«Светофор будущего» от «Студии Артемия Лебедева»: с экраном вместо секций и квадратной версией на замену знакам Статьи редакции
100 лет у светофора было три секции из-за шарообразных ламп, но современный «может выглядеть как угодно», считают в компании.
«Студия Артемия Лебедева» вместе с Центром промышленного дизайна УОМЗ (Уральского оптико-механического завода) переосмыслила светофор и предложила два варианта: прямоугольный и квадратный.
Прямоугольный светофор
- Все сигналы — на одном экране.
- Вместо дополнительных секций — знаки в нижней части экрана.
- Есть отсчёт времени и пиктограммы для определения сигнала людьми с нарушением цветовосприятия.
- Можно использовать уже сейчас.
Квадратный светофор
- Квадратная форма — чтобы добавить функции дорожного знака.
- Есть анимация с пешеходами и велосипедистами.
- В козырьке — встроенная камера для анализа ситуации на дороге.
- На заднюю часть светофора можно установить датчики температуры и качества воздуха, измеряющие уровень влажности и шума, или Wi-Fi адаптер.
- Может появиться на улицах через несколько лет.
«Студия Лебедева» предлагает помощь в производстве и установке «светофоров будущего» в городах, заявку можно отправить на почту mailbox@artlebedev.ru.
Светофор как и знаки должны быть максимально просты и понятны, чтобы водители могли за доли секунд реагировать на них и ситуацию на дороге, а все эти плавные анимации и цветастое оформление будет способствовать обратному эффекту.
Дизайн ради дизайна.
Все эти плавные анимации сделаны для того чтобы нам показать все варианты. На деле будет только переключение цветов как на обычном светофоре
Тогда смысл вообще этого светофора?
Мы заменим 3 лампы на плоскую панель, но больше ничего не поменяем. А заплатим за переоборудование светофоров во всей стране мы с налогов.
Меня вполне 3 кругляша устраивают, думаю как и подавляющее большинство водителей.
Я думаю из моего комментария понятно, что имелось ввиду 3 отдельных секции каждая своего цвета на своем месте, а не единое пространство залитое 1 цветом.
Исполнение этих 3 секций дело уже другое.
Ну, вообще нет, не очень понятно.
Сейчас это одна панель с тремя массивами диодов и простенький контроллер, который "зажигает" нужный массив.
Чем это лучше варианта с панелью с одним массивом диодов и чуть более сложным контроллером? Разница в отказоустойчивости у них одинаковая с точностью до погрешности скорее всего. (да и вообще по идее если "умирает" одна секция, то погаснуть должен светофор целиком, во избежание недоразумений
Если отбросить то, что придется заменить n-ое количество светофоров по всей стране просто ради фана, и то что стандарт светофора единый во всем мире и только у нас будет другой, то лично для меня ничего.
Но чем это лучше того, что есть сейчас?
Изменения нужны, когда они улучшают/дают новое.
Изменения ради изменений такая себе идея.
Они бы лучше придумали, как по всей стране светофоры настроить, а то за пределами Москвы вечно бардак.
Панели лично я представляю только в качестве дополнительного информатория, замены временных знаков.
Если это заставит ехать медленнее, чтобы распознать направление, то это успокоит трафик.
ну татьяныч в своём репертуаре же, а может это вообще их нейросеть придумала
Это придумала не нейросеть, а дизайнер Женя Аринин ещё в 2018 году https://twitter.com/CKonovalov/status/1030798680561991680
То есть сейчас люди, плохо различающие цвета, водят, основываясь на положении сигнала. Но в связи с модернизацией ради модернизации мы с этим боремся.
А можно поподробнее? Кажется, что здесь можно различить и по положению, и по рисунку
Очередное доказательство того, что студия Лебедева не умеет в промышленный дизайн. Сейчас светофор пригоден к использованию людьми не различающими цвета, в ситуациях когда светофор выцвел или загажен так, что цвета различить невозможно, когда сломалась одна или несколько лампочек.
А то, что на рисунках пригодно только для сферического города в вакууме, где всегда светит солнце и никаких проблем не существует ни с техникой, ни у жителей
Вот я цвета различают, а вот стрелки на светофоре, которые нарисованы черным контуром по поверх плафона — не всегда. Особенно если онивыцвел, загажен и светит солнце.
А у Вас есть проблемы с распознаванием цветов? Вот я дальтоник и к тому же плохо различаю яркие и тёмные цвета, так вот с обычным ламповым светофором очень сложнл порой разобраться, светится он или нет, с диодным я часто не пойму какой цвет, потому что они небольшого размера, а вот представленные прямоугольные целиком залитые одним цветом я думаю будут видны и различимы. Плюс их всегда можно перенастроить на отображение чего хочешь. Думаю нормальная тема.
Динамические дорожные знаки это прям находка для гайцов и АМПП бабло стричь.
Ну, в сейчас кто им мешает желтый знак в кустах выставить? Кто заметил молодец, кто не заметил — протокол.
