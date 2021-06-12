«Глупая программа со стоковыми картинками» с оценкой в $15 млрд: как развивался австралийский сервис Canva Статьи редакции
Весной 2021 года основатели Canva стали миллиардерами — несмотря на то, что на старте им отказали сотни инвесторов, потенциальных сотрудников и клиентов.
Первый стартап
В 2007 году 19-летняя студентка Университета Западной Австралии Мелани Перкинс давала частные уроки по графическому дизайну. Она заметила, что большинство программ, которые используют её сокурсники, очень сложны.
«Люди тратили целый семестр на то, чтобы изучить, где находятся кнопки. Это выглядело нелепо», — говорила девушка.
Перкинс вместе со своим парнем Клиффом Обрехтом, который учился в том же вузе, решила исправить ситуацию. В 2007 году студенты разработали онлайн-инструмент для дизайна школьных выпускных альбомов Fusion Books.
На сайте Fusion Books клиенты могли бесплатно оформлять альбомы, а Перкинс с Обрехтом брали деньги за их печать. Пара взяла $5000 в кредит и вложила деньги в разработку сервиса, рекламу в интернете и печать образцов.
Студенты организовали офис в гостиной мамы Перкинс, там они принимали звонки от клиентов. В гараже установили печатный станок, лотки с бумагой и картриджами. За полгода до окончания университета девушка бросила учёбу, чтобы сконцентрироваться на бизнесе.
В 2008 году Fusion Books получила первого клиента: им стала французская школа в Сиднее, которая заплатила за работу $100. Пара не стала тратить деньги и вложила их в развитие проекта. За первые три года работы сервис провёл 120 сделок.
Позже для развития стартапа партнёрам понадобилось $50 тысяч — эти деньги им дала в долг мама Перкинс. «Бабушка и дедушка скончались и оставили наследство маме. Она щедро одолжила нам деньги. Это мотивировало нас, помогло окупить проект и вернуть кредит», — рассказала в интервью Перкинс.
В 2021 году Fusion Books продолжает принимать заказы из Австралии, Новой Зеландии и Франции. На сайте компании говорится о тысячах завершённых проектов и миллионах напечатанных страниц. Дизайн остаётся бесплатной опцией для всех пользователей, проект зарабатывает на печати альбомов и продаже стоковых изображений.
Ещё на старте Fusion Books Перкинс и Обрехт задумались об аналогичном дизайн-сервисе, но не для школьников и студентов, а для предпринимателей. Так появилась идея Canva, для воплощения которой партнёрам понадобились инвестиции.
Инвестиции по $10 тысяч
В 2010 году на конференции в австралийском Перте Перкинс познакомилась с венчурным капиталистом Биллом Тайем. Тот заинтересовался её идеей запустить сервис, который позволит предпринимателям создавать иллюстрации и интерфейсы без помощи дизайнеров.
Он пообещал Перкинс встретиться с ней в Кремниевой долине и обсудить инвестиции. Спустя год она собрала идеи по проекту и отправилась в Сан-Франциско. «Я напечатала их на машинке и перевязала красивой лентой. Это было забавно. Вряд ли многие люди используют бумажные презентации», — вспоминала предпринимательница.
Однако Тай не вложился в проект.
Она задержалась в Сан-Франциско: жила в квартире брата, пользовалась бесплатным Wi-Fi на фудкортах и проводила десятки встреч с возможными инвесторами и техническими специалистами.
«Были сотни отказов: от инвесторов, потенциальных членов команды, ранних клиентов. Чтобы создать стартап, вы должны плыть против течения много лет», — поясняет Перкинс.
Несмотря на отказ, Билл Тай помог ей найти людей, чьи деньги и знания позволили реализовать проект. Одним из первых полезных знакомых стал создатель Google Maps Ларс Расмуссен.
Расмуссен, в свою очередь, привлёк к проекту бывшего дизайнера Google Кэмерона Адамса, который в 2012 году стал третьим учредителем Canva и взял на себя технические вопросы.
