Сиднее, Маниле и Пекине, недавно компания открыла представительство в техасском Остине.

После привлечения $71 млн в апреле 2021 года оценка компании выросла до $15 млрд. Мелани Перкинс и Клифф Оберехт, владеющие 15% акций каждый, стали миллиардерами. Тогда же Canva объявила, что планирует рост выручки в 2021-м на 130% год к году, до $500 млн.

Инвестиции, полученные в апреле 2021 года, основатели планируют направить на расширение штата и доработку сервиса. Одно из направлений развития платформы — создание специального сервиса Canva Apps, который будет интегрироваться в приложения вроде Instagram и Pinterest и позволит создавать дизайн для публикаций и «историй» прямо в них.

#canva #какэтобыло

63 63 комментария
3
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Владислав Пасека

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Хочу тоже сделать сервис какой-нибудь в интернете, который что-то упрощает, хотя бы на 10млн$

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Georgi Lis

Владислав
70

Я тоже хочу чтобы ты сделал уже что-нибудь хотя бы на $10 млн. Давай поднажми!

Ответить

Game Topia

Владислав
21

Сделать просто, но что дальше? Даже, если вы гениальный программист и стратег, то без миллионов на сервера, рекламу и юристов - не обойтись. К тому же, после релиза вы не справитесь в одиночку с багами, избежать которые не получается ни у кого. И вот этих миллионов нужно очень много, чтобы долгое время на холостых работать... Поэтому, чтобы заработать миллионы - нужны миллионы. А инвесторы... В России я в них не верю. 

Ответить

Роман Сакутин

Game
8

чтобы заработать миллионы - нужны миллионы.

По этому у вас и нет миллионов 

Ответить

Михаил Похеров

Роман
5

Богатые богатеют. Никогда такого не было! 

Ответить

Konstantin

Роман
4

Угу. Просто у тебя инвестора нормального не было, вот и бесишься. )

Ответить

Game Topia

Роман
0

Ну вы об этом и говорите

Ответить

Евгений Кирьянов

Game
0

Так вы идею оформите, да сходите на встречи с инвесторами и фондами - у нас грантов дают целую кучу, например фонд бортника, инвесторов не много но есть, например морейнис. 
Можно несколько миллионов получить на хорошо проработанный проект

Ответить

Game Topia

Евгений
0

Тут есть несколько неувязок. Время затраченное на хорошо проработанный проект уже стоит больше тех самых нескольких миллионов. Да и что можно сделать на несколько миллионов, если этого даже на рекламную компанию мало. Или вы про миллионы в долларах? Пару миллионов стоит время студента, которого ещё можно одной пепсиколой мотивировать. 

Ответить

Seymur Mamedov

Game
1

Вот на все вопросы моей жизни ответил, я думал что я идиот , а это не так 

Ответить

Николай Журавлев

Game
1

России около 242 тысячи миллионеров - это и есть "латентные инвесторы".
Их надо найти и уговорить вложиться в проект. 
Но если все, на что хватает фантазии - разместить свой проект на онлайн-площадке, то естественно, только и остается говорить "я не верю в российских инвесторов".

Ответить

Василий С.

Владислав
0

убогий софт типа госуслуг нафиг никому не впилился.. но... включается инфоповод.. деньги.. власть. и вуаля! топовое приложение которое всем нужно!
ЗЫ. теперь Госуслуги стали действительно удобнее. Даже меня в этом убедили. Но изначально полезный софт никому не нужен.
И да... как сказала одна девуля, учившаяся с Цукербергом в одном универе... его фейсбук нафиг никому не впирался, он ходил и упрашивал всех зарегаться там. Но потом что-то поменялось. И по итогу весь успех не в приложении/идее/сайте, а в том самом "что-то".

Ответить

Max goriachev

Владислав
0

Я тоже хочу

Ответить

В А

Владислав
0

Лучше купи 30 ульев и разводи карпатку

Ответить

Василий С.

В
0

30 стульев и разводить кроликов

Ответить

Владислав Пасека

5

До сих пор не начал пользоваться. 

Ответить

Михаил Похеров

Владислав
48

Все ждут тебя. И оценка сервиса привысит 30 млрд $ 

Ответить

Владислав Пасека

Михаил
10

Ладно, уговорил

Ответить

Nekto Nikto

Владисл…
4

Ну и зря. Если ваш приход так повысит капитализацию компании, стоило бы поторговаться за долю в ней.

Ответить

Всвиторе

Владислав
0

Я пользовался. Прикольная программа. Очень просто, но очень дорого.

