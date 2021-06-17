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Норман Фостер Pragmatika

Офисные здания, разработанные Норманом Фостером:

Норман Фостер — один из известных представителей стиля хай-тек в архитектуре. Он родился в 1935 году в английском Манчестере, в небогатой семье.

Фостер бросил школу в 16 лет и начал подрабатывать клерком, уже тогда он любил рисовать и интересовался архитектурой. В 18 лет он ушёл на службу в британские ВВС, вернувшись, Фостер устроился помощником менеджера в архитектурное бюро John E. Beardshaw and Partners. Там в нём увидели потенциал и посоветовали получить образование.

Фостер окончил Архитектурную школу манчестерского университета, получил стипендию Йельской школы архитектуры и уехал учиться в США. Там он получил диплом и некоторое время работал архитектором.

В 1967 году Фостер основал собственную компанию. Бюро Fosters and Partners с момента создания получило более 400 наград в области архитектуры и выиграло множество международных конкурсов. Сейчас в компании работает больше тысячи человек на пяти континентах.

Норман Фостер получил множество наград, например, Королевскую золотую медаль в области архитектуры (1983 год), Золотую медаль Французской академии архитектуры (1991 год) и Золотую медаль Американского института архитекторов в области архитектуры (1994 год). В 1999 году он стал лауреатом 21-й Притцкеровской премии в области архитектуры (по значимости аналогична Нобелевской).

В 1990 году в честь Дня рождения королевы Фостера удостоили рыцарского звания, а в 1999 году — звания пожизненного пэра и лорда.

В 1990-х Фостеру доверили реконструкцию здания Рейхстага в Берлине, для которого он спроектировал панорамный стеклянный купол. В начале 2000-х по проекту архитектора построили небоскреб-«Корнишон» (башня 30 St Mary Axe) и здание мэрии Лондона, а также самый высокий мост в мире — Виадук Мийо на юге Франции, международные аэропорты в Пекине, Мехико и Гонконге и многие другие объекты.

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Fosters and Partners построила больше 90 офисных зданий и штаб-квартир крупных компаний по миру.

Фостер известен тем, что находит продуманные и творческие решения сложных проблем проектирования, оставаясь при этом чувствительным к окружающей среде и соблюдая самые высокие технологические стандарты.

Характерные приметы его стиля — много стекла, стальные опоры и светоотражающие поверхности, с помощью которых архитектор перенаправляет потоки естественного света внутрь помещений.

Один из главных принципов Фостера — внимание не только к эстетической стороне проекта, но и к его функциональности и эффективности использования ресурсов.

Если сосредоточить внимание на том, как здание будет работать, а не на том, как оно будет выглядеть, шансы создать действительно значимый для общества объект значительно выше. Норман Фостер

Архитектура Нормана Фостера и его бюро — качественная, но дорогая в проектировании, строительстве и обслуживании. Например, только на постройку офиса Apple ушло $5 млрд. Его проекты могут позволить себе только богатые покупатели, считают российские коллеги.

Жюри Притцкеровской премии в 1999 году отмечало: «С первых его проектов было очевидно, что он воспользуется самыми передовыми технологиями, подходящими для решения задачи».

Штаб-квартира IBM, Кошэм, Великобритания

Начало работы над проектом: 1970 год.

Дата постройки: 1971 год.

В 1971 году в пригороде Портсмута по проекту Фостера построили облицованное бронзовым стеклом одноэтажное здание-«невидимку» для штаб-квартиры IBM. Днём оно кажется зеркальным.

Штаб-квартира IBM Foster and Partners

«Когда вы подъезжаете к зданию IBM, его там нет. Все, что вы обнаружите, — это дублирование реальности; две парковки, два набора деревьев, симметричное небо и второй вы. Здание исчезает в бесконечности», — писал об этом проекте журнал A + U Magazine.