Позже Билл Тай пригласил девушку на MaiTai — встречу предпринимателей и инвесторов, увлекающихся кайтсёрфингом. Ради шанса презентовать Canva Перкинс пришлось овладеть новым видом спорта. Позже она призналась, что боялась травмироваться на сёрфе, но рисковала ради проекта.
Поначалу инвесторы опасались вкладывать крупные суммы в проект начинающих предпринимателей из Австралии. Поэтому компания получила ряд мелких инвестиций — каждая в районе $10 тысяч.
В марте 2013 года общая сумма финансирования достигла $3 млн, что позволило приступить к работе над сервисом. Canva поддержал в том числе Билл Тай — он сдержал обещание и помог стартапу после формирования технической команды.
Средства также вложили венчурная компания Matrix Partners, фонды InterWest Partners и 500 Startups, финансовый директор Yahoo Кен Голдман и другие. Ещё часть средств проект получил от правительства Австралии в качестве гранта.
Запуск Canva
Команде понадобился год, чтобы доделать сервис. Основателям помог опыт первого проекта: при запуске Fusion Books они использовали специальный сайт для тестирования поведения пользователей. Аналитика показала, что люди зачастую боятся что-то нажимать и создавать дизайны.
Поэтому отдельное внимание при разработке Canva уделили адаптации пользователей и созданию позитивного эмоционального опыта. Компания запустила проморолик, который объяснял, что работать в Canva легко. Также в сервисе появились обучающие задания и круглосуточная служба поддержки.
В августе 2013 года Перкинс, Обрехт и Адамс запустили первую версию Canva для Австралии и США. Интерфейс сервиса был похож на Fusion Books. Внизу находились вкладки для выбора фона, фотографий и картинок, а также кнопка для загрузки своих материалов.
До запуска сервиса в СМИ была только информация о том, что Canva планирует решить трудности при создании дизайнов, без подробностей. Как позже объяснила Перкинс, это сделали сознательно — компания решила создать интригу.
За несколько дней до запуска стартап разослал журналистам релизы с просьбой не выпускать статью до конкретного времени. Одно из СМИ опубликовало текст почти сразу, где раскритиковало Canva.
«В статье сервис описали как глупую программу для работы со стоковыми картинками. После стольких месяцев разработки было неприятно получить такой негатив», — вспоминала предпринимательница.
Евангелист из Apple
В 2014 году евангелистом Canva стал эксперт по соцсетям и технологиям Гай Кавасаки.
В 1980-х годах он продвигал компьютеры Macintosh от Apple, убеждая разработчиков использовать именно эти устройства. После он консультировал предпринимателей и компании (в том числе Google) написал несколько книг и основал венчурную фирму.
Представители Canva связались с экспертом, увидев его имя в списках пользователей. С помощью сервиса Кавасаки планировал повторить свой успех евангелиста и сделать дизайн «ближе к народу». Он рассказывает о Canva в интервью и подкастах, общается с журналистами и отвечает на вопросы о сервисе, его целях и планах.
В начале своей работы с Canva Кавасаки отметил, что не планирует переманивать клиентов у других дизайнерских сервисов. Основная цель стартапа — сделать дизайн доступным для тех клиентов, кто в нём не разбирается, утверждал он.
Список: как рос сервис и сколько получал инвестиций
За первые 11 месяцев компания привлекла более 600 тысяч пользователей. Вот как проект рос в следующие годы:
- В июле 2014 года Canva собрала $3,6 млн. Компания достигла показателя в 600 тысяч пользователей.
- В мае 2015 года число пользователей выросло до 2 млн, стартап привлёк $6 млн. В октябре компания получила ещё $15 млн, а число пользователей выросло почти вдвое, до 5 млн.
- В 2016-м Canva привлекла ещё $15 млн от Blackbird Ventures и Felicis.
