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Дизайн
Маша Цепелева

«Светофор будущего» от «Студии Артемия Лебедева»: с экраном вместо секций и квадратной версией на замену знакам Статьи редакции

100 лет у светофора было три секции из-за шарообразных ламп, но современный «может выглядеть как угодно», считают в компании.

68 68 комментариев
2176 просмотров

«Студия Артемия Лебедева» вместе с Центром промышленного дизайна УОМЗ (Уральского оптико-механического завода) переосмыслила светофор и предложила два варианта: прямоугольный и квадратный.

Прямоугольный светофор

  • Все сигналы — на одном экране.
  • Вместо дополнительных секций — знаки в нижней части экрана.
  • Есть отсчёт времени и пиктограммы для определения сигнала людьми с нарушением цветовосприятия.
  • Можно использовать уже сейчас.
Вертикальный «светофор будущего» «Студия Артемия Лебедева»

Квадратный светофор

  • Квадратная форма — чтобы добавить функции дорожного знака.
  • Есть анимация с пешеходами и велосипедистами.
  • В козырьке — встроенная камера для анализа ситуации на дороге.
  • На заднюю часть светофора можно установить датчики температуры и качества воздуха, измеряющие уровень влажности и шума, или Wi-Fi адаптер.
  • Может появиться на улицах через несколько лет.
Светофор, который показывает, разрешённые и запрещённые направления движения «Студия Артемия Лебедева»
Динамические дорожные знаки «Студия Артемия Лебедева»
Динамические пиктограммы пешеходов «Студия Артемия Лебедева»
Пиктограммы велосипедистов «Студия Артемия Лебедева»

«Студия Лебедева» предлагает помощь в производстве и установке «светофоров будущего» в городах, заявку можно отправить на почту mailbox@artlebedev.ru.

#город #дороги

68 68 комментариев
20
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68 комментариев
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Даниил Гордиенко

28

Светофор как и знаки должны быть максимально просты и понятны, чтобы водители могли за доли секунд реагировать на них и ситуацию на дороге, а все эти плавные анимации и цветастое оформление будет способствовать обратному эффекту. 
Дизайн ради дизайна.

Ответить

Курбан Каллаев

Даниил
1

Все эти плавные анимации сделаны для того чтобы нам показать все варианты. На деле будет только переключение цветов как на обычном светофоре

Ответить

Даниил Гордиенко

Курбан
11

Тогда смысл вообще этого светофора?
Мы заменим 3 лампы на плоскую панель, но больше ничего не поменяем. А заплатим за переоборудование светофоров во всей стране мы с налогов.
Меня вполне 3 кругляша устраивают, думаю как и подавляющее большинство водителей. 

Ответить

lakoros

Даниил
–1

"Да на кой черт на ваш интернет? ненужон он нам!"

Ответить

ϏϙηαϟϮ

Даниил
1

Мы заменим 3 лампы

Если говорить за Москву, то уже давно нигде 3х ламп нету. Везде плоские светодиодные панели.

Ответить

Даниил Гордиенко

ϏϙηαϟϮ
3

Я думаю из моего комментария понятно, что имелось ввиду 3 отдельных секции каждая своего цвета на своем месте, а не единое пространство залитое 1 цветом. 
Исполнение этих 3 секций дело уже другое. 

Ответить

ϏϙηαϟϮ

Даниил
1

Ну, вообще нет, не очень понятно.
Сейчас это одна панель с тремя массивами диодов и простенький контроллер, который "зажигает" нужный массив.

Чем это лучше варианта с панелью с одним массивом диодов и чуть более сложным контроллером? Разница в отказоустойчивости у них одинаковая с точностью до погрешности скорее всего. (да и вообще по идее если "умирает" одна секция, то погаснуть должен светофор целиком, во избежание недоразумений

Ответить

Даниил Гордиенко

ϏϙηαϟϮ
0

Если отбросить то, что придется заменить n-ое количество светофоров по всей стране просто ради фана, и то что стандарт светофора единый во всем мире и только у нас будет другой, то лично для меня ничего. 
Но чем это лучше того, что есть сейчас?
Изменения нужны, когда они улучшают/дают новое.
Изменения ради изменений такая себе идея. 

Ответить

Илья М

Даниил
0

почему не менять по мере выхода из строя старых?
зачем этот московский подход бохатый по замене асфальта три раза в год растягивать на всю страну? :)

Ответить

Roman Tarasov

Даниил
1

Они бы лучше придумали, как по всей стране светофоры настроить, а то за пределами Москвы вечно бардак.

Панели лично я представляю только в качестве дополнительного информатория, замены временных знаков.