IBM хотела построить временное здание за небольшую сумму, в котором могли бы разместиться 1000 сотрудников, пока строился новый головной офис компании. Однако Foster and Partners рассказывает, что предложила за те же деньги — сумма не уточняется — построить постоянный корпус, отвечающий высоким архитектурным и экологическим стандартам.

В итоге получилось одноэтажное вместительное строение размерами 146 на 73 м, которое позволило объединить под одной крыше компьютерные залы и прочие офисные помещения, хотя 1970-е было принято считать, что компьютеры должны находиться в отдельных зданиях.

Зеркальные окна офиса IBM Pinterest

Благодаря тому, что все коммуникации расположили на крышей, а проводку протянули по полым стальным колоннам, интерьер оказался подготовлен к изменениям в структуре и штате компании. С годами офисы несколько раз безболезненно меняли конфигурацию и планировку, а столовую принесли в жертву расширению компьютерных помещений.

Здание показалось заказчику настолько удачным, что его сохранили и в 1987 году отремонтировали для дальнейшего использования. Сейчас оно больше не принадлежит IBM, в нем располагается офис управления по налоговым и таможенным сборам Великобритании.

Интерьер штаб-квартиры IBM Foster and Partners

Штаб-квартира страховой компании Willis Faber & Dumas, Ипсвич, Великобритания

Дата начала работы над проектом: 1971 год

Дата постройки: 1975 год.

В 1970 году страховая компания Willis Faber & Dumas заказала Фостеру новое офисное здание. По задумке заказчика, оно должно вызывать и символизировать чувство общности у работающих там людей.

Фостер решил подчеркнуть дух демократизации корпоративной культуры. В трехэтажном строении мягкой обтекаемой формы он разместил эскалаторы, оставил открытую планировку, а на крыше предусмотрел бассейн и площадку с газоном.

Газон на крыше штаб-квартиры Willis Faber & Dumas Allcadblocks

Изгибающийся фасад остеклили специальными панелями площадью по 2 м². Днем стекло кажется почти черным и отражает старинные окружающие здания, а ночью, наоборот, обнажает внутреннее пространство.

Проект предусматривал использование фальшполов, под которыми прятали все провода. При переходе от печатных машинок к компьютерам страховая компания смогла спрятать новые провода без дополнительных инженерных усилий.

Фасад штаб-квартиры Willis Faber & Dumas ночью Dezeen

Фасад штаб-квартиры Willis Faber & Dumas днём Archdaily

«Здание Willis Faber — новаторский пример энергосберегающего дизайна, его глубокая планировка и теплоизоляционная крыша из травы обеспечивают чрезвычайно хорошие общие тепловые характеристики», — рассказывают в Foster and Partners.

Хотя руководство Willis Faber & Dumas изначально сопротивлялось идее создания офисов открытой планировки, но, по словам Фостера, когда они переехали в здание, изменили свое мнение. А топ-менеджер Ронни Тейлор, который ранее настоял на собственном изолированном кабинете, в день открытия потребовал его снести.

Эскалатор ведет из офисных помещений на крышу Fosters and Partners

Британское ведомство, отвечающее за сохранение исторической архитектуры, внесло офис Willis Faber в список охраняемых зданий и присвоило ему статус Grade I. Это означает, что его нельзя сносить, расширять или изменять другим образом без специального разрешения.

Башня Банковской корпорации Гонконга и Шанхая (HSBC), Гонконг

Дата начала работы над проектом: 1979 год.

Дата постройки: 1986 год.

В 1979 году бюро Фостера выиграло конкурс на проектирование башни Банковской корпорации Гонконга и Шанхая (HSBC). До этого заказа архитектор не проектировал зданий выше трех этажей.

Перед Фостером стояла задача создать «лучшее здание банка в мире». Он и его коллеги получили разрешение заложить в бюджет строительства более $600 млн, на тот момент это было самое дорогое здание в мире, однако им предстояло работать в стране, о которой они не знали ничего. Приступая к проекту, Фостер изучал практики фен-шуй и традиции банковского дела в Гонконге.

