Видео: гипнотические световые скульптуры-маятники французского художника Статьи редакции
Они вводят зрителей в состояние созерцания и заставляют думать о течении времени, пишут арт-критики.
Над серией скульптур «Вариация» французский автор Дамьен Бенето (Damien Bénéteau) работает с 2012 года.
Они представляют собой шарик, который, как маятник, пересекает пластину, перпендикулярную плоскости его колебаний. При этом источник LED-света между панелями пластины отражает на шаре необычный световой эффект.
Скульптура состоит из механических, кинетических и оптических устройств.
«Гипнотическая и непрерывная игра убаюкивает зрителей и вводит их в состояние созерцания, заставляя их задуматься о течении времени», — говорит арт-критик Флориан Гойте (Florian Gaité).
Дамьен Бенето родился в 1971 году. Он живет и работает в городе Иври-сюр-Сен во Франции. В 1993 году он отучился на фотографа, а затем сотрудничал со многими мировыми изданиями.
С 2010 года Дамьен Бенето решил перенести процесс захвата света в скульптурный жанр. С 2015-го Дамьен Бенето сотрудничает с Morrison Gallery в США, MAD Gallery «Geneva, Dubai, Taipei» и Galerie Mathias Coullaud во Франции.
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