- В 2017 году Canva стала прибыльной за счёт 294 тысяч платных клиентов, которые покупали аккаунты с расширенным набором опций.
- В январе 2018-го компания получила $40 млн от венчурной компании Sequoia Capital, саму Canva оценили в $1 млрд.
- В мае 2019 года новый раунд финансирования принёс компании $70 млн. Представители проекта сообщили о 15 млн активных пользователей в месяц. Деньги направили на создание Canva Enterprise, предназначенного для крупных компаний.
- В октябре 2019-го стартап привлёк ещё $85 млн. По собственным данным, на сайте ежемесячно регистрировались 20 млн пользователей, сервисом пользовались 85% компаний из списка Fortune 500.
- В 2020-м сервис привлёк $60 млн при оценке в $6 млрд
- В апреле 2021 года компания получила $71 млн инвестиций и достигла оценки в $15 млрд. По данным Crunchbase, всего в компанию вложили около $370 млн инвестиций.
Выход Canva за пределы Австралии
В августе 2014 года Canva открыла первый иностранный офис в Маниле, столице Филиппин. Изначально филиппинская команда состояла из шести человек, к 2020 году она выросла в десять раз. Здесь трудятся дизайнеры, инженеры, консультанты и другие сотрудники.
В 2014 году Canva открыла офис в Китае, здесь специалисты разрабатывают отдельную версию сервиса, ориентированную на китайский рынок — с интеграцией в популярные мессенджеры и с QR-кодами.
Проблемы с безопасностью
24 мая 2019 года в открытом доступе оказались почтовые адреса, имена, города проживания и другая информация пользователей Canva. Хакер GnosticPlayers сам сообщил о взломе изданию ZDNet.
В результате пострадали данные более 139 млн человек. В Canva утверждали, что злоумышленник не получили доступ к платёжным данным.
На сайте появилось сообщение о взломе, компания также разослала клиентам письма с информацией об инциденте и просьбой изменить пароль.
Обращение Canva раскритиковали в соцсетях. Пользователям не понравилось, что перед информацией об утечке авторы разместили рекламу новой функции сервиса — печати дизайна на футболках.
Через две недели после взлома Canva ввела систему двухфакторной аутентификации. По настоянию инвесторов владельцы сервиса обратились в ФБР с требованием провести официальное расследование.
Спустя семь месяцев хакер сообщил, что ему удалось расшифровать данные 4 млн пользователей. Canva снова разослала клиентам письма с просьбой сменить пароль и инструкцией. 12 января 2020 года сервис заблокировал все аккаунты с неизменёнными паролями.
Canva в 2021 году: основатели стали миллиардерами и открывают новые офисы
Canva получает доход от платных платных подписок (годовая стоит около €110) и корпоративных аккаунтов (€27 в месяц за одного человека), которые дают пользователям дополнительные опции. Ещё компания зарабатывает на продаже стоковых фото. У Canva есть офисы в Сиднее, Маниле и Пекине, недавно компания открыла представительство в техасском Остине.
После привлечения $71 млн в апреле 2021 года оценка компании выросла до $15 млрд. Мелани Перкинс и Клифф Оберехт, владеющие 15% акций каждый, стали миллиардерами. Тогда же Canva объявила, что планирует рост выручки в 2021-м на 130% год к году, до $500 млн.
Инвестиции, полученные в апреле 2021 года, основатели планируют направить на расширение штата и доработку сервиса. Одно из направлений развития платформы — создание специального сервиса Canva Apps, который будет интегрироваться в приложения вроде Instagram и Pinterest и позволит создавать дизайн для публикаций и «историй» прямо в них.
Хочу тоже сделать сервис какой-нибудь в интернете, который что-то упрощает, хотя бы на 10млн$
Я тоже хочу чтобы ты сделал уже что-нибудь хотя бы на $10 млн. Давай поднажми!
