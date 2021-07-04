Центр международный торговли в СССР построил американский миллиардер Арманд Хаммер, в 90-е здания захватили бандиты, а в год пандемии рассчитанный на туристов комплекс увеличил чистую прибыль.

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Центр международной торговли (ЦМТ) в СССР неспроста называли «Хаммеровским». Идея построить в Москве бизнес-центр мирового уровня принадлежала американскому миллиардеру Арманду Хаммеру.

В 1923–1930 годах он заработал миллионы долларов на поставках в СССР дешевого зерна из США в обмен на икру, пушнину и драгоценности. По просьбе Ленина Хаммер убедил американских предпринимателей в выгоде торговли с Советами и представлял на территории СССР 38 американских компаний до прихода к власти Сталина.

В начале 1970-х Страна Советов села на «сырьевую иглу» и вошла в эпоху «застоя» и дефицита, в то же время нефтехимическому концерну Хаммера Occidental Petroleum нужны были дешевое сырье и новые рынки.

В июле 1972 года концерн подписал с Советским Союзом пятилетнее соглашение о научно-техническом сотрудничестве во многих областях, но Хаммер следовал принципу «хочешь добиться успеха, имей дело с боссом»— чтобы реализовать соглашение, ему нужна была помощь Леонида Брежнева.

Леонид Брежнев и Арманд Хаммер svoboda.org

В феврале 1973 года Хаммер встретился с Брежневым. Первая же встреча дала Хаммеру, все, что он хотел.

При Брежневе моя фирма подписала несколько торговых соглашений с Советским Союзом. Одно из них привело к заключению крупнейшей в то время сделки, когда-либо подписанных между Советским Союзом и иностранной корпорацией, на общую сумму около $20 млрд. Арманд Хаммер

В 70-е годы Хаммер стал главным западным бизнесменом в СССР. Он не только поставлял за рубеж советские газ и никель, но занимался нефтедобычей в Союзе, то есть отчасти контролировал главный бизнес страны. Кроме того, Хаммер договорился построить Международный торговый центр и гостиницы в Москве для обслуживания растущего в СССР количества американских и других иностранных фирм.

Строительство Центра международной торговли было логичным предложением — сотрудники Occidental Petroleum и других американских компаний должны были чувствовать себя в Москве как дома.

Если в Москве будет Центр международной торговли, место с хорошим жильём, офисами, надёжной международной связью и деловыми услугами, в СССР пойдёт крупный американский капитал. Работать в других условиях серьёзные люди просто не будут. Арманд Хаммер

Более того, идея была не нова: первый прообраз ЦМТ «Интернациональный дом» появился в 1943 году в Новом Орлеане, США. В 60-е годы аналогичные центры открылись в Нью-Йорке, Хьюстоне и Токио, в 70-е годы — в Сингапуре и Торонто.

Сотрудники ЦМТ собирали и предоставляли коммерческую информацию, проводили международные деловые встречи и обучающие семинары, помогали наладить сотрудничество бизнеса, правительственных и некоммерческих организаций, связанных с развитием торговли и помогали организациям выходить на зарубежные рынки.

ЦМТ был призван способствовать налаживанию торгово-экономических отношений между крупнейшими экономиками мира. Многие компании, пытавшиеся наладить торговлю с советской стороной, не могли, к примеру, получить сведения по экономике СССР или связаться с советскими контрагентами по телефону. Центр, по замыслу его создателей, должен был решить эти проблемы, обеспечив условия для успешной работы, проживания и отдыха деловых людей из различных стран мира. Ирина Крылова директор офисно-квартирного комплекса ЦМТ

Бизнес-центр в лучших американских традициях

Место для строительства первого делового центра в СССР выбрали не случайно. В начале 70-х на Краснопресненской набережной сохранились склады Трехгорной мануфактуры и усадьба «Студенец», а рядом располагались гостиница «Украина», здание Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) и дипломатический корпус. Красная Пресня была рядом с привычными для зарубежных гостей зданиями мегаполиса.

Хаммер относился к ЦМТ как к своему детищу и хотел построить в Москве бизнес-центр в современном американском стиле. Поэтому он помог советскому правительству привлечь самую крупную американскую фирму-проектировщика того времени Welton Becket Associates, основанную ведущим архитектором Калифорнии Велтоном Беккетом. Спроектированные им и его командой здания стали символами Лос-Анджелеса.

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Стиль позднего модерна Беккета был современным, архитектор хорошо организовывал пространство, создавал четкие чистые линии и при этом его проекты были бюджетными.

Вместе с Welton Becket Associates над проектом ЦМТ работали специалисты из Моспроект-2. С американскими коллегами сотрудничали Владимир Кубасов и Петр Скокан, возглавил советскую группу главный архитектор Москвы Михаил Посохин.

