Для тех, кто очень хотел мини-лабораторию или «бесценную» соковыжималку.

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В онлайн-магазине коллектива эпатажных дизайнеров из Бруклина MSCHF продаются пять игрушечных копий неудачных изобретений: соковыжималка, переносной холодильник, социальный робот, детский ноутбук и аппарат для анализа крови на дому.

На странице каждого товара есть краткая история создания стартапа и причина его провала.

Главная страница магазина «Мёртвых стартапов» от MSCHF

«Мы не хотим увековечить эти проекты. Возможно, это форма некромантии: мы прославляем их бледные тени, лишённые первоначального контекста», — объяснили MSCHF.

Команда продаёт миниатюры по $40 за штуку или набором за $160. MSCHF запустили проект только вчера, но уже сейчас распродали все игрушки.

Компактная соковыжималка Juicero

В 2016 году Juicero выпустила соковыжималку, которую можно было подключить к Wi-Fi и управлять ей через приложение. Основатель компании Дуг Эванс привлёк на её создание $120 млн от KPCB, Google Ventures и других известных фондов.

Соковыжималка Juicero продавалась за $399 для домашнего приготовления сока вместе с фирменными пакетиками с фруктовыми и овощными смесями стоимостью в $5-7.

Проект Juicero просуществовал всего год

В апреле 2017 года журналисты Bloomberg обнаружили, что фирменные пакетики со смесью Juicero можно выжать руками, не используя соковыжималку компании.

Fortune писал, что компания хочет сократить штат на 25% и создать новое поколение устройств за $200. Но в итоге Juicero распродала последние соковыжималки и закрылась в сентябре 2017 года.

Детский ноутбук OLPC за $100

В конце 2005 года стартовал проект One Laptop per Child (OLPC), который хотел обеспечить ноутбуками детей из развивающихся стран. Поэтому устройство должно было стоить не более $100, долго работать без подзарядки и иметь доступ в интернет.

Проект привлёк на разработку $60 млн, но создать ноутбук с такой розничной ценой команде так и не удалось, потому что он оказался дорогим в производстве из-за дизайна. После продажи партий школам и правительствам по всему миру финальная цена OLPC составляла около $290.

Стартап работал семь лет

К концу 2007 года компания планировала отгрузить 150 млн ноутбуков, но на деле даже к 2009-му продала всего несколько сотен тысяч устройств.

Проект столкнулся и с конкуренцией: на рынок вышли дешёвые ноутбуки для детей от Intel и Asus, а несколько лет спустя появился iPad, который начали закупать школы.

Аппарат для анализа крови на дому Theranos

Студентка Стэнфорда Элизабет Холмс решила производить аппарат, который сможет делать анализы при помощи одной капли крови. По задумке, его владельцы смогли бы брать анализы на дому и отправлять их лечащему врачу.

На разработку и лабораторные исследования аппарата Холмс привлекла $724 млн, а инвесторы оценивали Theranos в $9 млрд. Стартап заключил контракты с несколькими клиниками. Но в 2015 году вышло расследование The Wall Street Journal о том, что компания использовала в тестах и презентациях оборудование конкурентов.

Проект Холмс прожил два года

Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала расследование и в 2018 году обвинила руководство Theranos в обмане инвесторов и клиентов. Ведомство считает, что проект изначально был задуман как мошенническая схема. В 2021 году начались судебные слушания по делу, Холмс грозит до 20 лет тюрьмы и «миллионы долларов» штрафов.

Социальный робот Jibo

Робота Jibo придумали в 2014 году в качестве персонального помощника. Авторы идеи запустили краудфандинговую кампанию и собрали на разработку $3,6 млн.

Первые покупатели получили устройства только в 2017 году. Владельцы привязывались к роботам благодаря их «общительности», «дружелюбию», умению рассказывать новости и танцевать.

Роботы выпускались два года

Но по функциональности они проигрывали другим голосовым ассистентам, и в итоге стартап распродали по частям.

В мае 2020 года новый владелец проекта, компания NTT Disruption, запустила сайт с описанием возможного будущего для устройств. Следующее поколение Jibo компания планирует использовать для воспитания, обучения и поддержки пациентов в больницах. Также компания рассказала о разработке приложения для управления роботом со смартфона.

Переносной холодильник Coolest cooler

В 2014 году стартап по производству переносных холодильников Coolest Cooler с разделочной доской, блендером, Bluetooth-колонками и зарядными разъёмами для мобильных устройств собрал $13 млн на краудфандинговой площадке Kickstarter. В стартап вложилось более 60 тысяч человек.

Стартап существовал пять лет

В августе 2015 года руководство проекта сообщило, что доставка холодильников задерживается из-за сложностей с логистикой. В 2016 году поставки покупателям с Kickstarter приостановили из-за низкой скорости производства и проблем со сборкой.

Более 20 тысяч спонсоров не получили обещанные холодильники. Они заплатили за них $185 и ещё $15 за доставку. Министерство юстиции штата Орегон в 2017 году обязало Coolest Cooler выплатить им по $20 компенсации.