Ответить

Николай Журавлев

Всвиторе
0

Там и бесплатного функционала многим хватает. Мы например наваяли в ней КП для размещения на своем сайте

https://www.masterplans.ru/files/kp-biznes-plan-p…
https://www.masterplans.ru/files/kp-biznes-plan-proizvodstva.pdf
www.masterplans.ru
Ответить

Товарный космос

19

Когда хочу послать амбициозного или жадного заказчика нахуй (но так, чтоб он не обиделся), посылаю его в Канву.

Ответить

Valentin Dombrovsky

8

М-м-м, какая милая сладкая вылизанная история успеха стартапа из Кремниевой Долины — любо-дорого. :) 

Ответить

Балкон.Ру

Valentin
12

заплатила за работу $100. Пара не стала тратить деньги и вложила их в развитие проекта

😎

Ответить

Николай Журавлев

Балкон.Ру
4

Прямо как цитата из анекдота: "Мы так бы и мыли как дураки эти яблоки, но тут умерла бабушка и оставила нам в наследство 20 миллионов"

Ответить

Valentin Dombrovsky

Балкон.Ру
0

Это называется «бережливый стартап». 

Ответить

Sergey Zhigunov

Valentin
1

Австралия это не Америка

Ответить

Valentin Dombrovsky

Sergey
0

Читаем внимательно: 

 Она задержалась в Сан-Франциско: жила в квартире брата, пользовалась бесплатным Wi-Fi на фудкортах и проводила десятки встреч с возможными инвесторами и техническими специалистами.

«Были сотни отказов: от инвесторов, потенциальных членов команды, ранних клиентов. Чтобы создать стартап, вы должны плыть против течения много лет», — поясняет Перкинс.

Несмотря на отказ, Билл Тай помог ей найти людей, чьи деньги и знания позволили реализовать проект. Одним из первых полезных знакомых стал создатель Google Maps Ларс Расмуссен.

И Тэ Дэ И Тэ Пэ

Ответить

Sergey Zhigunov

Valentin
0

И это не меняет того что продукт из Австралии, т.к. локация именно Перт, Овнеры из Австралии, а главный офис в Сиднее.

Ответить

Valentin

Sergey
0

Но история - типичная для историй успеха проекта из Долины. 

Ответить

Василий С.

Sergey
0

Австралия - континент

Ответить

Дмитрий Беговатов

–12

Здоровский сервис, используем у себя в Storyland.mobi для хранения шаблонов (чтобы не делать свой мега-крутой графический редактор).

Кстати о том как мы внедряли у себя mvp шаблонов с использованием канвы описал на виси.

Как заработать 100 тысяч рублей на слабостях…
Привет, меня зовут Дима, я основатель сервиса Storyland – конструктора сайтов в формате Stories…
vc.ru
Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Дмитрий
12

Да пох ваще ) щас бы пиариться в комментах на вц 

Ответить

Alexander Shumovich

5

Открыл для себя это сервис когда искал простой и понятный инструмент чтобы сверстать резюме. После просмотра нескольких десятков вариантов остановился на Canva. Пользуюсь бесплатной версией и мои ожидания она полностью закрывает. Для экспорта в PDF платная подписка не нужна. Судить о справедливой стоимости компании сложно, но своя ниша у сервиса точно есть.

Ответить

Dima Kalinov

Alexander
1

Есть cv2you и неплохая resume io ещё

Ответить

Светский лолипоп

4
Ответить

Михаил Похеров

4

Баба из статьи молодец. Преодолеть пару тысяч сложностей. Надеюсь не пропогандизм в стиле истории основателя компании 

Ответить

Bezhan Afghan

3

Есть новичок на рынке, это Glorify app. Он больше предназначен для инстаграм-историй, создания фото для карточек товара и так далее. Там чище, чем в канве. Там есть множество шаблонов. Думаю, проект имеет потенциал :)

Ответить

Andrew Muralov

2

«Начал использовать Canva. Смотрите это видео, чтобы узнать почему». Как заголовок из Яндекс-дзена. 

Ответить

John Popel

2

@Валерия Микаева , спасибо за отличную статью об отличном стартапе!

Ответить

Степан Марципан

1

Мы лепили всякую хуйню, никто не давал деньги кроме мамы, а потом пришел создатель гугл мапс и дизайнер гугла с тех.командой и мы запилили стартап на бабки инвесторов.

Ответить

Sergey Zhigunov

Степан
0

Илону в свое время мамка тоже денег надавала, а потом пошло поехало, FFF рулит.

