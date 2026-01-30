Популярное
Таня Боброва
Дизайн

Петербургский аэропорт Пулково представил обновлённый логотип — он «отсылает к разводным мостам» и самолётам

Это доработанный логотип, дизайн которого разработала студия Артемия Лебедева в 2014 году.

Источник: Telegram-канал «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Ft.me%2Fpulkovo_led%2F5238%3Fsingle&postId=2714746" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Аэропорт Пулково</a>»
  • Аэропорт провёл презентацию 30 января 2026 года. По словам компании, обновлённый логотип отсылает к разводным мостам — одному из символов Санкт-Петербурга, силуэтам самолётов и букве «Л» — городу-герою Ленинграду.
  • «В ближайшее время» логотип появится на сайте аэропорта, в терминале и на сувенирной продукции.
  • По словам пресс-службы компании-оператора аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы», которые приводит «Фонтанка», стоимость разработки логотипа была «очень комфортной», но её не раскрывают.
  • Там отметили, что по сути речь шла не о разработке нового бренда, а о доработке уже существующего. В 2014 году его сделала тоже студия Артемия Лебедева, но Пулково его практически не использовало, отмечает издание.
  • Глава компании-оператора Леонид Сергеев пояснил: тогда логотип оказался невостребованным. По его словам, аэропорт также планирует в течение полугода обновить сайт, сделав его «максимально лаконичным».
Скриншот vc.ru
Прежний логотип Пулково. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fpulkovoairport.ru%2Fabout%2Fpress_center%2F&postId=2714746" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">pulkovoairport.ru</a>
Прежний логотип Пулково. Источник: pulkovoairport.ru

