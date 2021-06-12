Весной 2021 года основатели Canva стали миллиардерами — несмотря на то, что на старте им отказали сотни инвесторов, потенциальных сотрудников и клиентов.

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Первый стартап

В 2007 году 19-летняя студентка Университета Западной Австралии Мелани Перкинс давала частные уроки по графическому дизайну. Она заметила, что большинство программ, которые используют её сокурсники, очень сложны.

Мелани Перкинс Curvy

«Люди тратили целый семестр на то, чтобы изучить, где находятся кнопки. Это выглядело нелепо», — говорила девушка.

Перкинс вместе со своим парнем Клиффом Обрехтом, который учился в том же вузе, решила исправить ситуацию. В 2007 году студенты разработали онлайн-инструмент для дизайна школьных выпускных альбомов Fusion Books.

На сайте Fusion Books клиенты могли бесплатно оформлять альбомы, а Перкинс с Обрехтом брали деньги за их печать. Пара взяла $5000 в кредит и вложила деньги в разработку сервиса, рекламу в интернете и печать образцов.

Студенты организовали офис в гостиной мамы Перкинс, там они принимали звонки от клиентов. В гараже установили печатный станок, лотки с бумагой и картриджами. За полгода до окончания университета девушка бросила учёбу, чтобы сконцентрироваться на бизнесе.

В 2008 году Fusion Books получила первого клиента: им стала французская школа в Сиднее, которая заплатила за работу $100. Пара не стала тратить деньги и вложила их в развитие проекта. За первые три года работы сервис провёл 120 сделок.

Позже для развития стартапа партнёрам понадобилось $50 тысяч — эти деньги им дала в долг мама Перкинс. «Бабушка и дедушка скончались и оставили наследство маме. Она щедро одолжила нам деньги. Это мотивировало нас, помогло окупить проект и вернуть кредит», — рассказала в интервью Перкинс.

Главная страница Fusion Books

В 2021 году Fusion Books продолжает принимать заказы из Австралии, Новой Зеландии и Франции. На сайте компании говорится о тысячах завершённых проектов и миллионах напечатанных страниц. Дизайн остаётся бесплатной опцией для всех пользователей, проект зарабатывает на печати альбомов и продаже стоковых изображений.

Ещё на старте Fusion Books Перкинс и Обрехт задумались об аналогичном дизайн-сервисе, но не для школьников и студентов, а для предпринимателей. Так появилась идея Canva, для воплощения которой партнёрам понадобились инвестиции.

Инвестиции по $10 тысяч

В 2010 году на конференции в австралийском Перте Перкинс познакомилась с венчурным капиталистом Биллом Тайем. Тот заинтересовался её идеей запустить сервис, который позволит предпринимателям создавать иллюстрации и интерфейсы без помощи дизайнеров.

Он пообещал Перкинс встретиться с ней в Кремниевой долине и обсудить инвестиции. Спустя год она собрала идеи по проекту и отправилась в Сан-Франциско. «Я напечатала их на машинке и перевязала красивой лентой. Это было забавно. Вряд ли многие люди используют бумажные презентации», — вспоминала предпринимательница. Однако Тай не вложился в проект.

Он много разговаривал по телефону. Казалось, ему совершенно неинтересно, что я говорю. На следующий день он действительно сказал, что был бы рад вложить деньги, если бы мне удалось найти профессиональную техническую команду. На это нам понадобился год. Мелани Перкинс соосновательница Canva

Она задержалась в Сан-Франциско: жила в квартире брата, пользовалась бесплатным Wi-Fi на фудкортах и проводила десятки встреч с возможными инвесторами и техническими специалистами.

«Были сотни отказов: от инвесторов, потенциальных членов команды, ранних клиентов. Чтобы создать стартап, вы должны плыть против течения много лет», — поясняет Перкинс.

Несмотря на отказ, Билл Тай помог ей найти людей, чьи деньги и знания позволили реализовать проект. Одним из первых полезных знакомых стал создатель Google Maps Ларс Расмуссен.

Встреча с Ларсом Расмуссеном стала ключевой. Прежде я не думала, что люди из таких крупных компаний могут быть милыми. Наше знакомство радикально изменило перспективы и видение Canva. Ларс также собрал техническую команду. Мелани Перкинс

Расмуссен, в свою очередь, привлёк к проекту бывшего дизайнера Google Кэмерона Адамса, который в 2012 году стал третьим учредителем Canva и взял на себя технические вопросы.

