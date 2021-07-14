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Дизайн
Yury Vetrov

Windows 11​, iOS 15​ и алгоритм-художник от Nvidia: 20 самых важных материалов в продуктовом дизайне за июнь

Традиционный дайджест от директора по бренду и дизайну «Райффайзенбанка».

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Windows 11

Это крупный редизайн, который работает на принципах дизайн-системы Fluent UI. Долгое время её можно было встретить в их легендарных эффектных видеопрезентациях, но не в реальных интерфейсах. Зимой этот разрыв пропадёт. Выделил в обзоре главные изменения.

iOS 15

Это итеративное улучшение на базе текущего дизайна — фокус скорее на возможностях ключевых приложений. Собрал в материале, что можно подсмотреть в интерфейсе для своих задач в iOS и iPadOS.

The 2021 UX Research Tools Map

Свежая карта инструментов для пользовательских исследований от User Interviews. Компания также добавила вариант в таблице, где проще посмотреть список.

The UX of video game tutorials

Крутейший разбор подходов к обучению пользователя основным механикам в играх от Bramha Dalvi. Он разбирает разные подходы на реальных примерах.

The 6 Levels of UX Maturity

Kara Pernice, Sarah Gibbons, Kate Moran и Kathryn Whitenton рассказывают об обновлённой модели зрелости дизайна Nielsen/Norman Group. Они сократили её с восьми до шести этапов.

К статье прилагается опросник для оценки своей компании. Ещё одну модель зрелости дизайна описывает Rolf Molich на примере выдуманной компании и её пути взросления — с пошаговым формулированием и внедрением дизайн-стратегии.

Nvidia Canvas — Turn Simple Brushstrokes into Realistic Images

Компания выпустила бета-версию своего инструмента, который превращает набросок в фотографию природного ландшафта. Пару лет назад они показывали сам концепт, который выглядел крышесносно.

The new responsive — Web design in a component-driven world

Прошло больше 10 лет с момента появления концепции адаптивного дизайна. Una Kravets предлагает расширить его и включать все возможные способы подстройки под конкретного пользователя, включая тёмную тему или настройки минимальной анимации.

Новости инструментов дизайна:

  • Подборка сервисов для проверки accessibility от Nic Chan.
  • Figma получила ещё $200 млн инвестиций. Компания теперь оценивается в $10 млрд.
  • Sketch 73: общие улучшения и оптимизация интерфейса.
  • UXPin Merge: импорт компонентов в коде в инструмент дизайна. Он интегрирован в Storybook и популярные фреймворки вроде Material Design.
  • NextUI: инструмент для обсуждения дизайн-макетов. Можно комментировать их, нарезать на куски и перестраивать. Пара слов от автора.

The perfect link

Rian Rietveld разбирает способы правильно оформлять ссылки на сайтах. Так, чтобы с ними было комфортно взаимодействовать как обычным пользователям, так и людям с ограниченными возможностями.

How to document accessibility as a UX designer

Elise Livingston показывает, как описывать поведение интерфейса для учёта требований accessibility. Получается наглядная спецификация для разработчиков.

Semrush Intergalactic Design System

Дизайн-система сервиса Semrush. Компоненты в коде показаны скриншотами со ссылкой на исходник на GitHub, есть библиотеки в Figma и общие принципы построения интерфейсов.

The Anatomy of a Survey Question

Jeff Sauro и Jim Lewis описывают структуру вопроса в опроснике. Как грамотно сформулировать каждую часть.

Sound Advice. Facebook’s director of sound design

Интервью с Will Littlejohn, главой звукового дизайна в Facebook. Как и над какими проектами они работают.

Как поддерживать и развивать сообщество из 85 коммуникационных и продуктовых дизайнеров — опыт Контура

Юля Позднякова из «Контура» рассказывает о внутренней награде по дизайну в компании. Как она помогает сплотить профессиональное сообщество.

Гайд по UX-проблемам

Markswebb предлагает свою классификацию проблем в интерфейсах и приводит примеры для каждой из них.

Defining the Behavioural Design Space

Camilla Bay Brix Nielsen, Jaap Daalhuizen и Philip Cash предлагают фреймворк Behavioural Design Space для изменения поведения пользователей. Они проанализировали многие известные теории и концепции на тему и предложили самый цельный подход.

Next Best Behaviours Framework

Dan Ramsden описывает модель поиска наиболее оптимальных следующих действий, который используется в BBC. Она, в свою очередь, базируется на их модели поиска информации.

TBM 20/52: A Product Super-Skill (Balancing Divergence and Convergence)

John Cutler описывает типичные проблемы с процессом рождения и отбора идей в компаниях. Он ссылается на двойной алмаз и говорит, что команды страдают или от поспешного, или от запоздалого схождения.

Sainsbury’s Experience Design

Блог дизайн-команды британской сети магазинов Sainsbury’s.

Health Icons

Большая коллекция бесплатных иконок на тему здоровья.

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#figma #sketch #интерфейсы #пользовательскийопыт #ux

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