Башня HSBC Foster and Partners

Само здание в буквальном смысле собирали по всему миру. В Гонконге в то время не было ни технологий, ни производства для подобных объектов. Поэтому из других стран везли как материалы для строительства, так и уже готовые модули.

Атриум башни HSBC Foster and Partners

Здание высотой в 44 этажа построили недалеко от гавани в центре Гонконга к 1986 году. В компании Фостера утверждают, что архитектор для этого проекта практически переизобрел офисную башню.

Он вынес из центра здания все коммуникации, лифты и лестницы и расположил их так, чтобы вся вертикальная нагрузка приходилась на четыре опорные мачты по углам здания, а внутри оставалось открытое, наполненное дневным светом пространство.

На южном фасаде Фостер спроектировал солнечный рефлектор, который отражает дневной свет на зеркальный потолок десятиэтажного атриума, а тот в свою очередь рассеивает его по банковскому залу. Такое решение позволяет экономить энергию.

Эскалаторы прямо с улицы ведут в главный банковский зал Foster and Partners

Фостер продумал уникальную систему передвижения по зданию, которая объединяла эскалаторы, скоростные лифты и мосты между рабочими зонами. Внутренние пространства лишены стен и спроектированы с расчетом на быструю перепланировку при необходимости, так как банк с самого начала настаивал на гибкости.

Стеклянный пол атриума пропускает солнечный свет на площадку под зданием Urbipedia

После этого проекта Фостер начал получать другие крупные заказы: в частности, на проектирование небоскреба Century Tower в Токио и международного аэропорта Гонконга.

Штаб-квартира медиахолдинга Hearst, Нью-Йорк

Дата начала работы над проектом: 2000 год.

Дата постройки: 2006 год.

Башня медиакомпании Hearst (Cosmopolitan, Elle, Esquire, Popular mechanic, Men's Health и другие издания) выросла на основе шестиэтажного здания в стиле ар-деко, которое в 1920-х годах построили по заказу основателя холдинга Уильяма Рэндольфа Херста на Восьмой авеню в Нью-Йорке. Гармоничное сочетание старой и новой частей высотки было основной задачей Нормана Фостера.

Hearst Tower Foster and Partners

От прежнего офиса Hearst Corporation остался один фасад. Британский архитектор превратил историческое шестиэтажное здание в атриум, в котором разместил кафетерий, выставочное пространство, кинозал и вестибюль с эскалаторами и лифтами. Крышу заменил стеклянный потолок, а на уровне третьего этажа установлены стальные опоры, которые соединяют нижнюю и верхнюю часть башни.

Атриум Hearst Tower Foster and Partners

Hearst Tower на 85% состоит из переработанной стали. Добиться экономии материала помогла и необычна форма фасада.

Диагональная сетка, которая окутывает всё здание, — одна из самых прочных в мире. Наш проект напоминает работы Бакминстера Фуллера и Барнса Уоллеса с его летательными аппаратами конца 1930-х годов. Схожие треугольные формы можно встретить в природе. При создании этой конструкции мы использовали на 20% меньше стали. Это благотворно сказывается на экологии. Норман Фостер в документальном фильме «Сколько весит ваше здание, мистер Фостер»

Hearst Tower стала первым офисным зданием на Манхэттене, получившим золотой рейтинг по программе Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Совета по экологическому строительству США в 2006 году. В 2012 году небоскреб также получил сертификат LEED Platinum, подтверждающий максимальный уровень экологичности и энергоэффективности башни.

Штаб-квартира медиаимперии Bloomberg в Лондоне

Дата начала работы над проектом: 2010 год.

Дата постройки: 2017 год.

Еще до окончания строительства было известно, что штаб-квартира Bloomberg в Лондоне будет самыми экологичным и, как следствие, одним из самых дорогих зданий мира. Его возвели в самом центре лондонского Сити. Площадь корпусов — почти 93 тысячи м².

