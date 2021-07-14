Windows 11, iOS 15 и алгоритм-художник от Nvidia: 20 самых важных материалов в продуктовом дизайне за июнь
Традиционный дайджест от директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка».
Это крупный редизайн, который работает на принципах дизайн-системы Fluent UI. Долгое время её можно было встретить в их легендарных эффектных видеопрезентациях, но не в реальных интерфейсах. Зимой этот разрыв пропадёт. Выделил в обзоре главные изменения.
Это итеративное улучшение на базе текущего дизайна — фокус скорее на возможностях ключевых приложений. Собрал в материале, что можно подсмотреть в интерфейсе для своих задач в iOS и iPadOS.
Свежая карта инструментов для пользовательских исследований от User Interviews. Компания также добавила вариант в таблице, где проще посмотреть список.
Крутейший разбор подходов к обучению пользователя основным механикам в играх от Bramha Dalvi. Он разбирает разные подходы на реальных примерах.
Kara Pernice, Sarah Gibbons, Kate Moran и Kathryn Whitenton рассказывают об обновлённой модели зрелости дизайна Nielsen/Norman Group. Они сократили её с восьми до шести этапов.
К статье прилагается опросник для оценки своей компании. Ещё одну модель зрелости дизайна описывает Rolf Molich на примере выдуманной компании и её пути взросления — с пошаговым формулированием и внедрением дизайн-стратегии.
Компания выпустила бета-версию своего инструмента, который превращает набросок в фотографию природного ландшафта. Пару лет назад они показывали сам концепт, который выглядел крышесносно.
Прошло больше 10 лет с момента появления концепции адаптивного дизайна. Una Kravets предлагает расширить его и включать все возможные способы подстройки под конкретного пользователя, включая тёмную тему или настройки минимальной анимации.
Новости инструментов дизайна:
- Подборка сервисов для проверки accessibility от Nic Chan.
- Figma получила ещё $200 млн инвестиций. Компания теперь оценивается в $10 млрд.
- Sketch 73: общие улучшения и оптимизация интерфейса.
- UXPin Merge: импорт компонентов в коде в инструмент дизайна. Он интегрирован в Storybook и популярные фреймворки вроде Material Design.
Rian Rietveld разбирает способы правильно оформлять ссылки на сайтах. Так, чтобы с ними было комфортно взаимодействовать как обычным пользователям, так и людям с ограниченными возможностями.
Elise Livingston показывает, как описывать поведение интерфейса для учёта требований accessibility. Получается наглядная спецификация для разработчиков.
Дизайн-система сервиса Semrush. Компоненты в коде показаны скриншотами со ссылкой на исходник на GitHub, есть библиотеки в Figma и общие принципы построения интерфейсов.
Jeff Sauro и Jim Lewis описывают структуру вопроса в опроснике. Как грамотно сформулировать каждую часть.
Интервью с Will Littlejohn, главой звукового дизайна в Facebook. Как и над какими проектами они работают.
Юля Позднякова из «Контура» рассказывает о внутренней награде по дизайну в компании. Как она помогает сплотить профессиональное сообщество.
Markswebb предлагает свою классификацию проблем в интерфейсах и приводит примеры для каждой из них.
Camilla Bay Brix Nielsen, Jaap Daalhuizen и Philip Cash предлагают фреймворк Behavioural Design Space для изменения поведения пользователей. Они проанализировали многие известные теории и концепции на тему и предложили самый цельный подход.
Dan Ramsden описывает модель поиска наиболее оптимальных следующих действий, который используется в BBC. Она, в свою очередь, базируется на их модели поиска информации.
John Cutler описывает типичные проблемы с процессом рождения и отбора идей в компаниях. Он ссылается на двойной алмаз и говорит, что команды страдают или от поспешного, или от запоздалого схождения.
Блог дизайн-команды британской сети магазинов Sainsbury’s.
Большая коллекция бесплатных иконок на тему здоровья.
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Бум частных инвестиций начался не так давно, и начинающие инвесторы еще не в полной мере научились отличать полезные советы по инвестициям от мифов и заблуждений, которыми наполнено информационное пространство.
В финансовой сфере задачи клиентов в чате лучше всего решают в «Тинькофф», «Почта-банке» и «Сбере», в онлайн-ритейле — Ozon, «Сима-ленде» и «Утконосе».
В «Тинькофф Инвестициях» есть тариф «Трейдер» — стоимость 290₽/мес. В очередной месяц должны были удержать деньги 5 июля.
23 декабря 2020 года в период промокампании я оформил подписку на колонку «Яндекс.Мини»
И спустя пять лет пришёл к выручке $1 млн в год.
Тинькофф открыл набор на новую двухлетнюю программу “Академия Бэкенда”. Это бесплатная программа обучения для студентов технических специальностей, которые хотят прокачаться в бэкенд-разработке.
Начинающие специалисты из сферы IT при выборе карьеры часто ориентируются на известный и привычный им розничный сектор. И выбирают сферу создания цифровых продуктов для массовых клиентов. Но есть и другой путь для качественного профессионального роста. Дмитрий Крупенин, эксперт, который руководит продуктовой разработкой в Первой грузовой компании…
Сегодня подписаться можно не только на сериалы и музыку, но и вполне на реальные товары. Рассказываю, что предлагают получить по подписке компании и стартапы в России.
Сегодня CODDY — это международная школа программирования и дизайна для детей с филиалами не только в России, но и за рубежом. За плечами, без преувеличения, лидера в своем направлении не только череда взлетов, но и падения, которые только закалили и сделали сильнее.
Стартап берёт на себя все бумажные дела по оформлению сотрудников — вопросы зарплаты, налогов и другие.