Сделать просто, но что дальше? Даже, если вы гениальный программист и стратег, то без миллионов на сервера, рекламу и юристов - не обойтись. К тому же, после релиза вы не справитесь в одиночку с багами, избежать которые не получается ни у кого. И вот этих миллионов нужно очень много, чтобы долгое время на холостых работать... Поэтому, чтобы заработать миллионы - нужны миллионы. А инвесторы... В России я в них не верю.
чтобы заработать миллионы - нужны миллионы.
По этому у вас и нет миллионов
Так вы идею оформите, да сходите на встречи с инвесторами и фондами - у нас грантов дают целую кучу, например фонд бортника, инвесторов не много но есть, например морейнис.
Можно несколько миллионов получить на хорошо проработанный проект
Тут есть несколько неувязок. Время затраченное на хорошо проработанный проект уже стоит больше тех самых нескольких миллионов. Да и что можно сделать на несколько миллионов, если этого даже на рекламную компанию мало. Или вы про миллионы в долларах? Пару миллионов стоит время студента, которого ещё можно одной пепсиколой мотивировать.
Вот на все вопросы моей жизни ответил, я думал что я идиот , а это не так
России около 242 тысячи миллионеров - это и есть "латентные инвесторы".
Их надо найти и уговорить вложиться в проект.
Но если все, на что хватает фантазии - разместить свой проект на онлайн-площадке, то естественно, только и остается говорить "я не верю в российских инвесторов".
убогий софт типа госуслуг нафиг никому не впилился.. но... включается инфоповод.. деньги.. власть. и вуаля! топовое приложение которое всем нужно!
ЗЫ. теперь Госуслуги стали действительно удобнее. Даже меня в этом убедили. Но изначально полезный софт никому не нужен.
И да... как сказала одна девуля, учившаяся с Цукербергом в одном универе... его фейсбук нафиг никому не впирался, он ходил и упрашивал всех зарегаться там. Но потом что-то поменялось. И по итогу весь успех не в приложении/идее/сайте, а в том самом "что-то".
До сих пор не начал пользоваться.
Все ждут тебя. И оценка сервиса привысит 30 млрд $
Ладно, уговорил
Ну и зря. Если ваш приход так повысит капитализацию компании, стоило бы поторговаться за долю в ней.
Там и бесплатного функционала многим хватает. Мы например наваяли в ней КП для размещения на своем сайте
М-м-м, какая милая сладкая вылизанная история успеха стартапа из Кремниевой Долины — любо-дорого. :)
Прямо как цитата из анекдота: "Мы так бы и мыли как дураки эти яблоки, но тут умерла бабушка и оставила нам в наследство 20 миллионов"
Австралия это не Америка
Читаем внимательно:
Она задержалась в Сан-Франциско: жила в квартире брата, пользовалась бесплатным Wi-Fi на фудкортах и проводила десятки встреч с возможными инвесторами и техническими специалистами.
«Были сотни отказов: от инвесторов, потенциальных членов команды, ранних клиентов. Чтобы создать стартап, вы должны плыть против течения много лет», — поясняет Перкинс.
Несмотря на отказ, Билл Тай помог ей найти людей, чьи деньги и знания позволили реализовать проект. Одним из первых полезных знакомых стал создатель Google Maps Ларс Расмуссен.
И Тэ Дэ И Тэ Пэ
И это не меняет того что продукт из Австралии, т.к. локация именно Перт, Овнеры из Австралии, а главный офис в Сиднее.
Здоровский сервис, используем у себя в Storyland.mobi для хранения шаблонов (чтобы не делать свой мега-крутой графический редактор).
Кстати о том как мы внедряли у себя mvp шаблонов с использованием канвы описал на виси.
Открыл для себя это сервис когда искал простой и понятный инструмент чтобы сверстать резюме. После просмотра нескольких десятков вариантов остановился на Canva. Пользуюсь бесплатной версией и мои ожидания она полностью закрывает. Для экспорта в PDF платная подписка не нужна. Судить о справедливой стоимости компании сложно, но своя ниша у сервиса точно есть.