Фасад здания Bloomberg в Лондоне The Guardian

Лондонцы сочли дизайн новостройки слишком невыдающимся и похожим на провинциальный универмаг, но у заказчика проекта была на этот счет своя точка зрения.

Мы очень хорошо понимали, что мы — гости в Лондоне. И хотели чего-то совершенно современного и в высшей степени британского, уважающего лондонские традиции. Майкл Блумберг владелец информационного агентства Bloomberg

В проект здания заложена стремление свести к минимуму выброс мусора и потребление воды.

Его водопроводные системы собирают дождевую воду с крыши, сточные воды бассейнов и душевых, а затем рециркулируют её для обслуживания туалетов с вакуумным смывом. Таким образом ежегодно экономят 25 млн литров воды, чего достаточно для заполнения десяти олимпийских бассейнов.

«Лопасти» для вентиляции на фасаде Foster and Partners

Потребление энергии на кондиционирование воздуха здания снижают специальные бронзовые лопасти на фасаде, которые могут открываться и закрываться, позволяя зданию работать в режиме естественной вентиляции. За эту систему проект получил 98,5% баллов за экологичность от Breaam, органа, ответственного за выдачу экологических сертификатов.

Фостер утверждает, что в штаб-квартире Bloomberg потребляют на 70% меньше воды и на 40% меньше энергии, чем в типичном офисном строении.

Дополнительная экологическая хитрость скрыта в блестящих потолках, которые обеспечивают одновременно освещение, охлаждение и шумоподавление. Они покрыты 2,5 млн полированных алюминиевых лепестков, которые служат отражателями света, звуковыми экранами и охлаждаются водой сверху.

Рабочие места редакторов и аналитиков Dezeen

«Умные» системы, в которых установлены датчики углекислого газа, распределяют воздух в соответствии с приблизительным количеством людей, занимающих каждую зону здания в любой момент времени.

Локальная единая система обеспечения теплом и электроэнергией, по данным Bloomberg, позволяет сократить выбросы углекислого газа на 500–750 метрических тонн в год. Отработанное тепло повторно используется для охлаждения и обогрева.

Холл штаб-квартиры Bloomberg Dezeen

Внутреннее пространство внешне строгого здания «закручено» вокруг спиральной лестницы. Кроме офисных помещений и ресторанов в здании обустроены многоконфессиональные молельные комнаты и комнаты матери, медицинский центр и две велосипедные станции.

За этот проект Foster and Partners получила премию Королевского института британских архитекторов RIBA Stirling Prize 2018.

Apple Park, Купертино

Дата начала работы над проектом: 2009 год.

Дата постройки: 2018 год.

Кампус Apple Фостеру заказал в 2009 году основатель компании Стив Джобс, который сам успел принять активное участие в работе над проектом. Он поставил архитекторам задачу создать «идеальное рабочее место для непрерывного творчества, инноваций и благополучия».

Одна только работа над проектом, над которым трудились 50 архитекторов компании Фостера, заняла около двух лет. Строительство началось в 2013 году и завершилось в 2018-м, спустя семь лет после смерти Джобса.

Общий вид кампуса Apple Park Foster and Partners

По словам финансового директора Apple Питера Оппенгеймера, круговая форма здания — не просто декоративное решение, она завязана на рабочие процессы.

Мы обнаружили, что прямоугольники или квадраты, длинные здания или здания с более чем четырьмя этажами могут препятствовать сотрудничеству. Мы хотели, чтобы это было здание, по которому можно ходить, и поэтому в конечном итоге остановились на круге. Питер Оппенгеймер из разговора в с журналистами в 2013 году

«Здание раздвигает границы технологий почти во всех аспектах», — утверждал старший архитектор Foster and Partners Стефан Белинг. По его словам, остекление главного фасада — это совершенно новая система, так никогда раньше не делали.