Слева направо: Клифф Обрехт, Мелани Перкинс и Кэмерон Адамс Marketing Review

Позже Билл Тай пригласил девушку на MaiTai — встречу предпринимателей и инвесторов, увлекающихся кайтсёрфингом. Ради шанса презентовать Canva Перкинс пришлось овладеть новым видом спорта. Позже она призналась, что боялась травмироваться на сёрфе, но рисковала ради проекта.

Поначалу инвесторы опасались вкладывать крупные суммы в проект начинающих предпринимателей из Австралии. Поэтому компания получила ряд мелких инвестиций — каждая в районе $10 тысяч.

У нас не было ведущего инвестора, как это обычно происходит. Почти все чеки были номиналом около $10 тысяч. Самая большое вложение — $250 тысяч. Это показывало, что инвесторы верят в наш успех, но раунд получился нетипичным. Мелани Перкинс

В марте 2013 года общая сумма финансирования достигла $3 млн, что позволило приступить к работе над сервисом. Canva поддержал в том числе Билл Тай — он сдержал обещание и помог стартапу после формирования технической команды.

Средства также вложили венчурная компания Matrix Partners, фонды InterWest Partners и 500 Startups, финансовый директор Yahoo Кен Голдман и другие. Ещё часть средств проект получил от правительства Австралии в качестве гранта.

Запуск Canva

Команде понадобился год, чтобы доделать сервис. Основателям помог опыт первого проекта: при запуске Fusion Books они использовали специальный сайт для тестирования поведения пользователей. Аналитика показала, что люди зачастую боятся что-то нажимать и создавать дизайны.

Поэтому отдельное внимание при разработке Canva уделили адаптации пользователей и созданию позитивного эмоционального опыта. Компания запустила проморолик, который объяснял, что работать в Canva легко. Также в сервисе появились обучающие задания и круглосуточная служба поддержки.

Проморолик «Canva: дизайн — это всё вокруг нас»

В августе 2013 года Перкинс, Обрехт и Адамс запустили первую версию Canva для Австралии и США. Интерфейс сервиса был похож на Fusion Books. Внизу находились вкладки для выбора фона, фотографий и картинок, а также кнопка для загрузки своих материалов.

Так Canva выглядел в 2013 году

До запуска сервиса в СМИ была только информация о том, что Canva планирует решить трудности при создании дизайнов, без подробностей. Как позже объяснила Перкинс, это сделали сознательно — компания решила создать интригу.

Нам не нравится, когда между новостями и реальным выходом продукта на рынок проходит много времени. Поэтому мы начали рассказывать о сервисе лишь тогда, когда он уже был готов. Мелани Перкинс

За несколько дней до запуска стартап разослал журналистам релизы с просьбой не выпускать статью до конкретного времени. Одно из СМИ опубликовало текст почти сразу, где раскритиковало Canva.

«В статье сервис описали как глупую программу для работы со стоковыми картинками. После стольких месяцев разработки было неприятно получить такой негатив», — вспоминала предпринимательница.

Евангелист из Apple

В 2014 году евангелистом Canva стал эксперт по соцсетям и технологиям Гай Кавасаки.

В 1980-х годах он продвигал компьютеры Macintosh от Apple, убеждая разработчиков использовать именно эти устройства. После он консультировал предпринимателей и компании (в том числе Google) написал несколько книг и основал венчурную фирму.

Представители Canva связались с экспертом, увидев его имя в списках пользователей. С помощью сервиса Кавасаки планировал повторить свой успех евангелиста и сделать дизайн «ближе к народу». Он рассказывает о Canva в интервью и подкастах, общается с журналистами и отвечает на вопросы о сервисе, его целях и планах.

«Начал использовать Canva. Смотрите это видео, чтобы узнать почему». Первая публикация Гая Кавасаки, посвящённая началу работы с Canva

В начале своей работы с Canva Кавасаки отметил, что не планирует переманивать клиентов у других дизайнерских сервисов. Основная цель стартапа — сделать дизайн доступным для тех клиентов, кто в нём не разбирается, утверждал он.

Демократизированные компьютеры — это Macintosh, демократизированная информация — Google, демократизированная коммерция — eBay. Точно так же Canva демократизирует дизайн. У вас не так много шансов демократизировать отрасль, поэтому я воспользовался возможностью работать в Canva. Гай Кавасаки

Список: как рос сервис и сколько получал инвестиций

Так Canva выглядит в 2021 году

За первые 11 месяцев компания привлекла более 600 тысяч пользователей. Вот как проект рос в следующие годы:

В июле 2014 года Canva собрала $3,6 млн. Компания достигла показателя в 600 тысяч пользователей.