Баба из статьи молодец. Преодолеть пару тысяч сложностей. Надеюсь не пропогандизм в стиле истории основателя компании
Есть новичок на рынке, это Glorify app. Он больше предназначен для инстаграм-историй, создания фото для карточек товара и так далее. Там чище, чем в канве. Там есть множество шаблонов. Думаю, проект имеет потенциал :)
«Начал использовать Canva. Смотрите это видео, чтобы узнать почему». Как заголовок из Яндекс-дзена.
Мы лепили всякую хуйню, никто не давал деньги кроме мамы, а потом пришел создатель гугл мапс и дизайнер гугла с тех.командой и мы запилили стартап на бабки инвесторов.
Илону в свое время мамка тоже денег надавала, а потом пошло поехало, FFF рулит.
Используем практически с момента появления. Круче ниче обнаружено не было. Десктоп версия рулит.
Самый полезный коммент) не знал про десктоп версию - это все меняет!
Кстати, когда-то они просили меня статью-обзор разместить на блоге onwordpress.ru, в 2018 году. На тот момент меня не впечатлил сервис, статья так и не была написана. Кто же знал, что ребята станут миллиардерами и я буду читать об этом на vc.ru =)
"Люди тратили целый семестр на то, чтобы изучить, где находятся кнопки. Это выглядело нелепо"
Вот дальше походу можно не читать.
Не, в целом норм, так и есть ведь у многих
Сервис то норм(особенно для тех, кому лень и не хочется изучать Фотошоп и другое серьезное программное обеспечение) , раз в год может пользую, когда лень что-то самому делать.
Но логика у этой девочки вот пиздец. Как она вообще включала компьютер? Ведь это надо знать, где кнопочка включения находится, да и в принципе что она делает.
Это не у девочки проблемы. Это проблема образования. В России много где на уроках информатики примерно то же самое происходит. Вместо фундаментальных знаний дают под диктовку писать куда какую кнопочку нажимать
У кого есть номер девчонки?
Какой? Любой?
Можно Ник в телеге
Ник - Николай?
Весьма и весьма удобная штука, у нас платная версия. Им бы подтянуть уровни доступа и управление ими и будет прекрасно. А сейчас это реализовано крайне убого
Canva для меня ван лав, для простеньких шаблонов, создания и хранения заготовок - это самое то. Очень удобно даже элементарно делать быстро контент по стандарту любых соц сетей + большая фотостоковая библиотека
Молодец она! Все-таки есть люди, которые действительно упрощают нашу жизнь. Я бы хотела иметь такую программу еще в 2006, чтобы просто дать на нее ссылку тем клиентам, которым не нужен умеющий думать дизайнер, а ‘рукашоп’. Вот сколько было клиентов, которые просто приходили и говорили, что тебе делать, а на твое профессиональное мнение им плевать. Вот таким даёшь Канву, и все они сами делают! Причем, они часто кичатся, что делали сами раньше дизайн, а сейчас предоставляют тебе рабу дизайнеру работу и ты должен им поклоняться за копейки. На самом деле если бы он знали пакет Адоби как дизайнер, то платили бы то что заслуженно, и не просили ‘летящую корову с ведром в зубах и лого побольше’. Кароч поэнта: канва все решила
Насколько я понимаю в этом сервисе можно из готовых шаблонов по быстрому наклипать каких то картинок, судя по всему очень посредственных, ну не знаю, видимо это кому то нужно) это довольно реднековский инструмент, профессионал этим пользоваться никогда не будет, вроде как идея то понятна, что бы всякие колхазаны, которые вообще ничего не понимают тоже могли бы окунуться в мир дезигна, просто зачем?) лучше уж тогда вообще без дизайна, чем с плохим или созданным из какого то конкретного, номерного шаблона.
крутой сервис, кучу проблем закрывает без необходимости иметь дизайнера в команде за очень даже адекватный ценник
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