Для того, чтобы это стало возможным, в Германии создали 12-метровые вогнутые листы стекла, которые являются самыми большими из когда-либо созданных в своем роде. На входах в здание установлены стеклянные двери высотой 15 метров и шириной 55 метров, которые двигаются по рельсам под полом.

Стеклянные фасады и двери. По всей крыше кампуса установлены солнечные батареи

Само здание включает огромные помещения-капсулы для совместной работы (по 80 капсул на каждом из четырех этажей), небольшие офисные помещения и широкие застекленные пешеходные дорожки по периметру. Его окружность составляет ровно милю — более 1,6 км, а диаметр — 461 м. Во дворе внутри кольца находятся бассейн, концертная площадка, велнес-центр и центр для гостей.

Одна из капсул в кампусе Dezeen

Вокруг офиса-кольца высадили 9000 деревьев и проложили более шести километров пешеходных и беговых дорожек. Весь кампус питается от возобновляемых источников энергии, включая 17-мегаваттную солнечную ферму, установленную на крыше здания, и систему топливных элементов Bloom Energy Server, работающих на биотопливе и природном газе.

Штаб-квартира «Русской медной компании» в Екатеринбурге

Дата начала работы над проектом: 2012 год.

Дата постройки: 2021 год.

Первый и пока единственный реализованный проект компании Фостера в России появился в Екатеринбурге. 15-этажный офис по проекту британского бюро построила «Русская медная компания» (РМК).

Штаб-квартира РМК Admagazine

Отправной точкой для команды Foster and Partners стало желание заказчика превратить офисное здание в максимально комфортное пространство для сотрудников. Архитекторы внимательно изучили схему взаимодействия между отделами компании и ее рабочие процессы и предложили новую модульную систему.

Этажи каждого модуля соединяют лестницы в форме буквы Y Foster and Partners

Вместо просторных опенспейсов в проекте появились более уютные и закрытые рабочие пространства. Здание разделено на несколько двухэтажных модулей. Офисы расположены рядами по обе стороны от центрального коридора, который берет на себя функции пространства для отдыха с удобными креслами и видами на город.

«Видовые» кабинеты по углам здания занимают руководители. Рабочие места рядовых сотрудников находятся в глубине башни. В центральной зоне здания расположены обеденные зоны и санузлы.

Из окон штаб-квартиры открывается вид на город Группа РМК во «ВКонтакте»

В здании штаб-квартиры РМК находится 150 кабинетов. Предполагается, что в них будет работать 450 сотрудников. Отдельные помещения выделены под залы для видео и офлайн конференций, кабинеты для заседаний и обеденную зону для руководителей, а также музей.

Разрабатывая форму самого здания, его авторы искали вдохновение в кристаллической решетке меди. Стены облицованы панелями в форме четырехгранных пирамид, из-за которых местные жители сравнивают высотку с ананасом.

Британские архитекторы учли, что температура в Екатеринбурге может варьироваться от + 30 ° C до -30 ° C. Поэтому каждый сегмент оформления фасада состоит из нескольких граней: прозрачных из стекла и непрозрачных — из нержавеющей стали.

Такое решение помогает отражать прямые солнечные лучи летом и улавливать свет зимой, когда солнце не поднимается высоко. Трехмерные оконные проемы спроектированы так, чтобы свет в любом случае рассеивался равномерно по всей площади внутренних помещений.

Вместо офисов — жилые башни

Пандемия Covid-19 и массовый переход офисных сотрудников на удаленную работу привел Фостера к идее превратить теряющие актуальность офисы в жилье.

Возможно, устаревшее офисное здание станет жилой башней будущего… Возможно, универмаг, который планировался как объект розничной торговли, можно будет переоборудовать для отдыха, под кинотеатр или для промышленности. Норман Фостер

По мнению Фостера, пандемия подчеркнула важность проектирования зданий, которые можно легко переоборудовать для альтернативного использования.