Я бы не сказал, что концепт хороший. Но неплохо задали направление для размышлений.
Технологии шагнули вперед, вполне возможно, что есть куда расти в этой теме.
Есть такая проблема, что многие не ходят по ночам. И я сам замечал, что люди не знают, что делать с моргающим желтым. А тут бы им надпись - "Ночной режим, переходите осторожно!"
Термина "Ночной режим" в правилах дорожного движения нет.
И что писать если вдруг светофор переведён в режим мигающего жёлтого днём?
Ну это же очевидно – "Дневной режим, переходите осторожно!" =)
Вечерний режим, утренний режим, режим файв-о-клок, кровавый тоталитарный режим, свободный демократический режим
Мне нравится, как все в комментариях беспокоятся за водителей-дальтоников, при том что сами они ими не являются, ведь в России не выдают права людям с нарушением цветовосприятия
у меня друг путает синий и зеленый, ездит уже лет 12 наверное.
У бати друг тоже синий и зеленый не различает, права у него еще со времен СССР. Правда, справедливости ради, он всю жизнь отжил в глубокой деревне и единственный светофор с которым встречается, это на ж/д переезде.
С натяжкой подходит только в качестве отдельных светофоров для велодорожек, имхо. На дорогах нафиг не нужны такие инновации.
Навигацию в метро уже испоганил, теперь за светофоры взялся
Вот кстати жена очень жаловалась на тонкие бледные линии лебедевской схемы, которые в условиях жёлтого метрошного освещения очень плохо видны людям с проблемами зрения.
А как же дальтоники?
В тёмное время суток такие светофоры будут сливаться в настоящую светомузыку на радость эпилептикам
А на ярком солнце, дисплей не потянет по яркости и его не будет видно.
А сейчас почему светофоры видно?
Сейчас тоже не особо видно на солнце, приходится выглядывать все светофоры рядом, чтобы найти тот, что будет хотя бы в тени)
Неплохо выглядит, но что об этом думает ПДД и ГОСТ?
Надо копать глубже — ПДД и ГОСТ прямо наследуют требования Венской конвенции о дорожных знаках и сигналах 1968 года: https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/Conv_road_signs_2006v_RU.pdf
Если Лебедев считает, что эти требования устарели, то ему надо идти в Европейскую Экономическую Комиссию ООН.
Выглядит красиво. Но дорого в производстве, и не очень надёжно. Учитывая, что светофоров миллионы, чем более они надёжны (а куда надёжнее, чем 3 лампочки в коробке?) тем лучше.
какие три лампочки в коробке, сейчас и так плоские со светодиодами (или че там хз) ставят
Светодиодные лампочки - это тоже лампочки. Они надёжнее, чем лампы накаливания.
ну и эти три лампочки можно облагородтить коробкой например и выпуклостью/плоскостью стекол
Именно такие светофоры сейчас и стоят везде. Наверное это не просто так.
Чёт не понял как квадратный светофор решает проблему дальтонизма
Сейчас все символы на светофорах — это или непрозрачные чёрные стрелки на светящемся фоне (основные секции) или светящиеся стрелки на чёрном фоне (допсекции). Светящийся белый символ на светящемся цветном фоне может плохо читаться издалека, в тумане, при дожде или на ярком солнце.
Экраны должны быть по качеству как у apple XDR, так как на солнце даже новый макбук про бликует на максимуме с его показателями яркости.
Единственно, что пешеходы у нас ожидают 120 сек.. т.е. нужно шире его делать
Топовые бренды рассказали о своей тактике и результатах многолетней работы с партнерами
Это может повредить прогнозируемой выручке компании
Согласно опросу, почти четверть пользователей готовы вообще отказаться от звонков в пользу переписок в мессенджерах.
Когда графические процессоры (GPU) только появились, никто и не думал, что со временем их станут так широко применять. Сегодня их применяют при исследовании КТ-снимков, производстве мультфильмов и поиске новых лекарств.
Компания потратит инвестиции на запуск сервиса в Испании, Великобритании и других странах.
Решение Минтранса уже вступило в силу.
100 лет у светофора было три секции из-за шарообразных ламп, но современный «может выглядеть как угодно», считают в компании.
Стоит 50 рублей за бронь и от 6 рублей в минуту за аренду.
Концепция корпоративной мобильности захватывает мир. Миллионы сотрудников крупных компаний работают из дома или «в полях» на собственных мобильных устройствах, ездят в командировки и «держат руку на пульсе» рабочих дел со смартфонов.
Привет! Меня зовут Игорь Ниточкин, я руковожу агентством тестирования Qualitica (ГК Digital Hub). Мы работаем на аутстаффинге и помогаем компаниям проверять их IT-продукты, чтобы там не было ошибок и багов. Фишка в том, что к тестировщикам на удаленке относятся с опасением. Клиенты видят в этом риск для бизнеса: человек не в штате и непонятно,…
Buyback (обратный выкуп) — приобретение эмитентом акций у их владельцев. Расскажем, как это происходит, какие виды бывают и зачем компании это делают.