В мае 2015 года число пользователей выросло до 2 млн, стартап привлёк $6 млн. В октябре компания получила ещё $15 млн, а число пользователей выросло почти вдвое, до 5 млн.

В 2016-м Canva привлекла ещё $15 млн от Blackbird Ventures и Felicis.

В 2017 году Canva стала прибыльной за счёт 294 тысяч платных клиентов, которые покупали аккаунты с расширенным набором опций.

В январе 2018-го компания получила $40 млн от венчурной компании Sequoia Capital, саму Canva оценили в $1 млрд.

В мае 2019 года новый раунд финансирования принёс компании $70 млн. Представители проекта сообщили о 15 млн активных пользователей в месяц. Деньги направили на создание Canva Enterprise, предназначенного для крупных компаний.

В октябре 2019-го стартап привлёк ещё $85 млн. По собственным данным, на сайте ежемесячно регистрировались 20 млн пользователей, сервисом пользовались 85% компаний из списка Fortune 500.

В 2020-м сервис привлёк $60 млн при оценке в $6 млрд

В апреле 2021 года компания получила $71 млн инвестиций и достигла оценки в $15 млрд. По данным Crunchbase, всего в компанию вложили около $370 млн инвестиций.

Выход Canva за пределы Австралии

В августе 2014 года Canva открыла первый иностранный офис в Маниле, столице Филиппин. Изначально филиппинская команда состояла из шести человек, к 2020 году она выросла в десять раз. Здесь трудятся дизайнеры, инженеры, консультанты и другие сотрудники.

В 2014 году Canva открыла офис в Китае, здесь специалисты разрабатывают отдельную версию сервиса, ориентированную на китайский рынок — с интеграцией в популярные мессенджеры и с QR-кодами.

Интерфейс китайской версии Canva

Проблемы с безопасностью

24 мая 2019 года в открытом доступе оказались почтовые адреса, имена, города проживания и другая информация пользователей Canva. Хакер GnosticPlayers сам сообщил о взломе изданию ZDNet.

В результате пострадали данные более 139 млн человек. В Canva утверждали, что злоумышленник не получили доступ к платёжным данным.

На сайте появилось сообщение о взломе, компания также разослала клиентам письма с информацией об инциденте и просьбой изменить пароль.

Обращение Canva раскритиковали в соцсетях. Пользователям не понравилось, что перед информацией об утечке авторы разместили рекламу новой функции сервиса — печати дизайна на футболках.

Dooner 🏴‍☠️ @TimothyDooner @AdamRobinsonCDM @canva Well now you can make a t-shirt with some stock photos that reads, “My Canva Got Hacked & All I Got Was This Stupid T-Shirt” «Что ж, теперь вы можете сделать футболку с несколькими стоковыми фотографиями с надписью “Мой аккаунт в Canva взломан. Всё, что у меня осталось — дурацкая футболка”», — один из твитов недовольного пользователя, возмущённого рекламным началом письма

Через две недели после взлома Canva ввела систему двухфакторной аутентификации. По настоянию инвесторов владельцы сервиса обратились в ФБР с требованием провести официальное расследование.

Спустя семь месяцев хакер сообщил, что ему удалось расшифровать данные 4 млн пользователей. Canva снова разослала клиентам письма с просьбой сменить пароль и инструкцией. 12 января 2020 года сервис заблокировал все аккаунты с неизменёнными паролями.

Canva в 2021 году: основатели стали миллиардерами и открывают новые офисы

Соучредители Canva Кэмерон Адамс (слева), Клифф Обрехт (в центре) и генеральный директор Мелани Перкинс (справа) Canva

Canva получает доход от платных платных подписок (годовая стоит около €110) и корпоративных аккаунтов (€27 в месяц за одного человека), которые дают пользователям дополнительные опции. Ещё компания зарабатывает на продаже стоковых фото. У Canva есть офисы в Сиднее, Маниле и Пекине, недавно компания открыла представительство в техасском Остине.

После привлечения $71 млн в апреле 2021 года оценка компании выросла до $15 млрд. Мелани Перкинс и Клифф Оберехт, владеющие 15% акций каждый, стали миллиардерами. Тогда же Canva объявила, что планирует рост выручки в 2021-м на 130% год к году, до $500 млн.