Основатель Welton Becket Associates Беккет умер в 1969 году и не участвовал в проектировании ЦМТ. Но над проектом работали его последователи.

По словам архитектора Александра Кудрявцева, американские архитекторы уже «набили руку» на создании офисных зданий мирового уровня и ЦМТ стал одним из самых инновационных комплексов зданий не только в СССР, но и в мире.

Проект Центра международной торговли ARHPLAN.ru

Однако разработка проекта не прошла без сложностей. Советская сторона ожидала, что американские архитекторы сразу предложат интересный современный вариант, но коллеги из США не спешили делиться инновациями и технологиями и предложили типовое здание коридорного типа.

Советская сторона в ответ потребовала разработать вариант, включающий атриум, пассаж, фонтаны и современные лифты, предъявив американским коллегам ультиматум: не будет оригинальных идей — не будет и гонорара. В итоге появился проект архитектурного ансамбля ЦМТ, включающий офисное здание, две гостиницы и конгресс-центр.

Макет Центра международной торговли YouTube

Первый камень заложили в сентябре 1975 года. Строительство координировала Торгово-промышленная палата СССР. В возведении ЦМТ участвовало несколько американских компаний: почти все объекты строились из зарубежных конструкций и отделочных материалов, даже сталь завозили из-за границы.

Строительство Центра международной торговли pikabu.ru

По словам Александра Кудрявцева, для того времени количество примененных при строительстве инноваций было очень большим. Несущий каркас из металлоконструкций был с огнеупорным покрытием, что, по утверждению архитектора, значительно упростило защиту металла. Новинкой для СССР были и перегородки из гипсокартона, подвесные потолки, двойные тонированные стеклопакеты.

По словам директора по технической эксплуатации ЦМТ Олега Ратаева, технологичность центра тоже была на высоком уровне. Комплекс обслуживала собственная автономная телефонная станция. Температура в зданиях регулировалась автоматически с центрального диспетчерского пульта.

Чтобы под стеклянной крышей росли живые березки, под полом атриума находилась специальная система гидропоники.

«Оригинально была выполнена и главная архитектурная тема фасадов ЦМТ, как “парадоксальное сочетание” темно-серых бетонных панелей и притемненных солнцезащитных стеклянных полос», — говорил Александр Кудрявцев.

Фасады Центра международной торговли domofoto.ru

За этой «оригинальностью» скрывался один из казусов, случившихся во время строительства центра.

Изначально американцы предлагали облицевать внешние стены модным тогда бордовым гранитом, но потом решили покрыть их плитами из серого бетона марки М 900 — такой материал использовали для строительства бункеров. При этом облицовочный материал из экономии решили не завозить из США, а купили за рубежом оборудование и запустили в Москве завод для производства плит.

Однако после монтажа бетонных плит на каркас строители обнаружили серьезное нарушение: плиты примыкали друг к другу очень плотно и между ними не было швов. Они были необходимы, поскольку при высоких температурах бетон расширяется, а при низких, наоборот, сжимается.

Чтобы сделать швы, в США закупили алмазные циркулярные пилы. В итоге оказалось, что дешевле было купить бетонные плиты в США, чем оборудование для их производства и алмазные пилы для прорезания швов.

Это был не единственный казус при строительстве ЦМТ, но Центр построили за четыре года и сдали в срок.

Центр международной торговли в 1980 году ARHPLAN.ru

«Совинцентр» — так официально назвали первый многофункциональный международный торговый центр — начал работать в декабре 1979 года, а его открытие состоялось в 1980 году.

В тот момент ЦМТ включал в себя две гостиницы, офисное здание и конгресс-центр, объединённые общим стилобатом.

Атриум, часы «Русский сувенир» и прозрачные лифты — «жуки, ползающие по стене» 2gis.ru

В холле атриума разместили часы «Русский сувенир», созданные по проекту художника Юрия Александрова. Над часами работало много инженеров, семь советских заводов, они разрабатывали автоматику и телемеханику. На «Русский сувенир» потратили 700 тысяч рублей — огромные по тем временам деньги. Часы точны до сих пор.

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Каждый час петух, сидящий на шпиле над часами, размахивает крыльями и кукарекает, а фигурки персонажей сказок двигаются под музыку. По словам архитектора Кубасова, американцы даже просили продать им «Русский сувенир».

По словам Кудрявцева, атриум — часть внутреннего пространства «Совинцентра» с фонтанами, верхним светом и панорамными прозрачными лифтами — стал своего рода архитектурной сенсацией в Москве.

Атриум с прозрачной крышей и часы «Русский сувенир» 2gis

Некоторые фрагменты интерьера даже получили прозвища: прозрачные лифты называли «жуками, ползающими по стене», а авангардные светильники — «люстры-шашлык».

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Всего на строительство ушло 147 млн инвалютных рублей (в 1974 году $1 равнялся примерно 1,3 рубля), то есть около $114 млн.