Ответить

N N

Даниил
0

Это не для участников движения, а для распильных госконтрактов

Ответить

Савва

Даниил
1

Это тот случай когда ничего менять не надо
Диоды только поярче сделайте, а то когда в грязи и солнце светит, бывает плохо видно.

А так и до рекламы В светофорах дойдем

Ответить

Станислав Александров

Даниил
0

это ж Лебедев :))

Ответить

Максимальный фитиль

14

Белое на зелёном будет очень информативно и читабельно. Особенно издалека.

Ответить

Matvey Glazkov

Максимальный
–1

Если это заставит ехать медленнее, чтобы распознать направление, то это успокоит трафик.

Ответить

sardelkin

Максимальный
0

ну татьяныч в своём репертуаре же, а может это вообще их нейросеть придумала

Ответить

Irina Choo

sardelkin
1

Это придумала не нейросеть, а дизайнер Женя Аринин ещё в 2018 году https://twitter.com/CKonovalov/status/1030798680561991680

Ответить

Евгений Швайковский

12

То есть сейчас люди, плохо различающие цвета, водят, основываясь на положении сигнала. Но в связи с модернизацией ради модернизации мы с этим боремся.

Ответить

Даниил Рыжков

Евгений
–1

А можно поподробнее? Кажется, что здесь можно различить и по положению, и по рисунку 

Ответить

Artem Petrenkov

Даниил
0

А в сильном тумане?

Ответить

Denis Fedoseev

7

Очередное доказательство того, что студия Лебедева не умеет в промышленный дизайн. Сейчас светофор пригоден к использованию людьми не различающими цвета, в ситуациях когда светофор выцвел или загажен так, что цвета различить невозможно, когда сломалась одна или несколько лампочек.
А то, что на рисунках пригодно только для сферического города в вакууме, где всегда светит солнце и никаких проблем не существует ни с техникой, ни у жителей

Ответить

Григорий Матасов

Denis
2

Вот я цвета различают, а вот стрелки на светофоре, которые нарисованы черным контуром по поверх плафона — не всегда. Особенно если онивыцвел, загажен и светит солнце. 

Ответить

Эдуард Лиринг

Denis
0

А у Вас есть проблемы с распознаванием цветов? Вот я дальтоник и к тому же плохо различаю яркие и тёмные цвета, так вот с обычным ламповым светофором очень сложнл порой разобраться, светится он или нет, с диодным я часто не пойму какой цвет, потому что они небольшого размера, а вот представленные прямоугольные целиком залитые одним цветом я думаю будут видны и различимы. Плюс их всегда можно перенастроить на отображение чего хочешь. Думаю нормальная тема. 

Ответить

lakoros

5

А мне понравилось.  Анимации там для пешеходов, с ними всяко интереснее.

Ответить

Dmitry Kiselev

4

Динамические дорожные знаки это прям находка для гайцов и АМПП бабло стричь. 

Ответить

Roman Tarasov

Dmitry
1

Ну, в сейчас кто им мешает желтый знак в кустах выставить? Кто заметил молодец, кто не заметил — протокол.

Ответить

Максим Милованов

3

ну давай, замени мне физические кнопки F1-F12 на экран

Ответить

Vladimir Potapev

2

Сразу вспомнилось: "The 'S' in 'IoT' stands for Security".

Ответить

Иннокентий Фефилов

2

Я бы не сказал, что концепт хороший. Но неплохо задали направление для размышлений.

Технологии шагнули вперед, вполне возможно, что есть куда расти в этой теме.

Ответить

Иннокентий Фефилов

1

Есть такая проблема, что многие не ходят по ночам. И я сам замечал, что люди не знают, что делать с моргающим желтым. А тут бы им надпись - "Ночной режим, переходите осторожно!"

Ответить

Artem Petrenkov

Иннокентий
0

Термина "Ночной режим" в правилах дорожного движения нет.

И что писать если вдруг светофор переведён в режим мигающего жёлтого днём?

Ответить

Андрей Малых

Artem
2

Ну это же очевидно – "Дневной режим, переходите осторожно!" =)

Ответить

Artem Petrenkov

Андрей
1

Вечерний режим, утренний режим, режим файв-о-клок, кровавый тоталитарный режим, свободный демократический режим

Ответить

влад влад

1

Мне нравится, как все в комментариях беспокоятся за водителей-дальтоников, при том что сами они ими не являются, ведь в России не выдают права людям с нарушением цветовосприятия

Ответить

Oleg Matveenko

влад
0

у меня друг путает синий и зеленый, ездит уже лет 12 наверное.

Ответить

Artem Petrenkov

Oleg
2

К счастью синих светофоров пока в дорожном движении нет.