Ответить

Артем Соловей

0

Используем практически с момента появления. Круче ниче обнаружено не было. Десктоп версия рулит.

Ответить

Сергей Бондаренко

Артем
3

Круче PhotoShop, но в него надо уметь.

Ответить

Вадим Балашов

Артем
1

Самый полезный коммент) не знал про десктоп версию - это все меняет!

Кстати, когда-то они просили меня статью-обзор разместить на блоге onwordpress.ru, в 2018 году. На тот момент меня не впечатлил сервис, статья так и не была написана. Кто же знал, что ребята станут миллиардерами и я буду читать об этом на vc.ru =)

Ответить

Evgeny Shirokov

1

"Люди тратили целый семестр на то, чтобы изучить, где находятся кнопки. Это выглядело нелепо"
Вот дальше походу можно не читать.

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Evgeny
2

Не, в целом норм, так и есть ведь у многих

Ответить

Evgeny Shirokov

БАБКА
–1

Сервис то норм(особенно для тех, кому лень и не хочется изучать Фотошоп и другое серьезное программное обеспечение) , раз в год может пользую, когда лень что-то самому делать.
Но логика у этой девочки вот пиздец. Как она вообще включала компьютер? Ведь это надо знать, где кнопочка включения находится, да и в принципе что она делает.

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Evgeny
0

Это не у девочки проблемы. Это проблема образования. В России много где на уроках информатики примерно то же самое происходит. Вместо фундаментальных знаний дают под диктовку писать куда какую кнопочку нажимать 

Ответить

Артур Анатольевич Ротарь

1

У кого есть номер девчонки?

Ответить

Maxim Syabro

Артур
0

Какой? Любой?

Ответить

Артур Анатольевич Ротарь

Maxim
–1

Можно Ник в телеге

Ответить

Maxim Syabro

Артур
1

Ник - Николай?

Ответить

Артур

Maxim
1

Он самый) но на крайняк можно и Асю из аськи))

Ответить

Maxim Syabro

Артур
0
Ответить

Konstantin

Артур
0

На Мамбе же

Ответить

Anton B.

1

Весьма и весьма удобная штука, у нас платная версия. Им бы подтянуть уровни доступа и управление ими и будет прекрасно. А сейчас это реализовано крайне убого

Ответить

Светлана Ракленко

1

Canva для меня ван лав, для простеньких шаблонов, создания и хранения заготовок - это самое то. Очень удобно даже элементарно делать быстро контент по стандарту любых соц сетей + большая фотостоковая библиотека 

Ответить

Божий клуб

1

Молодец она! Все-таки есть люди, которые действительно упрощают нашу жизнь. Я бы хотела иметь такую программу еще в 2006, чтобы просто дать на нее ссылку тем клиентам, которым не нужен умеющий думать дизайнер, а ‘рукашоп’. Вот сколько было клиентов, которые просто приходили и говорили, что тебе делать, а на твое профессиональное мнение им плевать. Вот таким даёшь Канву, и все они сами делают! Причем, они часто кичатся, что делали сами раньше дизайн, а сейчас предоставляют тебе рабу дизайнеру работу и ты должен им поклоняться за копейки. На самом деле если бы он знали пакет Адоби как дизайнер, то платили бы то что заслуженно, и не просили ‘летящую корову с ведром в зубах и лого побольше’. Кароч поэнта: канва все решила

Ответить

Ревизор

1

Насколько я понимаю в этом сервисе можно из готовых шаблонов по быстрому наклипать каких то картинок, судя по всему очень посредственных, ну не знаю, видимо это кому то нужно) это довольно реднековский инструмент, профессионал этим пользоваться никогда не будет, вроде как идея то понятна, что бы всякие колхазаны, которые вообще ничего не понимают тоже могли бы окунуться в мир дезигна, просто зачем?) лучше уж тогда вообще без дизайна, чем с плохим или созданным из какого то конкретного, номерного шаблона. 

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Иосиф Перельман

0

крутой сервис, кучу проблем закрывает без необходимости иметь дизайнера в команде за очень даже адекватный ценник

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Иван Петров

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отлично

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s0undwave

0

Canva обалденная. Много раз выручала

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Я думаю, что всё, после того как конторы уперлись в 145 миллионов россиян как пользователей, и поняли что база больше не растет, стали ошкуривать клиентов имеющихся, отчеты о квартальной и годовой выручке сами себя не…
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Поджог Сараев
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Здравствуйте, Сергей! Цена товара формируется динамически и зависит от множества факторов, поэтому может отличаться для одного пользователя в разные моменты времени. К сожалению, мы не можем раскрыть детали…
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