При этом Хаммер помог СССР получить кредит в $100 млн в U.S. EXIM Bank и Chase Manhattan Bank на строительство ЦМТ — он выступил гарантом и заработал на этом посредничестве несколько миллионов долларов. Остальные средства были выделены из государственного бюджета. Кредит СССР погасил в 1986 году.

Островок международной деловой активности в СССР

28 ноября 1979 года открыли Всесоюзное хозрасчётное объединение «Совинцентр». Оно обслуживало здания ЦМТ, организовывало на территории центра работу ресторанов, магазинов, проводило международные мероприятия, принимало клиентов в гостиницах.

В объединении создали восемь подразделений. Каждое отвечало за свое направление работы центра. Например, «Инрест» — за работу ресторанов. Этот принцип работает и в наши дни.

Для гостей в «Совинцентре» работали несколько баров и ресторанов (по просьбе японских гостей, например, открыли ресторан «Сакура»), ночной клуб, спортзал с бассейном, химчистка. Все было организовано по принципу «сухие ноги» — из апарт-отеля или гостиницы можно было, не выходя на улицу, пройти в офис-центр или в конгресс-холл.

Персонал «Совинцентра» обучали не только этикету, но и тому, как правильно одеваться. Простые советские граждане не могли попасть в центр просто так, войти в задние без пропуска не получилось бы — ЦМТ был открыт только для сотрудников или официально приглашенных советских граждан . Спокойствие гостей круглосуточно охраняла милиция, а за сотрудниками ЦМТ присматривали люди в штатском.

Первыми клиентами центра стали участники Олимпиады 1980 года. В гостиницах ЦМТ поселились не только спортсмены. Тогда в преддверии Олимпиады в СССР приехали около 8000 представителей зарубежных СМИ, многие из которых расположились в ЦМТ.

В 1981 году в «Совинцентре» прошла генеральная ассамблея Ассоциации центров международной торговли, в которую ЦМТ приняли в 1974 году, ещё до возведения зданий.

В 1988 году в центре прошел аукцион Sothby’s «Русский авангард и современное советское искусство», на которой собрали рекордную сумма в $3,5 млн.

С 1980 по 1990 годы ЦМТ принял множество международных мероприятий. В том числе игры Клуба знатоков, 83-ю сессию Международного олимпийского комитета и заседание Американо-советского торгово-экономического совета.

«Совинцентр» был не только одним из самых технологичных и активных деловых центров своего времени, но и успешным бизнес-проектом. За 10 лет работы с 1980 по 1990 года ВО «Совинцентр» не только окупило затраты на строительство ЦМТ, но и заработало 291 млн инвалютных рублей.

Работа ЦМТ в постсоветской России

«Лихие 90-е»

В конце декабря 1990 года вокруг ЦМТ разгорелся спор. Коллектив «Совинцентр» хотел приватизировать центр, но в Торгово-промышленной палате СССР считали, что он должен принадлежать государству. После развала СССР президент России Борис Ельцин 21 января 1992 года разрешил конфликт в пользу ТПП РФ.

Пока «Совинцерн» и Торговая палата боролись за ЦМТ, власть в центре, как пишет «Ъ», захватили бандиты. По воспоминаниям бывшего начальника службы безопасности «Совинцентра» Сергея Зельгина, впервые они появились в ЦМТ в 1989 году.

ЦМТ в 90-е годы pastvu.com

«Воры в законе» во главе с Бесланом Дожуа навязали многим арендаторам бизнес-центра услуги «по обеспечению безопасности». Бандиты отпугивали клиентов, и доход «Совинцентр» снижался. В 1994 году он составил $70 млн. Для сравнения, в 1990 году «Совинцентр» заработал $80 млн за первые три квартала. При этом штат за четыре года вырос с 3200 до 3500 человек.

Уровень обслуживания упал. Однажды постояльцы гостиницы «Международная – 2», входящей в состав ЦМТ, устроили в мраморном холле демонстрацию против плохо убранных номеров, рваных простыней и постоянного «недовложения» туалетных принадлежностей.

В 1995 году руководство ТПП РФ назначило на должность директора бизнес-центра ЦМТ Бориса Грязнова, ранее отвечавшего за связи между палатой и «Совинцентром». Новому управляющему пришлось решать накопившиеся проблемы. Он создал службу безопасности из бывших сотрудников МВД и спецслужб и начал очищать ЦМТ от бандитов.

Ему пришлось разобраться и с претензиями прошлых партнеров ЦМТ. В 1992 году у руководства возникли затруднения с финансированием строительства второй очереди гостиницы «Международная», начатого в 1990 году. Австрийская строительная фирма Cinex, возводившая объект, предоставила «Совинцентр» кредит в $10 млн.