Ответить

Roman Tarasov

Oleg
0

У бати друг тоже синий и зеленый не различает, права у него еще со времен СССР. Правда, справедливости ради, он всю жизнь отжил в глубокой деревне и единственный светофор с которым встречается, это на ж/д переезде.

Ответить

Олег Павлов

1

С натяжкой подходит только в качестве отдельных светофоров для велодорожек, имхо. На дорогах нафиг не нужны такие инновации.

Ответить

Aidar Aminev

–2

Навигацию в метро уже испоганил, теперь за светофоры взялся

Ответить

Oleg Matveenko

Aidar
1

В чем именно? Ну хотя бы 1 минус) 

Ответить

Artem Petrenkov

Aidar
0

Вот кстати жена очень жаловалась на тонкие бледные линии лебедевской схемы, которые в условиях жёлтого метрошного освещения очень плохо видны людям с проблемами зрения.

Ответить

Батин Воротила

0

Зачем.

Ответить

Game Topia

0

А как же дальтоники?

Ответить

N N

Game
0

Для них только анимированные пиктограммы

Ответить

Alex Sadovskiy

0

В тёмное время суток такие светофоры будут сливаться в настоящую светомузыку на радость эпилептикам

Ответить

Konstantin Mednikov

Alex
1

А на ярком солнце, дисплей не потянет по яркости и его не будет видно.

Ответить

lakoros

Konstantin
1

А сейчас почему светофоры видно?

Ответить

Андрей Малых

lakoros
0

Сейчас тоже не особо видно на солнце, приходится выглядывать все светофоры рядом, чтобы найти тот, что будет хотя бы в тени)

Ответить

Oleg Matveenko

Konstantin
0

и я об этом же.

Ответить

Matvey Glazkov

0

Неплохо выглядит, но что об этом думает ПДД и ГОСТ?

Ответить

Artem Petrenkov

Matvey
1

Надо копать глубже — ПДД и ГОСТ прямо наследуют требования Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года: https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/Conv_road_signs_2006v_RU.pdf

Если Лебедев считает, что эти требования устарели, то ему надо идти в Европейскую Экономическую Комиссию ООН.

https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/Co…
https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/Conv_road_signs_2006v_RU.pdf
unece.org
Ответить

Konstantin Mednikov

0

Выглядит красиво. Но дорого в производстве, и не очень надёжно. Учитывая, что светофоров миллионы, чем более они надёжны (а куда надёжнее, чем 3 лампочки в коробке?) тем лучше.

Ответить

Курбан Каллаев

Konstantin
1

какие три лампочки в коробке, сейчас и так плоские со светодиодами (или че там хз) ставят

Ответить

Konstantin Mednikov

Курбан
0

Светодиодные лампочки - это тоже лампочки. Они надёжнее, чем лампы накаливания.

Ответить

Arartem

Konstantin
1

Живу за МКАД. Классических лампочных уже давно не видел.

Ответить

Максим Федоров

Konstantin
0

ну и эти три лампочки можно облагородтить коробкой например и выпуклостью/плоскостью стекол

Ответить

Konstantin Mednikov

Максим
0

Именно такие светофоры сейчас и стоят везде. Наверное это не просто так.

Ответить

S.Z

0

Чёт не понял как квадратный светофор решает проблему дальтонизма

Ответить

lakoros

S.Z
1

Написано, что они определяют цвет по его расположению. Добавили иконки для ясности и но в тех же местах.

Ответить

S.Z

lakoros
0

Тут два вида светофорора, один из них квадратный. Там ты в какие места собрался ставить

Ответить

Artem Petrenkov

lakoros
0

Сейчас все символы на светофорах — это или непрозрачные чёрные стрелки на светящемся фоне (основные секции) или светящиеся стрелки на чёрном фоне (допсекции). Светящийся белый символ на светящемся цветном фоне может плохо читаться издалека, в тумане, при дожде или на ярком солнце.

Ответить

Artem Petrenkov

lakoros
0
Ответить

Oleg Matveenko

0

Экраны должны быть по качеству как у apple XDR, так как на солнце даже новый макбук про бликует на максимуме с его показателями яркости.

Ответить

Vladimir Mirolubow

0

Я думал Лебедев уже помер

Ответить

Ivan Shmelev

0

Круто! Хочу такой!

Ответить

Ivan Shmelev

0

Единственно, что пешеходы у нас ожидают 120 сек.. т.е. нужно шире его делать

Ответить

Андрей Крамарь

0

Татьяныч в своем репертуаре - дорого, долго, тупо

Ответить

Павел Бокарёв

0

очень круто, я только "за"

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