Входная группа гостиницы «Международная»

В начале 1995 года Cinex обвинил через суд руководство ЦМТ в том, что центр не полностью расплатился с ними. Суд признал претензию необоснованной, но разрешение конфликта потребовало усилий от руководства.

Несмотря на сложности, в сентябре 1995 года Грязнов предложил новую концепцию развития ЦМТ:

Увеличить число клиентов гостиниц, улучшив качество и внедрив новые технологии обслуживания.

Открыть коворкинги для бизнесменов, не имеющих средств для аренды офиса.

Сократить персонал до 1500 и заменить «ряд служащих на молодых и энергичных профессионалов».

Сам Борис Грязнов говорил, что начал выводить ЦМТ «из сонных объятий прошлого». Но в 1997 году был убит. Тем не менее начатые им изменения были продолжены.

ЦМТ в наши дни

В 2000 году АО «Совинцентр» преобразовали в ОАО «ЦМТ». В декабре 2006 года компания провела IPO, разместив акции на РТС.

В начале 2007 года совет директоров ЦМТ разработал «Концепцию стратегического развития центра на предстоящие пять лет» и сформировал новую управленческую команду.

Фасады ЦМТ ночью

Осенью 2007 года появились первые результаты. После реконструкции под брендом Crowne Plaza Moscow WTC открылась гостиница ЦМТ. Её работа теперь соответствовала международным стандартами IHG (Intercontinental Hotel Group), и она подключилась к глобальной системе бронирования номеров.

Благодаря этому только в 2010 году в ней проживало более 62 тысяч человек, из которых 25% забронировали номер через международную гостиничную систему. С 2007 по 2012 год выручка гостиницы возросла в 1,42 раза — в 2012 году она составила более чем 1,6 млрд рублей.

В 2008 году реконструировали Конгресс-центр. В 2007–2012 годах в нем прошло более 3000 мероприятий. Среди них Всемирная конференция ЮНЕСКО по воспитанию и образованию, Европейская конференция министров регионального развития (CEMAT) Совета Европы и Инвестиционный форум «Россия зовет!». С 2012 года в здании проходит большая пресс-конференция Владимира Путина.

Конгрессно-выставочные услуги за период 2007–2012 годов стали приносить в 2,3 раза больше, в 2012 году выручка составила 323,6 млн рублей .

В 2009–2010 годах построили многоуровневый паркинг — количество мест достигло 2045. Ввели две новые «стеклянные» башни — 30-этажное офисное здание и клубный корпус отеля Crowne Plaza Moscow WTC на 149 номеров, а также новое четырехэтажное административное здание общей площадью 4050 м².

Центр международной торговли после открытия «стеклянных башен» sibdepo.ru

К концу 2010 года площадь офисно-квартирного комплекса ЦМТ увеличилась на 41% до 130 тысяч м². Выручка за аренду квартир и офисов с 2009 по 2012 год выросла в 1,4 раза, и в 2012 году составила 3,2 млрд рублей.

Благодаря проведению банкетов и обновлению меню, открытию веранд и входу без пропуска количество посетителей ресторанов ЦМТ в 2010 году превысило 500 тысяч человек, а доходы ресторанного бизнеса центра в 2012 году выросли на 19,1% до 581,1 млн. рублей.

Центр международной торговли, вид сверху moscow-city-towers.ru

В 2013 году руководство ЦМТ разработало стратегию развития на 2014–2018 годы. Доходы центра еще росли, но на рынке ужесточилась конкуренция.

И в 2016 году компания зафиксировала чистый убыток.

2020 год был сложным для ЦМТ из-за пандемии. Доходы упали, совет директоров сократил расходы почти на 1,4 млрд рублей, или на 25% к уровню 2019 года.

В результате ЦМТ выжил и даже увеличил чистую прибыль по сравнению с 2019 годом.

План Центра международной торговли

К 2021 году комплекс зданий ЦМТ на Краснопресненской набережной включает конгресс-центр, три офисных здания, отель бизнес-класса Crowne Plaza Moscow WTC и апарт-отель «Международная-2», объединённые общим стилобатом.

Центр международной торговли и Московский международный деловой центр «Москва-Сити» fbss.ru

В дополнение к традиционным сервисам ЦМТ предлагает аренду переговорных и коворкинг, проведение свадеб и выездной кейтеринг, шиномонтаж, хранение шин и проведение фотосессий.

Основной акционер ЦМТ — Торгово-промышленная палата России. ГК «Алор» владеет 18% акций. Ещё 14,8% акций принадлежит компании ООО «Совинцентр-2», учредитель которой ПАО «ЦМТ». Остальным акционерам принадлежит 14,9% акций компании.

Несмотря на влияние пандемии ЦМТ развивается и планирует построить комплекс из двух зданий, одно из которых – башня кристаллической формы высотой 200 метров.